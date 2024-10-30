Зеленський обурився, що запит до США про ракети "Tomahawk" просочився в ЗМІ: Виходить, між партнерами немає нічого конфіденційного. ВIДЕО
Питання щодо запиту України на отримання ракет Tomahawk було конфіденційною інформацією між Україною та США.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час інтерв'ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Коли багато країн почали підтримувати "План перемоги", ви бачите, що зараз відбувається в медіа, - вони сказали, що Україна хоче чи хотіла отримати багато ракет, таких як Tomahawk тощо", - заявив він.
За словами президента, питання щодо Tomahawk було конфіденційною інформацією між Україною та Сполученими Штатами Америки (США).
"Як розуміти ці повідомлення? Отже, це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного", - додав Зеленський.
Нагадаємо, напередодні видання The New York Times написало, що у секретному пункті "Плану перемоги" Зеленський просить надати ракети "Tomahawk".
"План перемоги" України
Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.
За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування, вони доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.
За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує ще один План, який стосуватиметься внутрішніх рішень та не буде альтернативою "Плану перемоги".
Сам усрался.
Сам злив, сам обурився. Артист...
А друге, є питання. Україна купила в Росії 93 движка для ракет X55. Де ці движки і чому ми не робимо їх копії? А? Ну не хочуть США давати далекобійні ракети, ну ок, можна звернутись до досвіду радянського доволі непоганого ракетобудування. Яким до речи нас успішно розвалюють.
https://mind.ua/publications/20189188-krilati-gojdalki-navishcho-motor-sich-kupuvala-v-rosiyi-kradeni-raketni-dviguni Крилаті гойдалки: навіщо «Мотор Січ» купувала в Росії крадені ракетні двигуни
https://www.wsj.com/opinion/dei-is-crushing-military-recruitment-family-recommendations-diversity-equity-inclusion-7be6240c?st=LqJ5MJ&reflink=mobilewebshare_permalink
"Ми не підтверджуємо і не заперечуємо".
Таким чином залишають цей витік підвішеним в повітрі.
А дилетанти, в міру своєї некомпетентності, підтверджують витік інформації своїми висловлюваннями.
вона так і живе з будангою та жопарешвілі в одному будинку який орендують у дніпровського бандита?
якщо так,то шукайте в нього передатчік ламповий з червоною зіркою.
А з'ясовується, що обдовбанням лідора справа не закінчилася.
Просто воно з іншими нацменами захопившими владу в Україні продало
українськи території путіну в Омані і в Стамбулі ( про це відкрито розповідають відомі
військові блогери)≪ Саме тому воно не дає можливості на українських умовах вести і закінчити війну , саме воно провокує українців за допоммогою різной тітушні в військово формі на вулицях.