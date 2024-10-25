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Новини
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Прем’єрка Литви Шимоніте розкритикувала генсека ООН Гутерріша за візит до Росії: це плачевно

Прем’єрка Литви Шимоніте розкритикувала генсека ООН Гутерріша за візит до Росії

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте розкритикувала генсека ООН Антоніу Гутерріша, який відвідав саміт БРІКС у Росії на запрошення диктатора РФ Володимира Путіна. Вона назвала незрозумілою поведінку генсека ООН.

Про це пише LRT, інформує Цензор.НЕТ.

Литовська прем’єрка назвала плачевною і незрозумілою поведінку генсека ООН.

"Прикро, що в міжнародних організаціях, і не тільки в міжнародних організаціях, є і політичні лідери, які думають, що можуть говорити з усіма", - сказала Шимоніте.

Вона також нагадала, що раніше генеральний секретар ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру, який відбувся у Швейцарії 15-16 червня.

Крім цього, Шимоніте наголосила, що ООН ухвалила не одну резолюцію в Генеральній Асамблеї, яка засуджує вторгнення Росії в Україну.

"Така поведінка, м'яко кажучи, незрозуміла і плачевна", - додала вона.

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Візит Гутерріша до Росії

Нагадаємо, 22 жовтня 2024 року у Казані розпочався саміт БРІКС.

У саміті БРІКС в Казані беруть участь 22 лідери країн, зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, тоді як президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку через травму голови, яку він дістав незадовго до початку саміту.

На саміт прибув генсек ООН Антоніу Гутерріш.

Міністерство закордонних справ України заявило, що генсек Антоніу Гутерріш шкодить репутації ООН.

Згодом стало відомо, що Гутерріш на саміті БРІКС закликав до справедливого миру в Україні.

Також Гутерріш підчас саміту БРІКС у Казані заявив російському диктатору Володимиру Путіну, що російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН та міжнародного права.

Читайте також: Зеленський відмовив Гутеррішу у візиті до України через його поїздку до РФ, - AFP

Автор: 

росія (66144) Гутерріш Антоніу (394) Шимоніте Інґріда (59) БРІКС (63)


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Топ коментарі
+14
ООН - ПНХ....
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25.10.2024 17:54 Відповісти
+11
https://www.facebook.com/karl.volokh?__cft__[0]=AZUIOyitHD8sifi6PHRNRsSqvWy-dE872p-e7uMR4IKjPo5tupyv8Z8i78HOycuJlyjEl5l2pRjwrAwTBm9z0-3PZ5N-nN9GdWDKzw3Cmc0uJeoQjNHO02fK8YMWZ_LpJoLvku0tz4L1U72PiIyrpapllT47edE68dlAhmAOMAkU-avWEX2o2z1XerazrbFbGj9vYnerqz5KZlTFzFLy5N1it3IAPcd0vH5Yp5gxS5aEXA&__tn__=-UC%2CP-R Karl Volokh

https://www.facebook.com/karl.volokh/posts/pfbid02WzjBVt749EmoT7UhcfhWDGEZQr8NzeDTo672bGYXbvzsz37DxshQE8kkPLjdA1oal?__cft__[0]=AZUIOyitHD8sifi6PHRNRsSqvWy-dE872p-e7uMR4IKjPo5tupyv8Z8i78HOycuJlyjEl5l2pRjwrAwTBm9z0-3PZ5N-nN9GdWDKzw3Cmc0uJeoQjNHO02fK8YMWZ_LpJoLvku0tz4L1U72PiIyrpapllT47edE68dlAhmAOMAkU-avWEX2o2z1XerazrbFbGj9vYnerqz5KZlTFzFLy5N1it3IAPcd0vH5Yp5gxS5aEXA&__tn__=%2CO%2CP-R 16m ·

https://www.facebook.com/?locale=uk_UA

Ви, мабуть, думаєте, що після візиту Гуттереша до Путіна ви вже знаєте все про ницість цього персонажа. Тоді, ловіть.

Позавчора ЦАГАЛ знищив Мухамада Абу Атіві, командира підрозділу Нухба хамасівського батальйону Аль-Бурейдж. Цей бойовик особисто відповідальний за розстріл кількох десятків молодих людей з музичного фестивалю Нова 07.10.23.

Після цього ЦАГАЛ зажадав пояснень від ООН, як міг цей терорист продовжувати працювати в UNRWA (структура ООН).

Знаєте як зреагував Гуттереш? Висловив сум і співчуття з приводу смерті свого колеги.

Одна втіха: після оголошення старого португальського більшовика персоною нон ґрата в Ізраїлі й відмови Зеленського прийняти його в Україні зʼявляються шанси, що посилання персонажа ***** може поступово стати доброю традицією
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25.10.2024 17:57 Відповісти
+5
Комуніст - це завжди плачевно
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25.10.2024 17:56 Відповісти
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ООН - ПНХ....
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25.10.2024 17:54 Відповісти
Комуніст - це завжди плачевно
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25.10.2024 17:56 Відповісти
https://www.facebook.com/karl.volokh?__cft__[0]=AZUIOyitHD8sifi6PHRNRsSqvWy-dE872p-e7uMR4IKjPo5tupyv8Z8i78HOycuJlyjEl5l2pRjwrAwTBm9z0-3PZ5N-nN9GdWDKzw3Cmc0uJeoQjNHO02fK8YMWZ_LpJoLvku0tz4L1U72PiIyrpapllT47edE68dlAhmAOMAkU-avWEX2o2z1XerazrbFbGj9vYnerqz5KZlTFzFLy5N1it3IAPcd0vH5Yp5gxS5aEXA&__tn__=-UC%2CP-R Karl Volokh

https://www.facebook.com/karl.volokh/posts/pfbid02WzjBVt749EmoT7UhcfhWDGEZQr8NzeDTo672bGYXbvzsz37DxshQE8kkPLjdA1oal?__cft__[0]=AZUIOyitHD8sifi6PHRNRsSqvWy-dE872p-e7uMR4IKjPo5tupyv8Z8i78HOycuJlyjEl5l2pRjwrAwTBm9z0-3PZ5N-nN9GdWDKzw3Cmc0uJeoQjNHO02fK8YMWZ_LpJoLvku0tz4L1U72PiIyrpapllT47edE68dlAhmAOMAkU-avWEX2o2z1XerazrbFbGj9vYnerqz5KZlTFzFLy5N1it3IAPcd0vH5Yp5gxS5aEXA&__tn__=%2CO%2CP-R 16m ·

https://www.facebook.com/?locale=uk_UA

Ви, мабуть, думаєте, що після візиту Гуттереша до Путіна ви вже знаєте все про ницість цього персонажа. Тоді, ловіть.

Позавчора ЦАГАЛ знищив Мухамада Абу Атіві, командира підрозділу Нухба хамасівського батальйону Аль-Бурейдж. Цей бойовик особисто відповідальний за розстріл кількох десятків молодих людей з музичного фестивалю Нова 07.10.23.

Після цього ЦАГАЛ зажадав пояснень від ООН, як міг цей терорист продовжувати працювати в UNRWA (структура ООН).

Знаєте як зреагував Гуттереш? Висловив сум і співчуття з приводу смерті свого колеги.

Одна втіха: після оголошення старого португальського більшовика персоною нон ґрата в Ізраїлі й відмови Зеленського прийняти його в Україні зʼявляються шанси, що посилання персонажа ***** може поступово стати доброю традицією
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25.10.2024 17:57 Відповісти
Я, звісно, натиснув "подобається", але як таке може подобатися? Тож я мав на увазі в сенсі "вартує уваги, сабдж лайно, оон - *******..."
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25.10.2024 18:31 Відповісти
Гутерріш законтачений - вiн пiдаровi потиснув руку.
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25.10.2024 18:04 Відповісти
Она назвала непонятным поведение генсека ООН.

По-моему, наоборот, всё поняно
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25.10.2024 18:04 Відповісти
Це НЕ "плачевно".
Це - ПОХОРОННИЙ МАРШ ООН!
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25.10.2024 18:05 Відповісти
Стара консерва ...
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25.10.2024 18:05 Відповісти
Що тут незрозумілого. Якби Україна привезла до Гутієриша чемодан грошей,як раша - він би і в Покровск приїхав би...А безкоштовно,що йому ризикувати? До того,чоловік вже у літах,треба ж і на пенсію назбирати ще ....поки дають...
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25.10.2024 18:08 Відповісти
Хтось здивований?

Якби пуйло розщедрився б на ще кілька мільйонів рублів, то ми б в казані побачили і інших сатаністів: і папу римського , і гросі , і ілона маска .
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25.10.2024 18:15 Відповісти
Гутієріш - шлюха на службі терористів.
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25.10.2024 18:17 Відповісти
Литва закликаю вас об'явити гутерріша порсоною нон-грата , як це зробив Ізраїль .
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25.10.2024 18:39 Відповісти
Литва оголосить гуттеріша "персоною нон грата" тільки після України.
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25.10.2024 18:43 Відповісти
Марно, це мурло в Україну не приїде.
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25.10.2024 18:53 Відповісти
Гутерріш зараз хотів приїхати і раніше неодноразово приїжджав в Україну з початку повномасштабної війни, яку розв'язала московія. Зокрема, він був у https://gordonua.com/photo/events/posetil-tri-razrushennyh-goroda-zastal-raketnyy-udar-po-kievu-fotoreportazh-o-vizite-guterrisha-v-ukrainu-1606693.html квітні й https://gordonua.com/news/war/guterrish-pribyl-vo-lvov-zavtra-on-vstretitsya-tam-s-zelenskim-i-erdoganom-1621956.html серпні 2022 року, а також https://gordonua.com/news/politics/gensek-oon-pribyl-v-kiev-dlya-obsuzhdeniya-zernovoy-sdelki-po-dannym-smi-v-moskvu-ehat-on-poka-ne-planiruet-1653766.html у березні 2023-го .
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25.10.2024 19:05 Відповісти
зеленський вже відказав гуттерішу на в'їзд в Україну
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25.10.2024 20:08 Відповісти
Те що зє відмовив гутеррішу це відомий факт, а мова йде вже про оголошення "Персона нон грата".
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25.10.2024 20:39 Відповісти

Литовська прем'єрка назвала плачевною і незрозумілою поведінку генсека ООН


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25.10.2024 19:14 Відповісти
того сідора гутеріша давно пора змінити. він обріс корупцією по самі яйця.
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25.10.2024 19:16 Відповісти
А хто крутіший Зеленський чи Шимоніте?
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25.10.2024 20:19 Відповісти
это не просто плачевно а совершенно преступно и тянет на реальный срок этому ****** прорашистскому!
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25.10.2024 20:23 Відповісти
Вони можуть -захвилюватись, проявити стурбованість, проявити велику стурбованість і як фінал-розкритикувати. Нахрена було зв*язуватись з повними імпотентами.
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26.10.2024 05:18 Відповісти
 
 