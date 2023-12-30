Гутерріш "найрішучіше засудив" масований ракетний удар Росії по Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш "найрішучішим чином" засудив широкомасштабні нічні атаки Російської Федерації на українські міста, цивільне населення та об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомив у п’ятницю речник Генсека Стефан Дюжаррік, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Генеральний секретар найрішучішим чином засуджує широкомасштабний обстріл Російською Федерацією українських міст і населених пунктів по всій країні, у тому числі цивільних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС Німеччини про обстріл РФ: "Ми не відійдемо від України ні на сантиметр"

Генсек також вказав на загибель та поранення великої кількості цивільних осіб.

Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 грудня та вранці 29 грудня Росія випустила 158 ракет та шахедів по Україні. Внаслідок цих обстрілів України загинули 30 осіб, 160 дістали поранення.