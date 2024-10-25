Прем’єрка Литви Шимоніте розкритикувала генсека ООН Гутерріша за візит до Росії: це плачевно

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте розкритикувала генсека ООН Антоніу Гутерріша, який відвідав саміт БРІКС у Росії на запрошення диктатора РФ Володимира Путіна. Вона назвала незрозумілою поведінку генсека ООН.

Про це пише LRT, інформує Цензор.НЕТ.

Литовська прем’єрка назвала плачевною і незрозумілою поведінку генсека ООН.

"Прикро, що в міжнародних організаціях, і не тільки в міжнародних організаціях, є і політичні лідери, які думають, що можуть говорити з усіма", - сказала Шимоніте.

Вона також нагадала, що раніше генеральний секретар ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру, який відбувся у Швейцарії 15-16 червня.

Крім цього, Шимоніте наголосила, що ООН ухвалила не одну резолюцію в Генеральній Асамблеї, яка засуджує вторгнення Росії в Україну.

"Така поведінка, м'яко кажучи, незрозуміла і плачевна", - додала вона.

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Візит Гутерріша до Росії

Нагадаємо, 22 жовтня 2024 року у Казані розпочався саміт БРІКС.

У саміті БРІКС в Казані беруть участь 22 лідери країн, зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, тоді як президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку через травму голови, яку він дістав незадовго до початку саміту.

На саміт прибув генсек ООН Антоніу Гутерріш.

Міністерство закордонних справ України заявило, що генсек Антоніу Гутерріш шкодить репутації ООН.

Згодом стало відомо, що Гутерріш на саміті БРІКС закликав до справедливого миру в Україні.

Також Гутерріш підчас саміту БРІКС у Казані заявив російському диктатору Володимиру Путіну, що російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН та міжнародного права.

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