Гутерріш - Путіну: Вторгнення РФ в Україну є порушенням Статуту ООН

Генеральний Секретар ООН Антоніу Гутерріш підчас саміту БРІКС у Казані заявив російському диктатору Володимиру Путіну, що російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН та міжнародного права.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному пресрелізі ООН.

Згідно з повідомленням пресслужби, генсек ООН засудив повномасштабне вторгнення РФ в Україну під час особистої бесіди з Путіним, що сталася на полях саміту вже після того, як Гутерріш виступив із промовою, у якій закликав до "справедливого миру" в Україні.

Під час же самого виступу генсек ООН ніяк не висловлювався про порушення міжнародного права з боку РФ. Війну в Україні він згадав лише в контексті перерахування міжнародних конфліктів, що тривають, серед інших згаданих ним викликів для світової спільноти.

Під час бесіди з Путіним генсек ООН також "висловив свою переконаність у тому, що встановлення свободи судноплавства в Чорному морі має першорядне значення для України, РФ і для продовольчої та енергетичної безпеки світу", йдеться у пресрелізі ООН. Гутерріш закликав до "продовження переговорів у цьому напрямку". Офіційно вони не ведуться відтоді, як влітку 2023 року РФ вийшла із "зернової угоди".

Нагадаємо, у Європейському Союзі сподіваються, що під час перебування у Казані на саміті БРІКС генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закличе російського диктатора Володимира Путіна "повністю та без додаткових умов зупинити жорстоку агресію проти України".

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