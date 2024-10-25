Зеленский отказал Гутерришу в визите в Украину из-за его поездки в РФ, - AFP
Президент Владимир Зеленский отказал генсеку ООН Антониу Гутерришу в визите в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание AFP со ссылкой на источник в окружении Зеленского.
Отмечается, что это связано с поездкой Гутерриша в Россию на саммит БРИКС.
Визит Гутерриша в Россию
Напомним, 22 октября 2024 года в Казани начался саммит БРИКС.
В саммите БРИКС в Казани принимают участие 22 лидера стран, в том числе лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, тогда как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку из-за травмы головы, которую он получил незадолго до начала саммита.
На саммит прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.
Министерство иностранных дел Украины заявило, что генсек Антониу Гутерриш вредит репутации ООН.
Впоследствии стало известно, что Гутерриш на саммите БРИКС призвал к справедливому миру в Украине.
Также Гутерриш во время саммита БРИКС в Казани заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права.
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Все правильно. 👍
Йому ще й краще не їхати в Україну, не вислуховувати невдоволення нашої сторони його візитом до пуйла... а сидіти собі в Нью-Йорку і відпочивати.
От краще би Зеленський взяв приклад з Ізраїля, де Гуттеріша об'явили посібником хамасівських терористів та заборонили офіційно в'їзд до Ізраїля.
Але заявили офіційно на весь світ.
А Зеля зробив це так скритно, тихо, щоб ніхто не почув.
Не якесь анонімне джерело в адміністрації Зеленського має повідомити про це, а як мінімум міністр закордонних справ України має привселюдно заявити про об'явлення Гутерреша персоною нон грата, як це зробив ізраїльський міністр.
Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша оголошено в Ізраїлі персоною нон грата
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3912029-izrail-ogolosiv-gensekretara-oon-personou-non-grata.html
ТЬОЛКІ, ТАЧКІ, КРУЇЗИ - ЩО ЩЕ ТРЕБА ДЛЯ КОМФОРТНОЇ СТАРОСТІ.
Про це повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац
«Сьогодні я оголосив генерального секретаря https://www.ukrinform.ua/tag-oon ООН Антоніу Гутерреша персоною нон грата в Ізраїлі та заборонив йому в'їзд у країну. Той, хто не здатен однозначно засудити жахливий напад Ірану на Ізраїль, як це зробили майже всі країни світу, не заслуговує ступати на ізраїльську землю», - написав Кац.
Він наголосив, що Гутерреш досі не засудив «різанину і сексуальні звірства», скоєні бойовиками ХАМАСу 7 жовтня минулого року, і «не доклав жодних зусиль» для того, щоб оголосити угруповання терористичною організацією.
«Генеральний секретар, який підтримує терористів, ґвалтівників і вбивць із ХАМАСу, Хезболли, хуситів, а тепер і Ірану - матері світового терору - залишиться плямою в історії ООН», - заявив Кац.
Він також наголосив, що «Ізраїль буде продовжувати захищати своїх громадян і відстоювати свою національну гідність «з Антоніу Гутеррешем або без нього».
В оркостані путлєр хоч "ручку позолотив", а тут є небезпека, що поки буде обійматись з зеленими "афіціальними ліцамі" одягненими в м'яті піжами кольорів хакі, то є ризик, що ще й кармани почистять.
МКС має потребувати його відставки за ручкування з вбивцею
а МЗС України має в ООН призвати до відставки , бо є ордер на арешт і гуттереш поперся до нього у гості
І тут Україна може виступити разом з Ізраїлем
Бути ревним католиком і перебувати в лавах партії, де переважають атеїсти, агностики зі значною присутністю масонів, було непросто. Це викликало певний опір щодо Гутерреша на початковому етапі. Проте вже невдовзі почав виконувати цілу низку важливих повноважень, закінчуючи посадою генерального секретаря, з якою він переміг на парламентських виборах 1995 і 1999 років. Був також головою Соціалістичного інтернаціоналу (Соцінтерну).
Ну все зрозуміло. Ось чого його так тягне до *****...
журналистам треба нарити і підняти міжнародний скандал проти цього корупціонера