Зеленський відмовив Гутеррішу у візиті до України через його поїздку до РФ, - AFP

Президент Володимир Зеленський відмовив генсеку ООН Антоніу Гутеррішу у візиті до України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання AFP із посиланням на джерело в оточення Зеленського.

Зазначається, що це пов'язано із поїздкою Гутерріша до Росії на саміт БРІКС.

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Візит Гутерріша до Росії

Нагадаємо, 22 жовтня 2024 року у Казані розпочався саміт БРІКС.

У саміті БРІКС в Казані беруть участь 22 лідери країн, зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, тоді як президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку через травму голови, яку він дістав незадовго до початку саміту.

На саміт прибув генсек ООН Антоніу Гутерріш.

Міністерство закордонних справ України заявило, що генсек Антоніу Гутерріш шкодить репутації ООН.

Згодом стало відомо, що Гутерріш на саміті БРІКС закликав до справедливого миру в Україні.

Також Гутерріш підчас саміту БРІКС у Казані заявив російському диктатору Володимиру Путіну, що російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН та міжнародного права.

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