Вокруг "Плана победы" циркулирует много дезинформации от тех, кто боится России, - Зеленский
Вокруг "Плана победы" циркулирует немало дезинформации, не только со стороны РФ, но и от тех, кто ее боится.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с участниками четвертого саммита Украина - Северная Европа, сообщает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, мы видим немало дезинформации, которая циркулирует вокруг "Плана победы". Некоторые месседжи поступают не только от России, но и от партнерских стран, которые колеблются принимать мощные действия против РФ. Кто-то называет этот план нереалистичным, но это из-за чрезмерного опасения перед Россией, а не нереальность плана", - заявил глава государства.
В то же время президент подчеркнул, что "партнеры Украины с Севера Европы остаются преданными и решительными".
"Мы говорили, в частности, о ПВО, о способах усиления нашего воздушного щита системами Patriot, говорили о способах пригласить Украину в НАТО, о нашей общей позиции относительно того, чтобы мир не имел альтернативы", - сказал Зеленский.
"План победы" Украины
Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.
По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания, они доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.
По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".
разводняк НЕ працює, пічалька !
.
протівну на смак мівіну?
чи не тей президент-воїн-боронець який волав
"ладім ладімич, візьміть мене до себе, ну xоч за борги"?
купуйте чорні окуляри - все вказує на затміння....
Ніякої дезинформації бо ніякого плану нема.
Є хотєлки Буби. А хотєлки Буби - це його особиста справа.
А ти не боїшся і сміливо смалиш його - молодець, раста!
плана перемоги,
формули миру і то того як його,
37мого зеленого саміту миру!