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Зеленский отказал Гутерришу в визите в Украину из-за его поездки в РФ, - AFP

Зеленський відмовив Гутеррішу у візиті до України після його поїздки до РФ

Президент Владимир Зеленский отказал генсеку ООН Антониу Гутерришу в визите в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание AFP со ссылкой на источник в окружении Зеленского.

Отмечается, что это связано с поездкой Гутерриша в Россию на саммит БРИКС.

Зеленський відмовив Гутеррішу у візиті до України

Также читайте: Глава МИД Эстонии о визите генсека ООН Гутерриша в РФ: Это пропагандистская победа режима Путина

Визит Гутерриша в Россию

Напомним, 22 октября 2024 года в Казани начался саммит БРИКС.

В саммите БРИКС в Казани принимают участие 22 лидера стран, в том числе лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, тогда как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку из-за травмы головы, которую он получил незадолго до начала саммита.

На саммит прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что генсек Антониу Гутерриш вредит репутации ООН.

Впоследствии стало известно, что Гутерриш на саммите БРИКС призвал к справедливому миру в Украине.

Также Гутерриш во время саммита БРИКС в Казани заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права.

Читайте также: Литва не будет отговаривать Гутерриша, если он решит уйти в отставку, - Ландсбергис

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) ООН (4193) Гутерриш Антониу (340)


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Топ комментарии
+49
І це правильно. Нема чого цій шалаві тут робити.
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25.10.2024 14:59 Ответить
+40
Литва [не]завуальовано послала "гуттапєрчєвого", згадавши про відставку. Україна відмовила у в'їзді. Ізраїль раніше оголосив персоною нон-ґрата.

Все правильно. 👍
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25.10.2024 15:04 Ответить
+18
Чи не вперше підтпимую Зеленського
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25.10.2024 15:05 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Потужно!😂😂😂
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25.10.2024 14:58 Ответить
я дивлюсь канали на рус мові вони ЦЕ ООН послали нахрен і не паряться я те за це
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25.10.2024 15:45 Ответить
І це правильно. Нема чого цій шалаві тут робити.
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25.10.2024 14:59 Ответить
логічно.
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25.10.2024 14:59 Ответить
правильно
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25.10.2024 15:00 Ответить
Так Гутеру,це "як з гуся вода".
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25.10.2024 15:03 Ответить
Литва [не]завуальовано послала "гуттапєрчєвого", згадавши про відставку. Україна відмовила у в'їзді. Ізраїль раніше оголосив персоною нон-ґрата.

Все правильно. 👍
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25.10.2024 15:04 Ответить
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25.10.2024 15:08 Ответить
Ну, тут все правильно. Правда самому гутталіну *****.
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25.10.2024 15:04 Ответить
Та тому Гуттерішу начхати на це.
Йому ще й краще не їхати в Україну, не вислуховувати невдоволення нашої сторони його візитом до пуйла... а сидіти собі в Нью-Йорку і відпочивати.
От краще би Зеленський взяв приклад з Ізраїля, де Гуттеріша об'явили посібником хамасівських терористів та заборонили офіційно в'їзд до Ізраїля.
Але заявили офіційно на весь світ.
А Зеля зробив це так скритно, тихо, щоб ніхто не почув.
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25.10.2024 15:04 Ответить
саме так, маємо протилежний ефект
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25.10.2024 15:10 Ответить
про це https://x.com/AFP/status/1849773173299900782 пише видання AFP із посиланням на джерело в оточення Зеленського. Джерело:

Не якесь анонімне джерело в адміністрації Зеленського має повідомити про це, а як мінімум міністр закордонних справ України має привселюдно заявити про об'явлення Гутерреша персоною нон грата, як це зробив ізраїльський міністр.
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25.10.2024 15:15 Ответить
Луччє геройськи перднути, чим прєдатєльськи набздіти !
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25.10.2024 15:10 Ответить
ну так, навіть у штаб-квартирі ООН про це невідомо. Знає тількі британська розвідка, ну можливо ще естонська.
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25.10.2024 15:12 Ответить
УРОД!!!!поїхав до країни агресорки і сказав що вона порушила статут ООН підар слів нема це повна жопа з ціма міжнароднимі ореакізаціями вони гроші за рахунок нас отримують
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25.10.2024 15:56 Ответить
Почекай ще США свого слова не сказала . Скасує візу і тоді гутьєррішу прийдеться з готелю в оон прийдеться їздити під конвоєм .
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25.10.2024 19:54 Ответить
Чи не вперше підтпимую Зеленського
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25.10.2024 15:05 Ответить
Аналогічно.)
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25.10.2024 15:07 Ответить
Підтримую.
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25.10.2024 15:05 Ответить
А Пердоган, Гупта, Сци , ....?! Ласкаво просимо ?!!
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25.10.2024 15:06 Ответить
Коротше.Показав гутерешу сраку.
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25.10.2024 15:06 Ответить
.... на піаніно!
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25.10.2024 15:51 Ответить
І тут засцяв. А от ізраїль - ні:

Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша оголошено в Ізраїлі персоною нон грата

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3912029-izrail-ogolosiv-gensekretara-oon-personou-non-grata.html
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25.10.2024 15:06 Ответить
А Орбану, який обіймався з ху@лом, не відмовив.
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25.10.2024 15:07 Ответить
Бо там розголос серед України був би не той.
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25.10.2024 15:12 Ответить
З Орбаном Зермаки вирішували питання з газом в інтересах ху@ла.
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25.10.2024 15:15 Ответить
Зе фанатам це все одно - какая разніца, а тут візит світового рівня Гутериш який відвідав росію яку Зе збирається "зробити знову маленькою", прийми його Зе клоун в Києві, тут би навіть Зебіли носом крутити від нього стали.
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25.10.2024 15:18 Ответить
А ЩО, ГУТЕРЕШ НЕ ЛЮБИТЬ БАБКИ ?
ТЬОЛКІ, ТАЧКІ, КРУЇЗИ - ЩО ЩЕ ТРЕБА ДЛЯ КОМФОРТНОЇ СТАРОСТІ.
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25.10.2024 15:07 Ответить
Хоч одне щось добре зробив. Навіщо приймати нікчемну людину, яка очолює мертву і нічого не вирішуючу структуру.
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25.10.2024 15:08 Ответить
Все эти красные кресты , магатэ , мок надо слать на куй. Пусть они работают на Иран , лаптей и сев.корею.
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25.10.2024 15:10 Ответить
Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша оголошено в Ізраїлі персоною нон грата.

Про це повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац

«Сьогодні я оголосив генерального секретаря https://www.ukrinform.ua/tag-oon ООН Антоніу Гутерреша персоною нон грата в Ізраїлі та заборонив йому в'їзд у країну. Той, хто не здатен однозначно засудити жахливий напад Ірану на Ізраїль, як це зробили майже всі країни світу, не заслуговує ступати на ізраїльську землю», - написав Кац.

Він наголосив, що Гутерреш досі не засудив «різанину і сексуальні звірства», скоєні бойовиками ХАМАСу 7 жовтня минулого року, і «не доклав жодних зусиль» для того, щоб оголосити угруповання терористичною організацією.

«Генеральний секретар, який підтримує терористів, ґвалтівників і вбивць із ХАМАСу, Хезболли, хуситів, а тепер і Ірану - матері світового терору - залишиться плямою в історії ООН», - заявив Кац.

Він також наголосив, що «Ізраїль буде продовжувати захищати своїх громадян і відстоювати свою національну гідність «з Антоніу Гутеррешем або без нього».
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25.10.2024 15:10 Ответить
Кац таки має рацію.
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25.10.2024 16:05 Ответить
ООН отказалась помогать жителям Суджи,наживаться на вечно воюющих африканцах им интересней,все эти ООН,ОБСЕ,ЮНЕСКО и Красный крест сжирают 80% бюджета на шикарные зарплаты и поездки своих сотрудников.
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25.10.2024 15:12 Ответить
Ні хрена собі випендрився!!!! Хто ж підказав?
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25.10.2024 15:13 Ответить
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25.10.2024 15:13 Ответить
"зелений" міг би наслідувати приклад Ізраїлю .і написпти рашистському португальцю в ООН персону нон-грата..
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25.10.2024 15:16 Ответить
персону за грати
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25.10.2024 15:30 Ответить
разом із рашистським кровопивцею української крові...
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25.10.2024 15:33 Ответить
Правильно! Ще б і персоною нон грата треба було цю хвойду об'явити!
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25.10.2024 15:16 Ответить
Так щоб і інших країни об явили його Нон ґрата і потребували відставки за спілкування з міжнародним злочинцем
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25.10.2024 15:51 Ответить
А той що, просився до Києва?
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25.10.2024 15:23 Ответить
БИБИЛ
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25.10.2024 15:24 Ответить
Старому корупціонеру нІчого їхати до молодих.
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25.10.2024 15:25 Ответить
А чому нема ноти МЗС до Гуттієриша особисто з прискіпливим наголошенням на тому, що зараз триває не просто "війна в Україні" (відповідно до його БРІКСової заяви), а що це є агресією касапів з захопленням та окупацією території України в її міжнародно визнаних кордонах?
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25.10.2024 15:32 Ответить
ПОТУЖНА БРЕХНЯ!
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25.10.2024 15:32 Ответить
Тобто ця оонівська повія хотіла завітать до Київа? Гнати нахрін!
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25.10.2024 15:33 Ответить
Криворожицька діпломатія.
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25.10.2024 15:35 Ответить
Вова, впервые скажу - уважуха!
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25.10.2024 15:41 Ответить
А що цьому старому пердуну в Україні роботи?
В оркостані путлєр хоч "ручку позолотив", а тут є небезпека, що поки буде обійматись з зеленими "афіціальними ліцамі" одягненими в м'яті піжами кольорів хакі, то є ризик, що ще й кармани почистять.
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25.10.2024 15:43 Ответить
Ця поїздка до раши не може зійти гуттерешу з рук
МКС має потребувати його відставки за ручкування з вбивцею

а МЗС України має в ООН призвати до відставки , бо є ордер на арешт і гуттереш поперся до нього у гості

І тут Україна може виступити разом з Ізраїлем
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25.10.2024 15:55 Ответить
Поживемо - побачимо, але практика показує, що з великої хмари може і не капнути.
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25.10.2024 16:10 Ответить
Політичну кар'єру гутерреш розпочав у 1972 році, вступивши до Соціалістичної партії Португалії. Незабаром залишає викладацьку роботу і повністю присвячується політиці. Після революційних подій 25 квітня 1974 року займається внутрішньою організацією партії.

Бути ревним католиком і перебувати в лавах партії, де переважають атеїсти, агностики зі значною присутністю масонів, було непросто. Це викликало певний опір щодо Гутерреша на початковому етапі. Проте вже невдовзі почав виконувати цілу низку важливих повноважень, закінчуючи посадою генерального секретаря, з якою він переміг на парламентських виборах 1995 і 1999 років. Був також головою Соціалістичного інтернаціоналу (Соцінтерну).

Ну все зрозуміло. Ось чого його так тягне до *****...
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25.10.2024 15:53 Ответить
Так він ще у той партії получав гроши із раши , тобто на нього є компромат .
журналистам треба нарити і підняти міжнародний скандал проти цього корупціонера
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25.10.2024 15:57 Ответить
З опущеним поручкався - сам опустився.
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25.10.2024 15:53 Ответить
надпотужился и наказал ! надпотужному лидору - надпотужный план!
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25.10.2024 15:55 Ответить
зеленський йому відмовив, тому що Гуттеріш закликав до припинення вогню в Газі та Лівані
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25.10.2024 16:08 Ответить
Гутерришу сказали покурить на лавочке.
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25.10.2024 16:12 Ответить
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25.10.2024 16:23 Ответить
Якщо (і це велике якщо) Трамп таки вижене ООНівське кубло з Нью Йорку я жалкувати не стану.
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25.10.2024 16:35 Ответить
Як шо правда ...то зеленський, наче дорослішає ...будемо подивитись далі ...
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25.10.2024 16:54 Ответить
Антошку у відставку, за зустріч з підсудним бе дозволу судді
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25.10.2024 17:00 Ответить
Обдолбаний клоун з Банкової як завжди зморозив х-ню, бо підіграв тим ***** і нашкодив Україні. ***** саме і мріяло, щоб цього генсека на очах у всього світу не запросили до України, у той час, як в росії він брав участь у представницькому форумі на пів-світу. Треба було впустити, скрутити дулю в кишені, посміхатися і вислухати пропозиції ***** (він напевне висловив і передав такі в такій розмові). А виконувати чи не виконувати то уже справа національних інтересів України, дипломатії. Але не впустити то = ********** на весь світ (який і так уже від продажної української влади відвернувся). ***** за таке люто аплодує!
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25.10.2024 17:11 Ответить
Потужно, незламник не дозволив гутаперцу в візиті в Україну - запасаємось попкорном, та по цимбалах той Донбас, забирайте кацапи
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25.10.2024 17:44 Ответить
то косил под Черчиля теперь косит под Израиль , а может Гутиэриш и не собирался на Украину
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25.10.2024 18:00 Ответить
Офіс генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша не підтверджує, що президент України Володимир Зеленський відмовив Гутеррішу у візиті в Україну. Про це повідомило 25 жовтня https://suspilne.media/865899-afp-zelenskij-vidhiliv-vizit-v-ukrainu-guterresa-cerez-jogo-poizdku-v-rosiu/ "Суспільне" .
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25.10.2024 18:43 Ответить
 
 