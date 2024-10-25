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Гутерріш - Путіну: Вторгнення РФ в Україну є порушенням Статуту ООН

Путін та Гуттеріш на саміті БРІКС у Казані

Генеральний Секретар ООН Антоніу Гутерріш підчас саміту БРІКС у Казані заявив російському диктатору Володимиру  Путіну, що російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН та міжнародного права.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному пресрелізі ООН.

Згідно з повідомленням пресслужби, генсек ООН засудив повномасштабне вторгнення РФ в Україну під час особистої бесіди з Путіним, що сталася на полях саміту вже після того, як Гутерріш виступив із промовою, у якій закликав до "справедливого миру" в Україні.
Під час же самого виступу генсек ООН ніяк не висловлювався про порушення міжнародного права з боку РФ. Війну в Україні він згадав лише в контексті перерахування міжнародних конфліктів, що тривають, серед інших згаданих ним викликів для світової спільноти.

Під час бесіди з Путіним генсек ООН також "висловив свою переконаність у тому, що встановлення свободи судноплавства в Чорному морі має першорядне значення для України, РФ і для продовольчої та енергетичної безпеки світу", йдеться у пресрелізі ООН. Гутерріш закликав до "продовження переговорів у цьому напрямку". Офіційно вони не ведуться відтоді, як влітку 2023 року РФ вийшла із "зернової угоди".

Нагадаємо, у Європейському Союзі сподіваються, що під час перебування у Казані на саміті БРІКС генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закличе російського диктатора Володимира Путіна "повністю та без додаткових умов зупинити жорстоку агресію проти України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Естонії про візит генсека ООН Гутерріша до РФ: Це пропагандистська перемога режиму Путіна

Автор: 

ООН (3380) путін володимир (24130) Гутерріш Антоніу (394)


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Топ коментарі
+27
потужно! нагадує анєкдот:
- Після вчорашньої ссори, моя дружина приповзла до мене на колінах!
- І що сказала?
- Вилізай з під кроваті, сцикло
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25.10.2024 07:22 Відповісти
+13
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25.10.2024 08:08 Відповісти
+12
Відразу після того як отримав від ***** вализу з кеш.
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25.10.2024 07:34 Відповісти
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потужно! нагадує анєкдот:
- Після вчорашньої ссори, моя дружина приповзла до мене на колінах!
- І що сказала?
- Вилізай з під кроваті, сцикло
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25.10.2024 07:22 Відповісти
Відразу після того як отримав від ***** вализу з кеш.
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25.10.2024 07:34 Відповісти
Нічого він йому не говорив. То його прес-служба просто відбілює
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25.10.2024 07:56 Відповісти
Хильнув стаканюру і понесло
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25.10.2024 08:23 Відповісти
Караваєм об'ївся.
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25.10.2024 09:22 Відповісти
Сомневаюсь что в Казани есть горілка
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25.10.2024 08:29 Відповісти
Я о другом
У них другие напитки, та же водка, а вот горілка там вр
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25.10.2024 08:53 Відповісти
Він навіть не спромігся назвати війну в Україні, війною, кого він там міг осудити....хоча у нас також, навіть немає стану війни...
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25.10.2024 07:28 Відповісти
Відкрив пуцину очі. Усьо, пуцин почервонів від сорому. Завтра війська почне виводити.
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25.10.2024 07:38 Відповісти


чому на фото гуттеріш нижче за *****?
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25.10.2024 07:39 Відповісти
довго роздумував над тим, що таке "зростання"...
дійсно, зростання майже в 3 і підлогу сантиметрів? Такого світло ще не бачив!
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25.10.2024 08:16 Відповісти
Тому що ***** ходить на гендерних високих підборах.
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25.10.2024 09:45 Відповісти
Ця циганка оонівська щось патякала на Ізраїль, то її одразу персоною нон-грата там зробили. А наше МЗС язика в с.аку запхало
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25.10.2024 07:39 Відповісти
Я сподівався,що візит хутіереша це план вбивства *****(
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25.10.2024 07:41 Відповісти
так, бюрократи оон збираються замучити його рукопотисканнями
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25.10.2024 07:52 Відповісти
І ж....па вилизуванням, аж до заростання дірки намертво, щоб не міг ср...ти в любиму пуйлом валізу.
Жорстке катування)
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25.10.2024 09:32 Відповісти
вбивство ху йла нічого не змінить. там вже намалювали йому заміну - мантуров. а заправляє зараз там уже всім чемезов - ще та скотиняка. тобто там питання не в ху йлі. всі вони там колективне ху йло. бужуть і надалі тримати своє стадо в узді, а самі (чемезов і його група) будуть і далі пиляти на війні мільярди.
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25.10.2024 09:39 Відповісти
Ізраїльтяни думають інакше : по 48 годин життя на посаді хамасівців та хесболайців)Оце впертість)
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25.10.2024 10:02 Відповісти
та нехай собі думають. це різні речі.
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25.10.2024 10:39 Відповісти
импотентьі херовьі, че єта паРашака до сих пор там у вас в учасниках?
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25.10.2024 07:42 Відповісти
це один старий пі@арас розповів другому смішний анекдот
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25.10.2024 07:46 Відповісти
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25.10.2024 07:50 Відповісти
Нахилився відсмоктувати?
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25.10.2024 09:48 Відповісти
Загравання з Д'яволом.
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25.10.2024 11:53 Відповісти
"Молчание ягнят".
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25.10.2024 07:59 Відповісти
"Усі Гутєрріши - бл*ді і простітутки"

Лесь Подерв'янський
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25.10.2024 08:02 Відповісти
І запропонував поцілувати його в дупу.
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25.10.2024 08:50 Відповісти
Стоячи на колінах...
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25.10.2024 08:05 Відповісти
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25.10.2024 08:08 Відповісти
ООН треба назвати ГОНДОН, та і все! Притом штопаний.
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25.10.2024 08:32 Відповісти
ООН вже штампує брехливі прес-релізи. Хоча чому вже дивуватися.
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25.10.2024 08:34 Відповісти
та шо ви заздрите?
нормально собі дядька катається.
нашару попив водкі, пожер чорної ікри ложкою, полапав ескортників, порєшав фінансові питання.
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25.10.2024 08:37 Відповісти
А Україна не хоче об'явити це недорозуміння(гутеріша), персоною нон грата ...!?
Чи ермак ще не дав згоду !?!?
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25.10.2024 08:58 Відповісти
Яка мужність і відвага: читати лекцію про мораль і законність бандіту що в тебе на очах насилує сусідню дівчину.
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25.10.2024 09:26 Відповісти
Користуючись трофейною скажімо ,що Гут *****"пажуріл".
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25.10.2024 09:37 Відповісти
я зараз уєю, до тебе комуняцьке тільки дійшло, **** ти ліва, знаєш що я тобі бажаю, що б ти здох
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25.10.2024 09:48 Відповісти
Ай-я-яй! Як вам не соромно? Більше так не робіть.
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25.10.2024 10:05 Відповісти
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25.10.2024 10:13 Відповісти
Поетому Гуттерюшь так низко кланялся преступнику ***** и с любовью жал ему руку? Представьте себе судью или прокурора который сказал маньяку что он нарушает закон но при етом пожал маньяку руку и обнял его
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25.10.2024 10:21 Відповісти
Та ви що!? І яке покарання за порушення?
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25.10.2024 10:29 Відповісти
"Війну в Україні Гуттеріш згадав (в своїй промові) лише в контексті перерахування міжнародних конфліктів"(с) - знов таки, якщо не наголошувати на тому, що це не просто "війна в Україні", а агресія касапів з захопленням та окупацією території України в її міжнародно визнаних кордонах - то наступним спотворенням дійсності вже буде "украинский конфликт".
Тому ЕрЗе і МЗС мають нещадно реагувати нотами на такі демагогії, від кого би вони не виходили, навіть від Байдена чи Харріс. І мусять вимагати виправлень.
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25.10.2024 13:01 Відповісти
 
 