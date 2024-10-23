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Глава МЗС Естонії про візит генсека ООН Гутерріша до РФ: Це пропагандистська перемога режиму Путіна

Глава МЗС Естонії Цахкна розкритикував Гутерріша за візит до Росії

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна розкритикував генсека ООН Антоніу Гутерріша за візит до Росії.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, приїзд Гутерріша до Казані став "пропагандистською перемогою" режиму Путіна.

"Не повинно бути ніякого повернення до справ з агресором, який веде криваву війну в Україні та грубо порушує Статут ООН", - додав глава МЗС Естонії.

Глава МЗС Естонії Цахкна розкритикував Гутерріша за візит до Росії

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У генсека ООН назвали "стандартною практикою" поїздку Гутерріша в Росію на саміт лідерів БРІКС

Нагадаємо, 22 жовтня 2024 року у Казані розпочався саміт БРІКС.

У саміті БРІКС в Казані беруть участь 22 лідери країн, зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, тоді як президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку через травму голови, яку він дістав незадовго до початку саміту.

Міністерство закордонних справ України заявило, що генсек Антоніу Гутерріш шкодить репутації ООН.

Також читайте: Нобелівську премію миру може отримати генсек ООН Гутерріш. Серед фаворитів опинився і Зеленський, - Reuters

Автор: 

Естонія (1644) Гутерріш Антоніу (394) Цахкна Маргус (69) БРІКС (63)


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Топ коментарі
+14
Це крах міжнародного порядку. Україна може з чистим сумлінням казати про розробку ЯЗ. А може і не казати.
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23.10.2024 15:26 Відповісти
+11
Жити, думати, діяти потрібно як Ізраїль ...
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23.10.2024 15:34 Відповісти
+11
ООН мертве тепер для мене остаточно. Ізраїль правильно зробив цю шляху нев'їздним. Не зрозумілі дії нашої влади, заява МЗС це посто треш. І взагалі що ми робимо в цій мертвій організації?
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23.10.2024 15:40 Відповісти
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Це крах міжнародного порядку. Україна може з чистим сумлінням казати про розробку ЯЗ. А може і не казати.
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23.10.2024 15:26 Відповісти
Жити, думати, діяти потрібно як Ізраїль ...
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23.10.2024 15:34 Відповісти
Для цього треба бути розумними і державницькими, як євреї.
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23.10.2024 15:51 Відповісти
сибіга!
що ж ти мовчиш, як риба об льод?
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23.10.2024 15:27 Відповісти
ООН мертве тепер для мене остаточно. Ізраїль правильно зробив цю шляху нев'їздним. Не зрозумілі дії нашої влади, заява МЗС це посто треш. І взагалі що ми робимо в цій мертвій організації?
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23.10.2024 15:40 Відповісти
незрозумілі
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25.10.2024 19:27 Відповісти
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23.10.2024 15:40 Відповісти
Гарно,що хош Папа з Риму не приїхав подякувати путлєру за віру у всемогутність хабарів....
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23.10.2024 15:41 Відповісти
Ізраїль оголосив цю потвору "персоною Нон-грату",а ми все щось жуємо.
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23.10.2024 15:47 Відповісти
Тонька Гутерриш-старая шлю содержанка Х@йла.Если доплатят-выезжает на дом.😉
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23.10.2024 15:51 Відповісти
Нам кто - то рассказывал про УКРАИНУ
Которая готова принимать с любой стороны - в любой позе
Да по сравнению с ********* ГУТТЕРЕША
Немецкая порноактриса - практически девочка....
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23.10.2024 15:58 Відповісти
А когда его переизберут, кажется,что он долго ?
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23.10.2024 16:06 Відповісти
Переизбрание ничего не решит для этой мёртвой организации, которая ничего не решает и её устав просто филькина грамота. В мире устанавливается новый мировой порядок, а точнее пир диктаторов при полной импотенции США и Европы. Я не удивлюсь , если победишивший Трамп тоже очень захочет стать вторым путиным. Демократия показала абсолютную слабость и позу страуса, что к сожалению приведёт к её гибели в нынешних реалиях. К сожалению в Америке перевелись Рейганы и Иаккейны, про Шольца даже говорить не хочется, боится я собственной тени. Такие реалии сегодняшнего дня.
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23.10.2024 16:20 Відповісти
Що не зрозуміло? Це типічний м'який політик без твердих переконань. Хоча все ж таки одне тверде є - його благополуччя понад усе. А один, чи n-разів у сраку, то пофіг, він не голубєц.
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23.10.2024 16:41 Відповісти
незрозуміло
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25.10.2024 20:17 Відповісти
Неплохо бы было сделать как Израиль, но у 95-го квартала на это кишка тонка, у них мозги в другом направлении работают😠
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23.10.2024 16:41 Відповісти
У них
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26.10.2024 00:16 Відповісти
то це вже эвропа? гівнюкі срані
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23.10.2024 17:01 Відповісти
Тема оон давно висела, после событий на Балканах всё стало ясно с конторой никанора. Надо выходить из состава оон, кто принципиален из стран. Нам пока не стоит конечно. А так в одностороннем порядке. А разогнать сложно. Именно рф, китай и другие вроде индии прокупили там много. Хотя базовый спонсор США. Но в войне нам не поможет любой вариант.
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23.10.2024 17:16 Відповісти
это не победа пуйла а ПОЗОР ООН
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23.10.2024 23:26 Відповісти
 
 