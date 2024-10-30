Украина надеется на поддержку Европы, если помощь от США уменьшится, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский надеется на поддержку Европы, если помощь от США уменьшится.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы.
"Хочу напомнить, что Европа большая, намного больше России. Я имею в виду - и по экономике, и по вооружению, и по военному сегменту очень сильная. Поэтому план заключается в том, чтобы не проиграть с не такой большой поддержкой со стороны Соединенных Штатов или если она уменьшится. Мы будем рассчитывать на себя и на единство в Европе, и на общественное мнение американского народа", - сказал президент.
В то же время Зеленский надеется на то, что политика США не изменится и они продолжат поддерживать Украину.
"Потому что политика Соединенных Штатов - это не только Белый дом, но и Конгресс, Сенат, двухпартийная поддержка", - добавил глава государства.
