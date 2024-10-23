Генсек ООН Гутерріш прибув до Росії на саміт БРІКС, - ЗМІ. ФОТО

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув із неанонсованим візитом до Казані для участі у саміті країн БРІКС. Він планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним для обговорення війни в Україні.

Про це повідомляє "Голос Америки" та "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Заступник речника генсека ООН Фархан Хак розповів, що Гутерріш зустрінеться з Володимиром Путіним на полях саміту та обговорить ситуацію в Україні.

Путін зустрінеться з Гутеррішем в останній день саміту БРІКС.

"Щодо зустрічі з президентом Путіним, генсек підтвердить свої добре відомі позиції щодо війни в Україні та умов справедливого миру на основі статуту ООН, міжнародного права та резолюцій ООН. Продовжувати свої зусилля щодо відновлення безпечного судноплавства в Чорному морі, яке є критично важливим для глобальної продовольчої та енергетичної безпеки, особливо для найбільш уразливих країн у всьому світі", - розповів речник Гутерріша.

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Генсек ООН Антоніу Гуттеріш прибув до Росії на саміт БРІКС, де зустрінеться з Путіним

Раніше, нагадують видання, Гутерріш постійно критикував дії Росії, заявляючи, що триваюча війна в Україні створює "небезпечний прецедент" для світу.

Глава ООН неодноразово закликав до справедливого миру, який поважатиме міжнародне право і територіальну цілісність України.

Під час зустрічі з Путіним у квітні 2022 року, через два місяці після того, як Росія почала вторгнення в Україну, Гутерріш повторив позицію ООН і обговорив пропозиції щодо гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення із зон конфлікту.

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Нагадаємо, 22 жовтня 2024 року у Казані розпочався саміт БРІКС.

У саміті БРІКС в Казані беруть участь 22 лідери країн, зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, тоді як президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку через травму голови, яку він дістав незадовго до початку саміту.

Міністерство закордонних справ України заявило, що генсек Антоніу Гутерріш шкодить репутації ООН.