Зеленський відмовив Гутеррішу у візиті до України через його поїздку до РФ, - AFP
Президент Володимир Зеленський відмовив генсеку ООН Антоніу Гутеррішу у візиті до України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання AFP із посиланням на джерело в оточення Зеленського.
Зазначається, що це пов'язано із поїздкою Гутерріша до Росії на саміт БРІКС.
Візит Гутерріша до Росії
Нагадаємо, 22 жовтня 2024 року у Казані розпочався саміт БРІКС.
У саміті БРІКС в Казані беруть участь 22 лідери країн, зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, тоді як президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку через травму голови, яку він дістав незадовго до початку саміту.
На саміт прибув генсек ООН Антоніу Гутерріш.
Міністерство закордонних справ України заявило, що генсек Антоніу Гутерріш шкодить репутації ООН.
Згодом стало відомо, що Гутерріш на саміті БРІКС закликав до справедливого миру в Україні.
Також Гутерріш підчас саміту БРІКС у Казані заявив російському диктатору Володимиру Путіну, що російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН та міжнародного права.
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Йому ще й краще не їхати в Україну, не вислуховувати невдоволення нашої сторони його візитом до пуйла... а сидіти собі в Нью-Йорку і відпочивати.
От краще би Зеленський взяв приклад з Ізраїля, де Гуттеріша об'явили посібником хамасівських терористів та заборонили офіційно в'їзд до Ізраїля.
Але заявили офіційно на весь світ.
А Зеля зробив це так скритно, тихо, щоб ніхто не почув.
Не якесь анонімне джерело в адміністрації Зеленського має повідомити про це, а як мінімум міністр закордонних справ України має привселюдно заявити про об'явлення Гутерреша персоною нон грата, як це зробив ізраїльський міністр.
Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша оголошено в Ізраїлі персоною нон грата
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3912029-izrail-ogolosiv-gensekretara-oon-personou-non-grata.html
ТЬОЛКІ, ТАЧКІ, КРУЇЗИ - ЩО ЩЕ ТРЕБА ДЛЯ КОМФОРТНОЇ СТАРОСТІ.
Про це повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац
«Сьогодні я оголосив генерального секретаря https://www.ukrinform.ua/tag-oon ООН Антоніу Гутерреша персоною нон грата в Ізраїлі та заборонив йому в'їзд у країну. Той, хто не здатен однозначно засудити жахливий напад Ірану на Ізраїль, як це зробили майже всі країни світу, не заслуговує ступати на ізраїльську землю», - написав Кац.
Він наголосив, що Гутерреш досі не засудив «різанину і сексуальні звірства», скоєні бойовиками ХАМАСу 7 жовтня минулого року, і «не доклав жодних зусиль» для того, щоб оголосити угруповання терористичною організацією.
«Генеральний секретар, який підтримує терористів, ґвалтівників і вбивць із ХАМАСу, Хезболли, хуситів, а тепер і Ірану - матері світового терору - залишиться плямою в історії ООН», - заявив Кац.
Він також наголосив, що «Ізраїль буде продовжувати захищати своїх громадян і відстоювати свою національну гідність «з Антоніу Гутеррешем або без нього».
В оркостані путлєр хоч "ручку позолотив", а тут є небезпека, що поки буде обійматись з зеленими "афіціальними ліцамі" одягненими в м'яті піжами кольорів хакі, то є ризик, що ще й кармани почистять.
МКС має потребувати його відставки за ручкування з вбивцею
а МЗС України має в ООН призвати до відставки , бо є ордер на арешт і гуттереш поперся до нього у гості
І тут Україна може виступити разом з Ізраїлем
Бути ревним католиком і перебувати в лавах партії, де переважають атеїсти, агностики зі значною присутністю масонів, було непросто. Це викликало певний опір щодо Гутерреша на початковому етапі. Проте вже невдовзі почав виконувати цілу низку важливих повноважень, закінчуючи посадою генерального секретаря, з якою він переміг на парламентських виборах 1995 і 1999 років. Був також головою Соціалістичного інтернаціоналу (Соцінтерну).
Ну все зрозуміло. Ось чого його так тягне до *****...
журналистам треба нарити і підняти міжнародний скандал проти цього корупціонера