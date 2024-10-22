У генсека ООН назвали "стандартною практикою" поїздку Гутерріша в Росію на саміт лідерів БРІКС
Заступник речника генсека ООН Антоніу Гутерріша Фархан Гак прокоментував його поїздку в Росію на зібрання лідерів БРІКС. Гак каже, що це "стандартна практика", а позиція Гутерріша стосовно російської агресії проти України залишається незмінною.
Про це заступник речника генсека ООН сказав, відповідаючи на питання журналістів у Нью-Йорку, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Дозвольте мені розглянути ці два моменти - ту частину, яка стосується його присутності (на заході БРІКС - ред.), і ту частину, яка стосується його зустрічі з президентом Путіним",- сказав представник генсека ООН.
За словами Гака, "генеральний секретар бере участь у саміті БРІКС, як він це робив раніше в Південній Африці, оскільки це є стандартною практикою для участі в засіданнях організацій з великою кількістю важливих держав-членів, таких як G7 та G20".
Окрім цього, він зазначив, що "ця зустріч має велике значення для роботи ООН з країнами БРІКС, що представляють близько половини населення земної кулі". За словами Гака, Гутерріш скористається можливістю провести низку двосторонніх зустрічей з лідерами, котрі візьмуть участь у саміті.
"Що стосується зустрічі із президентом Путіним, то генеральний секретар підтвердить свою добре відому позицію стосовно війни в Україні та умов справедливого миру, заснованого на Статуті ООН, міжнародному праві та резолюціях ООН", - наголосив заступник речника.
Він додав, що Гутерріш продовжить свої зусилля з відновлення безпечного судноплавства в Чорному морі, що критично важливо для глобальної продовольчої та енергетичної безпеки, особливо для найбільш вразливих країн по всьому світу.
Гутерріш прибуде на саміт БРІКС
У Кремлі анонсували переговори генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша з диктатором РФ Володимиром Путіним на саміті БРІКС в російській Казані.
22 жовтня 2024 року у Казані розпочався саміт БРІКС.
Міністерство закордонних справ України заявило, що генсек Антоніу Гутерріш шкодить репутації ООН.
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Походу ООН вже давно не на тому боці.
Тому ********** з будь-якою світовою організацією, навіть такою нежиттєздатною, як ООН, Україні не на часі. На жаль.
заступник речника помічника секретаря адміністратора
«Стандартна практика» - з Пуйлом 40 доларів,
«неСтандартна практика» і садо-мазо- 50 доларів.
Как это разумно сделал Израиль.
Персона нон-грата - это единственное, что заслуживает этот путинский слизняк!