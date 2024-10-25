Гутерріш - Путіну: Вторгнення РФ в Україну є порушенням Статуту ООН
Генеральний Секретар ООН Антоніу Гутерріш підчас саміту БРІКС у Казані заявив російському диктатору Володимиру Путіну, що російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН та міжнародного права.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному пресрелізі ООН.
Згідно з повідомленням пресслужби, генсек ООН засудив повномасштабне вторгнення РФ в Україну під час особистої бесіди з Путіним, що сталася на полях саміту вже після того, як Гутерріш виступив із промовою, у якій закликав до "справедливого миру" в Україні.
Під час же самого виступу генсек ООН ніяк не висловлювався про порушення міжнародного права з боку РФ. Війну в Україні він згадав лише в контексті перерахування міжнародних конфліктів, що тривають, серед інших згаданих ним викликів для світової спільноти.
Під час бесіди з Путіним генсек ООН також "висловив свою переконаність у тому, що встановлення свободи судноплавства в Чорному морі має першорядне значення для України, РФ і для продовольчої та енергетичної безпеки світу", йдеться у пресрелізі ООН. Гутерріш закликав до "продовження переговорів у цьому напрямку". Офіційно вони не ведуться відтоді, як влітку 2023 року РФ вийшла із "зернової угоди".
Нагадаємо, у Європейському Союзі сподіваються, що під час перебування у Казані на саміті БРІКС генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закличе російського диктатора Володимира Путіна "повністю та без додаткових умов зупинити жорстоку агресію проти України".
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- Після вчорашньої ссори, моя дружина приповзла до мене на колінах!
- І що сказала?
- Вилізай з під кроваті, сцикло
У них другие напитки, та же водка, а вот горілка там вр
чому на фото гуттеріш нижче за *****?
дійсно, зростання майже в 3 і підлогу сантиметрів? Такого світло ще не бачив!
Жорстке катування)
Лесь Подерв'янський
нормально собі дядька катається.
нашару попив водкі, пожер чорної ікри ложкою, полапав ескортників, порєшав фінансові питання.
Чи ермак ще не дав згоду !?!?
Тому ЕрЗе і МЗС мають нещадно реагувати нотами на такі демагогії, від кого би вони не виходили, навіть від Байдена чи Харріс. І мусять вимагати виправлень.