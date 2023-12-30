Гутерріш "найрішучіше засудив" масований ракетний удар Росії по Україні
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш "найрішучішим чином" засудив широкомасштабні нічні атаки Російської Федерації на українські міста, цивільне населення та об’єкти критичної інфраструктури.
Про це повідомив у п’ятницю речник Генсека Стефан Дюжаррік, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Генеральний секретар найрішучішим чином засуджує широкомасштабний обстріл Російською Федерацією українських міст і населених пунктів по всій країні, у тому числі цивільних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Генсек також вказав на загибель та поранення великої кількості цивільних осіб.
Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 грудня та вранці 29 грудня Росія випустила 158 ракет та шахедів по Україні. Внаслідок цих обстрілів України загинули 30 осіб, 160 дістали поранення.
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Хоть скривився, як не заплакав…
Тепер спокійно спати піду
а Фуйло хай не спить
бо його рішуче!!! засцудили
я читав що московити ще 2-3 рази будуть пуляти
був би хочя б один 155мм снаряд?
Україна вже мала б тей мілліон боєкомплекту який так потребує фронт.
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Да так, что пуйло уссался от смеха.
Это припасено на следующий раз, видать.
Ймовірно це перемога, бо всілякі Х(у)-ракети більше не политять в наш бік
Якби не той ОДИН ПЕТРИОТ, що вiн дав, то гутиеришу довелось би ще й брови насупити,
бо жертв було би бiльше.
А так вистачило поблаблаблакати.
там дуже привабливий piece of real estate
викинути усіх нахєр та й перетворити на Trump Tower II
фашистська Батьківщина хай квіте
А взагалі, шикарна посада для пенсіонера. Отримуєш грубе бабло і абсолютно ні за що не відповідаєш. То засудиш там когось "найрішучіше", то занепокоєння висловиш...