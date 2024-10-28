Запрошення в НАТО стане нездоланною захисною стіною від імперських амбіцій Росії, - Зеленський

Сьогодні маємо шанс перемогти у Східній Європі, щоб потім не воювати на північному, інших східних фронтах, на півдні чи в африканських країнах.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у Рейк’явіку під час виступу на саміті Україна – Північна Європа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент України закликав приєднатися до оснащення бригад, збільшити інвестиції у виробництво зброї в Україні, зокрема ракет великої дальності, безпілотників і систем РЕБ, та у закупівлю артилерійських боєприпасів для українських воїнів у третіх країнах, а також вжити заходів щодо тіньового флоту РФ.

"Ми бачимо, що Путін нарощує виробництво зброї, а режими-ізгої, як-от Пхеньян, допомагають йому із цим. Наступного року, наскільки ми розуміємо, Путін має намір зрівнятися з ЄС у виробництві боєприпасів. Ми можемо запобігти цьому лише зараз", – сказав Зеленський.

Окремо він наголосив на тому, що для України важливо отримати запрошення приєднатися до Північноатлантичного Альянсу.

"​Коли Україна отримає запрошення в НАТО, це стане нездоланною захисною стіною від імперських амбіцій Росії. Росія має припинити свою агресивну поведінку, і це починається з відмови від своїх амбіцій щодо України", – зауважив Зеленський.

Усі озвучені пункти – частина "Плану перемоги". Президент України закликав підтримати План, втілити всі його пункти та допомогти в роботі з тими партнерами, які поки що налаштовані скептично.

План перемоги України

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування, вони доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує ще один План, який стосуватиметься внутрішніх рішень та не буде альтернативою "Плану перемоги".

