Генсеку ООН запрещено встречаться с лицами, имеющими ордер МУС на арест, - Кислица

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что визит генерального секретаря организации Антониу Гутерриша в Россию и встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным противоречат линии ООН по поддержке работы Международного уголовного суда.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Кислица отметил, что генсеку ООН запрещено встречаться с лицами, которые имеют ордер на арест МУС.

Дипломат напомнил о руководящих рекомендациях относительно потенциальных встреч между представителями секретариата ООН и лицами, в отношении которых Международный уголовный суд выдал ордер на арест, которые в свое время утвердил предшественник Гутерриша - Пан Ги Мун.

"В 2013 году Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун издал руководящие указания, регулирующие любую потенциальную встречу между представителем секретариата ООН и лицом, в отношении которого выдан ордер на арест МУС",- заявил постпред Украины в ООН.

Как отметил Кислица, согласно руководящим указаниям, генсек и его заместители могут время от времени вступать в прямой контакт с таким лицом только "с целью решения фундаментальных вопросов", влияющих на способность ООН и ее различных подразделений, программ и фондов осуществлять свой мандат в соответствующей стране, в том числе по жизненно важным вопросам безопасности".

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Ордер на арест Путина

17 марта 2023 гкоу Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Визит Гутерриша в Россию

Напомним, 22 октября 2024 года в Казани начался саммит БРИКС.

В саммите БРИКС в Казани принимают участие 22 лидера стран, в том числе лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, тогда как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку из-за травмы головы, которую он получил незадолго до начала саммита.

На саммит прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что генсек Антониу Гутерриш вредит репутации ООН.

Впоследствии стало известно, что Гутерриш на саммите БРИКС призвал к справедливому миру в Украине.

Также Гутерриш во время саммита БРИКС в Казани заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права.

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