Генсек ООН Гутерріш на саміті БРІКС закликав до справедливого миру в Україні
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час саміту БРІКС, який проходить у російській Казані, закликав до справедливого мир" в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Нам потрібен мир в Україні. Справедливий мир відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної асамблеї. Ми повинні скрізь відстоювати цінності Статуту ООН, верховенство права і принципи суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності всіх держав", – заявив генсек ООН, звертаючись до учасників саміту БРІКС.
Гутерріш також закликав до "негайного припинення вогню" в Газі та Лівані, а також миру у Судані.
При цьому він заявив, що слід "зміцнити й оновити механізм миру", що включає реформи, спрямовані на те, щоб Рада безпеки ООН відображала сучасний світ.
Нагадаємо, 36 світових лідерів прибули до столиці російського регіону Татарстан Казані на щорічний саміт БРІКС, який стартував 22 жовтня і триває до 24 жовтня. Серед учасників – лідери Китаю та Індії, Сі Цзіньпін і Нарендра Моді.
22 жовтня до Казані також прибув генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який у червні не приїхав на організований Україною і Швейцарією Саміт миру.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Покидьки.
а шо он Ізраїль персонив і світ не перевернувся...
А не бажає заїхати до Харкова???
Чи ***** за це не заплатить???
Тоді ********** старийпідар ще раз.