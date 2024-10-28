Вокруг "Плана победы" циркулирует много дезинформации от тех, кто боится России, - Зеленский

Вокруг "Плана победы" циркулирует немало дезинформации, не только со стороны РФ, но и от тех, кто ее боится.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с участниками четвертого саммита Украина - Северная Европа, сообщает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, мы видим немало дезинформации, которая циркулирует вокруг "Плана победы". Некоторые месседжи поступают не только от России, но и от партнерских стран, которые колеблются принимать мощные действия против РФ. Кто-то называет этот план нереалистичным, но это из-за чрезмерного опасения перед Россией, а не нереальность плана", - заявил глава государства.

В то же время президент подчеркнул, что "партнеры Украины с Севера Европы остаются преданными и решительными".

"Мы говорили, в частности, о ПВО, о способах усиления нашего воздушного щита системами Patriot, говорили о способах пригласить Украину в НАТО, о нашей общей позиции относительно того, чтобы мир не имел альтернативы", - сказал Зеленский.

"План победы" Украины

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания, они доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".

