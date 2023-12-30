Гутерриш "решительно осудил" массированный ракетный удар России по Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "самым решительным образом" осудил широкомасштабные ночные атаки Российской Федерации на украинские города, гражданское население и объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщил в пятницу представитель Генсека Стефан Дюжаррик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Генеральный секретарь решительным образом осуждает широкомасштабный обстрел Российской Федерацией украинских городов и населенных пунктов по всей стране, в том числе гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Генсек также указал на гибель и ранение большого количества гражданских лиц.

Напомним, в ночь с 28 на 29 декабря и утром 29 декабря Россия выпустила 158 ракет и шахедов по Украине. В результате этих обстрелов Украины погибли 30 человек, 160 получили ранения.

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