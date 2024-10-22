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Новини
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У генсека ООН назвали "стандартною практикою" поїздку Гутерріша в Росію на саміт лідерів БРІКС

У Гутерріша прокоментували його візит в РФ на саміт БРІКС

Заступник речника генсека ООН Антоніу Гутерріша Фархан Гак прокоментував його поїздку в Росію на зібрання лідерів БРІКС. Гак каже, що це "стандартна практика", а позиція Гутерріша стосовно російської агресії проти України залишається незмінною.

Про це заступник речника генсека ООН сказав, відповідаючи на питання журналістів у Нью-Йорку, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дозвольте мені розглянути ці два моменти - ту частину, яка стосується його присутності (на заході БРІКС - ред.), і ту частину, яка стосується його зустрічі з президентом Путіним",- сказав представник генсека ООН.

За словами Гака, "генеральний секретар бере участь у саміті БРІКС, як він це робив раніше в Південній Африці, оскільки це є стандартною практикою для участі в засіданнях організацій з великою кількістю важливих держав-членів, таких як G7 та G20".

Окрім цього, він зазначив, що "ця зустріч має велике значення для роботи ООН з країнами БРІКС, що представляють близько половини населення земної кулі". За словами Гака, Гутерріш скористається можливістю провести низку двосторонніх зустрічей з лідерами, котрі візьмуть участь у саміті.

"Що стосується зустрічі із президентом Путіним, то генеральний секретар підтвердить свою добре відому позицію стосовно війни в Україні та умов справедливого миру, заснованого на Статуті ООН, міжнародному праві та резолюціях ООН", - наголосив заступник речника.

Він додав, що Гутерріш продовжить свої зусилля з відновлення безпечного судноплавства в Чорному морі, що критично важливо для глобальної продовольчої та енергетичної безпеки, особливо для найбільш вразливих країн по всьому світу.

Читайте також: Генсек ООН Гутерріш приїде в Росію на зустріч з Путіним, - Тelegraph

Гутерріш прибуде на саміт БРІКС

У Кремлі анонсували переговори генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша з диктатором РФ Володимиром Путіним на саміті БРІКС в російській Казані.

22 жовтня 2024 року у Казані розпочався саміт БРІКС.

Міністерство закордонних справ України заявило, що генсек Антоніу Гутерріш шкодить репутації ООН.

Читайте також: У Росії почався саміт БРІКС: очікується прибуття генсека ООН Гутерріша

Автор: 

росія (66080) саміт (790) Гутерріш Антоніу (394) БРІКС (63)


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Топ коментарі
+26
А співпрацю з терористами Хамас та Хезболли?

Походу ООН вже давно не на тому боці.
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22.10.2024 21:43 Відповісти
+26
Чому цю жабу-бородавочника ще не оголошено персоною нон-грата, як зробив Ізраїль?
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22.10.2024 21:48 Відповісти
+23
Огидна жирна пика продажної мразіни...
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22.10.2024 21:44 Відповісти
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А співпрацю з терористами Хамас та Хезболли?

Походу ООН вже давно не на тому боці.
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22.10.2024 21:43 Відповісти
Огидна жирна пика продажної мразіни...
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22.10.2024 21:44 Відповісти
Капець!
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22.10.2024 21:45 Відповісти
Чому цю жабу-бородавочника ще не оголошено персоною нон-грата, як зробив Ізраїль?
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22.10.2024 21:48 Відповісти
Тому, що в Україні, на відміну від Ізраїлю, немає ДОСТАТНЬО СВОЄЇ ******** зброї. Тому, що Україна, на відміну від Їзраїлю, протистоїть не купці терористів (тільки не треба про весь арабський мир - зараз знищити Ізраїль зі зброєю в руках готові не всі, а лише купка, хоча інші б аплодували...), а найбільшій у світі країні (за територією) з накопиченою за 70 років зброєю та відбитим на всю голову населенням. І такими ж відбитими їхніми "друзями".
Тому ********** з будь-якою світовою організацією, навіть такою нежиттєздатною, як ООН, Україні не на часі. На жаль.
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23.10.2024 10:02 Відповісти
Вилізувати Рашці - "стандартна практика" ООН.
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22.10.2024 21:49 Відповісти
лупитися в ясна з терористами, та хворими дикторами що погрожують світу ядерною війною, є стандартною практикою для ******** оон.
заступник речника помічника секретаря адміністратора
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22.10.2024 21:51 Відповісти
скільки УКРАЇНА плате в оон7
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22.10.2024 22:14 Відповісти
таке ООН нам не потрібне
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22.10.2024 21:52 Відповісти
За такі «стандартні практики» добре платять, інакше вони би називалися зґвалтуваннями із елементами збоченості.
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22.10.2024 21:53 Відповісти
Просто ООН деградувало остаточно і повинно відійти у минуле. Воно вже не виконує тих функцій, для яких було створене.
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22.10.2024 21:54 Відповісти
Звітувати пуйлові поїхав про проведену роботу. Ну, й нове завдання отримати.
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22.10.2024 21:57 Відповісти
ікорки свіженької хкуйло напудить Гутерешці
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22.10.2024 21:59 Відповісти
«Стандартна практика» з Хамасом 20 доларів,
«Стандартна практика» - з Пуйлом 40 доларів,
«неСтандартна практика» і садо-мазо- 50 доларів.
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22.10.2024 22:05 Відповісти
Мразота
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22.10.2024 22:19 Відповісти
Краще, щоб він був дураком ніж прикидався.
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22.10.2024 22:19 Відповісти
Поїхав на зльот неонацистів і комуністів.ФРІКСи в силу своїх дурноватих диктатур повторюють шлях СРСР.На черзі вихід або розкол ООН на два табори-Західний і африкано-азіатський.
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22.10.2024 22:23 Відповісти
The right kind of United Nations is nations united under the Western leadership. If the South starts getting united, it is not the right kind of United Nations. To be effective, the UN should expel all those who do not want to unite in the right kind of unity. And unity will reign supreme. The expelled will then form their own United Nations, and there will be two. Like the two leagues in American football. Or even, more - like in professional boxing. Each group of interests will have its own UN. There will be defections from one UN to another, of course. Occasionally, there will be a need for the separate UNs to talk to each other, so they will form a super UN. Wait… isn't
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22.10.2024 22:34 Відповісти
В бугалтерії кремля слід розписуватись особисто і регулярно.
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22.10.2024 22:36 Відповісти
Мне очень понравилось....
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22.10.2024 23:45 Відповісти
Пора або міняти і САДИТИ генсека або закривати ООН!
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22.10.2024 22:46 Відповісти
ЗАРАЗ БИ ГУР НАКРИТИ ЯКИЙСЬ ВІЙСЬКОВИ ОБ'ЄКТ В КАЗАНІ ....
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22.10.2024 23:04 Відповісти
Стандартний п...р.
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23.10.2024 00:13 Відповісти
Та йому, як і х%йлу, все пох%ю - оон.
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23.10.2024 01:53 Відповісти
Чмо!!!
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23.10.2024 04:02 Відповісти
Запретите этому подонку въезд в Украину!
Как это разумно сделал Израиль.
Персона нон-грата - это единственное, что заслуживает этот путинский слизняк!
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23.10.2024 05:58 Відповісти
На сьогодні Україна, на відміну від Ізраїлю, протистоїть ядерній державі з купою старої, але, на жаль, робочої зброї і на всю голову хворим населенням. Та не має достатньо своєї ******** зброї. Тому залежить від усіх цих "міжнародних організацій". І не має можливості показати усім жабам - Гуттерішу, Орбану, Фіцо та іншим - їхнє законне місце на болоті...
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23.10.2024 10:10 Відповісти
Здається, хлопця переманюють до іншої контори. ООН розвалюється, йому обісцяли посаду Гєнсєка ФРІКС.
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23.10.2024 08:24 Відповісти
Гроші не пахнуть! Ось це і є єдиний принцип цього оонівського придурка.
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23.10.2024 08:25 Відповісти
Тобто вони гондоони постійни багаторазови.
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23.10.2024 08:41 Відповісти
Туалетний папір поїхав підтерти задницю... очікувано. Дивно, чому так довго тягнув
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23.10.2024 11:34 Відповісти
 
 