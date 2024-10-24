Генсек ООН Гутерриш на саммите БРИКС призвал к справедливому миру в Украине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время саммита БРИКС, который проходит в российской Казани, призвал к "справедливому миру" в Украине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Нам нужен мир в Украине. Справедливый мир в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной ассамблеи. Мы должны везде отстаивать ценности Устава ООН, верховенство права и принципы суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех государств", - заявил генсек ООН, обращаясь к участникам саммита БРИКС.
Гутерриш также призвал к "немедленному прекращению огня" в Газе и Ливане, а также мира в Судане.
При этом он заявил, что следует "укрепить и обновить механизм мира", что включает реформы, направленные на то, чтобы Совет безопасности ООН отражал современный мир.
Напомним, 36 мировых лидеров прибыли в столицу российского региона Татарстан Казани на ежегодный саммит БРИКС, который стартовал 22 октября и продлится до 24 октября. Среди участников - лидеры Китая и Индии, Си Цзиньпин и Нарендра Моди.
22 октября в Казань также прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который в июне не приехал на организованный Украиной и Швейцарией Саммит мира.
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Покидьки.
а шо он Ізраїль персонив і світ не перевернувся...
А не бажає заїхати до Харкова???
Чи ***** за це не заплатить???
Тоді ********** старийпідар ще раз.