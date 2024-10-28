Довкола "Плану перемоги" циркулює багато дезінформації від тих, хто боїться Росії, - Зеленський

Довкола "Плану перемоги" циркулює чимало дезінформації, не лише з боку РФ, а й від тих, хто її боїться.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з учасниками четвертого саміту Україна – Північна Європа, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На жаль, ми бачимо чимало дезінформації, яка циркулює довкола "Плану перемоги". Деякі меседжі надходять не лише від Росії, а й від партнерських країн, які вагаються вживати потужні дії проти РФ. Хтось називає цей план нереалістичним, але це через надмірне побоювання перед Росією, а не нереальність плану", - заявив глава держави.

Водночас президент наголосив, що "партнери України з Півночі Європи лишаються відданими та рішучими".

"Ми говорили, зокрема, про ППО, про способи підсилення нашого повітряного щита системами Patriot, говорили про способи запросити Україну до НАТО, про нашу спільну позицію щодо того, щоб мир не мав альтернативи", - сказав Зеленський.

"План перемоги" України

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування, вони доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує ще один План, який стосуватиметься внутрішніх рішень та не буде альтернативою "Плану перемоги".

