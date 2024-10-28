РУС
"План победы" – это об усилении Украины, а не о переговорах с РФ, - Зеленский

План перемоги є планом посилення України: заява Зеленського

Президент Владимир Зеленский заявил, что "План победы" не является предложением для переговоров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью The Times of India.

"План победы не является темой переговоров с РФ. План победы даже не является площадкой для реакции всех стран мира. План победы - это план усиления Украины сейчас и сегодня. Усиление Украины перед тем, как иметь или иные форматы дипломатические, переговоров, тот или иной Саммит мира. Все это перед этим, чтобы Украина была сильной", - пояснил Зеленский.

По его словам, поэтому и обращение перед этим Планом победы именно к тем странам, которые готовы усилить Украину.

Читайте также: Не может быть дискуссии о мире для Украины без Украины, - посол Великобритании Гаррис

"Это не обращение к России, потому что она нас не усиливает, а ослабляет. Это не предложение о переговорах", - добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что первый пункт - не членство в НАТО, не быстрое вступление, а приглашение в НАТО.

"Чтобы потом в будущем никто не менял своей позиции и был последовательным. Чтобы все было не только на словах, а чтобы все было на бумаге, фундаментально и юридически. Во время войны мы не можем стать членами НАТО, мы не будем никого затягивать во время войны. Приглашение, этот пункт, адресован исключительно странам НАТО, потому что мы хотим приглашения в НАТО", - добавил глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заморозка войны без гарантий безопасности для Украины будет очень большим риском, - Зеленский

План победы Украины

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания, они доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о визите Гутерриша на саммит БРИКС в России: "Это сюр"

+15
И это говорит чмо, которое своими действиями сделало все чтобы ослабить страну. Сюр
28.10.2024 10:40 Ответить
+11
Як же ж ти набридла, зелена тварюка неголена залитая кровю українців по саму голову.
28.10.2024 10:41 Ответить
+7
Скільки ж воно сельодки їсть за день?
28.10.2024 10:39 Ответить
Скільки ж воно сельодки їсть за день?
28.10.2024 10:39 Ответить
Багато. І мівіни зі скумбрією теж.
28.10.2024 10:40 Ответить
Оселедця воно не їсть. Воно їсь скумбрію по 8 гр. за кіло
28.10.2024 10:42 Ответить
И это говорит чмо, которое своими действиями сделало все чтобы ослабить страну. Сюр
28.10.2024 10:40 Ответить
вовкіна тища тому підтвердження
28.10.2024 10:41 Ответить
Як же ж ти набридла, зелена тварюка неголена залитая кровю українців по саму голову.
28.10.2024 10:41 Ответить
28.10.2024 10:42 Ответить
28.10.2024 10:42 Ответить
Час чергового великого крадівництва.
28.10.2024 10:46 Ответить
Набрешуть та дорого не візьмуть !
28.10.2024 13:30 Ответить
вони вже відкрили посольство в обл юбованому Омані. тому буде куди тікать слугам з награбованими міліардами
28.10.2024 10:46 Ответить
Які ж дурачки в Ізраїлі:

досі не знають, що без формули миру, саміту миру і плану перемоги, перемогти ворогів неможливо.
28.10.2024 10:49 Ответить
ко-ЗЕ-л!
28.10.2024 10:53 Ответить
Так США на План поклали
показать весь комментарий
Так і назвав би планом посилення, а не кукурікати по всьому світу про план перемоги, не на сцені же виступаєш.
показать весь комментарий
шоу продолжается......
показать весь комментарий
" не є темою перемовин з РФ."

Через одне речення:
"Посилення України перед тим, як мати чи інші формати дипломатичні, перемовин, той чи інший Саміт миру."

Це вже про мовну шизофренію, чи ще ні?
28.10.2024 11:08 Ответить
Це не токмо каби що, а прямо почім здря.
28.10.2024 11:12 Ответить
План победы:
Разминируем Чогар.
Управление страной отдаем помощникам тедеева и сивковича.
"Жрите шашлык войны не будет"
"Финансирование армии это популизм"
План потужного усиления страны:
Отменяем выборы.
Конституция на паузе.
Увеличиваем быдлу тарифы,штрафы и податки.
Сотни тысяч держслужбовцев получают бронь от армии,жирные зарплаты и премии,левую инвалидность,а все работяги и селяне нах на фронт.
Победа неизбежна.
28.10.2024 11:16 Ответить
популізм.
показать весь комментарий
цікаво: чому коли сказати щось на кшталт "зелений геній", "зелений унікум", "зелений стратег", "зелений патріот", то ці словосполученням нам нічого не скажуть. А якщо сказати "зелені ворюги", "зелена ницість", "зелені покидьки", "зелене чмо", "зелені невігласи", "зелені вороги", то нічого й тлумачити не треба. Ну хіба що "зелений геній" нагадає щось накшталт "злий геній" або "злив геній" (ресурси країни в унітаз).
28.10.2024 11:25 Ответить
показать весь комментарий
каждый день сдаем 5-6 городов и поселков и это победа?
показать весь комментарий
Планувати, а вірнійш фантазувати, можна про що завгодно. Та чим ці фантазії реально підкріплені? "Таємними" додатками?
показать весь комментарий
Бригинець-🌀 Зеленській підтвердив те про що усі здогадувались: План перемоги це не є планом, що закінчує війну.
Можна придумувати плану багато місій і задач, але це точно не план, що поставить крапку у війні, переможну крапку...
План, який не веде до результату --- це дивний план...
Але у самурая* немає мети, у нього є лише план шлях...

.
28.10.2024 12:45 Ответить
"План перемоги" це вигадка людини в якої проблеми з головою.
показать весь комментарий
хто мені підскаже, чому у мене немає віри до слів, які проговорює зелене тріпло.
показать весь комментарий
