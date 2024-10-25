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Литва не відмовлятиме Гутерріша, якщо він вирішить піти у відставку, - Ландсбергіс

Литва не відмовлятиме Гутерріша, якщо той захоче піти у відставку

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що країна не відмовлятиме генсека ООН Антоніу Гутерріша, якщо той захоче піти у відставку.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо Гутерріш вирішить піти у відставку, Литва не намагатиметься його відмовити", - зазначив він.

Литва не відмовлятиме Гутерріша, якщо той захоче піти у відставку

Також читайте: Гутерріш "найрішучіше засудив" масований ракетний удар Росії по Україні

Нагадаємо, 22 жовтня 2024 року у Казані розпочався саміт БРІКС.

У саміті БРІКС в Казані беруть участь 22 лідери країн, зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, тоді як президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку через травму голови, яку він дістав незадовго до початку саміту.

На саміт прибув генсек ООН Антоніу Гутерріш.

Міністерство закордонних справ України заявило, що генсек Антоніу Гутерріш шкодить репутації ООН.

Згодом стало відомо, що Гутерріш на саміті БРІКС закликав до справедливого миру в Україні.

Також Гутерріш підчас саміту БРІКС у Казані заявив російському диктатору Володимиру Путіну, що російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН та міжнародного права.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Радбез ООН застарів, його авторитет підірвано, - генсек ООН Гуттеріш

Автор: 

ООН (3380) Гутерріш Антоніу (394) Ландсбергіс Габріелюс (214)


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Топ коментарі
+17
чудовий комент. Зачот!
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25.10.2024 14:44 Відповісти
+13
Так завуальовано послали)
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25.10.2024 14:45 Відповісти
+9
та тут не так послали як натякнули прямим текстом, що час тому корупціонеру подавати у відставку.
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25.10.2024 14:58 Відповісти
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чудовий комент. Зачот!
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25.10.2024 14:44 Відповісти
Так завуальовано послали)
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25.10.2024 14:45 Відповісти
та тут не так послали як натякнули прямим текстом, що час тому корупціонеру подавати у відставку.
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25.10.2024 14:58 Відповісти
Прекрасне формулювання для відставки безхребетного підлабузника!
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25.10.2024 14:57 Відповісти
молодець, гутеріша давно потрібно за кораблем посилати
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25.10.2024 15:04 Відповісти
Ще й після відставки розслідування серйозне організувати, щодо його можливих фінансових зв'язків з режимами-вбивцями.
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25.10.2024 15:05 Відповісти
Габріелюс-троляка 80-го левела.😁
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25.10.2024 15:04 Відповісти
А можно подсрачника выдавать---хотя бы виртуально! Но оглашением числа пожелавших!
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25.10.2024 15:07 Відповісти
Литовци знают толк в тролинге!
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25.10.2024 15:19 Відповісти
Литва не відмовлятиме Гутерріша, якщо він вирішить сісти в тюрму разом з Гросі (голова МАГАТЕ) та іншими посіпаками на кшталт штангельциркуля та мадам Меркель.
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25.10.2024 15:25 Відповісти
А якщо вирішить повіситися і матиме мотузку але не матиме мила, ми ось цей ось шматок (круте у руках) йому не подамо, (кидає на підлогу). Нехай сам нагинається і підіймає, ось цей ось (підходе і ще раз як для дебілів показує де лежить шматок мила). Завіса.
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25.10.2024 15:47 Відповісти
Тонко. Respect
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25.10.2024 16:22 Відповісти
Ой , як мені подобається цей Литовець , Ландсбергіс ❤️ 🇺🇦 ❤️🇱🇹❤️ !!!
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25.10.2024 16:59 Відповісти
Цього кацапського цілувальника давно треба було вислати на парашу з речами!
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25.10.2024 17:14 Відповісти
 
 