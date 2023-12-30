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Гутерриш "решительно осудил" массированный ракетный удар России по Украине

київ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "самым решительным образом" осудил широкомасштабные ночные атаки Российской Федерации на украинские города, гражданское население и объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщил в пятницу представитель Генсека Стефан Дюжаррик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Генеральный секретарь решительным образом осуждает широкомасштабный обстрел Российской Федерацией украинских городов и населенных пунктов по всей стране, в том числе гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Генсек также указал на гибель и ранение большого количества гражданских лиц.

Напомним, в ночь с 28 на 29 декабря и утром 29 декабря Россия выпустила 158 ракет и шахедов по Украине. В результате этих обстрелов Украины погибли 30 человек, 160 получили ранения.

Читайте также: Боррель о массированной ракетной атаке РФ: Еще один трусливый и неизбирательный обстрел. ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Автор: 

обстрел (27071) Гутерриш Антониу (335)


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Топ комментарии
+26
Нашему "лидеру современности" в ООН бы на работу устроится... Вместе с Гутерришем осуждали бы, один "решительно", а другой "потужно".
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30.12.2023 00:12
+20
ну нарешті!!Дочекались!!
Тепер спокійно спати піду
а Фуйло хай не спить
бо його рішуче!!! засцудили
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30.12.2023 00:12
+19
Ух яка рішучість
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30.12.2023 00:11
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Добре, що тільки і суворо, це ж не ГАЗА…
Хоть скривився, як не заплакав…
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30.12.2023 00:10 Ответить
Ух яка рішучість
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30.12.2023 00:11 Ответить
Щось я не пам'ятаю, "найрішучіше" вже було, чи це щось новеньке з набору оонівських важелів впливу? 😏
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30.12.2023 10:02 Ответить
ну нарешті!!Дочекались!!
Тепер спокійно спати піду
а Фуйло хай не спить
бо його рішуче!!! засцудили
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30.12.2023 00:12 Ответить
Нашему "лидеру современности" в ООН бы на работу устроится... Вместе с Гутерришем осуждали бы, один "решительно", а другой "потужно".
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30.12.2023 00:12 Ответить
Аж легше стало так рішуче
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30.12.2023 00:14 Ответить
Ґутерріш зірвав оплески.👏
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30.12.2023 00:14 Ответить
За два роки війни ще ні разу не почули, що РФ має отримати справедливо-симетричну відповідь її діям...
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30.12.2023 00:15 Ответить
ЧИМ???
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30.12.2023 05:50 Ответить
"друг куйла " з ООН підтягувся,а на днях і касір грошиків куйла з Ватікану.щось подібне промовить...
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30.12.2023 00:16 Ответить
Вашу б потужну рішучість та в якесь корисне русло...
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30.12.2023 00:16 Ответить
Найрішучішим чином висловив глибоку стурбованість.
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30.12.2023 00:16 Ответить
хай далеко не відходить, тої ночі продовження нажаль.
я читав що московити ще 2-3 рази будуть пуляти
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30.12.2023 00:16 Ответить
О, як потужно!
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30.12.2023 00:16 Ответить
Не пердни в залі засідань від таких рішучих потуг!
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30.12.2023 00:17 Ответить
Добре що при рішучому засудженю в нього інсульту не сталося.
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30.12.2023 00:17 Ответить
Цікаво, скільки ступенів по силі мають занепокоєння та засудження у світовій політиці?
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30.12.2023 00:17 Ответить
Наступний рівень після НАЙРІШУЧІШОГО - НАЙМОЩНІШЕ...
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30.12.2023 00:18 Ответить
Блін, хоч не пишіть оце про «найрішучіше засудили», вже навіть стібатися з того зла не хватає…це ввійде в історію, якнайрішучіший цинізм
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30.12.2023 00:20 Ответить
якщо б з їхних засудиловок і озабочень - з двох,
був би хочя б один 155мм снаряд?
Україна вже мала б тей мілліон боєкомплекту який так потребує фронт.
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30.12.2023 00:21 Ответить
А скільки градацій цих рішучостей? Зараз найрішуче… що наступне?
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30.12.2023 00:23 Ответить
Стурбометр зафіксував гугол гігамеркелів, але шо з того?
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30.12.2023 00:43 Ответить
Гутерріш "найрішучіше засудив" ...
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Да так, что пуйло уссался от смеха.
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30.12.2023 00:48 Ответить
Для такого навіть його "сратегічний чумуйдан" виявився не пристосованим
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30.12.2023 10:07 Ответить
Кулаченком стукнул по столу ? ножкой топнул ? если нет - это не то
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30.12.2023 01:10 Ответить
А если бы ишшо и пальчиком погрозил - тада савсем бы пуйло скукожился.
Это припасено на следующий раз, видать.
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30.12.2023 05:53 Ответить
Слава Богу, потужна рішучість це те що нам всім треба
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30.12.2023 01:29 Ответить
Генсек найрішучішим чином наклав у чемодан ху ...
Ймовірно це перемога, бо всілякі Х(у)-ракети більше не политять в наш бік
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30.12.2023 01:52 Ответить
Ого как !
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30.12.2023 03:01 Ответить
Класно, гутя перевершив сам себе. Уявляю яких то йому зусиль вартувало...
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30.12.2023 03:41 Ответить
Патужно засудив, такого ще не було в історії ООН! Трєпєщі расіюшка, бо Гуттеріш ще й не всі види стурбованості висловив!
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30.12.2023 04:28 Ответить
Маладець тов. байден!
Якби не той ОДИН ПЕТРИОТ, що вiн дав, то гутиеришу довелось би ще й брови насупити,
бо жертв було би бiльше.
А так вистачило поблаблаблакати.
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30.12.2023 05:57 Ответить
Старий непотріб.
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30.12.2023 06:18 Ответить
нічого, прийде Трамп поставить питання фінансування ООН
там дуже привабливий piece of real estate
викинути усіх нахєр та й перетворити на Trump Tower II
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30.12.2023 06:22 Ответить
прийде Гудеріан а з ним дядько Канаріс
фашистська Батьківщина хай квіте
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30.12.2023 06:25 Ответить
You know where they will go, right? Who is willing to invest a trillion dollars in building ports, airports, high speed trains, roads and bridges in Asia, Oceania, Africa, Europe, Latin America, not just promise, but really invest - and secure a foothold, and never leave. Who does not preach or lecture, who does not care whether you are a democracy or dictatorship, but just says: lets make some money together. And everybody listens. Everybody. So no, America cannot afford evicting the UN, for the new sheriff will come to town embarassingly fast
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30.12.2023 06:51 Ответить
Может - не может...ромашки лютики (поникли). И чытыо, это правда , шо Трампу - трында, до шерифов докатился(по умолчанию)?
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30.12.2023 07:16 Ответить
И шо тока с финно угром не сделает кристмас... Шо там считается национальным напитком венгров, часом не сливянка.... Неплохо бы получить всеобъемлющую консультацию от специалиста по этому вопросу... Кста, пани Софiя, зi святами Вас!
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30.12.2023 07:10 Ответить
иди ***** со своим осуждением.............................бесполезный *****.........................................
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30.12.2023 09:38 Ответить
Этот Гуттериш и его ООН - абсолютно ублюдочная, фарисейская, циничная и вредная организация, к тому же спонсор терроризма. Десятилетиями финансировала и кормила Хамас, там без проблем кривляются разные ублюдки, типа Небензи, Лаврова и другие террористы и ублюдки.
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30.12.2023 09:53 Ответить
про обеспокоенность и озабоченность
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30.12.2023 09:54 Ответить
Ну, сказати йому "іди *****" - це нічого не сказати.

А взагалі, шикарна посада для пенсіонера. Отримуєш грубе бабло і абсолютно ні за що не відповідаєш. То засудиш там когось "найрішучіше", то занепокоєння висловиш...
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30.12.2023 10:18 Ответить
Молодець. Ну. ну, ну! Насворився!!!!!
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30.12.2023 10:24 Ответить
Ножкой топнув?
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30.12.2023 10:53 Ответить
"Найрішучішим чином" - це щось накшталт "найпотужніше"...
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31.12.2023 18:20 Ответить
 
 