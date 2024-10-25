Премьер Литвы Шимоните раскритиковала генсека ООН Гутерриша за визит в Россию: это плачевно

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните раскритиковала генсека ООН Антониу Гутерриша, который посетил саммит БРИКС в России по приглашению диктатора РФ Владимира Путина. Она назвала непонятным поведение генсека ООН.

Об этом пишет LRT, информирует Цензор.НЕТ.

Литовский премьер назвала плачевным и непонятным поведение генсека ООН.

"Обидно, что в международных организациях, и не только в международных организациях, есть и политические лидеры, которые думают, что могут говорить со всеми", - сказала Шимоните.

Она также напомнила, что ранее генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира, который состоялся в Швейцарии 15-16 июня.

Кроме этого, Шимоните подчеркнула, что ООН приняла не одну резолюцию в Генеральной Ассамблее, которая осуждает вторжение России в Украину.

"Такое поведение, мягко говоря, непонятно и плачевно", - добавила она.

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Визит Гутерриша в Россию

Напомним, 22 октября 2024 года в Казани начался саммит БРИКС.

В саммите БРИКС в Казани принимают участие 22 лидера стран, в том числе лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, тогда как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку из-за травмы головы, которую он получил незадолго до начала саммита.

На саммит прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что генсек Антониу Гутерриш вредит репутации ООН.

Впоследствии стало известно, что Гутерриш на саммите БРИКС призвал к справедливому миру в Украине.

Также Гутерриш во время саммита БРИКС в Казани заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права.

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