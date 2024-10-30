Зеленский возмутился, что запрос в США о ракетах Tomahawk просочился в СМИ: Выходит, между партнерами нет ничего конфиденциального. ВИДЕО
Вопрос относительно запроса Украины на получение ракет Tomahawk был конфиденциальной информацией между Украиной и США.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Когда многие страны начали поддерживать "План победы", вы видите, что сейчас происходит в медиа, - они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как Tomahawk и т.д.", - заявил он.
По словам президента, вопрос о Tomahawk был конфиденциальной информацией между Украиной и Соединенными Штатами Америки (США).
"Как понимать эти сообщения? Итак, это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального", - добавил Зеленский.
Напомним, накануне издание The New York Times написало, что в секретном пункте "Плана победы" Зеленский просит предоставить ракеты "Tomahawk".
"План победы" Украины
Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.
По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания, они доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.
По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".
Сам усрался.
Сам злив, сам обурився. Артист...
А друге, є питання. Україна купила в Росії 93 движка для ракет X55. Де ці движки і чому ми не робимо їх копії? А? Ну не хочуть США давати далекобійні ракети, ну ок, можна звернутись до досвіду радянського доволі непоганого ракетобудування. Яким до речи нас успішно розвалюють.
https://mind.ua/publications/20189188-krilati-gojdalki-navishcho-motor-sich-kupuvala-v-rosiyi-kradeni-raketni-dviguni Крилаті гойдалки: навіщо «Мотор Січ» купувала в Росії крадені ракетні двигуни
https://www.wsj.com/opinion/dei-is-crushing-military-recruitment-family-recommendations-diversity-equity-inclusion-7be6240c?st=LqJ5MJ&reflink=mobilewebshare_permalink
"Ми не підтверджуємо і не заперечуємо".
Таким чином залишають цей витік підвішеним в повітрі.
А дилетанти, в міру своєї некомпетентності, підтверджують витік інформації своїми висловлюваннями.
вона так і живе з будангою та жопарешвілі в одному будинку який орендують у дніпровського бандита?
якщо так,то шукайте в нього передатчік ламповий з червоною зіркою.
А з'ясовується, що обдовбанням лідора справа не закінчилася.
Просто воно з іншими нацменами захопившими владу в Україні продало
українськи території путіну в Омані і в Стамбулі ( про це відкрито розповідають відомі
військові блогери)≪ Саме тому воно не дає можливості на українських умовах вести і закінчити війну , саме воно провокує українців за допоммогою різной тітушні в військово формі на вулицях.