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Новини
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Гутерріш "найрішучіше засудив" масований ракетний удар Росії по Україні

київ

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш "найрішучішим чином" засудив широкомасштабні нічні атаки Російської Федерації на українські міста, цивільне населення та об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомив у п’ятницю речник Генсека Стефан Дюжаррік, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Генеральний секретар найрішучішим чином засуджує широкомасштабний обстріл Російською Федерацією українських міст і населених пунктів по всій країні, у тому числі цивільних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

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Генсек також вказав на загибель та поранення великої кількості цивільних осіб.

Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 грудня та вранці 29 грудня Росія випустила 158 ракет та шахедів по Україні. Внаслідок цих обстрілів України загинули 30 осіб, 160 дістали поранення.

Автор: 

обстріл (28392) Гутерріш Антоніу (389)


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Топ коментарі
+26
Нашему "лидеру современности" в ООН бы на работу устроится... Вместе с Гутерришем осуждали бы, один "решительно", а другой "потужно".
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30.12.2023 00:12
+20
ну нарешті!!Дочекались!!
Тепер спокійно спати піду
а Фуйло хай не спить
бо його рішуче!!! засцудили
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30.12.2023 00:12
+19
Ух яка рішучість
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30.12.2023 00:11
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Добре, що тільки і суворо, це ж не ГАЗА…
Хоть скривився, як не заплакав…
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30.12.2023 00:10 Відповісти
Ух яка рішучість
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30.12.2023 00:11 Відповісти
Щось я не пам'ятаю, "найрішучіше" вже було, чи це щось новеньке з набору оонівських важелів впливу? 😏
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30.12.2023 10:02 Відповісти
ну нарешті!!Дочекались!!
Тепер спокійно спати піду
а Фуйло хай не спить
бо його рішуче!!! засцудили
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30.12.2023 00:12 Відповісти
Нашему "лидеру современности" в ООН бы на работу устроится... Вместе с Гутерришем осуждали бы, один "решительно", а другой "потужно".
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30.12.2023 00:12 Відповісти
Аж легше стало так рішуче
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30.12.2023 00:14 Відповісти
Ґутерріш зірвав оплески.👏
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30.12.2023 00:14 Відповісти
За два роки війни ще ні разу не почули, що РФ має отримати справедливо-симетричну відповідь її діям...
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30.12.2023 00:15 Відповісти
ЧИМ???
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30.12.2023 05:50 Відповісти
"друг куйла " з ООН підтягувся,а на днях і касір грошиків куйла з Ватікану.щось подібне промовить...
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30.12.2023 00:16 Відповісти
Вашу б потужну рішучість та в якесь корисне русло...
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30.12.2023 00:16 Відповісти
Найрішучішим чином висловив глибоку стурбованість.
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30.12.2023 00:16 Відповісти
хай далеко не відходить, тої ночі продовження нажаль.
я читав що московити ще 2-3 рази будуть пуляти
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30.12.2023 00:16 Відповісти
О, як потужно!
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30.12.2023 00:16 Відповісти
Не пердни в залі засідань від таких рішучих потуг!
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30.12.2023 00:17 Відповісти
Добре що при рішучому засудженю в нього інсульту не сталося.
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30.12.2023 00:17 Відповісти
Цікаво, скільки ступенів по силі мають занепокоєння та засудження у світовій політиці?
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30.12.2023 00:17 Відповісти
Наступний рівень після НАЙРІШУЧІШОГО - НАЙМОЩНІШЕ...
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30.12.2023 00:18 Відповісти
Блін, хоч не пишіть оце про «найрішучіше засудили», вже навіть стібатися з того зла не хватає…це ввійде в історію, якнайрішучіший цинізм
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30.12.2023 00:20 Відповісти
якщо б з їхних засудиловок і озабочень - з двох,
був би хочя б один 155мм снаряд?
Україна вже мала б тей мілліон боєкомплекту який так потребує фронт.
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30.12.2023 00:21 Відповісти
А скільки градацій цих рішучостей? Зараз найрішуче… що наступне?
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30.12.2023 00:23 Відповісти
Стурбометр зафіксував гугол гігамеркелів, але шо з того?
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30.12.2023 00:43 Відповісти
Гутерріш "найрішучіше засудив" ...
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Да так, что пуйло уссался от смеха.
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30.12.2023 00:48 Відповісти
Для такого навіть його "сратегічний чумуйдан" виявився не пристосованим
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30.12.2023 10:07 Відповісти
Кулаченком стукнул по столу ? ножкой топнул ? если нет - это не то
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30.12.2023 01:10 Відповісти
А если бы ишшо и пальчиком погрозил - тада савсем бы пуйло скукожился.
Это припасено на следующий раз, видать.
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30.12.2023 05:53 Відповісти
Слава Богу, потужна рішучість це те що нам всім треба
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30.12.2023 01:29 Відповісти
Генсек найрішучішим чином наклав у чемодан ху ...
Ймовірно це перемога, бо всілякі Х(у)-ракети більше не политять в наш бік
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30.12.2023 01:52 Відповісти
Ого как !
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30.12.2023 03:01 Відповісти
Класно, гутя перевершив сам себе. Уявляю яких то йому зусиль вартувало...
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30.12.2023 03:41 Відповісти
Патужно засудив, такого ще не було в історії ООН! Трєпєщі расіюшка, бо Гуттеріш ще й не всі види стурбованості висловив!
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30.12.2023 04:28 Відповісти
Маладець тов. байден!
Якби не той ОДИН ПЕТРИОТ, що вiн дав, то гутиеришу довелось би ще й брови насупити,
бо жертв було би бiльше.
А так вистачило поблаблаблакати.
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30.12.2023 05:57 Відповісти
Старий непотріб.
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30.12.2023 06:18 Відповісти
нічого, прийде Трамп поставить питання фінансування ООН
там дуже привабливий piece of real estate
викинути усіх нахєр та й перетворити на Trump Tower II
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30.12.2023 06:22 Відповісти
прийде Гудеріан а з ним дядько Канаріс
фашистська Батьківщина хай квіте
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30.12.2023 06:25 Відповісти
You know where they will go, right? Who is willing to invest a trillion dollars in building ports, airports, high speed trains, roads and bridges in Asia, Oceania, Africa, Europe, Latin America, not just promise, but really invest - and secure a foothold, and never leave. Who does not preach or lecture, who does not care whether you are a democracy or dictatorship, but just says: lets make some money together. And everybody listens. Everybody. So no, America cannot afford evicting the UN, for the new sheriff will come to town embarassingly fast
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30.12.2023 06:51 Відповісти
Может - не может...ромашки лютики (поникли). И чытыо, это правда , шо Трампу - трында, до шерифов докатился(по умолчанию)?
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30.12.2023 07:16 Відповісти
И шо тока с финно угром не сделает кристмас... Шо там считается национальным напитком венгров, часом не сливянка.... Неплохо бы получить всеобъемлющую консультацию от специалиста по этому вопросу... Кста, пани Софiя, зi святами Вас!
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30.12.2023 07:10 Відповісти
иди ***** со своим осуждением.............................бесполезный *****.........................................
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30.12.2023 09:38 Відповісти
Этот Гуттериш и его ООН - абсолютно ублюдочная, фарисейская, циничная и вредная организация, к тому же спонсор терроризма. Десятилетиями финансировала и кормила Хамас, там без проблем кривляются разные ублюдки, типа Небензи, Лаврова и другие террористы и ублюдки.
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30.12.2023 09:53 Відповісти
про обеспокоенность и озабоченность
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30.12.2023 09:54 Відповісти
Ну, сказати йому "іди *****" - це нічого не сказати.

А взагалі, шикарна посада для пенсіонера. Отримуєш грубе бабло і абсолютно ні за що не відповідаєш. То засудиш там когось "найрішучіше", то занепокоєння висловиш...
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30.12.2023 10:18 Відповісти
Молодець. Ну. ну, ну! Насворився!!!!!
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30.12.2023 10:24 Відповісти
Ножкой топнув?
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30.12.2023 10:53 Відповісти
"Найрішучішим чином" - це щось накшталт "найпотужніше"...
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31.12.2023 18:20 Відповісти
 
 