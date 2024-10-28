"План победы" – это об усилении Украины, а не о переговорах с РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что "План победы" не является предложением для переговоров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью The Times of India.

"План победы не является темой переговоров с РФ. План победы даже не является площадкой для реакции всех стран мира. План победы - это план усиления Украины сейчас и сегодня. Усиление Украины перед тем, как иметь или иные форматы дипломатические, переговоров, тот или иной Саммит мира. Все это перед этим, чтобы Украина была сильной", - пояснил Зеленский.

По его словам, поэтому и обращение перед этим Планом победы именно к тем странам, которые готовы усилить Украину.

"Это не обращение к России, потому что она нас не усиливает, а ослабляет. Это не предложение о переговорах", - добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что первый пункт - не членство в НАТО, не быстрое вступление, а приглашение в НАТО.

"Чтобы потом в будущем никто не менял своей позиции и был последовательным. Чтобы все было не только на словах, а чтобы все было на бумаге, фундаментально и юридически. Во время войны мы не можем стать членами НАТО, мы не будем никого затягивать во время войны. Приглашение, этот пункт, адресован исключительно странам НАТО, потому что мы хотим приглашения в НАТО", - добавил глава государства.

План победы Украины

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания, они доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".

