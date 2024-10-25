Гутерриш - Путину: Вторжение РФ в Украину является нарушением Устава ООН
Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерриш во время саммита БРИКС в Казани заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном пресс-релизе ООН.
Согласно сообщению пресс-службы, генсек ООН осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину во время личной беседы с Путиным, произошедшей на полях саммита уже после того, как Гутерриш выступил с речью, в которой призвал к "справедливому миру" в Украине.
Во время же самого выступления генсек ООН никак не высказывался о нарушении международного права со стороны РФ. Войну в Украине он упомянул лишь в контексте перечисления продолжающихся международных конфликтов среди других упомянутых им вызовов для мирового сообщества.
Во время беседы с Путиным генсек ООН также "выразил свою убежденность в том, что установление свободы судоходства в Черном море имеет первостепенное значение для Украины, РФ и для продовольственной и энергетической безопасности мира", говорится в пресс-релизе ООН. Гутерриш призвал к "продолжению переговоров в этом направлении". Официально они не ведутся с тех пор, как летом 2023 года РФ вышла из "зерновой сделки".
Напомним, в Европейском Союзе надеются, что во время пребывания в Казани на саммите БРИКС генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призовет российского диктатора Владимира Путина "полностью и без дополнительных условий остановить жестокую агрессию против Украины".
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- Після вчорашньої ссори, моя дружина приповзла до мене на колінах!
- І що сказала?
- Вилізай з під кроваті, сцикло
У них другие напитки, та же водка, а вот горілка там вр
чому на фото гуттеріш нижче за *****?
дійсно, зростання майже в 3 і підлогу сантиметрів? Такого світло ще не бачив!
Жорстке катування)
Лесь Подерв'янський
нормально собі дядька катається.
нашару попив водкі, пожер чорної ікри ложкою, полапав ескортників, порєшав фінансові питання.
Чи ермак ще не дав згоду !?!?
Тому ЕрЗе і МЗС мають нещадно реагувати нотами на такі демагогії, від кого би вони не виходили, навіть від Байдена чи Харріс. І мусять вимагати виправлень.