Заморозка войны без гарантий безопасности для Украины будет очень большим риском, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что заморозка войны без четких гарантий для Украины будет очень большим риском.
Об этом глава государства заявил в интервью The Times of India, информирует Цензор.НЕТ.
"Относительно прекращения огня. Мы должны понимать, мы против замороженного конфликта, мы не хотим третьей войны. Потому что в 14 году одна война началась, была оккупация наших территорий, в 22 году полномасштабная война. Хотя до 2022 года был замороженный конфликт, было прекращение огня, была Нормандия и минские процессы, были тысячные переговоры с РФ и с другими партнерами на разных площадках. И потом полномасштабная война", - пояснил Зеленский.
По его словам, если сейчас заморозить конфликт без понимания, что будет завтра и какие гарантии безопасности будут для украинцев, то это очень большой риск.
"Все должно быть на бумаге, понятно, как закончится эта война и кто, в каком объеме будет нести за нее ответственность. Конечно, агрессор", - добавил президент.
нагло так дурить
Без реального вступу в нато все інше то наїбалово лохів , скажи це прямо не будь ганчіркою
Так саме це ТИ (з тією кодлою хабарників, сєпарів та зрадників, яку привів до влади) й робив з 2019-го!!!
Нагадати тобі ТВОЇ "гарантії безпеки для українців" з того часу?
"Просто пєрєстать стрєлять", заборона контрснайперської роботи, одностороннє відведення військ з укріплених позицій в чисте поле, зупинка всіх програм озброєння, скорочення ЗСУ, пошук (з метою продажу) "надлишкового майна" в ЗСУ, "велике крадівництво", перехід підприємств ВПК на одноденний робочий тиждень, розмінування акваторії Азовського моря та Кримського перешийку, відвід військових частин з напрямків вторгнення, "травневі шашлики"....
Може щось не згадав відразу, але й цього досить, щоб підвісити твою неголену харю десь в лісі і щоб жодна жива душа не знала де тебе прикопали!