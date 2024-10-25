Литва не відмовлятиме Гутерріша, якщо він вирішить піти у відставку, - Ландсбергіс

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що країна не відмовлятиме генсека ООН Антоніу Гутерріша, якщо той захоче піти у відставку.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо Гутерріш вирішить піти у відставку, Литва не намагатиметься його відмовити", - зазначив він.

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Нагадаємо, 22 жовтня 2024 року у Казані розпочався саміт БРІКС.

У саміті БРІКС в Казані беруть участь 22 лідери країн, зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, тоді як президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку через травму голови, яку він дістав незадовго до початку саміту.

На саміт прибув генсек ООН Антоніу Гутерріш.

Міністерство закордонних справ України заявило, що генсек Антоніу Гутерріш шкодить репутації ООН.

Згодом стало відомо, що Гутерріш на саміті БРІКС закликав до справедливого миру в Україні.

Також Гутерріш підчас саміту БРІКС у Казані заявив російському диктатору Володимиру Путіну, що російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН та міжнародного права.

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