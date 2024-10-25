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Премьер Литвы Шимоните раскритиковала генсека ООН Гутерриша за визит в Россию: это плачевно

Прем’єрка Литви Шимоніте розкритикувала генсека ООН Гутерріша за візит до Росії

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните раскритиковала генсека ООН Антониу Гутерриша, который посетил саммит БРИКС в России по приглашению диктатора РФ Владимира Путина. Она назвала непонятным поведение генсека ООН.

Об этом пишет LRT, информирует Цензор.НЕТ.

Литовский премьер назвала плачевным и непонятным поведение генсека ООН.

"Обидно, что в международных организациях, и не только в международных организациях, есть и политические лидеры, которые думают, что могут говорить со всеми", - сказала Шимоните.

Она также напомнила, что ранее генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира, который состоялся в Швейцарии 15-16 июня.

Кроме этого, Шимоните подчеркнула, что ООН приняла не одну резолюцию в Генеральной Ассамблее, которая осуждает вторжение России в Украину.

"Такое поведение, мягко говоря, непонятно и плачевно", - добавила она.

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Визит Гутерриша в Россию

Напомним, 22 октября 2024 года в Казани начался саммит БРИКС.

В саммите БРИКС в Казани принимают участие 22 лидера стран, в том числе лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, тогда как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку из-за травмы головы, которую он получил незадолго до начала саммита.

На саммит прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что генсек Антониу Гутерриш вредит репутации ООН.

Впоследствии стало известно, что Гутерриш на саммите БРИКС призвал к справедливому миру в Украине.

Также Гутерриш во время саммита БРИКС в Казани заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права.

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Автор: 

россия (96216) Гутерриш Антониу (340) Шимоните Ингрида (35) БРИКС (52)


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Топ комментарии
+14
ООН - ПНХ....
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25.10.2024 17:54 Ответить
+11
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https://www.facebook.com/?locale=uk_UA

Ви, мабуть, думаєте, що після візиту Гуттереша до Путіна ви вже знаєте все про ницість цього персонажа. Тоді, ловіть.

Позавчора ЦАГАЛ знищив Мухамада Абу Атіві, командира підрозділу Нухба хамасівського батальйону Аль-Бурейдж. Цей бойовик особисто відповідальний за розстріл кількох десятків молодих людей з музичного фестивалю Нова 07.10.23.

Після цього ЦАГАЛ зажадав пояснень від ООН, як міг цей терорист продовжувати працювати в UNRWA (структура ООН).

Знаєте як зреагував Гуттереш? Висловив сум і співчуття з приводу смерті свого колеги.

Одна втіха: після оголошення старого португальського більшовика персоною нон ґрата в Ізраїлі й відмови Зеленського прийняти його в Україні зʼявляються шанси, що посилання персонажа ***** може поступово стати доброю традицією
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25.10.2024 17:57 Ответить
+5
Комуніст - це завжди плачевно
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25.10.2024 17:56 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ООН - ПНХ....
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25.10.2024 17:54 Ответить
Комуніст - це завжди плачевно
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25.10.2024 17:56 Ответить
https://www.facebook.com/karl.volokh?__cft__[0]=AZUIOyitHD8sifi6PHRNRsSqvWy-dE872p-e7uMR4IKjPo5tupyv8Z8i78HOycuJlyjEl5l2pRjwrAwTBm9z0-3PZ5N-nN9GdWDKzw3Cmc0uJeoQjNHO02fK8YMWZ_LpJoLvku0tz4L1U72PiIyrpapllT47edE68dlAhmAOMAkU-avWEX2o2z1XerazrbFbGj9vYnerqz5KZlTFzFLy5N1it3IAPcd0vH5Yp5gxS5aEXA&__tn__=-UC%2CP-R Karl Volokh

https://www.facebook.com/karl.volokh/posts/pfbid02WzjBVt749EmoT7UhcfhWDGEZQr8NzeDTo672bGYXbvzsz37DxshQE8kkPLjdA1oal?__cft__[0]=AZUIOyitHD8sifi6PHRNRsSqvWy-dE872p-e7uMR4IKjPo5tupyv8Z8i78HOycuJlyjEl5l2pRjwrAwTBm9z0-3PZ5N-nN9GdWDKzw3Cmc0uJeoQjNHO02fK8YMWZ_LpJoLvku0tz4L1U72PiIyrpapllT47edE68dlAhmAOMAkU-avWEX2o2z1XerazrbFbGj9vYnerqz5KZlTFzFLy5N1it3IAPcd0vH5Yp5gxS5aEXA&__tn__=%2CO%2CP-R 16m ·

https://www.facebook.com/?locale=uk_UA

Ви, мабуть, думаєте, що після візиту Гуттереша до Путіна ви вже знаєте все про ницість цього персонажа. Тоді, ловіть.

Позавчора ЦАГАЛ знищив Мухамада Абу Атіві, командира підрозділу Нухба хамасівського батальйону Аль-Бурейдж. Цей бойовик особисто відповідальний за розстріл кількох десятків молодих людей з музичного фестивалю Нова 07.10.23.

Після цього ЦАГАЛ зажадав пояснень від ООН, як міг цей терорист продовжувати працювати в UNRWA (структура ООН).

Знаєте як зреагував Гуттереш? Висловив сум і співчуття з приводу смерті свого колеги.

Одна втіха: після оголошення старого португальського більшовика персоною нон ґрата в Ізраїлі й відмови Зеленського прийняти його в Україні зʼявляються шанси, що посилання персонажа ***** може поступово стати доброю традицією
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25.10.2024 17:57 Ответить
Я, звісно, натиснув "подобається", але як таке може подобатися? Тож я мав на увазі в сенсі "вартує уваги, сабдж лайно, оон - *******..."
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25.10.2024 18:31 Ответить
Гутерріш законтачений - вiн пiдаровi потиснув руку.
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25.10.2024 18:04 Ответить
Она назвала непонятным поведение генсека ООН.

По-моему, наоборот, всё поняно
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25.10.2024 18:04 Ответить
Це НЕ "плачевно".
Це - ПОХОРОННИЙ МАРШ ООН!
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25.10.2024 18:05 Ответить
Стара консерва ...
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25.10.2024 18:05 Ответить
Що тут незрозумілого. Якби Україна привезла до Гутієриша чемодан грошей,як раша - він би і в Покровск приїхав би...А безкоштовно,що йому ризикувати? До того,чоловік вже у літах,треба ж і на пенсію назбирати ще ....поки дають...
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25.10.2024 18:08 Ответить
Хтось здивований?

Якби пуйло розщедрився б на ще кілька мільйонів рублів, то ми б в казані побачили і інших сатаністів: і папу римського , і гросі , і ілона маска .
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25.10.2024 18:15 Ответить
Гутієріш - шлюха на службі терористів.
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25.10.2024 18:17 Ответить
Литва закликаю вас об'явити гутерріша порсоною нон-грата , як це зробив Ізраїль .
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25.10.2024 18:39 Ответить
Литва оголосить гуттеріша "персоною нон грата" тільки після України.
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25.10.2024 18:43 Ответить
Марно, це мурло в Україну не приїде.
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25.10.2024 18:53 Ответить
Гутерріш зараз хотів приїхати і раніше неодноразово приїжджав в Україну з початку повномасштабної війни, яку розв'язала московія. Зокрема, він був у https://gordonua.com/photo/events/posetil-tri-razrushennyh-goroda-zastal-raketnyy-udar-po-kievu-fotoreportazh-o-vizite-guterrisha-v-ukrainu-1606693.html квітні й https://gordonua.com/news/war/guterrish-pribyl-vo-lvov-zavtra-on-vstretitsya-tam-s-zelenskim-i-erdoganom-1621956.html серпні 2022 року, а також https://gordonua.com/news/politics/gensek-oon-pribyl-v-kiev-dlya-obsuzhdeniya-zernovoy-sdelki-po-dannym-smi-v-moskvu-ehat-on-poka-ne-planiruet-1653766.html у березні 2023-го .
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25.10.2024 19:05 Ответить
зеленський вже відказав гуттерішу на в'їзд в Україну
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25.10.2024 20:08 Ответить
Те що зє відмовив гутеррішу це відомий факт, а мова йде вже про оголошення "Персона нон грата".
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25.10.2024 20:39 Ответить

Литовська прем'єрка назвала плачевною і незрозумілою поведінку генсека ООН


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25.10.2024 19:14 Ответить
того сідора гутеріша давно пора змінити. він обріс корупцією по самі яйця.
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25.10.2024 19:16 Ответить
А хто крутіший Зеленський чи Шимоніте?
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25.10.2024 20:19 Ответить
это не просто плачевно а совершенно преступно и тянет на реальный срок этому ****** прорашистскому!
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25.10.2024 20:23 Ответить
Вони можуть -захвилюватись, проявити стурбованість, проявити велику стурбованість і як фінал-розкритикувати. Нахрена було зв*язуватись з повними імпотентами.
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26.10.2024 05:18 Ответить
 
 