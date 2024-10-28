Зеленский о визите Гутерриша на саммит БРИКС в России: "Это сюр"

Президент Владимир Зеленский прокомментировал визит генсека ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в России.

Об этом он заявил в интервью The Times of India, передает Цензор.НЕТ.

"Понятно, что Путин с точки зрения территориальной целостности поддерживать не хочет. И для Китая это пощечина, и для Бразилии это пощечина. Поэтому и Бразилия не присутствовала на уровне лидера в БРИКС. То есть БРИКСа не произошло. Что касается генсека ООН, я считаю в целом, что это в целом сюр. Это касается даже не только ООН, но и многих других стран", - сказал он.

По словам Зеленского, нельзя быть в этой войне нейтральными, потому что это означает быть на стороне России.

"Это, я считаю, скрытой поддержкой России. Те, кто присутствовал там и говорил о своей нейтральности, о том, что хочет помочь решению этого конфликта, по моему мнению, выглядят более пророссийским, а значит не о мире. Это о войне ... Нейтральность в этой войне - это поддержка российской стороны", - добавил он.

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Визит Гутерриша в Россию

Напомним, 22 октября 2024 года в Казани начался саммит БРИКС.

В саммите БРИКС в Казани принимают участие 22 лидера стран, в том числе лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, тогда как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку из-за травмы головы, которую он получил незадолго до начала саммита.

На саммит прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что генсек Антониу Гутерриш вредит репутации ООН.

Впоследствии стало известно, что Гутерриш на саммите БРИКС призвал к справедливому миру в Украине.

Также Гутерриш во время саммита БРИКС в Казани заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права.

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