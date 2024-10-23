Глава МИД Эстонии о визите генсека ООН Гутерриша в РФ: Это пропагандистская победа режима Путина

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна раскритиковал генсека ООН Антониу Гутерриша за визит в Россию.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, приезд Гутерриша в Казань стал "пропагандистской победой" режима Путина.

"Не должно быть никакого возвращения к делам с агрессором, который ведет кровавую войну в Украине и грубо нарушает Устав ООН", - добавил глава МИД Эстонии.

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Напомним, 22 октября 2024 года в Казани начался саммит БРИКС.

В саммите БРИКС в Казани принимают участие 22 лидера стран, в том числе лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, тогда как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку из-за травмы головы, которую он получил незадолго до начала саммита.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что генсек Антониу Гутерриш вредит репутации ООН.

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