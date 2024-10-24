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Новости Война
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Генсек ООН Гутерриш на саммите БРИКС призвал к справедливому миру в Украине

гутерріш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время саммита БРИКС, который проходит в российской Казани, призвал к "справедливому миру" в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Нам нужен мир в Украине. Справедливый мир в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной ассамблеи. Мы должны везде отстаивать ценности Устава ООН, верховенство права и принципы суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех государств", - заявил генсек ООН, обращаясь к участникам саммита БРИКС.

Гутерриш также призвал к "немедленному прекращению огня" в Газе и Ливане, а также мира в Судане.

При этом он заявил, что следует "укрепить и обновить механизм мира", что включает реформы, направленные на то, чтобы Совет безопасности ООН отражал современный мир.

Читайте также: У генсека ООН назвали "стандартной практикой" поездку Гутерриша в Россию на саммит лидеров БРИКС

Напомним, 36 мировых лидеров прибыли в столицу российского региона Татарстан Казани на ежегодный саммит БРИКС, который стартовал 22 октября и продлится до 24 октября. Среди участников - лидеры Китая и Индии, Си Цзиньпин и Нарендра Моди.

22 октября в Казань также прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который в июне не приехал на организованный Украиной и Швейцарией Саммит мира.

Также читайте: Глава МИД Эстонии о визите генсека ООН Гутерриша в РФ: Это пропагандистская победа режима Путина

Автор: 

ООН (4193) Гутерриш Антониу (340) БРИКС (52)


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Топ комментарии
+19
Шось він якось шепелявить. То часом не кацапський куй у нього в роті?
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24.10.2024 16:41 Ответить
+15
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24.10.2024 17:23 Ответить
+12
прийти к людоеду и призывать есть овощи
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24.10.2024 17:03 Ответить
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24.10.2024 16:40 Ответить
Шось він якось шепелявить. То часом не кацапський куй у нього в роті?
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24.10.2024 16:41 Ответить
А може вже чайку від ***** попив?
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24.10.2024 16:51 Ответить
Мабуть почув що про нього на Цензорі пишуть. Вирішив в останню мить собі відмазку зробити. Мовляв, я також ,,асуждаю друга Балодью,,
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24.10.2024 16:45 Ответить
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24.10.2024 16:51 Ответить
Це мудило сказало, що справедливий мир == кацаповійська уй%бують з території України? А потім кацапи, у яких він зараз гостює, виплачують кілька трильйонів доларів відшкодувань?
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24.10.2024 16:52 Ответить
Що він має на увазі під терміном "справедливий мир"?? Може капітуляцію України?
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24.10.2024 16:56 Ответить
Він за справедливу капітуляцію і геноцид.
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24.10.2024 17:20 Ответить
сын проститутки
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24.10.2024 16:57 Ответить
Забув про головне: Неприпустимість агресії. Згідно з принципами ООН, заборонено застосування сили між державами, за винятком випадків самооборони або за спеціальним дозволом Ради Безпеки ООН для відновлення миру та безпеки.
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24.10.2024 17:00 Ответить
Пардон, не забув - "також закликав до "негайного припинення вогню" в Газі та Лівані, а також миру у Судані."
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24.10.2024 17:01 Ответить
Знову «глибока стурбованість і занепокоєність», знову заклики та гасла? Я не розумію на фіга така світова організація потрібна, яка країну агресора і фашиста навіть з РБ виключити не може. Є підозра що цей шепелявий комуняка (колишній голова партії соціалістів Португалії) на підсосі у Кремля і особисто у плешивого Гітлера.
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24.10.2024 17:01 Ответить
прийти к людоеду и призывать есть овощи
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24.10.2024 17:03 Ответить
Звичний пердь у калюжу.
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24.10.2024 17:13 Ответить
Козел, нічого про числені Плани Зеленського не сказав!
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24.10.2024 17:13 Ответить
Гуттеріш відмовився від участі в Саміті миру в Швейцарії, але поїхав для легитимізації збіговиська міжнародних злочинців і терористів в Казані.
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24.10.2024 17:19 Ответить
Привіт, агресоре! Це я, Гутеріш. Я прийшов сказати, що справедливий мир потрібен. І не кажи потім, що ти не чув. Ну добре, що в тебе на обід?
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24.10.2024 17:21 Ответить
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24.10.2024 17:23 Ответить
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24.10.2024 17:44 Ответить
Це тоді коли він із хтивою посмішкою тис руку *****? Чи потім коли за щокою його прутня тримав?
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24.10.2024 17:27 Ответить
Уявив,як під час Другої світової війни,до Адольфа приїзжають "друзі"
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24.10.2024 17:27 Ответить
пусть бы эта прорашистская ******* там и оставался у своих хозяев!
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24.10.2024 17:28 Ответить
Судячі з майже трьох років його бурхливої бездіяльності, "Справедливий мир Ґутерріша" грунтується на Статуті Росатома та гарантує йому пожиттєве місце у наглядовій раді компанії.
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24.10.2024 17:32 Ответить
А це він до кого звертається "нам потрібен мир в Україні"? Пусті ж слова!
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24.10.2024 17:46 Ответить
придурки які пишуть коментарі на ООН - читайте устав організації.думаю генсек не даром там виступив.
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24.10.2024 17:47 Ответить
згадався голубка, яку колись папік римський пустив з свого балкону, зі згадкою про Україну)) а на нього чорний ворон та біла чайка напали. і всі гадали, шо ж то значить в світі символів. ну з чорним ****** і тоді все ясно було. а ось на сьогодні все більше символізм білої чайки прояснюється. все ясніше і ясніше стає, хто білими та пухнастими чайками в цьому світі прикидається. з гутаперчевим включно )))
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24.10.2024 17:48 Ответить
"Генсек ООН Гутерріш на саміті БРІКС закликав до справедливого миру в Україні" -- і ***** схвально кивав головою
Покидьки.
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24.10.2024 17:52 Ответить
Що гутериш,що зе,танцюють під дудку х&йла!
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24.10.2024 18:03 Ответить
І шо?
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24.10.2024 18:04 Ответить
а не заперсоніти тебе, казла прикацапленого, нон-гратою?
а шо он Ізраїль персонив і світ не перевернувся...
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24.10.2024 18:14 Ответить
Приїхав у гості до військового злочинця та голосить звідти про мир в Україні???
А не бажає заїхати до Харкова???
Чи ***** за це не заплатить???
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24.10.2024 18:20 Ответить
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24.10.2024 18:22 Ответить
Виторговував собі посаду у Газпромі чи Роснефті?
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24.10.2024 18:35 Ответить
Однажды обосравшись при всех в штаны свои, всю жизнь остальную будешь вонючкой вонять для всех, как не мойся хоть кипятком!
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24.10.2024 19:20 Ответить
Після чого, рашистський окупант України насміявся над Гутєрішом.цілим ООН І СВІТОВОЮ СПІЛЬНОТОЮ.глузуючи єхидно- https://www.dw.com/uk/gensek-oon-u-kazani-zaklikav-do-spravedlivogo-miru-putin-gluzlivo-jomu-vidpoviv/a-70591693
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24.10.2024 20:06 Ответить
Він вже повернувся?
Тоді ********** старийпідар ще раз.
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24.10.2024 20:14 Ответить
https://www.dialog.ua/world/303733_1729785183
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24.10.2024 21:17 Ответить
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24.10.2024 22:21 Ответить
Шмата !!!
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24.10.2024 22:36 Ответить
персона нон грата
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25.10.2024 10:06 Ответить
 
 