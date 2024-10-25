Гутерриш - Путину: Вторжение РФ в Украину является нарушением Устава ООН

Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерриш во время саммита БРИКС в Казани заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном пресс-релизе ООН.

Согласно сообщению пресс-службы, генсек ООН осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину во время личной беседы с Путиным, произошедшей на полях саммита уже после того, как Гутерриш выступил с речью, в которой призвал к "справедливому миру" в Украине.

Во время же самого выступления генсек ООН никак не высказывался о нарушении международного права со стороны РФ. Войну в Украине он упомянул лишь в контексте перечисления продолжающихся международных конфликтов среди других упомянутых им вызовов для мирового сообщества.

Во время беседы с Путиным генсек ООН также "выразил свою убежденность в том, что установление свободы судоходства в Черном море имеет первостепенное значение для Украины, РФ и для продовольственной и энергетической безопасности мира", говорится в пресс-релизе ООН. Гутерриш призвал к "продолжению переговоров в этом направлении". Официально они не ведутся с тех пор, как летом 2023 года РФ вышла из "зерновой сделки".

Напомним, в Европейском Союзе надеются, что во время пребывания в Казани на саммите БРИКС генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призовет российского диктатора Владимира Путина "полностью и без дополнительных условий остановить жестокую агрессию против Украины".

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