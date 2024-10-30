РУС
Украина надеется на поддержку Европы, если помощь от США уменьшится, - Зеленский

Зеленський сподівається на підтримку Європи, якщо допомога США зменшиться

Президент Владимир Зеленский надеется на поддержку Европы, если помощь от США уменьшится.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы.

"Хочу напомнить, что Европа большая, намного больше России. Я имею в виду - и по экономике, и по вооружению, и по военному сегменту очень сильная. Поэтому план заключается в том, чтобы не проиграть с не такой большой поддержкой со стороны Соединенных Штатов или если она уменьшится. Мы будем рассчитывать на себя и на единство в Европе, и на общественное мнение американского народа", - сказал президент.

В то же время Зеленский надеется на то, что политика США не изменится и они продолжат поддерживать Украину.

"Потому что политика Соединенных Штатов - это не только Белый дом, но и Конгресс, Сенат, двухпартийная поддержка", - добавил глава государства.

+11
Пустозвон пафосний
показать весь комментарий
30.10.2024 15:05 Ответить
+6
Хвилюється, а раптом корито спорожніє
показать весь комментарий
30.10.2024 15:10 Ответить
+6
Тобто готовий відправляти своїх громадян на м'ясо навіть коли шанси на перемогу полетіли в мінус.
показать весь комментарий
30.10.2024 15:37 Ответить
Пустозвон пафосний
показать весь комментарий
30.10.2024 15:05 Ответить
європа... це несерьозно
показать весь комментарий
30.10.2024 15:07 Ответить
Європа велика... Але про Китай ми тут не згадуватимемо, еге ж?
Просто балабол, за якого соромно
показать весь комментарий
30.10.2024 15:14 Ответить
Хвилюється, а раптом корито спорожніє
показать весь комментарий
30.10.2024 15:10 Ответить
Де грім-2? Зелені
показать весь комментарий
30.10.2024 15:10 Ответить
Вся Європеська коаліція дивиться на США, тому як там відбудиться, так далі і піде. Європа більше не стане кидати свої єврики в багаття Української війни, а Трамп вже натякнув, я стаю президентом, і потім зі своєю війною якось самі....
показать весь комментарий
30.10.2024 15:10 Ответить
Кацл,іди-броди.
показать весь комментарий
30.10.2024 15:19 Ответить
нарід готують до підписання Стамбул-2
показать весь комментарий
30.10.2024 15:12 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2024 15:14 Ответить
Де ЯЗ? Давно можна було створити Чекаємо коли підари знову будуть під Києвом?
показать весь комментарий
30.10.2024 15:25 Ответить
Тобто готовий відправляти своїх громадян на м'ясо навіть коли шанси на перемогу полетіли в мінус.
показать весь комментарий
30.10.2024 15:37 Ответить
Тікай, придурок, тікай. Бо скоро тебе на вилах винесуть з Банкової. Здав все що можна, перетворив війну на посміховисько, з мобілізації зробив лякалку, нормальних людей з посад поприбирав. І ти ще, тварюка, після цього смієш свого рота роззявляти???
показать весь комментарий
30.10.2024 16:08 Ответить
Він усю націю та країну на посміховисько перетворив. Це кривава трагедія - фарс на століття. Гундос - ходячий сором української нації, буде проклятий в Історії, як Іуда.
показать весь комментарий
30.10.2024 18:05 Ответить
вава пам'ятаєш твоє "ідіть у сраку"? поржав тоді, то пожри тепер
показать весь комментарий
30.10.2024 16:18 Ответить
Ні Європа, ні штати не будуть нам давати. Це вже зрозуміли всі.
показать весь комментарий
30.10.2024 16:23 Ответить
Боже, який дебіл... Скажіть хтось цьому ідіоту, що Європа не зобов'язана тягнути його корупційне кубло на своїй шиї. Вони навіть не гаранти Будапешті, і їх допомога - добровільна. І в один день вона скінчиться.
показать весь комментарий
30.10.2024 18:03 Ответить
Дограешся ти зе осбливо коли спробуєш стрибнути через голову майбутнього президента США, апелючи к конгресу,сенату чи суспільству тих країн. А в загалі план що "Я! дартаньян, а всі остальні паскуди" у дії і скоро вже кульмінfція.
показать весь комментарий
30.10.2024 18:51 Ответить
 
 