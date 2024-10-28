Приглашение в НАТО станет непреодолимой защитной стеной от имперских амбиций России, - Зеленский
Сегодня есть шанс победить в Восточной Европе, чтобы потом не воевать на северном, других восточных фронтах, на юге или в африканских странах.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в Рейкьявике во время выступления на саммите Украина - Северная Европа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Президент Украины призвал присоединиться к оснащению бригад, увеличить инвестиции в производство оружия в Украине, в частности ракет большой дальности, беспилотников и систем РЭБ, и в закупку артиллерийских боеприпасов для украинских воинов в третьих странах, а также принять меры в отношении теневого флота РФ.
"Мы видим, что Путин наращивает производство оружия, а режимы-изгои, такие как Пхеньян, помогают ему с этим. В следующем году, насколько мы понимаем, Путин намерен сравняться с ЕС в производстве боеприпасов. Мы можем предотвратить это только сейчас", - сказал Зеленский.
Отдельно он отметил, что для Украины важно получить приглашение присоединиться к Североатлантическому Альянсу.
"Когда Украина получит приглашение в НАТО, это станет непреодолимой защитной стеной от имперских амбиций России. Россия должна прекратить свое агрессивное поведение, и это начинается с отказа от своих амбиций в отношении Украины", - отметил Зеленский.
Все озвученные пункты - часть "Плана победы". Президент Украины призвал поддержать План, воплотить все его пункты и помочь в работе с теми партнерами, которые пока настроены скептически.
План победы Украины
Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.
По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.
По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".
чи прокурорський?
ох і мудрий же ж нарід...
Та Сцирського для того і поставили - і він добре робить те задля його ставили - то змінять його тільки задля прикриття. (Баканови, Рєзнікови ...)
він добре виконує задля його поставили...
Єдиний захист - сильна власна армія. А запрошення, це ще далеко не вступ. Та і вступ, не означає що потрібно чекати, що приїдуть військові НАТО воювати замість українців.
Тим більше, можливо після вступу туди, вже нам доведеться воювати за когось. Тому лише ЗСУ. Все інше це лише додаткові перепони для ворога.
Втім усі адекватні це розуміють, лише Вова друкує потужні відосики, слабо розуміючи, що там йому написали в тексті Єрмак, Литвин та Татаров.
- як ЗЕленьскіє знижують тарифи та закінчують епоху бідності;
- як ЗЕленьскіє знищують олігархів та рубають руки своїм Свинарчукам;
- як ЗЕленьскіє вступають до НАТО та ЄС.