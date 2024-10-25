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Гутерриш - Путину: Вторжение РФ в Украину является нарушением Устава ООН

Путін та Гуттеріш на саміті БРІКС у Казані

Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерриш во время саммита БРИКС в Казани заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном пресс-релизе ООН.

Согласно сообщению пресс-службы, генсек ООН осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину во время личной беседы с Путиным, произошедшей на полях саммита уже после того, как Гутерриш выступил с речью, в которой призвал к "справедливому миру" в Украине.
Во время же самого выступления генсек ООН никак не высказывался о нарушении международного права со стороны РФ. Войну в Украине он упомянул лишь в контексте перечисления продолжающихся международных конфликтов среди других упомянутых им вызовов для мирового сообщества.

Во время беседы с Путиным генсек ООН также "выразил свою убежденность в том, что установление свободы судоходства в Черном море имеет первостепенное значение для Украины, РФ и для продовольственной и энергетической безопасности мира", говорится в пресс-релизе ООН. Гутерриш призвал к "продолжению переговоров в этом направлении". Официально они не ведутся с тех пор, как летом 2023 года РФ вышла из "зерновой сделки".

Напомним, в Европейском Союзе надеются, что во время пребывания в Казани на саммите БРИКС генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призовет российского диктатора Владимира Путина "полностью и без дополнительных условий остановить жестокую агрессию против Украины".

Также читайте: Глава МИД Эстонии о визите генсека ООН Гутерриша в РФ: Это пропагандистская победа режима Путина

Автор: 

ООН (4193) путин владимир (31566) Гутерриш Антониу (340)


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Топ комментарии
+27
потужно! нагадує анєкдот:
- Після вчорашньої ссори, моя дружина приповзла до мене на колінах!
- І що сказала?
- Вилізай з під кроваті, сцикло
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25.10.2024 07:22 Ответить
+13
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25.10.2024 08:08 Ответить
+12
Відразу після того як отримав від ***** вализу з кеш.
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25.10.2024 07:34 Ответить
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потужно! нагадує анєкдот:
- Після вчорашньої ссори, моя дружина приповзла до мене на колінах!
- І що сказала?
- Вилізай з під кроваті, сцикло
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25.10.2024 07:22 Ответить
Відразу після того як отримав від ***** вализу з кеш.
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25.10.2024 07:34 Ответить
Нічого він йому не говорив. То його прес-служба просто відбілює
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25.10.2024 07:56 Ответить
Хильнув стаканюру і понесло
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25.10.2024 08:23 Ответить
Караваєм об'ївся.
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25.10.2024 09:22 Ответить
Сомневаюсь что в Казани есть горілка
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25.10.2024 08:29 Ответить
Я о другом
У них другие напитки, та же водка, а вот горілка там вр
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25.10.2024 08:53 Ответить
Він навіть не спромігся назвати війну в Україні, війною, кого він там міг осудити....хоча у нас також, навіть немає стану війни...
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25.10.2024 07:28 Ответить
Відкрив пуцину очі. Усьо, пуцин почервонів від сорому. Завтра війська почне виводити.
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25.10.2024 07:38 Ответить


чому на фото гуттеріш нижче за *****?
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25.10.2024 07:39 Ответить
довго роздумував над тим, що таке "зростання"...
дійсно, зростання майже в 3 і підлогу сантиметрів? Такого світло ще не бачив!
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25.10.2024 08:16 Ответить
Тому що ***** ходить на гендерних високих підборах.
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25.10.2024 09:45 Ответить
Ця циганка оонівська щось патякала на Ізраїль, то її одразу персоною нон-грата там зробили. А наше МЗС язика в с.аку запхало
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25.10.2024 07:39 Ответить
Я сподівався,що візит хутіереша це план вбивства *****(
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25.10.2024 07:41 Ответить
так, бюрократи оон збираються замучити його рукопотисканнями
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25.10.2024 07:52 Ответить
І ж....па вилизуванням, аж до заростання дірки намертво, щоб не міг ср...ти в любиму пуйлом валізу.
Жорстке катування)
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25.10.2024 09:32 Ответить
вбивство ху йла нічого не змінить. там вже намалювали йому заміну - мантуров. а заправляє зараз там уже всім чемезов - ще та скотиняка. тобто там питання не в ху йлі. всі вони там колективне ху йло. бужуть і надалі тримати своє стадо в узді, а самі (чемезов і його група) будуть і далі пиляти на війні мільярди.
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25.10.2024 09:39 Ответить
Ізраїльтяни думають інакше : по 48 годин життя на посаді хамасівців та хесболайців)Оце впертість)
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25.10.2024 10:02 Ответить
та нехай собі думають. це різні речі.
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25.10.2024 10:39 Ответить
импотентьі херовьі, че єта паРашака до сих пор там у вас в учасниках?
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25.10.2024 07:42 Ответить
це один старий пі@арас розповів другому смішний анекдот
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25.10.2024 07:46 Ответить
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25.10.2024 07:50 Ответить
Нахилився відсмоктувати?
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25.10.2024 09:48 Ответить
Загравання з Д'яволом.
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25.10.2024 11:53 Ответить
"Молчание ягнят".
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25.10.2024 07:59 Ответить
"Усі Гутєрріши - бл*ді і простітутки"

Лесь Подерв'янський
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25.10.2024 08:02 Ответить
І запропонував поцілувати його в дупу.
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25.10.2024 08:50 Ответить
Стоячи на колінах...
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25.10.2024 08:05 Ответить
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25.10.2024 08:08 Ответить
ООН треба назвати ГОНДОН, та і все! Притом штопаний.
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25.10.2024 08:32 Ответить
ООН вже штампує брехливі прес-релізи. Хоча чому вже дивуватися.
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25.10.2024 08:34 Ответить
та шо ви заздрите?
нормально собі дядька катається.
нашару попив водкі, пожер чорної ікри ложкою, полапав ескортників, порєшав фінансові питання.
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25.10.2024 08:37 Ответить
А Україна не хоче об'явити це недорозуміння(гутеріша), персоною нон грата ...!?
Чи ермак ще не дав згоду !?!?
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25.10.2024 08:58 Ответить
Яка мужність і відвага: читати лекцію про мораль і законність бандіту що в тебе на очах насилує сусідню дівчину.
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25.10.2024 09:26 Ответить
Користуючись трофейною скажімо ,що Гут *****"пажуріл".
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25.10.2024 09:37 Ответить
я зараз уєю, до тебе комуняцьке тільки дійшло, **** ти ліва, знаєш що я тобі бажаю, що б ти здох
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25.10.2024 09:48 Ответить
Ай-я-яй! Як вам не соромно? Більше так не робіть.
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25.10.2024 10:05 Ответить
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25.10.2024 10:13 Ответить
Поетому Гуттерюшь так низко кланялся преступнику ***** и с любовью жал ему руку? Представьте себе судью или прокурора который сказал маньяку что он нарушает закон но при етом пожал маньяку руку и обнял его
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25.10.2024 10:21 Ответить
Та ви що!? І яке покарання за порушення?
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25.10.2024 10:29 Ответить
"Війну в Україні Гуттеріш згадав (в своїй промові) лише в контексті перерахування міжнародних конфліктів"(с) - знов таки, якщо не наголошувати на тому, що це не просто "війна в Україні", а агресія касапів з захопленням та окупацією території України в її міжнародно визнаних кордонах - то наступним спотворенням дійсності вже буде "украинский конфликт".
Тому ЕрЗе і МЗС мають нещадно реагувати нотами на такі демагогії, від кого би вони не виходили, навіть від Байдена чи Харріс. І мусять вимагати виправлень.
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25.10.2024 13:01 Ответить
 
 