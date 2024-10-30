Украина надеется на поддержку Европы, если помощь от США уменьшится, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский надеется на поддержку Европы, если помощь от США уменьшится.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы.

"Хочу напомнить, что Европа большая, намного больше России. Я имею в виду - и по экономике, и по вооружению, и по военному сегменту очень сильная. Поэтому план заключается в том, чтобы не проиграть с не такой большой поддержкой со стороны Соединенных Штатов или если она уменьшится. Мы будем рассчитывать на себя и на единство в Европе, и на общественное мнение американского народа", - сказал президент.

В то же время Зеленский надеется на то, что политика США не изменится и они продолжат поддерживать Украину.

"Потому что политика Соединенных Штатов - это не только Белый дом, но и Конгресс, Сенат, двухпартийная поддержка", - добавил глава государства.

Читайте также: Зеленский возмутился, что запрос в США о ракетах Tomahawk просочился в СМИ: Выходит, между партнерами нет ничего конфиденциального. ВИДЕО