Генсек ООН Гутерріш на саміті БРІКС закликав до справедливого миру в Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час саміту БРІКС, який проходить у російській Казані, закликав до справедливого мир" в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Нам потрібен мир в Україні. Справедливий мир відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної асамблеї. Ми повинні скрізь відстоювати цінності Статуту ООН, верховенство права і принципи суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності всіх держав", – заявив генсек ООН, звертаючись до учасників саміту БРІКС.

Гутерріш також закликав до "негайного припинення вогню" в Газі та Лівані, а також миру у Судані.

При цьому він заявив, що слід "зміцнити й оновити механізм миру", що включає реформи, спрямовані на те, щоб Рада безпеки ООН відображала сучасний світ.

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Нагадаємо, 36 світових лідерів прибули до столиці російського регіону Татарстан Казані на щорічний саміт БРІКС, який стартував 22 жовтня і триває до 24 жовтня. Серед учасників – лідери Китаю та Індії, Сі Цзіньпін і Нарендра Моді.

22 жовтня до Казані також прибув генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який у червні не приїхав на організований Україною і Швейцарією Саміт миру.

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