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Генсек ООН Гутерріш прибув до Росії на саміт БРІКС, - ЗМІ. ФОТО

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув  із неанонсованим візитом до Казані для участі у саміті країн БРІКС. Він планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним для обговорення війни в Україні. 

Про це повідомляє "Голос Америки" та "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Заступник речника генсека ООН Фархан Хак розповів, що Гутерріш зустрінеться з Володимиром Путіним на полях саміту та обговорить ситуацію в Україні.

Путін зустрінеться з Гутеррішем в останній день саміту БРІКС. 

"Щодо зустрічі з президентом Путіним, генсек підтвердить свої добре відомі позиції щодо війни в Україні та умов справедливого миру на основі статуту ООН, міжнародного права та резолюцій ООН. Продовжувати свої зусилля щодо відновлення безпечного судноплавства в Чорному морі, яке є критично важливим для глобальної продовольчої та енергетичної безпеки, особливо для найбільш уразливих країн у всьому світі", - розповів речник Гутерріша. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У генсека ООН назвали "стандартною практикою" поїздку Гутерріша в Росію на саміт лідерів БРІКС 

Генсек ООН прибув до Росії на саміт БРІКС, де зустрінеться з Путіним
Генсек ООН Антоніу Гуттеріш прибув до Росії на саміт БРІКС, де зустрінеться з Путіним

Раніше, нагадують видання, Гутерріш постійно критикував дії Росії, заявляючи, що триваюча війна в Україні створює "небезпечний прецедент" для світу.

Глава ООН неодноразово закликав до справедливого миру, який поважатиме міжнародне право і територіальну цілісність України.

Під час зустрічі з Путіним у квітні 2022 року, через два місяці після того, як Росія почала вторгнення в Україну, Гутерріш повторив позицію ООН і обговорив пропозиції щодо гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення із зон конфлікту.

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Нагадаємо, 22 жовтня 2024 року у Казані розпочався саміт БРІКС.

У саміті БРІКС в Казані беруть участь 22 лідери країн, зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, тоді як президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку через травму голови, яку він дістав незадовго до початку саміту. 

Міністерство закордонних справ України заявило, що генсек Антоніу Гутерріш шкодить репутації ООН.

Автор: 

путін володимир (24125) росія (66080) Гутерріш Антоніу (394) БРІКС (63)


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Топ коментарі
+26
Ескорт-послуги генСеку виконують дівчата з "червоного хреста" і хлопчики з "магате"...
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23.10.2024 09:31 Відповісти
+23
Гнида оонівська
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23.10.2024 09:27 Відповісти
+17
Генсек організації прибув до того, хто ту організацію та його особисто вертить на х..ю та множить на ноль. Питання поваги та ігнор порушника Статуту ООН гуттерішу невідомі. Фактично повна невідповідність займаній посаді, за якою скривається банальна корупція
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23.10.2024 09:40 Відповісти
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Гнида оонівська
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23.10.2024 09:27 Відповісти
Ганебний поступок Гутерріша. Видно, Пуйло пообіцяв йому немаленьку суму за приїзд в Казань і легітимізацію Пуйла.
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23.10.2024 11:58 Відповісти
Ескорт-послуги генСеку виконують дівчата з "червоного хреста" і хлопчики з "магате"...
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23.10.2024 09:31 Відповісти
Та він поїхав, щоб "засудити" та "висловити занепокоєння"...
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23.10.2024 09:33 Відповісти
Бодай би , стерво,(на суку не тягне) вдавився.
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23.10.2024 09:35 Відповісти
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23.10.2024 09:36 Відповісти
Ні, ну хіба не мерзота?
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23.10.2024 09:37 Відповісти
сибіга мовчить?
сцикотно, об'явити персоною нон грата?
то, чекаємо черговий гундосик, що буржуї нам винні, але нічого не дають.
а ми бомбу як достанемо, як достанемо.
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23.10.2024 09:39 Відповісти
Е ні, етодругоє. Зєля он у червні Великий Саміт миру у Швейцарії скликав, і там відсилання на якийсь "статут оон" мало бути центровим, щоб переконати у чомусь аборигенів "глобального півдня".

Правда, аборигени приїхали переважно фондю пожерти. Зєля в черговий раз обісрався. Результат "саміту" -- нульовий.
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23.10.2024 10:09 Відповісти
Генсек організації прибув до того, хто ту організацію та його особисто вертить на х..ю та множить на ноль. Питання поваги та ігнор порушника Статуту ООН гуттерішу невідомі. Фактично повна невідповідність займаній посаді, за якою скривається банальна корупція
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23.10.2024 09:40 Відповісти
Гутереш хіба це твої обовьязки,невіглас.
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23.10.2024 09:41 Відповісти
<******* об него ноги вытрет и покажет всем остальным членам Брикс смотрите ко мне ездят, мои шавки ... ну даст гетэришу булочку и скажет давай и дальше иди работай холоп
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23.10.2024 09:41 Відповісти
Пид@расина ************* поехала поддержать ***** которое убивает людей и создает продовольственный кризис. Нужно голодающим всего мира расказывать что ето благодаря ООН и поддерживаемым им террористам они жрут песок
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23.10.2024 09:43 Відповісти
После войны, думаю, не будет уже никакой ООН
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23.10.2024 09:43 Відповісти
Чтоб ***** всех етих тварей новичком накормил. Ото будет красота.
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23.10.2024 09:46 Відповісти
Чому наш МЗС не опублікує ноту протесту ? До кого він приїхав? До міжнародного злочинця ! Як таке може бути ?
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23.10.2024 09:48 Відповісти
Опублікував ще вчора. І що?
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23.10.2024 10:00 Відповісти
обнімався чи тільки ручкався?
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23.10.2024 09:50 Відповісти
Скоріше тільки ручкався. Бо він вже старий мальчік для *****. В пупік не поцілує.
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23.10.2024 10:32 Відповісти
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23.10.2024 13:14 Відповісти
А слабо, як Ізраїль, проголосити цього гутаперчевого персоною нон грата в Україні?
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23.10.2024 09:53 Відповісти
- Подайтє , Хріста раді , на пропітаніє бо з ХАМАСа і Хезболли вже нічого не нацарюєш.
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23.10.2024 09:53 Відповісти
сучі виродки хліб-сіль, обнімашки-поцілунки, святкові вечері, грошики в конвертах... у скотів своя атмосфера
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23.10.2024 09:56 Відповісти
"Мудило в цегейковій шапці", плять.
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23.10.2024 10:07 Відповісти
Шльондра.
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23.10.2024 10:07 Відповісти
Линия обороны

https://dl-news.defence-line.org/?p=43827 ООН - покровительница терроризма? (Часть 1)


О том, во что выродилась ООН, мы уже писали не раз, но тема эта неисчерпаема. Буквально на прошлой неделе грянул очередной скандал с ооновским подразделением по контролю за ядерной энергетикой МАГАТЭ. Это та самая организация, которая 20 лет назад показала эталонную импотенцию по части получения ядерного оружия Северной Кореей и теперь она показывает все тот же самый образец импотенции в отношении ядерного оружия, которое уже якобы испытал Иран. Между прочим, на заявление о том, что ряд сейсмических станций зарегистрировали мощный подземный взрыв в Иране, сигнатура которого соответствует ядерному взрыву, головная международная организация не отреагировала вообще никак.

А ведь одной из ее главных функций как раз и является предотвращение расползания этого оружия, тем более - в абсолютно невменяемые страны, наподобие КНДР или Ирана, который способен раздать его хуситам, хезболистам и другим желающим его получить для борьбы с Западом. По крайней мере, ракеты Тегеран раздает без малейшей рефлексии, а потому и ЯО раздаст просто не моргнув глазом.

И вот на прошлой неделе Radio Free Europe/Radio Liberty опубликовало данные, которые оказались в его распоряжении. Оказывается, МАГАТЭ финансировала какие-то «полевые исследования» на ядерную тему во временно оккупированном Крыму. Насколько можно понять, в руки журналистов попало что-то вроде контракта, согласно которому, организация оплачивала работы с 2016 по 2019 год, достоверно зная статус Крыма как оккупированной территории Украины.

Ну а прямо сейчас Израиль нещадно вскрывает связи различных миссий ООН со всеми террористическими движениями Ближнего Востока. О том, что наемные сотрудники миссии ООН в секторе Газа десятками принимали участи в атаке на Израиль, где убивали, грабили и насиловали, уже было сказано не раз. И в ООН на это отреагировали… путем увольнения убийц из своих рядов. Организация не проводила никаких расследований и не направила материалы расследования в отношении этих сотрудников в международный уголовный суд при ООН. Хотя формально, их действия четко укладываются в определение «военные преступления», которые даже срока давности не имеют.

И вот прямо сейчас израильская армия на территории Ливана занята уничтожением второй террористической группировки Хезбола и там вскрывается ровно тоже самое. ООН действует на стороне террористов. Но в данном случае, позор ситуации становится еще более мерзким. Так, в ходе ряда операций, ЦАХАЛ уничтожил первые пять десятков руководителей Хезболы и пока я пишу эти строки, наверняка список уничтоженных руководителей пополняется новыми именами. Понятно, что под пресс пошли и командиры среднего и нижнего звена организации, просто об этом не сообщается, поскольку их имена, кроме израильских спецслужбистов, никому не известны и не интересны.

Но в результате, часть бойцов Хезболы оказались без командования и потому - деморализованы, и при малейшем контакте с подразделениями ЦАХАЛ, тут же сдаются в плен. При этом они понимают, что выжить они могут исключительно сотрудничая со следственными органами Израиля. И тут они рассказывают массу интересного. Оказывается, миротворческие силы ООН, которые давно стоят на юге Ливана и имеют там свои базы, что называется - состоят «на окладе» у Хезболы. Военные руководители этих миссий получают не стыдный и регулярный кэш за то, что они не замечают действий хезболистов, которые по до сих пор действующей резолюции ООН вообще не должны находиться на юге Ливана.
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23.10.2024 10:08 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/?p=43833 ООН - покровительница терроризма? (Часть 2)


Смысл этой резолюции сводится к тому, что Израиль должен был вывести оттуда свои войска, а Хезбола - свои, превратив юг страны в полностью демилитаризованную зону. Единственная военная сила, которая согласно резолюции, может находиться в этой локации, это как раз те самые миротворческие силы ООН. Они должны были проводить активные операции для того, чтобы не допустить здесь появления любых вооруженных формирований, кому бы они ни принадлежали.

И вот Хезбола оплатила хроническую слепоту ООНовского контингента, и террористы не просто вернулись в эту местность, но стали строить свои фортификации и подземные комплексы, иногда арендуя технику «миротворцев». А те, в свою очередь, сделали из своих баз нечто вроде курортных комплексов и выезжали с баз не для проведения профильных мероприятий, а с целью отдохнуть и развлечься, после суровой жизни на базе. Соответственно, хезболистам даже в голову не приходило обстрелять этих военных или же похитить упившегося в хлам воина миротворческого контингента.

Но если бы речь шла только о банальной коррупции ооновцев и разложении их контингента, то это была бы половина беды. Как только войска ЦАХАЛ вошли на территорию южного Ливана и начали сносить все, что там наваяла Хезбола, миротворцы тут же проснулись и стали требовать от израильтян соблюдения той самой резолюции. А хезболисты стали прижиматься к их базам, чтобы не попасть под огонь израильской авиации. Таким образом они продемонстрировали не просто прохамасовскую, но и резко анти-израильскую позицию, потому что израильтяне решились поломать их синекуру и лишить привычного дохода.

Ведь долгие годы, назначение на командование этими силами и базами, было чем-то вроде награды или местом для кормления, где военные сколачивали целые состояния, причем, не учтенным кэшем, который можно не светить ни своему командованию, ни национальным фискальным органам. Понятно, что смотреть на то, как рушится кормушка, им больно и обидно. Наверное, они еще не в курсе, что более или менее рядовые хезболисты сдают их с потрохами и рассказывают пикантные подробности их миротворчества. Но видимо, израильтяне дали только пунктирные утечки в этом направлении, а на самом деле, имеют уже солидную доказательную базу против ооновских организаций в Ливане и в нужный момент все это будет представлено мировой общественности на обозрение.

Так, буквально только что, в одном из подземных комплексов Хезболы, захваченных ЦАХАЛ, были обнаружены просто залежи ценностей, которые позволяли финансировать как собственные программы военного строительства, так и скупать ооновских функционеров. Только в одном месте были обнаружены полмиллиарда долларов США и несколько десятков килограммов золота. Надо заметить, что южный Ливан, став натуральной вотчиной Хезболы, являл собой не только военную зону, но и аграрный комплекс, на огромных площадях которого выращивались просто гигантские плантации растений, содержащих психотропные вещества. Там их собирали, обрабатывали и в итоге - фасовали конечный продукт, который расходится по миру. Оттуда и огромные суммы наличности в хранилищах. Конечно, Хезбола получает и пожертвования от разного рода борцов за чистоту ислама, но даже без них она себя неплохо чувствовала с момента основания.

Собственно говоря, полностью подконтрольная им южная часть Ливана как раз и была задействована для этой цели. Поэтому не шииты туда даже попасть не могли, как невозможно попасть посторонним на маковые плантации в Афганистане и Золотом Треугольнике или на плантации Коки в джунглях Колумбии. Проще говоря, долгие годы ООН крышевала не только терроризм, но и наркоторговлю. Отсюда возникает вопрос о том, есть ли какой-то вид международной преступности, который не опекала бы ООН?

У меня не получается положительного ответа, зато есть одно предположение. Если коррупционные схемы там работают как и у нас, то каждый, кто в теме, получая 100 долларов отката или чего-то подобного - 50 отдает «наверх», там собирается несколько потоков с условными 50 долларов и разделив это напополам - половина снова отдается наверх. И так - до самого первого лица. Если это действует именно таким образом, то в действиях генсека ООН нет никакой невменяемости. Он очень, очень богатый Буратино и беснуется по любому поводу, который может угрожать этой схеме. Израиль как раз и угрожает. Похоже на то, что Украина - тоже.
https://dl-news.defence-line.org/?p=43833
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23.10.2024 10:10 Відповісти
А чи не вийти Україні з цієї безглуздої організації ООН ?
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23.10.2024 10:13 Відповісти
було б добре,але так звані міжнародні інституції так не працюють.. Розігнати ООН...так як розігнали "Лігу націй".то так.. Але ,що натомість ? Те саме ,що було,те і залишиться
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23.10.2024 10:42 Відповісти
ПП (просто *****).
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23.10.2024 11:01 Відповісти
Використанний г@ндон.
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23.10.2024 11:12 Відповісти
Старый пи@ар.
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23.10.2024 11:17 Відповісти
І ця паскуда є ген . секретар ООН їде до міжнародногозлочинця ,світового терориста путіна ,що б ти здох.
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23.10.2024 11:24 Відповісти
Из за одного ........ ООН может изчезнут навсегда. ....... ускоряет этот процесс. СЛАВА УКРАИНЕ!
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23.10.2024 12:04 Відповісти
в португалии тоже есть ********
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23.10.2024 12:15 Відповісти
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23.10.2024 13:01 Відповісти
ВЕЛИКИЙ КАНДОМ З ООН - ГУТЕРІШ
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23.10.2024 13:11 Відповісти
Бояр
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23.10.2024 19:22 Відповісти
Сором. Просто сором.
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23.10.2024 13:20 Відповісти
ЗРАЗ ЦИФРА ЗБІЛЬШИЛАСЬ ЧИ НЕ ВДВІЧІ
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23.10.2024 13:24 Відповісти
Мальчонка по вызову приехал. 💩
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23.10.2024 13:26 Відповісти
Мр#зь оон-івська. Приїзджає до військового злочинця як ні в чому не бувало. І ця гнида є ген. секом ООН. Вважаю, що Штати та інши країни повинні ініціювати його переобрання в найкоротший термін. Його повинні зачморити всі цівілізовані страни
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23.10.2024 15:57 Відповісти
Може бобікам-уазікам оон треба ***** вже?
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23.10.2024 19:23 Відповісти
Дно
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23.10.2024 19:40 Відповісти
"Лига Наций",ООН-все под копирку....
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23.10.2024 20:18 Відповісти
Мировая война снесёт все и всех к какой там матери.
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23.10.2024 21:23 Відповісти
ООН це кримінальна контора, бо покриває багато злочинів проти людства за внески нафтодоларами москви. Штат ООН шикує лобіюючи інтереси кремля.
Цікаво подивитись податкову декларацію Гутереша, його автопарк і нерухомість, там мабуть багато цікавого.
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23.10.2024 20:32 Відповісти
Світ зійшов з розуму
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24.10.2024 08:22 Відповісти
самий хитрий із ************ бікса це лула --- головою об ванну ******** і не полетів до казані а моді **** всіх підряд обнімає і фашиста ***** і ..жидобандерівця.. вовусіка він і гітлера обіймав би якби той був живий і разом з мудаком гутерішем виказував би вєлікую озабоченность що в освенцімі бараки тісні для в.язнів і потрібно більше бараків
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24.10.2024 09:00 Відповісти
Я проти оголошення гУТЕРІША персоною нон-грата в Україні. Пропоную провести з ним переговори у Києві та щоб Зеленського представляв та сидів навпроти цього голови, водій Зеленьського та прибиральниця, яка щойно прибирала залу та кинувши швабру підсіла поговорити!
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24.10.2024 10:07 Відповісти
подстилка рашистская прибыла к своим хозяевам!
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24.10.2024 17:32 Відповісти
 
 