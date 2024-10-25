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Литва не будет отговаривать Гутерриша, если он решит уйти в отставку, - Ландсбергис

Литва не відмовлятиме Гутерріша, якщо той захоче піти у відставку

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страна не будет отговаривать генсека ООН Антониу Гутерриша, если тот захочет уйти в отставку.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Если Гутерриш решит уйти в отставку, Литва не будет пытаться его отговорить", - отметил он.

Литва не відмовлятиме Гутерріша, якщо той захоче піти у відставку

Также читайте: Гутерриш "решительно осудил" массированный ракетный удар России по Украине

Напомним, 22 октября 2024 года в Казани начался саммит БРИКС.

В саммите БРИКС в Казани принимают участие 22 лидера стран, в том числе лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, тогда как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку из-за травмы головы, которую он получил незадолго до начала саммита.

На саммит прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что генсек Антониу Гутерриш вредит репутации ООН.

Впоследствии стало известно, что Гутерриш на саммите БРИКС призвал к справедливому миру в Украине.

Также Гутерриш во время саммита БРИКС в Казани заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Совбез ООН устарел, его авторитет подорван, - генсек ООН Гуттериш

Автор: 

ООН (4193) Гутерриш Антониу (340) Габриэлюс Ландсбергис (158)


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Топ комментарии
+17
чудовий комент. Зачот!
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25.10.2024 14:44 Ответить
+13
Так завуальовано послали)
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25.10.2024 14:45 Ответить
+9
та тут не так послали як натякнули прямим текстом, що час тому корупціонеру подавати у відставку.
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25.10.2024 14:58 Ответить
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чудовий комент. Зачот!
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25.10.2024 14:44 Ответить
Так завуальовано послали)
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25.10.2024 14:45 Ответить
та тут не так послали як натякнули прямим текстом, що час тому корупціонеру подавати у відставку.
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25.10.2024 14:58 Ответить
Прекрасне формулювання для відставки безхребетного підлабузника!
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25.10.2024 14:57 Ответить
молодець, гутеріша давно потрібно за кораблем посилати
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25.10.2024 15:04 Ответить
Ще й після відставки розслідування серйозне організувати, щодо його можливих фінансових зв'язків з режимами-вбивцями.
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25.10.2024 15:05 Ответить
Габріелюс-троляка 80-го левела.😁
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25.10.2024 15:04 Ответить
А можно подсрачника выдавать---хотя бы виртуально! Но оглашением числа пожелавших!
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25.10.2024 15:07 Ответить
Литовци знают толк в тролинге!
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25.10.2024 15:19 Ответить
Литва не відмовлятиме Гутерріша, якщо він вирішить сісти в тюрму разом з Гросі (голова МАГАТЕ) та іншими посіпаками на кшталт штангельциркуля та мадам Меркель.
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25.10.2024 15:25 Ответить
А якщо вирішить повіситися і матиме мотузку але не матиме мила, ми ось цей ось шматок (круте у руках) йому не подамо, (кидає на підлогу). Нехай сам нагинається і підіймає, ось цей ось (підходе і ще раз як для дебілів показує де лежить шматок мила). Завіса.
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25.10.2024 15:47 Ответить
Тонко. Respect
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25.10.2024 16:22 Ответить
Ой , як мені подобається цей Литовець , Ландсбергіс ❤️ 🇺🇦 ❤️🇱🇹❤️ !!!
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25.10.2024 16:59 Ответить
Цього кацапського цілувальника давно треба було вислати на парашу з речами!
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25.10.2024 17:14 Ответить
 
 