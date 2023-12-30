Гутерриш "решительно осудил" массированный ракетный удар России по Украине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "самым решительным образом" осудил широкомасштабные ночные атаки Российской Федерации на украинские города, гражданское население и объекты критической инфраструктуры.
Об этом сообщил в пятницу представитель Генсека Стефан Дюжаррик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Генеральный секретарь решительным образом осуждает широкомасштабный обстрел Российской Федерацией украинских городов и населенных пунктов по всей стране, в том числе гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Генсек также указал на гибель и ранение большого количества гражданских лиц.
Напомним, в ночь с 28 на 29 декабря и утром 29 декабря Россия выпустила 158 ракет и шахедов по Украине. В результате этих обстрелов Украины погибли 30 человек, 160 получили ранения.
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Хоть скривився, як не заплакав…
Тепер спокійно спати піду
а Фуйло хай не спить
бо його рішуче!!! засцудили
я читав що московити ще 2-3 рази будуть пуляти
був би хочя б один 155мм снаряд?
Україна вже мала б тей мілліон боєкомплекту який так потребує фронт.
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Да так, что пуйло уссался от смеха.
Это припасено на следующий раз, видать.
Ймовірно це перемога, бо всілякі Х(у)-ракети більше не политять в наш бік
Якби не той ОДИН ПЕТРИОТ, що вiн дав, то гутиеришу довелось би ще й брови насупити,
бо жертв було би бiльше.
А так вистачило поблаблаблакати.
там дуже привабливий piece of real estate
викинути усіх нахєр та й перетворити на Trump Tower II
фашистська Батьківщина хай квіте
А взагалі, шикарна посада для пенсіонера. Отримуєш грубе бабло і абсолютно ні за що не відповідаєш. То засудиш там когось "найрішучіше", то занепокоєння висловиш...