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Генсеку ООН запрещено встречаться с лицами, имеющими ордер МУС на арест, - Кислица

Генсеку ООН заборонено зустрічатися з особами, які мають ордер на арешт МКС

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что визит генерального секретаря организации Антониу Гутерриша в Россию и встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным противоречат линии ООН по поддержке работы Международного уголовного суда.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Кислица отметил, что генсеку ООН запрещено встречаться с лицами, которые имеют ордер на арест МУС.

Дипломат напомнил о руководящих рекомендациях относительно потенциальных встреч между представителями секретариата ООН и лицами, в отношении которых Международный уголовный суд выдал ордер на арест, которые в свое время утвердил предшественник Гутерриша - Пан Ги Мун.

"В 2013 году Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун издал руководящие указания, регулирующие любую потенциальную встречу между представителем секретариата ООН и лицом, в отношении которого выдан ордер на арест МУС",- заявил постпред Украины в ООН.

Как отметил Кислица, согласно руководящим указаниям, генсек и его заместители могут время от времени вступать в прямой контакт с таким лицом только "с целью решения фундаментальных вопросов", влияющих на способность ООН и ее различных подразделений, программ и фондов осуществлять свой мандат в соответствующей стране, в том числе по жизненно важным вопросам безопасности".

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Ордер на арест Путина

17 марта 2023 гкоу Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Визит Гутерриша в Россию

Напомним, 22 октября 2024 года в Казани начался саммит БРИКС.

В саммите БРИКС в Казани принимают участие 22 лидера стран, в том числе лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, тогда как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку из-за травмы головы, которую он получил незадолго до начала саммита.

На саммит прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что генсек Антониу Гутерриш вредит репутации ООН.

Впоследствии стало известно, что Гутерриш на саммите БРИКС призвал к справедливому миру в Украине.

Также Гутерриш во время саммита БРИКС в Казани заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права.

Читайте также: Гутерриш должен признать, что совершил ошибку, когда поехал на встречу с разыскиваемым военным преступником Путиным, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Автор: 

ООН (4195) Гутерриш Антониу (340) Кислица Сергей (180) Международный уголовный суд (236)


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Топ комментарии
+18
Владико, я по зарплатню
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26.10.2024 17:05 Ответить
+16
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26.10.2024 17:15 Ответить
+13
довбойобам неможливо забороняти.
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26.10.2024 17:01 Ответить
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довбойобам неможливо забороняти.
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26.10.2024 17:01 Ответить
Тепер ми бачили все:
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26.10.2024 17:02 Ответить
Владико, я по зарплатню
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26.10.2024 17:05 Ответить
Блювота
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26.10.2024 17:06 Ответить
https://x.com/i/status/1849462962479632706 так щоб точно знудило
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26.10.2024 17:10 Ответить
Ну, таке... От якби ще поцілувалися, як було прийнято по "етикету" в часи їх політичнгої молодості
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26.10.2024 17:24 Ответить
Який же він огидний, цей гутеріш! Як це він на відео ще в десна не цілувався, а тільки обіймався. Хоча коли від ху...ла чемодан з грошима отртмував, може й лобизався!
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26.10.2024 18:50 Ответить
Яка ж гидота , фуууууууу,
щоби ви обидва здохли 😡
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26.10.2024 17:29 Ответить
Як зауважив Кислиця, відповідно до керівних вказівок, генсек та його заступники можуть час від часу вступати в прямий контакт з такою особою лише "з метою вирішення фундаментальних питань", що впливають на здатність ООН та її різних підрозділів, програм і фондів здійснювати свій мандат у відповідній країні, у тому числі з життєво важливих питань безпеки".

Ну так є ж підстави. Поїхав доплату отримувати до зарплатні. Хіба це не фундаментальне питання???
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26.10.2024 17:02 Ответить
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26.10.2024 17:15 Ответить
Тобі би стільки заплатили, тоді подивилися. Ху...ло породив корупцію не тільки в ху..... лостані
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26.10.2024 17:02 Ответить
Написав в соцмережі Х. І що? Як можна усунути стару шльондру? Та ніяк. Все прописано "під себе". Розрахунок лише на власне сумління окремого суб'єкта. Може піде нах у відставку. Ага. Забудьте. Зараз на це всім покуй. Цей світ виявився суцільним лайном.
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26.10.2024 17:04 Ответить
Та клав той гутеріш ....в валізу ху..ла на той оон.
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26.10.2024 17:05 Ответить
Чому Україна не оголосить старого пердюка "персоною нон грата"?
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26.10.2024 17:09 Ответить
у нас нонграти закінчились, а Ізраіль відмовився постачати.
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26.10.2024 17:12 Ответить
ООН - Організація Обриганого Ніх*янероба...
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26.10.2024 17:11 Ответить
Все залежить від внесків "осіб переслідуюмих МКС" в особисту кишеню генсека, а цього у вказівках Пан Гі Муна скоріш за все не було нічого вказано.
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26.10.2024 17:12 Ответить
А з ким Зєля дозволив зустрічатись Кислиці ?
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26.10.2024 17:13 Ответить
Гуттерюшю уже по барабану все ваши законы. Оно уже видит себя одной ногой на пенсии и хочет обеспечить себе хорошую старость в хорошем дворце как у остальных кремлевских жополизов.
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26.10.2024 17:14 Ответить
Не на пенсии, а генсеком ФРИКС, с втрое высшей зп
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26.10.2024 17:38 Ответить
По ньому видно , що він одною
ногою на цвинтарі , але має надію жити довго ,
не вийде 🧌😕
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26.10.2024 17:40 Ответить
та він просто хотів собі додатково до основної суми, ще 1000 фублєй срубіть. ***** за відвідини обіцяв )
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26.10.2024 17:20 Ответить
В ООН знайшлися 73%(тіпа зебілів), які обрали Гутьєреша.
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26.10.2024 17:21 Ответить
Ніби вся контора така ефективна і впливова, тільки один Гутерріш л*йно. Всі там проїдачі грошей.
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26.10.2024 17:56 Ответить
Обирає не оон а радбез. Без пуйла і ціня нічого би не обрали.
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26.10.2024 21:52 Ответить
Кислиця так намагається реабілітуватися за свій безглуздий пост про наче Zдохлу коняку? Неочікувано цікава інфа від нього, якщо це, звісно, правда
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26.10.2024 17:41 Ответить
*не безглуздий - не перевірений
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26.10.2024 19:53 Ответить
Путерріш довів, що можна
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26.10.2024 17:55 Ответить
це треба говорити з трибуни ООН. Заяви в соцмережах все одно що напис на паркані
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26.10.2024 18:19 Ответить
.... це те саме,що обніматися з гітлером .
І взяти доплату з його рук.
ГАНЬБА таким діячам .
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26.10.2024 18:50 Ответить
А бомб більше ні в кого немає, всі повинні смоктати в одного? Якось старанно в вашому світі побудовано, ви мабуть сосун?
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26.10.2024 18:56 Ответить
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26.10.2024 19:43 Ответить
Діяльність оон нагадує спробу двох ********** зачати дитину.
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26.10.2024 21:19 Ответить
Та тому "генсУку" по барабану закони. Він перед пуйлом кланяється.
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26.10.2024 21:50 Ответить
Генсеку ООН заборонено зустрічатися з особами, які мають ордер МКС на арешт,- Кислиця Джерело:

ГРОЩІ НЕ ПАХНУТЬ.
Як що Гутерішу пообіцяли під 200 000 зеленими, то він би і на електричках би поїхав з Нью Йорку до Казані не то що на літаку
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27.10.2024 00:25 Ответить
Мене здивувало, як Х-ло навчав Гутерриша, як той повинен працювати , які завдання треба вирішувати у світі … диво дивне …
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27.10.2024 01:17 Ответить
Гутеріш- старий комуняка і друг терориста ясіра арафата- ляльки ГРУ...
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27.10.2024 02:45 Ответить
 
 