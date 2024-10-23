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Глава МИД Эстонии о визите генсека ООН Гутерриша в РФ: Это пропагандистская победа режима Путина

Глава МЗС Естонії Цахкна розкритикував Гутерріша за візит до Росії

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна раскритиковал генсека ООН Антониу Гутерриша за визит в Россию.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, приезд Гутерриша в Казань стал "пропагандистской победой" режима Путина.

"Не должно быть никакого возвращения к делам с агрессором, который ведет кровавую войну в Украине и грубо нарушает Устав ООН", - добавил глава МИД Эстонии.

Глава МЗС Естонії Цахкна розкритикував Гутерріша за візит до Росії

Также читайте: У генсека ООН назвали "стандартной практикой" поездку Гутерриша в Россию на саммит лидеров БРИКС

Напомним, 22 октября 2024 года в Казани начался саммит БРИКС.

В саммите БРИКС в Казани принимают участие 22 лидера стран, в том числе лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, тогда как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку из-за травмы головы, которую он получил незадолго до начала саммита.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что генсек Антониу Гутерриш вредит репутации ООН.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нобелевскую премию мира может получить генсек ООН Гутерриш. Среди фаворитов оказался и Зеленский, - Reuters

Автор: 

Эстония (1452) Гутерриш Антониу (340) Цахкна Маргус (56) БРИКС (52)


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Топ комментарии
+14
Це крах міжнародного порядку. Україна може з чистим сумлінням казати про розробку ЯЗ. А може і не казати.
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23.10.2024 15:26 Ответить
+11
Жити, думати, діяти потрібно як Ізраїль ...
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23.10.2024 15:34 Ответить
+11
ООН мертве тепер для мене остаточно. Ізраїль правильно зробив цю шляху нев'їздним. Не зрозумілі дії нашої влади, заява МЗС це посто треш. І взагалі що ми робимо в цій мертвій організації?
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23.10.2024 15:40 Ответить
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Це крах міжнародного порядку. Україна може з чистим сумлінням казати про розробку ЯЗ. А може і не казати.
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23.10.2024 15:26 Ответить
Жити, думати, діяти потрібно як Ізраїль ...
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23.10.2024 15:34 Ответить
Для цього треба бути розумними і державницькими, як євреї.
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23.10.2024 15:51 Ответить
сибіга!
що ж ти мовчиш, як риба об льод?
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23.10.2024 15:27 Ответить
ООН мертве тепер для мене остаточно. Ізраїль правильно зробив цю шляху нев'їздним. Не зрозумілі дії нашої влади, заява МЗС це посто треш. І взагалі що ми робимо в цій мертвій організації?
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23.10.2024 15:40 Ответить
незрозумілі
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25.10.2024 19:27 Ответить
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23.10.2024 15:40 Ответить
Гарно,що хош Папа з Риму не приїхав подякувати путлєру за віру у всемогутність хабарів....
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23.10.2024 15:41 Ответить
Ізраїль оголосив цю потвору "персоною Нон-грату",а ми все щось жуємо.
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23.10.2024 15:47 Ответить
Тонька Гутерриш-старая шлю содержанка Х@йла.Если доплатят-выезжает на дом.😉
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23.10.2024 15:51 Ответить
Нам кто - то рассказывал про УКРАИНУ
Которая готова принимать с любой стороны - в любой позе
Да по сравнению с ********* ГУТТЕРЕША
Немецкая порноактриса - практически девочка....
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23.10.2024 15:58 Ответить
А когда его переизберут, кажется,что он долго ?
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23.10.2024 16:06 Ответить
Переизбрание ничего не решит для этой мёртвой организации, которая ничего не решает и её устав просто филькина грамота. В мире устанавливается новый мировой порядок, а точнее пир диктаторов при полной импотенции США и Европы. Я не удивлюсь , если победишивший Трамп тоже очень захочет стать вторым путиным. Демократия показала абсолютную слабость и позу страуса, что к сожалению приведёт к её гибели в нынешних реалиях. К сожалению в Америке перевелись Рейганы и Иаккейны, про Шольца даже говорить не хочется, боится я собственной тени. Такие реалии сегодняшнего дня.
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23.10.2024 16:20 Ответить
Що не зрозуміло? Це типічний м'який політик без твердих переконань. Хоча все ж таки одне тверде є - його благополуччя понад усе. А один, чи n-разів у сраку, то пофіг, він не голубєц.
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23.10.2024 16:41 Ответить
незрозуміло
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25.10.2024 20:17 Ответить
Неплохо бы было сделать как Израиль, но у 95-го квартала на это кишка тонка, у них мозги в другом направлении работают😠
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23.10.2024 16:41 Ответить
У них
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26.10.2024 00:16 Ответить
то це вже эвропа? гівнюкі срані
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23.10.2024 17:01 Ответить
Тема оон давно висела, после событий на Балканах всё стало ясно с конторой никанора. Надо выходить из состава оон, кто принципиален из стран. Нам пока не стоит конечно. А так в одностороннем порядке. А разогнать сложно. Именно рф, китай и другие вроде индии прокупили там много. Хотя базовый спонсор США. Но в войне нам не поможет любой вариант.
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23.10.2024 17:16 Ответить
это не победа пуйла а ПОЗОР ООН
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23.10.2024 23:26 Ответить
 
 