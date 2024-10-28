УКР
Довкола "Плану перемоги" циркулює багато дезінформації від тих, хто боїться Росії, - Зеленський

Зеленський про дезіфнформацію навколо Плану перемоги

Довкола "Плану перемоги" циркулює чимало дезінформації, не лише з боку РФ, а й від тих, хто її боїться.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з учасниками четвертого саміту Україна – Північна Європа, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На жаль, ми бачимо чимало дезінформації, яка циркулює довкола "Плану перемоги". Деякі меседжі надходять не лише від Росії, а й від партнерських країн, які вагаються вживати потужні дії проти РФ. Хтось називає цей план нереалістичним, але це через надмірне побоювання перед Росією, а не нереальність плану", - заявив глава держави.

Водночас президент наголосив, що "партнери України з Півночі Європи лишаються відданими та рішучими".

"Ми говорили, зокрема, про ППО, про способи підсилення нашого повітряного щита системами Patriot, говорили про способи запросити Україну до НАТО, про нашу спільну позицію щодо того, щоб мир не мав альтернативи", - сказав Зеленський.

Читайте також: "План перемоги" - це про посилення України, а не про перемовини з РФ, - Зеленський

"План перемоги" України

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування, вони доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує ще один План, який стосуватиметься внутрішніх рішень та не буде альтернативою "Плану перемоги".

Читайте також: Запрошення в НАТО стане нездоланною захисною стіною від імперських амбіцій Росії, - Зеленський

дезінформація (356) Зеленський Володимир (25537) План перемоги (86)
+27
Як просрати країну усміхаючись? Та дуже просто. Під відосіки від ;Квартал-95%!
28.10.2024 22:57 Відповісти
+20
Та ти 🤡такий сміливий аж на коліна впав перед кадировим ...обіср* вся коли ,народ на площі ,тобі сказав їди у відставку ,так підняв галас ,шо ху* ло нападьоть .як мене кишните ...запустив русню через Чонгар ,від переляку ,бо кремль сказав шо розкриє тебе як консерву ...ой паскудо мала, а горе від тебе величезне ,в історії України ти будеш чорт !!!
28.10.2024 23:07 Відповісти
+19
План перемоги - здавати міста Донбасу поступово?
28.10.2024 22:57 Відповісти
Як просрати країну усміхаючись? Та дуже просто. Під відосіки від ;Квартал-95%!
28.10.2024 22:57 Відповісти
Владимир Владимирич возьмите вовку к себе !!!
28.10.2024 23:15 Відповісти
на фількіни грамоти від вофки ніхто не звертає уваги

разводняк НЕ працює, пічалька !

.
29.10.2024 00:48 Відповісти
...боневтік чекає, поки всім миром почнуть реалізовувати його план перемоги... ну-ну...
29.10.2024 07:06 Відповісти
План перемоги - здавати міста Донбасу поступово?
28.10.2024 22:57 Відповісти
План перемоги -це марення !
28.10.2024 23:00 Відповісти
Та ти 🤡такий сміливий аж на коліна впав перед кадировим ...обіср* вся коли ,народ на площі ,тобі сказав їди у відставку ,так підняв галас ,шо ху* ло нападьоть .як мене кишните ...запустив русню через Чонгар ,від переляку ,бо кремль сказав шо розкриє тебе як консерву ...ой паскудо мала, а горе від тебе величезне ,в історії України ти будеш чорт !!!
28.10.2024 23:07 Відповісти
Геть безтолкового ішака!
28.10.2024 23:07 Відповісти
Чому ви так про нього? Це ж 73% виборців України.
29.10.2024 05:22 Відповісти
Так ці самі 73 голосували і за кучму, і за тряпку ющенка і за прокравшогося. Люди одні й ті самі голосують за іншого по попередній просрався.
29.10.2024 06:25 Відповісти
або один і той самий здійснює з 1999 року контроль над виборами у нашій країні, чи не так? Ви досі вірите в якесь голосування?
29.10.2024 07:14 Відповісти
Хтось може йому розповісти що той план не прокатив?
28.10.2024 23:12 Відповісти
і хто ж хряпав на глубіні 20 метрів теплу,
протівну на смак мівіну?
чи не тей президент-воїн-боронець який волав
"ладім ладімич, візьміть мене до себе, ну xоч за борги"?
28.10.2024 23:13 Відповісти
три ***** зустрілися у чясі - рудий, ***** і буба.
купуйте чорні окуляри - все вказує на затміння....
28.10.2024 23:16 Відповісти
Для перемоги, поверни генералів Муженко, Кривоніс, Галушкіна, Марченко до Генштабу. Досить здавати Україну ворогові! Чому були зняти з Генштабу генерали, які кожен день визволяли свою землю від ворога, навіть без допомоги західних країн? Наразі 90% балістики летить з Криму, а Генштаб б'є по спиртзаводу. Чи є це розумні дії, чи людям очі замилюють?З розумним Генштабом взимку можна кацапію так заморозити, що їх регіони надовго забудуть про світло, гарячу та холодну воду. Обстріл Харкова, Сумщини, Маріуполя та других місць України, думаю дає Україні право на такі дії.
28.10.2024 23:17 Відповісти
Розумні дяді вже назвали плани Буби повною дурнею. От і все.

Ніякої дезинформації бо ніякого плану нема.
Є хотєлки Буби. А хотєлки Буби - це його особиста справа.
28.10.2024 23:21 Відповісти
А я думаю, що немає там вовиних хотєлок, у тому плані. У гниди хрипатої хотєлка одна - щоб аплодували хохли, коли він разом з кумиром путіним їх знищує. А те, що воно зачитує з папірця, так то просто текст, написаний другими, і який спрямований на те, щоб замилити очі лохторату і відтягти той момент, коли вже потрібно буде здриснути.
29.10.2024 06:53 Відповісти
Так воно вже сьогодні сказало по т/в - шо план перемоги, то вже не план перемоги, то звернення до тих хто може і хоче допомогти. Отаких дебілів обирають українці. біженець з своєю більшістю у раді, зараз клоун з своєю монобільшістю у раді - і приводять ці обранці мудрил до повного краху країни.
28.10.2024 23:21 Відповісти
тому обирайте українських націоналістів- пишіть, не соромтесь.
29.10.2024 07:12 Відповісти
"план перемоги" це як "кримська платформа" черговий фінт щоб відволікти глядачів від реальності
28.10.2024 23:32 Відповісти
плани-день простоять и ночь продержаться
28.10.2024 23:41 Відповісти
Не бажає йти із влади.
29.10.2024 08:20 Відповісти
А ти не боїшся і сміливо смалиш його - молодець, раста!
28.10.2024 23:54 Відповісти
Включив єдине що вміє- нести галіматью перед телевізором.
29.10.2024 00:39 Відповісти
План перемоги від оманського і є дезінформація
29.10.2024 00:57 Відповісти
В залишеному Селідово навіть шибки цілі у вікнах. Зовсім не схоже на Бахмут та інші міста. Як таке можливо. Невже такий повний розвал на лінії фронту.
29.10.2024 01:06 Відповісти
тримаємося
плана перемоги,
формули миру і то того як його,
37мого зеленого саміту миру!
29.10.2024 01:57 Відповісти
Циркуль, ти вже за!бав.
29.10.2024 04:44 Відповісти
Дядя Вова, а ти сам віриш в свій "план перемоги"? Так виглядає, що ти його "творив" після великої дози "травки".
29.10.2024 05:17 Відповісти
Бутусов правильно сказав ,перестань брехати ,5 років одна брехня і маніпуляція
29.10.2024 06:14 Відповісти
План да, плану бояться, план це сила бо тільки в нас фабрика планів. А ще шарова тисяча. ловля на жадність.
29.10.2024 06:15 Відповісти
Що ви всі накинулись на ваву, він же зі шкіри лізе, щоб отримати аплодисменти, не кажу вже про овації, це в минулому. А країна, яка країна, а проєкт, який їм запропонували, то це в минулому. Перемога, так, тільки чия? План? Їх багато, много букав….
29.10.2024 07:25 Відповісти
****** шапіто... Шо воно ще придума щоб мудрому народу мізки їбати? План перемоги , тисяча... Яка хєрня на нас чекає?
29.10.2024 08:32 Відповісти
Моль,забери это недоразумение.Бесплатно..
29.10.2024 09:19 Відповісти
 
 