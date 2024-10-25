Зеленский отказал Гутерришу в визите в Украину из-за его поездки в РФ, - AFP

Президент Владимир Зеленский отказал генсеку ООН Антониу Гутерришу в визите в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание AFP со ссылкой на источник в окружении Зеленского.

Отмечается, что это связано с поездкой Гутерриша в Россию на саммит БРИКС.

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Визит Гутерриша в Россию

Напомним, 22 октября 2024 года в Казани начался саммит БРИКС.

В саммите БРИКС в Казани принимают участие 22 лидера стран, в том числе лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, тогда как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку из-за травмы головы, которую он получил незадолго до начала саммита.

На саммит прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что генсек Антониу Гутерриш вредит репутации ООН.

Впоследствии стало известно, что Гутерриш на саммите БРИКС призвал к справедливому миру в Украине.

Также Гутерриш во время саммита БРИКС в Казани заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права.

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