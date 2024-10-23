Глава МИД Эстонии о визите генсека ООН Гутерриша в РФ: Это пропагандистская победа режима Путина
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна раскритиковал генсека ООН Антониу Гутерриша за визит в Россию.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, приезд Гутерриша в Казань стал "пропагандистской победой" режима Путина.
"Не должно быть никакого возвращения к делам с агрессором, который ведет кровавую войну в Украине и грубо нарушает Устав ООН", - добавил глава МИД Эстонии.
Напомним, 22 октября 2024 года в Казани начался саммит БРИКС.
В саммите БРИКС в Казани принимают участие 22 лидера стран, в том числе лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, тогда как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку из-за травмы головы, которую он получил незадолго до начала саммита.
Министерство иностранных дел Украины заявило, что генсек Антониу Гутерриш вредит репутации ООН.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
що ж ти мовчиш, як риба об льод?
шлюсодержанка Х@йла.Если доплатят-выезжает на дом.😉
Которая готова принимать с любой стороны - в любой позе
Да по сравнению с ********* ГУТТЕРЕША
Немецкая порноактриса - практически девочка....