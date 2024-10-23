Глава МЗС Естонії про візит генсека ООН Гутерріша до РФ: Це пропагандистська перемога режиму Путіна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна розкритикував генсека ООН Антоніу Гутерріша за візит до Росії.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, приїзд Гутерріша до Казані став "пропагандистською перемогою" режиму Путіна.

"Не повинно бути ніякого повернення до справ з агресором, який веде криваву війну в Україні та грубо порушує Статут ООН", - додав глава МЗС Естонії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У генсека ООН назвали "стандартною практикою" поїздку Гутерріша в Росію на саміт лідерів БРІКС

Нагадаємо, 22 жовтня 2024 року у Казані розпочався саміт БРІКС.

У саміті БРІКС в Казані беруть участь 22 лідери країн, зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, тоді як президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку через травму голови, яку він дістав незадовго до початку саміту.

Міністерство закордонних справ України заявило, що генсек Антоніу Гутерріш шкодить репутації ООН.

Також читайте: Нобелівську премію миру може отримати генсек ООН Гутерріш. Серед фаворитів опинився і Зеленський, - Reuters