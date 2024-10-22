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У генсека ООН назвали "стандартной практикой" поездку Гутерриша в Россию на саммит лидеров БРИКС

У Гутерріша прокоментували його візит в РФ на саміт БРІКС

Заместитель спикера генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Гак прокомментировал его поездку в Россию на собрание лидеров БРИКС. Гак говорит, что это "стандартная практика", а позиция Гутерриша относительно российской агрессии против Украины остается неизменной.

Об этом заместитель спикера генсека ООН сказал, отвечая на вопросы журналистов в Нью-Йорке, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Позвольте мне рассмотреть эти два момента - ту часть, которая касается его присутствия (на мероприятии БРИКС. - Ред.), и ту часть, которая касается его встречи с президентом Путиным",- сказал представитель генсека ООН.

По словам Гака, "генеральный секретарь участвует в саммите БРИКС, как он это делал ранее в Южной Африке, поскольку это является стандартной практикой для участия в заседаниях организаций с большим количеством важных государств-членов, таких как G7 и G20".

Кроме этого, он отметил, что "эта встреча имеет большое значение для работы ООН со странами БРИКС, представляющими около половины населения земного шара". По словам Гака, Гутерриш воспользуется возможностью провести ряд двусторонних встреч с лидерами, которые примут участие в саммите.

"Что касается встречи с президентом Путиным, то генеральный секретарь подтвердит свою хорошо известную позицию относительно войны в Украине и условий справедливого мира, основанного на Уставе ООН, международном праве и резолюциях ООН", - подчеркнул заместитель спикера.

Он добавил, что Гутерриш продолжит свои усилия по восстановлению безопасного судоходства в Черном море, что критически важно для глобальной продовольственной и энергетической безопасности, особенно для наиболее уязвимых стран по всему миру.

Читайте также: Гутерриш принял приглашение на БРИКС от Путина, это вредит репутации ООН, - МИД

Гутерриш прибудет на саммит БРИКС

В Кремле анонсировали переговоры генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с диктатором РФ Владимиром Путиным на саммите БРИКС в российской Казани.

22 октября 2024 года в Казани начался саммит БРИКС.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что генсек Антониу Гутерриш вредит репутации ООН.

Читайте также: В России начался саммит БРИКС: ожидается прибытие генсека ООН Гутерриша

Автор: 

россия (96192) саммит (1196) Гутерриш Антониу (340) БРИКС (52)


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Топ комментарии
+26
А співпрацю з терористами Хамас та Хезболли?

Походу ООН вже давно не на тому боці.
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22.10.2024 21:43 Ответить
+26
Чому цю жабу-бородавочника ще не оголошено персоною нон-грата, як зробив Ізраїль?
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22.10.2024 21:48 Ответить
+23
Огидна жирна пика продажної мразіни...
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22.10.2024 21:44 Ответить
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А співпрацю з терористами Хамас та Хезболли?

Походу ООН вже давно не на тому боці.
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22.10.2024 21:43 Ответить
Огидна жирна пика продажної мразіни...
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22.10.2024 21:44 Ответить
Капець!
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22.10.2024 21:45 Ответить
Чому цю жабу-бородавочника ще не оголошено персоною нон-грата, як зробив Ізраїль?
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22.10.2024 21:48 Ответить
Тому, що в Україні, на відміну від Ізраїлю, немає ДОСТАТНЬО СВОЄЇ ******** зброї. Тому, що Україна, на відміну від Їзраїлю, протистоїть не купці терористів (тільки не треба про весь арабський мир - зараз знищити Ізраїль зі зброєю в руках готові не всі, а лише купка, хоча інші б аплодували...), а найбільшій у світі країні (за територією) з накопиченою за 70 років зброєю та відбитим на всю голову населенням. І такими ж відбитими їхніми "друзями".
Тому ********** з будь-якою світовою організацією, навіть такою нежиттєздатною, як ООН, Україні не на часі. На жаль.
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23.10.2024 10:02 Ответить
Вилізувати Рашці - "стандартна практика" ООН.
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22.10.2024 21:49 Ответить
лупитися в ясна з терористами, та хворими дикторами що погрожують світу ядерною війною, є стандартною практикою для ******** оон.
заступник речника помічника секретаря адміністратора
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22.10.2024 21:51 Ответить
скільки УКРАЇНА плате в оон7
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22.10.2024 22:14 Ответить
таке ООН нам не потрібне
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22.10.2024 21:52 Ответить
За такі «стандартні практики» добре платять, інакше вони би називалися зґвалтуваннями із елементами збоченості.
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22.10.2024 21:53 Ответить
Просто ООН деградувало остаточно і повинно відійти у минуле. Воно вже не виконує тих функцій, для яких було створене.
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22.10.2024 21:54 Ответить
Звітувати пуйлові поїхав про проведену роботу. Ну, й нове завдання отримати.
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22.10.2024 21:57 Ответить
ікорки свіженької хкуйло напудить Гутерешці
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22.10.2024 21:59 Ответить
«Стандартна практика» з Хамасом 20 доларів,
«Стандартна практика» - з Пуйлом 40 доларів,
«неСтандартна практика» і садо-мазо- 50 доларів.
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22.10.2024 22:05 Ответить
Мразота
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22.10.2024 22:19 Ответить
Краще, щоб він був дураком ніж прикидався.
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22.10.2024 22:19 Ответить
Поїхав на зльот неонацистів і комуністів.ФРІКСи в силу своїх дурноватих диктатур повторюють шлях СРСР.На черзі вихід або розкол ООН на два табори-Західний і африкано-азіатський.
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22.10.2024 22:23 Ответить
The right kind of United Nations is nations united under the Western leadership. If the South starts getting united, it is not the right kind of United Nations. To be effective, the UN should expel all those who do not want to unite in the right kind of unity. And unity will reign supreme. The expelled will then form their own United Nations, and there will be two. Like the two leagues in American football. Or even, more - like in professional boxing. Each group of interests will have its own UN. There will be defections from one UN to another, of course. Occasionally, there will be a need for the separate UNs to talk to each other, so they will form a super UN. Wait… isn't
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22.10.2024 22:34 Ответить
В бугалтерії кремля слід розписуватись особисто і регулярно.
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22.10.2024 22:36 Ответить
Мне очень понравилось....
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22.10.2024 23:45 Ответить
Пора або міняти і САДИТИ генсека або закривати ООН!
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22.10.2024 22:46 Ответить
ЗАРАЗ БИ ГУР НАКРИТИ ЯКИЙСЬ ВІЙСЬКОВИ ОБ'ЄКТ В КАЗАНІ ....
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22.10.2024 23:04 Ответить
Стандартний п...р.
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23.10.2024 00:13 Ответить
Та йому, як і х%йлу, все пох%ю - оон.
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23.10.2024 01:53 Ответить
Чмо!!!
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23.10.2024 04:02 Ответить
Запретите этому подонку въезд в Украину!
Как это разумно сделал Израиль.
Персона нон-грата - это единственное, что заслуживает этот путинский слизняк!
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23.10.2024 05:58 Ответить
На сьогодні Україна, на відміну від Ізраїлю, протистоїть ядерній державі з купою старої, але, на жаль, робочої зброї і на всю голову хворим населенням. Та не має достатньо своєї ******** зброї. Тому залежить від усіх цих "міжнародних організацій". І не має можливості показати усім жабам - Гуттерішу, Орбану, Фіцо та іншим - їхнє законне місце на болоті...
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23.10.2024 10:10 Ответить
Здається, хлопця переманюють до іншої контори. ООН розвалюється, йому обісцяли посаду Гєнсєка ФРІКС.
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23.10.2024 08:24 Ответить
Гроші не пахнуть! Ось це і є єдиний принцип цього оонівського придурка.
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23.10.2024 08:25 Ответить
Тобто вони гондоони постійни багаторазови.
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23.10.2024 08:41 Ответить
Туалетний папір поїхав підтерти задницю... очікувано. Дивно, чому так довго тягнув
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23.10.2024 11:34 Ответить
 
 