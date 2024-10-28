РУС
1 793 46

Приглашение в НАТО станет непреодолимой защитной стеной от имперских амбиций России, - Зеленский

Зеленський на саміті Україна – Північна Європа

Сегодня есть шанс победить в Восточной Европе, чтобы потом не воевать на северном, других восточных фронтах, на юге или в африканских странах.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в Рейкьявике во время выступления на саммите Украина - Северная Европа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент Украины призвал присоединиться к оснащению бригад, увеличить инвестиции в производство оружия в Украине, в частности ракет большой дальности, беспилотников и систем РЭБ, и в закупку артиллерийских боеприпасов для украинских воинов в третьих странах, а также принять меры в отношении теневого флота РФ.

"Мы видим, что Путин наращивает производство оружия, а режимы-изгои, такие как Пхеньян, помогают ему с этим. В следующем году, насколько мы понимаем, Путин намерен сравняться с ЕС в производстве боеприпасов. Мы можем предотвратить это только сейчас", - сказал Зеленский.

Читайте также: Мы отдали ядерное оружие, но ничего не получили. Поэтому нам нужно НАТО, - Зеленский

Отдельно он отметил, что для Украины важно получить приглашение присоединиться к Североатлантическому Альянсу.

"Когда Украина получит приглашение в НАТО, это станет непреодолимой защитной стеной от имперских амбиций России. Россия должна прекратить свое агрессивное поведение, и это начинается с отказа от своих амбиций в отношении Украины", - отметил Зеленский.

Все озвученные пункты - часть "Плана победы". Президент Украины призвал поддержать План, воплотить все его пункты и помочь в работе с теми партнерами, которые пока настроены скептически.

План победы Украины

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".

Читайте также: Мы увидим Россию на Саммите мира, когда будет полностью реализован "План победы", - Зеленский

Топ комментарии
+15
З цією антинародною, гнилою та повністю корумпованою владою? Звичайно ні!
28.10.2024 21:51 Ответить
+12
Не з тобою, буба. Не з тобою...
28.10.2024 21:50 Ответить
+8
Що світ думає про Україну, коли у світі нас представляє ідіот і всі це бачать ?
28.10.2024 22:06 Ответить
Важковаговики НАТО не хочуть нас бачити в альянсі
28.10.2024 21:49 Ответить
З цією антинародною, гнилою та повністю корумпованою владою? Звичайно ні!
28.10.2024 21:51 Ответить
на жаль іншої влади для вас у нас немає
28.10.2024 22:06 Ответить
мєнтьовський висранок?
чи прокурорський?
28.10.2024 22:11 Ответить
А яка різниця?
28.10.2024 22:27 Ответить
стрімко летимо в прірву ! коли ти *дохнеш мерзота ?
28.10.2024 22:13 Ответить
Ці балачки про НАТО уже набридли всім.
28.10.2024 22:15 Ответить
Не з тобою, буба. Не з тобою...
28.10.2024 21:50 Ответить
А що має статися на фронті,щоб постало питання про зняття Сцирського?(Говорили про нього ,як про "м'ясника",але йому дали кредит довіри((Кредит безлімітний,я так розумію(
28.10.2024 21:55 Ответить
Говорять що після Дніпра будуть зміни.
28.10.2024 22:12 Ответить
Тобто(коли втратять Дніпро?(((
28.10.2024 22:15 Ответить
Блін. Ну не Сирський - другого поставлять.
ох і мудрий же ж нарід...
28.10.2024 22:12 Ответить
Тобто що?((Молитися?(Вірити(Нічого не робити?(((
28.10.2024 22:17 Ответить
Аби ж хто знав що робити.
Та Сцирського для того і поставили - і він добре робить те задля його ставили - то змінять його тільки задля прикриття. (Баканови, Рєзнікови ...)
28.10.2024 22:21 Ответить
Тобто,імітує бурхливу діяльність,і не злить президента(((
28.10.2024 22:23 Ответить
хуже.
він добре виконує задля його поставили...
28.10.2024 22:25 Ответить
Обидва вони з партії Кучми.
28.10.2024 22:10 Ответить
йди в сраку, туповий представник мудрого наріду
28.10.2024 22:13 Ответить
і що це "запрошення" нам дасть? росія припинить торгувати нафтою з усім світом, в тому числі і з країнами НАТО і не матиме грошей на війну? путіну насрати на запрошення, бо це не членство в НАТО, у нього є купа бабла і нема жодної ізоляції кацапщини, отже війна буде продовжуватися і лише на нашій території, з руйнуваннями тут і смертями людей тут. До сраки ці "запрошення".
28.10.2024 21:59 Ответить
Яким чином це запрошення стане стіною від амбіцій Росії? Саме запрошення не дає жодних гарантій. Тим паче ніхто нас в НАТО не запрошує. Але телемарафонці продовжують вірити, що їх чекають в НАТО з хлібом-сіллю та запрошенням. Убогі істоти та й годі.
28.10.2024 22:02 Ответить
Запрошення-це не вступ і клоун баки людям заганяє.Тим часом,касапи по частинці захоплюють Донбас,а самий "курськ" не привів до позитивних змін на фронті і щоби ще сам не став проблемою.
28.10.2024 22:02 Ответить
Цей все в укурених фантазіях літає. Саме запрошення Пуйла не зупинить. Навпаки. Заставить поспішити. А прийняти під час війни ні одна країна НАТО не погодиться.
28.10.2024 22:03 Ответить
Боже молю закінчи еру зеленого мороку 🙏🏼
28.10.2024 22:04 Ответить
Або НАТО або Єрмак. Зеля вибрав Єрмака ! То що ще вам треба ?
28.10.2024 22:06 Ответить
Що світ думає про Україну, коли у світі нас представляє ідіот і всі це бачать ?
28.10.2024 22:06 Ответить
Навіть останньому дурню має бути ясно - запрошення у НАТО (навіть якщо таке буде) ніяк не є "нездоланною захисною стіною". Чи Зеленський сподівається, що НАТО візьме Україну із агентами рашистів у вищому керівництві, з засиллям ворюг на усіх державних посадах і з Гетьманцевим від Сівковича у керівництві економіки? Зеленський, вочевидь, зайняв чергу після останнього дурня. Або все це - свідомий саботаж за наказом кремля.
28.10.2024 22:08 Ответить
На жаль це все свідомо, дурнів там немає
28.10.2024 22:10 Ответить
Будапештський договір уже був нездоланною стіною. На черзі папірець-запрошення?
Єдиний захист - сильна власна армія. А запрошення, це ще далеко не вступ. Та і вступ, не означає що потрібно чекати, що приїдуть військові НАТО воювати замість українців.
Тим більше, можливо після вступу туди, вже нам доведеться воювати за когось. Тому лише ЗСУ. Все інше це лише додаткові перепони для ворога.
Втім усі адекватні це розуміють, лише Вова друкує потужні відосики, слабо розуміючи, що там йому написали в тексті Єрмак, Литвин та Татаров.
28.10.2024 22:09 Ответить
Роман Світан щось хотів розповісти про ситуацію в Курській обл, але його в ютубі забанили.
28.10.2024 22:10 Ответить
То нехай на цензорі розповідає. Чи він лише для монетизації?
28.10.2024 23:04 Ответить
Світан дуже критичний до зеленої влади. Думаєте, що влада не впливає на політику цього сайту?
29.10.2024 04:42 Ответить
Я только за́ НАТО, Я только не пойму, почему НАТО должно принять решение взять к себе совковую армию.
28.10.2024 22:10 Ответить
Зе перетворює будь які важливі речі для держави в цинічний фарс, за яким не буде користі
28.10.2024 22:10 Ответить
так у нього таке завдання...
28.10.2024 22:16 Ответить
Ісландія не має регулярної армії. Паяц скоро в Антарктиді пінгвінам представить свій план перемоги
28.10.2024 22:15 Ответить
Можна безкінечно дивитися на три речі:
- як ЗЕленьскіє знижують тарифи та закінчують епоху бідності;
- як ЗЕленьскіє знищують олігархів та рубають руки своїм Свинарчукам;
- як ЗЕленьскіє вступають до НАТО та ЄС.

28.10.2024 22:28 Ответить
Иногда показывают людей из сект, полностью потерявших связь реальностью. В своих интервью Зеленский напоминает их.
28.10.2024 22:29 Ответить
А у него когда-нибудь была та связь с реальностью? Даже заняв место, которое явно не для такого чмошника, он не вышел из квартала и наркоманского параллельного мира. А вы про реальность...
29.10.2024 07:08 Ответить
запрошення до НАТО,це відкладена майбутня окупація всієї України ,як і будапештські папірці ,на котрих була написана лицемірна брехня і фальш світових аферистів, про ненапад і поваги до територіальної цілісності України ,котра привела до нинішньої варварської окупаційної війни рашиста
28.10.2024 23:15 Ответить
Воно все прекрасно розуміє та навіть про щось знає.але вперто (граючи роль типу державника) відверто бреше та такими ось заявами відверто дратує " уставших"від війни західних партнерів...
29.10.2024 06:37 Ответить
Чому Україну в найближчий перспективі ,а може і в дальній ,не візьмуть до НАТО? Країни НАТО це передусім Європа, вона ж і основний ринок збуту для раші ,у всякому разі до війни. Зараз теж звідти капає. Тому: перше -путлєр ніколи не нападе на Європу, НІКОЛИ!!! Ну тому що тільки дурень ріже курку що несе золоті яйця. І що головне ,Європа теж знає, що ніякий тупін на неї не нападе. Це -друге. А третє це те що ,якщо раша не нападе на Європу, то нахіба їй брати Україну в НАТО ,яку тупін вважає своєю власнісю. Мов якщо ми її візьмемо в НАТО ,то в нього буде майже законна причина її повернути собі. Ну і висновок, який роблять ці полохливі європейці-нашо нам цей геморой. Прикро все це.
29.10.2024 08:05 Ответить
 
 