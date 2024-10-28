РУС
Заморозка войны без гарантий безопасности для Украины будет очень большим риском, - Зеленский

Зеленський прокоментував можливість замороження війни

Президент Владимир Зеленский считает, что заморозка войны без четких гарантий для Украины будет очень большим риском.

Об этом глава государства заявил в интервью The Times of India, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно прекращения огня. Мы должны понимать, мы против замороженного конфликта, мы не хотим третьей войны. Потому что в 14 году одна война началась, была оккупация наших территорий, в 22 году полномасштабная война. Хотя до 2022 года был замороженный конфликт, было прекращение огня, была Нормандия и минские процессы, были тысячные переговоры с РФ и с другими партнерами на разных площадках. И потом полномасштабная война", - пояснил Зеленский.

По его словам, если сейчас заморозить конфликт без понимания, что будет завтра и какие гарантии безопасности будут для украинцев, то это очень большой риск.

"Все должно быть на бумаге, понятно, как закончится эта война и кто, в каком объеме будет нести за нее ответственность. Конечно, агрессор", - добавил президент.

Зеленский Владимир (21986)
+5
поки шо дурять не натівці, а наша влада дурить натівців.

нагло так дурить
28.10.2024 11:01 Ответить
+4
28.10.2024 10:38 Ответить
+3
Не ризиком а ідиотизмом.
28.10.2024 10:27 Ответить
Не ризиком а ідиотизмом.
28.10.2024 10:27 Ответить
Процес https://timeze2019.blogspot.com/2024/10/blog-post_18.html іде...
28.10.2024 10:36 Ответить
Захочуть - натівці обдурять. А в самих сил не вистачить, щоб завалити парашу. Дилема.
28.10.2024 10:28 Ответить
поки шо дурять не натівці, а наша влада дурить натівців.

нагло так дурить
28.10.2024 11:01 Ответить
Відморозку зе заморозка піде не на користь
28.10.2024 10:28 Ответить
28.10.2024 10:38 Ответить
Так він не проти, тільки головне щоб була якась гарантія?
28.10.2024 10:29 Ответить
28.10.2024 10:32 Ответить
Да гарантій в Україні як у дурня фантиків, що з того толку?
Без реального вступу в нато все інше то наїбалово лохів , скажи це прямо не будь ганчіркою
28.10.2024 10:34 Ответить
Гарантія безпеки - це озброєння, в тому числі ядерна зброя, військово-промисловий комплекс, загальна військова підготовка, знищення внутрішніх ворогів
28.10.2024 10:46 Ответить
28.10.2024 10:47 Ответить
Заморозка нужна дя тех, кто хочет все продать тут и по закону свалить навсегда: без переплывания Тисы и форсирования горных участков. Хотя опять же, даже если война завтра закончится, то границы не откроют и ТЦК никуда не денется. Будут отлавливать мужичков на стройку отстраивать разрушенное.
28.10.2024 10:58 Ответить
Коли НАТО не введе своі віиська в Украіну - ніяких гарантіи
28.10.2024 11:02 Ответить
те як нам Будапештський меморандум допоміг то гарантії до лампаратури...Розпочнеться нова окупація, то ці союзники будуть схвильовані стурбовані... поки Україну не розділять ка...апи з поляками( країни Балтії не рахую, ці союзники вірні)
28.10.2024 11:16 Ответить
А продовження війни на виснаження коли людські і військові ресурси в нас в рази менші це що ,чи це оманський план по знищенню українського народу ,якісь гарантії від путіна ти хочеш їх ніколи не буде ,а якщо будуть то всі знають чого вони варті.
28.10.2024 11:30 Ответить
Це буде не ризиком. Це буде 100% підготовка Кацапії до більш нищівного удару. Це як вибори 2019.
28.10.2024 11:34 Ответить
Заморозка войны = прекращение огня = перемирие = Выборы = новый президент (например Залужный), новая Рада, новый кабинет министров... это действительно риск... в том случае, если бы Украина наступала и освобождала, а не отступала и теряла. Понять это конечно сложно...
28.10.2024 11:35 Ответить
"...без розуміння, що буде завтра..." (с)

Так саме це ТИ (з тією кодлою хабарників, сєпарів та зрадників, яку привів до влади) й робив з 2019-го!!!

Нагадати тобі ТВОЇ "гарантії безпеки для українців" з того часу?
"Просто пєрєстать стрєлять", заборона контрснайперської роботи, одностороннє відведення військ з укріплених позицій в чисте поле, зупинка всіх програм озброєння, скорочення ЗСУ, пошук (з метою продажу) "надлишкового майна" в ЗСУ, "велике крадівництво", перехід підприємств ВПК на одноденний робочий тиждень, розмінування акваторії Азовського моря та Кримського перешийку, відвід військових частин з напрямків вторгнення, "травневі шашлики"....

Може щось не згадав відразу, але й цього досить, щоб підвісити твою неголену харю десь в лісі і щоб жодна жива душа не знала де тебе прикопали!
28.10.2024 11:52 Ответить
Все зрозуміло. Заморозка війни з обіцянками безпеки...
28.10.2024 12:23 Ответить
 
 