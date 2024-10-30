Зеленский возмутился, что запрос в США о ракетах Tomahawk просочился в СМИ: Выходит, между партнерами нет ничего конфиденциального. ВИДЕО

Вопрос относительно запроса Украины на получение ракет Tomahawk был конфиденциальной информацией между Украиной и США.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Когда многие страны начали поддерживать "План победы", вы видите, что сейчас происходит в медиа, - они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как Tomahawk и т.д.", - заявил он.

По словам президента, вопрос о Tomahawk был конфиденциальной информацией между Украиной и Соединенными Штатами Америки (США).

"Как понимать эти сообщения? Итак, это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального", - добавил Зеленский.

Напомним, накануне издание The New York Times написало, что в секретном пункте "Плана победы" Зеленский просит предоставить ракеты "Tomahawk".

"План победы" Украины

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания, они доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".

