УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6549 відвідувачів онлайн
Новини
1 793 46

Запрошення в НАТО стане нездоланною захисною стіною від імперських амбіцій Росії, - Зеленський

Зеленський на саміті Україна – Північна Європа

Сьогодні маємо шанс перемогти у Східній Європі, щоб потім не воювати на північному, інших східних фронтах, на півдні чи в африканських країнах.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у Рейк’явіку під час виступу на саміті Україна – Північна Європа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент України закликав приєднатися до оснащення бригад, збільшити інвестиції у виробництво зброї в Україні, зокрема ракет великої дальності, безпілотників і систем РЕБ, та у закупівлю артилерійських боєприпасів для українських воїнів у третіх країнах, а також вжити заходів щодо тіньового флоту РФ.

"Ми бачимо, що Путін нарощує виробництво зброї, а режими-ізгої, як-от Пхеньян, допомагають йому із цим. Наступного року, наскільки ми розуміємо, Путін має намір зрівнятися з ЄС у виробництві боєприпасів. Ми можемо запобігти цьому лише зараз", – сказав Зеленський.

Також читайте: Ми віддали ядерну зброю, але нічого не отримали. Тому нам потрібно НАТО, - Зеленський

Окремо він наголосив на тому, що для України важливо отримати запрошення приєднатися до Північноатлантичного Альянсу.

"​Коли Україна отримає запрошення в НАТО, це стане нездоланною захисною стіною від імперських амбіцій Росії. Росія має припинити свою агресивну поведінку, і це починається з відмови від своїх амбіцій щодо України", – зауважив Зеленський.

Усі озвучені пункти – частина "Плану перемоги". Президент України закликав підтримати План, втілити всі його пункти та допомогти в роботі з тими партнерами, які поки що налаштовані скептично.

План перемоги України

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування, вони доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує ще один План, який стосуватиметься внутрішніх рішень та не буде альтернативою "Плану перемоги".

Також читайте: Ми побачимо Росію на Саміті миру, коли буде повністю реалізовано "План перемоги", - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25537) членство в НАТО (1771) План перемоги (86)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
З цією антинародною, гнилою та повністю корумпованою владою? Звичайно ні!
показати весь коментар
28.10.2024 21:51 Відповісти
+12
Не з тобою, буба. Не з тобою...
показати весь коментар
28.10.2024 21:50 Відповісти
+8
Що світ думає про Україну, коли у світі нас представляє ідіот і всі це бачать ?
показати весь коментар
28.10.2024 22:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Важковаговики НАТО не хочуть нас бачити в альянсі
показати весь коментар
28.10.2024 21:49 Відповісти
З цією антинародною, гнилою та повністю корумпованою владою? Звичайно ні!
показати весь коментар
28.10.2024 21:51 Відповісти
на жаль іншої влади для вас у нас немає
показати весь коментар
28.10.2024 22:06 Відповісти
мєнтьовський висранок?
чи прокурорський?
показати весь коментар
28.10.2024 22:11 Відповісти
А яка різниця?
показати весь коментар
28.10.2024 22:27 Відповісти
стрімко летимо в прірву ! коли ти *дохнеш мерзота ?
показати весь коментар
28.10.2024 22:13 Відповісти
Ці балачки про НАТО уже набридли всім.
показати весь коментар
28.10.2024 22:15 Відповісти
Не з тобою, буба. Не з тобою...
показати весь коментар
28.10.2024 21:50 Відповісти
А що має статися на фронті,щоб постало питання про зняття Сцирського?(Говорили про нього ,як про "м'ясника",але йому дали кредит довіри((Кредит безлімітний,я так розумію(
показати весь коментар
28.10.2024 21:55 Відповісти
Говорять що після Дніпра будуть зміни.
показати весь коментар
28.10.2024 22:12 Відповісти
Тобто(коли втратять Дніпро?(((
показати весь коментар
28.10.2024 22:15 Відповісти
Блін. Ну не Сирський - другого поставлять.
ох і мудрий же ж нарід...
показати весь коментар
28.10.2024 22:12 Відповісти
Тобто що?((Молитися?(Вірити(Нічого не робити?(((
показати весь коментар
28.10.2024 22:17 Відповісти
Аби ж хто знав що робити.
Та Сцирського для того і поставили - і він добре робить те задля його ставили - то змінять його тільки задля прикриття. (Баканови, Рєзнікови ...)
показати весь коментар
28.10.2024 22:21 Відповісти
Тобто,імітує бурхливу діяльність,і не злить президента(((
показати весь коментар
28.10.2024 22:23 Відповісти
хуже.
він добре виконує задля його поставили...
показати весь коментар
28.10.2024 22:25 Відповісти
Обидва вони з партії Кучми.
показати весь коментар
28.10.2024 22:10 Відповісти
йди в сраку, туповий представник мудрого наріду
показати весь коментар
28.10.2024 22:13 Відповісти
і що це "запрошення" нам дасть? росія припинить торгувати нафтою з усім світом, в тому числі і з країнами НАТО і не матиме грошей на війну? путіну насрати на запрошення, бо це не членство в НАТО, у нього є купа бабла і нема жодної ізоляції кацапщини, отже війна буде продовжуватися і лише на нашій території, з руйнуваннями тут і смертями людей тут. До сраки ці "запрошення".
показати весь коментар
28.10.2024 21:59 Відповісти
Яким чином це запрошення стане стіною від амбіцій Росії? Саме запрошення не дає жодних гарантій. Тим паче ніхто нас в НАТО не запрошує. Але телемарафонці продовжують вірити, що їх чекають в НАТО з хлібом-сіллю та запрошенням. Убогі істоти та й годі.
показати весь коментар
28.10.2024 22:02 Відповісти
Запрошення-це не вступ і клоун баки людям заганяє.Тим часом,касапи по частинці захоплюють Донбас,а самий "курськ" не привів до позитивних змін на фронті і щоби ще сам не став проблемою.
показати весь коментар
28.10.2024 22:02 Відповісти
Цей все в укурених фантазіях літає. Саме запрошення Пуйла не зупинить. Навпаки. Заставить поспішити. А прийняти під час війни ні одна країна НАТО не погодиться.
показати весь коментар
28.10.2024 22:03 Відповісти
Боже молю закінчи еру зеленого мороку 🙏🏼
показати весь коментар
28.10.2024 22:04 Відповісти
Або НАТО або Єрмак. Зеля вибрав Єрмака ! То що ще вам треба ?
показати весь коментар
28.10.2024 22:06 Відповісти
Що світ думає про Україну, коли у світі нас представляє ідіот і всі це бачать ?
показати весь коментар
28.10.2024 22:06 Відповісти
Навіть останньому дурню має бути ясно - запрошення у НАТО (навіть якщо таке буде) ніяк не є "нездоланною захисною стіною". Чи Зеленський сподівається, що НАТО візьме Україну із агентами рашистів у вищому керівництві, з засиллям ворюг на усіх державних посадах і з Гетьманцевим від Сівковича у керівництві економіки? Зеленський, вочевидь, зайняв чергу після останнього дурня. Або все це - свідомий саботаж за наказом кремля.
показати весь коментар
28.10.2024 22:08 Відповісти
На жаль це все свідомо, дурнів там немає
показати весь коментар
28.10.2024 22:10 Відповісти
Будапештський договір уже був нездоланною стіною. На черзі папірець-запрошення?
Єдиний захист - сильна власна армія. А запрошення, це ще далеко не вступ. Та і вступ, не означає що потрібно чекати, що приїдуть військові НАТО воювати замість українців.
Тим більше, можливо після вступу туди, вже нам доведеться воювати за когось. Тому лише ЗСУ. Все інше це лише додаткові перепони для ворога.
Втім усі адекватні це розуміють, лише Вова друкує потужні відосики, слабо розуміючи, що там йому написали в тексті Єрмак, Литвин та Татаров.
показати весь коментар
28.10.2024 22:09 Відповісти
Роман Світан щось хотів розповісти про ситуацію в Курській обл, але його в ютубі забанили.
показати весь коментар
28.10.2024 22:10 Відповісти
То нехай на цензорі розповідає. Чи він лише для монетизації?
показати весь коментар
28.10.2024 23:04 Відповісти
Світан дуже критичний до зеленої влади. Думаєте, що влада не впливає на політику цього сайту?
показати весь коментар
29.10.2024 04:42 Відповісти
Я только за́ НАТО, Я только не пойму, почему НАТО должно принять решение взять к себе совковую армию.
показати весь коментар
28.10.2024 22:10 Відповісти
Зе перетворює будь які важливі речі для держави в цинічний фарс, за яким не буде користі
показати весь коментар
28.10.2024 22:10 Відповісти
так у нього таке завдання...
показати весь коментар
28.10.2024 22:16 Відповісти
Ісландія не має регулярної армії. Паяц скоро в Антарктиді пінгвінам представить свій план перемоги
показати весь коментар
28.10.2024 22:15 Відповісти
Можна безкінечно дивитися на три речі:
- як ЗЕленьскіє знижують тарифи та закінчують епоху бідності;
- як ЗЕленьскіє знищують олігархів та рубають руки своїм Свинарчукам;
- як ЗЕленьскіє вступають до НАТО та ЄС.

показати весь коментар
28.10.2024 22:28 Відповісти
Иногда показывают людей из сект, полностью потерявших связь реальностью. В своих интервью Зеленский напоминает их.
показати весь коментар
28.10.2024 22:29 Відповісти
А у него когда-нибудь была та связь с реальностью? Даже заняв место, которое явно не для такого чмошника, он не вышел из квартала и наркоманского параллельного мира. А вы про реальность...
показати весь коментар
29.10.2024 07:08 Відповісти
запрошення до НАТО,це відкладена майбутня окупація всієї України ,як і будапештські папірці ,на котрих була написана лицемірна брехня і фальш світових аферистів, про ненапад і поваги до територіальної цілісності України ,котра привела до нинішньої варварської окупаційної війни рашиста
показати весь коментар
28.10.2024 23:15 Відповісти
Воно все прекрасно розуміє та навіть про щось знає.але вперто (граючи роль типу державника) відверто бреше та такими ось заявами відверто дратує " уставших"від війни західних партнерів...
показати весь коментар
29.10.2024 06:37 Відповісти
Чому Україну в найближчий перспективі ,а може і в дальній ,не візьмуть до НАТО? Країни НАТО це передусім Європа, вона ж і основний ринок збуту для раші ,у всякому разі до війни. Зараз теж звідти капає. Тому: перше -путлєр ніколи не нападе на Європу, НІКОЛИ!!! Ну тому що тільки дурень ріже курку що несе золоті яйця. І що головне ,Європа теж знає, що ніякий тупін на неї не нападе. Це -друге. А третє це те що ,якщо раша не нападе на Європу, то нахіба їй брати Україну в НАТО ,яку тупін вважає своєю власнісю. Мов якщо ми її візьмемо в НАТО ,то в нього буде майже законна причина її повернути собі. Ну і висновок, який роблять ці полохливі європейці-нашо нам цей геморой. Прикро все це.
показати весь коментар
29.10.2024 08:05 Відповісти
 
 