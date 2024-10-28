РУС
Вокруг "Плана победы" циркулирует много дезинформации от тех, кто боится России, - Зеленский

Зеленський про дезіфнформацію навколо Плану перемоги

Вокруг "Плана победы" циркулирует немало дезинформации, не только со стороны РФ, но и от тех, кто ее боится.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с участниками четвертого саммита Украина - Северная Европа, сообщает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, мы видим немало дезинформации, которая циркулирует вокруг "Плана победы". Некоторые месседжи поступают не только от России, но и от партнерских стран, которые колеблются принимать мощные действия против РФ. Кто-то называет этот план нереалистичным, но это из-за чрезмерного опасения перед Россией, а не нереальность плана", - заявил глава государства.

В то же время президент подчеркнул, что "партнеры Украины с Севера Европы остаются преданными и решительными".

"Мы говорили, в частности, о ПВО, о способах усиления нашего воздушного щита системами Patriot, говорили о способах пригласить Украину в НАТО, о нашей общей позиции относительно того, чтобы мир не имел альтернативы", - сказал Зеленский.

Читайте также: "План победы" – это об усилении Украины, а не о переговорах с РФ, - Зеленский

"План победы" Украины

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания, они доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".

Читайте также: Приглашение в НАТО станет непреодолимой защитной стеной от имперских амбиций России, - Зеленский

дезинформация (357) Зеленский Владимир (21986) План победы (86)
Топ комментарии
+27
Як просрати країну усміхаючись? Та дуже просто. Під відосіки від ;Квартал-95%!
показать весь комментарий
28.10.2024 22:57 Ответить
+20
Та ти 🤡такий сміливий аж на коліна впав перед кадировим ...обіср* вся коли ,народ на площі ,тобі сказав їди у відставку ,так підняв галас ,шо ху* ло нападьоть .як мене кишните ...запустив русню через Чонгар ,від переляку ,бо кремль сказав шо розкриє тебе як консерву ...ой паскудо мала, а горе від тебе величезне ,в історії України ти будеш чорт !!!
показать весь комментарий
28.10.2024 23:07 Ответить
+19
План перемоги - здавати міста Донбасу поступово?
показать весь комментарий
28.10.2024 22:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як просрати країну усміхаючись? Та дуже просто. Під відосіки від ;Квартал-95%!
показать весь комментарий
28.10.2024 22:57 Ответить
Владимир Владимирич возьмите вовку к себе !!!
показать весь комментарий
28.10.2024 23:15 Ответить
на фількіни грамоти від вофки ніхто не звертає уваги

разводняк НЕ працює, пічалька !

.
показать весь комментарий
29.10.2024 00:48 Ответить
...боневтік чекає, поки всім миром почнуть реалізовувати його план перемоги... ну-ну...
показать весь комментарий
29.10.2024 07:06 Ответить
План перемоги - здавати міста Донбасу поступово?
показать весь комментарий
28.10.2024 22:57 Ответить
План перемоги -це марення !
показать весь комментарий
28.10.2024 23:00 Ответить
Та ти 🤡такий сміливий аж на коліна впав перед кадировим ...обіср* вся коли ,народ на площі ,тобі сказав їди у відставку ,так підняв галас ,шо ху* ло нападьоть .як мене кишните ...запустив русню через Чонгар ,від переляку ,бо кремль сказав шо розкриє тебе як консерву ...ой паскудо мала, а горе від тебе величезне ,в історії України ти будеш чорт !!!
показать весь комментарий
28.10.2024 23:07 Ответить
Геть безтолкового ішака!
показать весь комментарий
28.10.2024 23:07 Ответить
Чому ви так про нього? Це ж 73% виборців України.
показать весь комментарий
29.10.2024 05:22 Ответить
Так ці самі 73 голосували і за кучму, і за тряпку ющенка і за прокравшогося. Люди одні й ті самі голосують за іншого по попередній просрався.
показать весь комментарий
29.10.2024 06:25 Ответить
або один і той самий здійснює з 1999 року контроль над виборами у нашій країні, чи не так? Ви досі вірите в якесь голосування?
показать весь комментарий
29.10.2024 07:14 Ответить
Хтось може йому розповісти що той план не прокатив?
показать весь комментарий
28.10.2024 23:12 Ответить
і хто ж хряпав на глубіні 20 метрів теплу,
протівну на смак мівіну?
чи не тей президент-воїн-боронець який волав
"ладім ладімич, візьміть мене до себе, ну xоч за борги"?
показать весь комментарий
28.10.2024 23:13 Ответить
три ***** зустрілися у чясі - рудий, ***** і буба.
купуйте чорні окуляри - все вказує на затміння....
показать весь комментарий
28.10.2024 23:16 Ответить
Для перемоги, поверни генералів Муженко, Кривоніс, Галушкіна, Марченко до Генштабу. Досить здавати Україну ворогові! Чому були зняти з Генштабу генерали, які кожен день визволяли свою землю від ворога, навіть без допомоги західних країн? Наразі 90% балістики летить з Криму, а Генштаб б'є по спиртзаводу. Чи є це розумні дії, чи людям очі замилюють?З розумним Генштабом взимку можна кацапію так заморозити, що їх регіони надовго забудуть про світло, гарячу та холодну воду. Обстріл Харкова, Сумщини, Маріуполя та других місць України, думаю дає Україні право на такі дії.
показать весь комментарий
28.10.2024 23:17 Ответить
Розумні дяді вже назвали плани Буби повною дурнею. От і все.

Ніякої дезинформації бо ніякого плану нема.
Є хотєлки Буби. А хотєлки Буби - це його особиста справа.
показать весь комментарий
28.10.2024 23:21 Ответить
А я думаю, що немає там вовиних хотєлок, у тому плані. У гниди хрипатої хотєлка одна - щоб аплодували хохли, коли він разом з кумиром путіним їх знищує. А те, що воно зачитує з папірця, так то просто текст, написаний другими, і який спрямований на те, щоб замилити очі лохторату і відтягти той момент, коли вже потрібно буде здриснути.
показать весь комментарий
29.10.2024 06:53 Ответить
Так воно вже сьогодні сказало по т/в - шо план перемоги, то вже не план перемоги, то звернення до тих хто може і хоче допомогти. Отаких дебілів обирають українці. біженець з своєю більшістю у раді, зараз клоун з своєю монобільшістю у раді - і приводять ці обранці мудрил до повного краху країни.
показать весь комментарий
28.10.2024 23:21 Ответить
тому обирайте українських націоналістів- пишіть, не соромтесь.
показать весь комментарий
29.10.2024 07:12 Ответить
"план перемоги" це як "кримська платформа" черговий фінт щоб відволікти глядачів від реальності
показать весь комментарий
28.10.2024 23:32 Ответить
плани-день простоять и ночь продержаться
показать весь комментарий
28.10.2024 23:41 Ответить
Не бажає йти із влади.
показать весь комментарий
29.10.2024 08:20 Ответить
Довкола "Плану перемоги" циркулює багато дезінформації від тих, хто боїться Росії, - Зеленський

А ти не боїшся і сміливо смалиш його - молодець, раста!
показать весь комментарий
28.10.2024 23:54 Ответить
Включив єдине що вміє- нести галіматью перед телевізором.
показать весь комментарий
29.10.2024 00:39 Ответить
План перемоги від оманського і є дезінформація
показать весь комментарий
29.10.2024 00:57 Ответить
В залишеному Селідово навіть шибки цілі у вікнах. Зовсім не схоже на Бахмут та інші міста. Як таке можливо. Невже такий повний розвал на лінії фронту.
показать весь комментарий
29.10.2024 01:06 Ответить
тримаємося
плана перемоги,
формули миру і то того як його,
37мого зеленого саміту миру!
показать весь комментарий
29.10.2024 01:57 Ответить
Циркуль, ти вже за!бав.
показать весь комментарий
29.10.2024 04:44 Ответить
Дядя Вова, а ти сам віриш в свій "план перемоги"? Так виглядає, що ти його "творив" після великої дози "травки".
показать весь комментарий
29.10.2024 05:17 Ответить
Бутусов правильно сказав ,перестань брехати ,5 років одна брехня і маніпуляція
показать весь комментарий
29.10.2024 06:14 Ответить
План да, плану бояться, план це сила бо тільки в нас фабрика планів. А ще шарова тисяча. ловля на жадність.
показать весь комментарий
29.10.2024 06:15 Ответить
Що ви всі накинулись на ваву, він же зі шкіри лізе, щоб отримати аплодисменти, не кажу вже про овації, це в минулому. А країна, яка країна, а проєкт, який їм запропонували, то це в минулому. Перемога, так, тільки чия? План? Їх багато, много букав….
показать весь комментарий
29.10.2024 07:25 Ответить
****** шапіто... Шо воно ще придума щоб мудрому народу мізки їбати? План перемоги , тисяча... Яка хєрня на нас чекає?
показать весь комментарий
29.10.2024 08:32 Ответить
Моль,забери это недоразумение.Бесплатно..
показать весь комментарий
29.10.2024 09:19 Ответить
 
 