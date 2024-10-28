Заморозка войны без гарантий безопасности для Украины будет очень большим риском, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что заморозка войны без четких гарантий для Украины будет очень большим риском.

Об этом глава государства заявил в интервью The Times of India, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно прекращения огня. Мы должны понимать, мы против замороженного конфликта, мы не хотим третьей войны. Потому что в 14 году одна война началась, была оккупация наших территорий, в 22 году полномасштабная война. Хотя до 2022 года был замороженный конфликт, было прекращение огня, была Нормандия и минские процессы, были тысячные переговоры с РФ и с другими партнерами на разных площадках. И потом полномасштабная война", - пояснил Зеленский.

По его словам, если сейчас заморозить конфликт без понимания, что будет завтра и какие гарантии безопасности будут для украинцев, то это очень большой риск.

"Все должно быть на бумаге, понятно, как закончится эта война и кто, в каком объеме будет нести за нее ответственность. Конечно, агрессор", - добавил президент.

Также читайте: Зеленский о визите Гутерриша на саммит БРИКС в России: "Это сюр"