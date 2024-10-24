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Новини Війна
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Генсек ООН Гутерріш на саміті БРІКС закликав до справедливого миру в Україні

гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час саміту БРІКС, який проходить у російській Казані,  закликав до справедливого мир" в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Нам потрібен мир в Україні. Справедливий мир відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної асамблеї. Ми повинні скрізь відстоювати цінності Статуту ООН, верховенство права і принципи суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності всіх держав", – заявив генсек ООН, звертаючись до учасників саміту БРІКС.

Гутерріш також закликав до "негайного припинення вогню" в Газі та Лівані, а також миру у Судані.

При цьому він заявив, що слід "зміцнити й оновити механізм миру", що включає реформи, спрямовані на те, щоб Рада безпеки ООН відображала сучасний світ.

Читайте також: У генсека ООН назвали "стандартною практикою" поїздку Гутерріша в Росію на саміт лідерів БРІКС

Нагадаємо, 36 світових лідерів прибули до столиці російського регіону Татарстан Казані на щорічний саміт БРІКС, який стартував 22 жовтня і триває до 24 жовтня. Серед учасників – лідери Китаю та Індії, Сі Цзіньпін і Нарендра Моді.

22 жовтня до Казані також прибув генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який у червні не приїхав на організований Україною і Швейцарією Саміт миру.

Також читайте: Глава МЗС Естонії про візит генсека ООН Гутерріша до РФ: Це пропагандистська перемога режиму Путіна

Автор: 

ООН (3382) Гутерріш Антоніу (394) БРІКС (63)


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Топ коментарі
+19
Шось він якось шепелявить. То часом не кацапський куй у нього в роті?
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24.10.2024 16:41 Відповісти
+15
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24.10.2024 17:23 Відповісти
+12
прийти к людоеду и призывать есть овощи
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24.10.2024 17:03 Відповісти
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24.10.2024 16:40 Відповісти
Шось він якось шепелявить. То часом не кацапський куй у нього в роті?
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24.10.2024 16:41 Відповісти
А може вже чайку від ***** попив?
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24.10.2024 16:51 Відповісти
Мабуть почув що про нього на Цензорі пишуть. Вирішив в останню мить собі відмазку зробити. Мовляв, я також ,,асуждаю друга Балодью,,
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24.10.2024 16:45 Відповісти
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24.10.2024 16:51 Відповісти
Це мудило сказало, що справедливий мир == кацаповійська уй%бують з території України? А потім кацапи, у яких він зараз гостює, виплачують кілька трильйонів доларів відшкодувань?
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24.10.2024 16:52 Відповісти
Що він має на увазі під терміном "справедливий мир"?? Може капітуляцію України?
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24.10.2024 16:56 Відповісти
Він за справедливу капітуляцію і геноцид.
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24.10.2024 17:20 Відповісти
сын проститутки
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24.10.2024 16:57 Відповісти
Забув про головне: Неприпустимість агресії. Згідно з принципами ООН, заборонено застосування сили між державами, за винятком випадків самооборони або за спеціальним дозволом Ради Безпеки ООН для відновлення миру та безпеки.
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24.10.2024 17:00 Відповісти
Пардон, не забув - "також закликав до "негайного припинення вогню" в Газі та Лівані, а також миру у Судані."
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24.10.2024 17:01 Відповісти
Знову «глибока стурбованість і занепокоєність», знову заклики та гасла? Я не розумію на фіга така світова організація потрібна, яка країну агресора і фашиста навіть з РБ виключити не може. Є підозра що цей шепелявий комуняка (колишній голова партії соціалістів Португалії) на підсосі у Кремля і особисто у плешивого Гітлера.
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24.10.2024 17:01 Відповісти
прийти к людоеду и призывать есть овощи
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24.10.2024 17:03 Відповісти
Звичний пердь у калюжу.
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24.10.2024 17:13 Відповісти
Козел, нічого про числені Плани Зеленського не сказав!
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24.10.2024 17:13 Відповісти
Гуттеріш відмовився від участі в Саміті миру в Швейцарії, але поїхав для легитимізації збіговиська міжнародних злочинців і терористів в Казані.
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24.10.2024 17:19 Відповісти
Привіт, агресоре! Це я, Гутеріш. Я прийшов сказати, що справедливий мир потрібен. І не кажи потім, що ти не чув. Ну добре, що в тебе на обід?
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24.10.2024 17:21 Відповісти
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24.10.2024 17:23 Відповісти
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24.10.2024 17:44 Відповісти
Це тоді коли він із хтивою посмішкою тис руку *****? Чи потім коли за щокою його прутня тримав?
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24.10.2024 17:27 Відповісти
Уявив,як під час Другої світової війни,до Адольфа приїзжають "друзі"
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24.10.2024 17:27 Відповісти
пусть бы эта прорашистская ******* там и оставался у своих хозяев!
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24.10.2024 17:28 Відповісти
Судячі з майже трьох років його бурхливої бездіяльності, "Справедливий мир Ґутерріша" грунтується на Статуті Росатома та гарантує йому пожиттєве місце у наглядовій раді компанії.
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24.10.2024 17:32 Відповісти
А це він до кого звертається "нам потрібен мир в Україні"? Пусті ж слова!
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24.10.2024 17:46 Відповісти
придурки які пишуть коментарі на ООН - читайте устав організації.думаю генсек не даром там виступив.
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24.10.2024 17:47 Відповісти
згадався голубка, яку колись папік римський пустив з свого балкону, зі згадкою про Україну)) а на нього чорний ворон та біла чайка напали. і всі гадали, шо ж то значить в світі символів. ну з чорним ****** і тоді все ясно було. а ось на сьогодні все більше символізм білої чайки прояснюється. все ясніше і ясніше стає, хто білими та пухнастими чайками в цьому світі прикидається. з гутаперчевим включно )))
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24.10.2024 17:48 Відповісти
"Генсек ООН Гутерріш на саміті БРІКС закликав до справедливого миру в Україні" -- і ***** схвально кивав головою
Покидьки.
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24.10.2024 17:52 Відповісти
Що гутериш,що зе,танцюють під дудку х&йла!
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24.10.2024 18:03 Відповісти
І шо?
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24.10.2024 18:04 Відповісти
а не заперсоніти тебе, казла прикацапленого, нон-гратою?
а шо он Ізраїль персонив і світ не перевернувся...
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24.10.2024 18:14 Відповісти
Приїхав у гості до військового злочинця та голосить звідти про мир в Україні???
А не бажає заїхати до Харкова???
Чи ***** за це не заплатить???
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24.10.2024 18:20 Відповісти
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24.10.2024 18:22 Відповісти
Виторговував собі посаду у Газпромі чи Роснефті?
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24.10.2024 18:35 Відповісти
Однажды обосравшись при всех в штаны свои, всю жизнь остальную будешь вонючкой вонять для всех, как не мойся хоть кипятком!
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24.10.2024 19:20 Відповісти
Після чого, рашистський окупант України насміявся над Гутєрішом.цілим ООН І СВІТОВОЮ СПІЛЬНОТОЮ.глузуючи єхидно- https://www.dw.com/uk/gensek-oon-u-kazani-zaklikav-do-spravedlivogo-miru-putin-gluzlivo-jomu-vidpoviv/a-70591693
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24.10.2024 20:06 Відповісти
Він вже повернувся?
Тоді ********** старийпідар ще раз.
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24.10.2024 20:14 Відповісти
https://www.dialog.ua/world/303733_1729785183
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24.10.2024 21:17 Відповісти
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24.10.2024 22:21 Відповісти
Шмата !!!
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24.10.2024 22:36 Відповісти
персона нон грата
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25.10.2024 10:06 Відповісти
 
 