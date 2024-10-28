Приглашение в НАТО станет непреодолимой защитной стеной от имперских амбиций России, - Зеленский

Сегодня есть шанс победить в Восточной Европе, чтобы потом не воевать на северном, других восточных фронтах, на юге или в африканских странах.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в Рейкьявике во время выступления на саммите Украина - Северная Европа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент Украины призвал присоединиться к оснащению бригад, увеличить инвестиции в производство оружия в Украине, в частности ракет большой дальности, беспилотников и систем РЭБ, и в закупку артиллерийских боеприпасов для украинских воинов в третьих странах, а также принять меры в отношении теневого флота РФ.

"Мы видим, что Путин наращивает производство оружия, а режимы-изгои, такие как Пхеньян, помогают ему с этим. В следующем году, насколько мы понимаем, Путин намерен сравняться с ЕС в производстве боеприпасов. Мы можем предотвратить это только сейчас", - сказал Зеленский.

Читайте также: Мы отдали ядерное оружие, но ничего не получили. Поэтому нам нужно НАТО, - Зеленский

Отдельно он отметил, что для Украины важно получить приглашение присоединиться к Североатлантическому Альянсу.

"Когда Украина получит приглашение в НАТО, это станет непреодолимой защитной стеной от имперских амбиций России. Россия должна прекратить свое агрессивное поведение, и это начинается с отказа от своих амбиций в отношении Украины", - отметил Зеленский.

Все озвученные пункты - часть "Плана победы". Президент Украины призвал поддержать План, воплотить все его пункты и помочь в работе с теми партнерами, которые пока настроены скептически.

План победы Украины

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".

Читайте также: Мы увидим Россию на Саммите мира, когда будет полностью реализован "План победы", - Зеленский