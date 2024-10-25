Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страна не будет отговаривать генсека ООН Антониу Гутерриша, если тот захочет уйти в отставку.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Если Гутерриш решит уйти в отставку, Литва не будет пытаться его отговорить", - отметил он.

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Напомним, 22 октября 2024 года в Казани начался саммит БРИКС.

В саммите БРИКС в Казани принимают участие 22 лидера стран, в том числе лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, тогда как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку из-за травмы головы, которую он получил незадолго до начала саммита.

На саммит прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что генсек Антониу Гутерриш вредит репутации ООН.

Впоследствии стало известно, что Гутерриш на саммите БРИКС призвал к справедливому миру в Украине.

Также Гутерриш во время саммита БРИКС в Казани заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права.

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