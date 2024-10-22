У генсека ООН назвали "стандартной практикой" поездку Гутерриша в Россию на саммит лидеров БРИКС

Заместитель спикера генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Гак прокомментировал его поездку в Россию на собрание лидеров БРИКС. Гак говорит, что это "стандартная практика", а позиция Гутерриша относительно российской агрессии против Украины остается неизменной.

Об этом заместитель спикера генсека ООН сказал, отвечая на вопросы журналистов в Нью-Йорке, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Позвольте мне рассмотреть эти два момента - ту часть, которая касается его присутствия (на мероприятии БРИКС. - Ред.), и ту часть, которая касается его встречи с президентом Путиным",- сказал представитель генсека ООН.

По словам Гака, "генеральный секретарь участвует в саммите БРИКС, как он это делал ранее в Южной Африке, поскольку это является стандартной практикой для участия в заседаниях организаций с большим количеством важных государств-членов, таких как G7 и G20".

Кроме этого, он отметил, что "эта встреча имеет большое значение для работы ООН со странами БРИКС, представляющими около половины населения земного шара". По словам Гака, Гутерриш воспользуется возможностью провести ряд двусторонних встреч с лидерами, которые примут участие в саммите.

"Что касается встречи с президентом Путиным, то генеральный секретарь подтвердит свою хорошо известную позицию относительно войны в Украине и условий справедливого мира, основанного на Уставе ООН, международном праве и резолюциях ООН", - подчеркнул заместитель спикера.

Он добавил, что Гутерриш продолжит свои усилия по восстановлению безопасного судоходства в Черном море, что критически важно для глобальной продовольственной и энергетической безопасности, особенно для наиболее уязвимых стран по всему миру.

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Гутерриш прибудет на саммит БРИКС

В Кремле анонсировали переговоры генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с диктатором РФ Владимиром Путиным на саммите БРИКС в российской Казани.

22 октября 2024 года в Казани начался саммит БРИКС.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что генсек Антониу Гутерриш вредит репутации ООН.

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