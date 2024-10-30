РУС
Зеленский возмутился, что запрос в США о ракетах Tomahawk просочился в СМИ: Выходит, между партнерами нет ничего конфиденциального. ВИДЕО

Ракета томагавк

Вопрос относительно запроса Украины на получение ракет Tomahawk был конфиденциальной информацией между Украиной и США.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Когда многие страны начали поддерживать "План победы", вы видите, что сейчас происходит в медиа, - они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как Tomahawk и т.д.", - заявил он.

По словам президента, вопрос о Tomahawk был конфиденциальной информацией между Украиной и Соединенными Штатами Америки (США).

"Как понимать эти сообщения? Итак, это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального", - добавил Зеленский.

Напомним, накануне издание The New York Times написало, что в секретном пункте "Плана победы" Зеленский просит предоставить ракеты "Tomahawk".

"План победы" Украины

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания, они доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".

Читайте також: Вокруг "Плана победы" циркулирует много дезинформации от тех, кто боится России, - Зеленский

Зеленский Владимир ракеты США План победы
Топ комментарии
+67
Твої дЕфективні менеджери і х...йлу і ЗМІ злили.
30.10.2024 14:06 Ответить
+61
Продовжуй хамити вовка.Продовжуй.Нарід за твоє хамство заплатить.Не грошима але заплатить.А ти і долі роль лідора світу грати будеш.
30.10.2024 14:07 Ответить
+38
А те що таємні плани, для кацапів, не є таємними, через кротів з жОПи, боневтіка не бентежить?
30.10.2024 14:07 Ответить
Пока у Зели в ОП есть уши ФСБ, нечего кивать на партнеров.
Сам усрался.
Сам усрался.
30.10.2024 14:39 Ответить
30.10.2024 14:39 Ответить
Зеленський обурився...

Сам злив, сам обурився. Артист...
30.10.2024 14:41 Ответить
А, де власні ракети? В Асфальт закопав?
30.10.2024 14:52 Ответить
Щось я не чув Вовиного обурення з приводу того, що план нашого минулорічного наступу "лежав на столі" у пуйла ще до його початку...
30.10.2024 14:52 Ответить
Це означає Вова, що тебе вирішили відшмагати в пресі всесвітньо, за загальну дурню, щоб неповадно було. І щоб ти не їздив до США з дєбільними секретними планами - дайте нам сто тисяч мільярдів і ядерну зброю. А готувався до цього хоч трішки, і привозив дійсно план над яким працювали проектні інститути, якщо вони у нас ще залишились. Це перше.

А друге, є питання. Україна купила в Росії 93 движка для ракет X55. Де ці движки і чому ми не робимо їх копії? А? Ну не хочуть США давати далекобійні ракети, ну ок, можна звернутись до досвіду радянського доволі непоганого ракетобудування. Яким до речи нас успішно розвалюють.

https://mind.ua/publications/20189188-krilati-gojdalki-navishcho-motor-sich-kupuvala-v-rosiyi-kradeni-raketni-dviguni Крилаті гойдалки: навіщо «Мотор Січ» купувала в Росії крадені ракетні двигуни
30.10.2024 14:56 Ответить
Понабирали у адміністрацію байдена толерастів, от і результат. З Ізраїлем та ж ситуація була минулого місяця - якийсь толераст злив цілі удару в Тегеран. Та й в збройних силах картина не набагато краща - замість підготовки звітують нагору скільки п*дорів і чорносраких отримали заохочення. Все це почалося за Остіна.
https://www.wsj.com/opinion/dei-is-crushing-military-recruitment-family-recommendations-diversity-equity-inclusion-7be6240c?st=LqJ5MJ&reflink=mobilewebshare_permalink
30.10.2024 14:58 Ответить
"Зе" - не просто недолуга, деградована потвора, він повний бовдур, раз абсолютно не розуміє самої суті справи щодо надання зброї такого классу як Tomahawk в розпорядження іншої держави, що не є стратегічним партнером і членом НАТО!!! Жодна країна-партнер НАТО, не стане ризикувати своїми політичними і військовими інтересами через цю кошлату мавпочку в полосатих труселях.
30.10.2024 15:00 Ответить
Тим більше, що "Томагавки" наземного базування були знищені на основі договору РСМД, залишилися лише морського і повітряного базування. Відповідно, це б означало передачу Україні відповідних носіїв: кораблів ВМФ або стратегічних бомбардувальників. Це з розряду "дурень думкою багатіє".
31.10.2024 08:58 Ответить
Базара нет, План Потужний)
30.10.2024 15:02 Ответить
Я б даже сказав що, геніальний !
30.10.2024 18:05 Ответить
Це чмо Зелене саме зруйнувало всі існуючі правила. Взяли з архіву запис розмови Порошенка з Байденом, дали кацапським службам. Ті відкорегували, зліпили фейкові записи, і з підтримки ОПи, руками Деркача та Дубінського злили.
30.10.2024 15:05 Ответить
Тебе дураку просто таким способом отказали, если ты по нормальному не понимаешь и дипломатическому языку не обучен. Мордой в лужу как котенка. За 5 лет он так и не стал политиком. Как был клоуном, так и остался. А ведь за три года можно было поставить на поток те же нептуны. Да нужны были деньги. Вот только с деньгами как раз проблем меньше. Деньги партнеры дают гораздо охотнее чем оружие. Политических рисков меньше и без эскалаций. Но деньги по норкам расходятся, а оружие дайте. Так и воюем.
30.10.2024 15:07 Ответить
У Зеленского нету войны, у него есть - запад должен, а что запад будет делать...
30.10.2024 15:09 Ответить
Йому Атакамси не дають !!! Щоб ббить на 300 км , так він на 1500 тис Томагавки просе, що можно сказати, все це для дурнів які йому вірять, і зкинути всі невдачі на американців, мов ми хотіли, а вони нам не дали, ми не виноваті!!! Що ти так мєлко просишь, скажи дайте нам 100 Ф-35, і 100 Ф-16 з авіоносцем і групу підтримки з есмінцями фрегатами і т.д. корпус морскої піхоти, ескадрілью В-52.
30.10.2024 15:17 Ответить
Навіть в ОП немає нічого конфіденційного. В Україні немає інституту державної таємниці. В нас свиня знає все. До посад, пов'язаних з держтаємницею, допускаються люди, в яких близькі родичі росіяни, просто рашиські агенти, члени партії регіонів - вороги й колаборанти. Сам президент на секретні наради допускав хто зна кого (справа вагнерівців). Шапіто.
30.10.2024 15:20 Ответить
То он хочет пропетлять, мол, это не он.
30.10.2024 15:34 Ответить
План раскрыли Кина не будет Всё пропало
30.10.2024 15:29 Ответить
Только агент кремля будет говорить такие вещи.. Cui bono Cui prodest...
30.10.2024 15:29 Ответить
Гундосе чмо намагається дискредитувати Білий дім
30.10.2024 15:47 Ответить
Так-так.. треба побільше наїжджати на США, щоб взагалі потім ніх%;"@ не дали... Дипломатично! Потужно!
30.10.2024 15:54 Ответить
Нарко Дегнерат!!! Ти думаєш что они не знають за твой Оманский договорняк або про вагнеров с цемахом, тебя уе...ок держат за дурочка кем ти и являешся, больше отправляй фсбєшника Елдака в Штати....
30.10.2024 16:03 Ответить
Все повертається. Колись Зеленський сам розкривав публіці деталі його приватних розмов з президентом Америки. А тепер дивується, коли те саме прилітає йому.
30.10.2024 16:08 Ответить
***, та ви подивіться в очі та вираз обличчя істоти у ролику!! мені одному здається, що бачу їбанутого ?
30.10.2024 16:08 Ответить
А міг би включити дурачка і сказати що ЗМІ фейк
30.10.2024 16:14 Ответить
... так перемикач **керівник-дурень** у зеленського у положенні дурень і наглухо законтрений! Нічого і включати непотрібно!
30.10.2
Ну фсе,обида .
30.10.2024 16:16 Ответить
бедолага
30.10.2024 16:19 Ответить
Тому що такий план підходить максимум щоб його скурити. Ну які тамагавки,тим більше що вони можуть бути носіем ядерного заряду з великою дальністю ураження? З дубу рухнув-ніхто таке б не підримав?
30.10.2024 16:29 Ответить
Сам тий факт, що Зеля вважає запит про Tomahawk частиною якогось "плана перемоги" вказує на те, що цей "план" є насправді просто списком бажань і все, ниякого плану в нього немає.
30.10.2024 16:32 Ответить
Той план складався під планом
31.10.2024 02:41 Ответить
Харьошій у вас ПЛАН таварісчь жуков...
31.10.2024 07:31 Ответить
Дєрьмак злив *****, ***** злив НТ, а там багато на подсосі у нього журнашлюх сидить. Ось і весь секрет, мля...
30.10.2024 16:35 Ответить
В таких ситуаціях політики кажуть щось таке:
"Ми не підтверджуємо і не заперечуємо".
Таким чином залишають цей витік підвішеним в повітрі.
А дилетанти, в міру своєї некомпетентності, підтверджують витік інформації своїми висловлюваннями.
30.10.2024 16:36 Ответить
ф16 вже не в трендах?
30.10.2024 16:36 Ответить
Йому не спадало на думку, що його просто на понт взяли і ніякого витоку могло і не бути. Жовта преса пише що завгодно, а ось коментар недолугого Зе і викрив цю секретну інформацію. Така ось інтелекутульна "еліта"..
30.10.2024 16:38 Ответить
Понятно теперь о чем говорили Ермак с Саливаном на недавней встрече
30.10.2024 16:41 Ответить
Потрібно використати всю зброю яка є без ліміту на нанесення ударів.От і все досить бути боягузами !
30.10.2024 16:49 Ответить
Повним ходом йде компанія "захід нас кинув , пара міріцца за будь яку ціну"
30.10.2024 17:28 Ответить
нажаль, коли багато бійців з бойовим духом втікли до Німетчини та Польщі... та там нас морально підтримують ......
30.10.2024 18:11 Ответить
мабуть ..секретний.. план вофіка до ***** потрапив раніше ніж до байдена і ..нью йорк таймс..
30.10.2024 18:19 Ответить
секретутку не змінив?
вона так і живе з будангою та жопарешвілі в одному будинку який орендують у дніпровського бандита?
30.10.2024 18:36 Ответить
татіров не відволікався від викошування "чичєнцєв"?
якщо так,то шукайте в нього передатчік ламповий з червоною зіркою.
30.10.2024 18:39 Ответить
Зеля вот тебе ещё один повод до*баться, США плохо борются с южноамериканской наркомафией и ты из-за этого вынужден ежедневно разнюхиваться колумбийской дрянью.
30.10.2024 19:15 Ответить
Чому вiдразу "дрянь"? Нормальний ништяк!
30.10.2024 23:00 Ответить
а може це твої жополізи злили?
30.10.2024 19:49 Ответить
ти донбас зливаєшь як твої жополізи злили інфу про томагавки
30.10.2024 19:51 Ответить
ця ска і південь зливає і всю лівобережну злиє, не маю сумніву
31.10.2024 00:48 Ответить
А сина генерала фсб, це той котрому відчиняє двері машини в Одесі охорона презедента, взагалі не при делах. Та шоб тобі шикса, ота кришка з фано, їбн...а по твоєму пісюну. Гнида зелена.
30.10.2024 20:18 Ответить
Повістка подальшої пропаганди зрозуміла. Шут намагається всю відповідальність за провали повісити на союзників. І нажаль, ті ж самі 73% це хавають
30.10.2024 21:47 Ответить
Ішак для штатів і Європи давно вже не партнер. З цим мудаком не хочуть мати справ та не сприймають, як президента. Чмо безтолкове та й годі.
30.10.2024 22:02 Ответить
Томогавки вроде с подводных и надводных судмарин запускается?Подлодку тоже просил?
30.10.2024 22:36 Ответить
Є кілька наземних установок
31.10.2024 07:10 Ответить
Прочитав спочатку "Зеленський обкурився..." і здивувався тому, що це стало новиною. 😁

А з'ясовується, що обдовбанням лідора справа не закінчилася.
30.10.2024 22:45 Ответить
яке ж воно гидке і смердюче ото зелене чмо!...
31.10.2024 00:46 Ответить
Цей нелигітимний півник п#здить, що Україна не має далекобійних ракет.
Просто воно з іншими нацменами захопившими владу в Україні продало
українськи території путіну в Омані і в Стамбулі ( про це відкрито розповідають відомі
військові блогери)≪ Саме тому воно не дає можливості на українських умовах вести і закінчити війну , саме воно провокує українців за допоммогою різной тітушні в військово формі на вулицях.
31.10.2024 01:22 Ответить
Гундосик, який ти партнер? Попрошайка воровата
31.10.2024 02:38 Ответить
Це такий новий вкид, знову партнери винуваті. Викинься через вікно разом зі своїм офісом. Розісрав все, тепер всі винні вколо тебе. Дуже добре пам'ятаю, як кричав в офісі:" мєня подставилі", тоді в 22 -му писали всі сайти.
31.10.2024 06:25 Ответить
Это говорит тот у которого мародерами,кротами, ФСБшными кишит на самом верху,и который год обещает навести порядок,кто спалил операцию по вагнеровцам,кто сам ни хххра не делает для обороны,а только клянчит...который на все предупреждения снял Залужного,и весь Генштаб,как его не просили этого не делать!!! Он просто *********
31.10.2024 06:35 Ответить
Чмо, яке не може слова в речення скласти радимым рузским языком говорить англійською? Цей хромакей на кого розраховано?😂
31.10.2024 07:08 Ответить
Дурачок обидчевий.
31.10.2024 07:30 Ответить
