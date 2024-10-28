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Новости Война
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Зеленский о визите Гутерриша на саммит БРИКС в России: "Это сюр"

Зеленський прокоментував візит Гутерріша до Росії

Президент Владимир Зеленский прокомментировал визит генсека ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в России.

Об этом он заявил в интервью The Times of India, передает Цензор.НЕТ.

"Понятно, что Путин с точки зрения территориальной целостности поддерживать не хочет. И для Китая это пощечина, и для Бразилии это пощечина. Поэтому и Бразилия не присутствовала на уровне лидера в БРИКС. То есть БРИКСа не произошло. Что касается генсека ООН, я считаю в целом, что это в целом сюр. Это касается даже не только ООН, но и многих других стран", - сказал он.

По словам Зеленского, нельзя быть в этой войне нейтральными, потому что это означает быть на стороне России.

"Это, я считаю, скрытой поддержкой России. Те, кто присутствовал там и говорил о своей нейтральности, о том, что хочет помочь решению этого конфликта, по моему мнению, выглядят более пророссийским, а значит не о мире. Это о войне ... Нейтральность в этой войне - это поддержка российской стороны", - добавил он.

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Визит Гутерриша в Россию

Напомним, 22 октября 2024 года в Казани начался саммит БРИКС.

В саммите БРИКС в Казани принимают участие 22 лидера стран, в том числе лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, тогда как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку из-за травмы головы, которую он получил незадолго до начала саммита.

На саммит прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что генсек Антониу Гутерриш вредит репутации ООН.

Впоследствии стало известно, что Гутерриш на саммите БРИКС призвал к справедливому миру в Украине.

Также Гутерриш во время саммита БРИКС в Казани заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права.

Читайте также: Гутерриш должен признать, что совершил ошибку, когда поехал на встречу с разыскиваемым военным преступником Путиным, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Автор: 

Зеленский Владимир (20925) ООН (4196) Гутерриш Антониу (341) БРИКС (52)


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Топ комментарии
+9
Так, це сюр, як і брехливий блазень-крадій під час війни на посту президента і Верховного Головнокомандувача.
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28.10.2024 10:23 Ответить
+7
Сюр це спроба заглянути *уйлу в ''очко'' в пошуках миру.
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28.10.2024 10:34 Ответить
+7
Не більший сюр ніж вкладання асфальту під час війни і пиляння на цьому.
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28.10.2024 10:38 Ответить
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Зесюр про Гусюр.
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28.10.2024 10:20 Ответить
А ты-нонсенс, два поца,кули...
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28.10.2024 10:20 Ответить
Імпотентна Ліга націй розпалась після другої світової, так і ООН розпадеться після цієї війни.
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28.10.2024 10:21 Ответить
Організація Озобочених Націй !!))
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28.10.2024 10:23 Ответить
Так, це сюр, як і брехливий блазень-крадій під час війни на посту президента і Верховного Головнокомандувача.
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28.10.2024 10:23 Ответить
немає в цьому світі ні справедливості ні бога.....керують людьми купка пі@арасів. одне заспокоює.. здохнуть всі
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28.10.2024 10:24 Ответить
То так,воши здихають,але гниди лишаються !!))
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28.10.2024 10:26 Ответить
«Мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут»
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28.10.2024 10:27 Ответить
Слід всім колишнім республікам на кордонах з цією гадюкою росією об"єднатись в національно- визвольний рух, і ООН не відкрутиться, бо це її постановчий принцип. І звісно, гнати ка цапів з усіх країн, як токсичну націю, яка приносить війни в ці країни.
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28.10.2024 10:28 Ответить
Сюр це спроба заглянути *уйлу в ''очко'' в пошуках миру.
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28.10.2024 10:34 Ответить
Не більший сюр ніж вкладання асфальту під час війни і пиляння на цьому.
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28.10.2024 10:38 Ответить
Діяння наших привладних персонажів такий же сюр .
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28.10.2024 10:40 Ответить
такі да...такі правий чортяка! це сюр...до речі, як і обіцянка шашличків, коли з кожної праски про повномасштабну війну волають...покайся, Вова, тобі знижка буде!
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28.10.2024 10:41 Ответить
Хм, зеленський в ролі верховного головнокомандувача - це теж сюр, але ж ми якось досі терпимо...
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28.10.2024 10:43 Ответить
Сюр - це весь час твого перебування на посаді президента Вова.
Голосували за Зеленського, а керує Єрмак.
На фронті піз..ец, а по марафону все зає...сь.
Корупція в Україні всюди, а погані ЄС і США.
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28.10.2024 10:45 Ответить
сюр, зелений виродку, почався навесні 2019 року...
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28.10.2024 10:59 Ответить
Сюр назвав щось сюром. Сюр це результати виборів 2019 року. Решта не вражає
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28.10.2024 11:03 Ответить
"Нам потрібен мир в Україні. Справедливий мир відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної асамблеї. Ми повинні скрізь відстоювати цінності Статуту ООН, верховенство права і принципи суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності всіх держав", - заявив генсек ООН, звертаючись до учасників саміту БРІКС Джерело: Оце звернення сюр? Cюр у нас на Банковій засидівся.
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28.10.2024 11:06 Ответить
Сюр це підміна роботи президента безглуздими відосиками.
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28.10.2024 11:35 Ответить
так, це - сюр

але дивно про таке чути від іншого сюра
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28.10.2024 11:41 Ответить
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28.10.2024 11:57 Ответить
 
 