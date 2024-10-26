Генсеку ООН заборонено зустрічатися з особами, які мають ордер МКС на арешт,- Кислиця

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця зазначив, що візит генерального секретаря організації Антоніу Гутерріша до Росії та зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним суперечить лінії ООН щодо підтримки роботи Міжнародного кримінального суду.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кислиця наголосив, що генсеку ООН заборонено зустрічатися із особами, які мають ордер на арешт МКС.

Дипломат нагадав про керівні рекомендації щодо потенційних зустрічей між представниками секретаріату ООН та особами, щодо яких Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт, які свого часу затвердив попередник Гутерріша - Пан Гі Мун.

"У 2013 році Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун видав керівні вказівки, що регулюють будь-яку потенційну зустріч між представником секретаріату ООН та особою, щодо якої видано ордер на арешт МКС",- заявив постпред України в ООН.

Як зауважив Кислиця, відповідно до керівних вказівок, генсек та його заступники можуть час від часу вступати в прямий контакт з такою особою лише "з метою вирішення фундаментальних питань", що впливають на здатність ООН та її різних підрозділів, програм і фондів здійснювати свій мандат у відповідній країні, у тому числі з життєво важливих питань безпеки".

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Ордер на арешт Путіна

17 березня 2023 ркоу Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.

Візит Гутерріша до Росії

Нагадаємо, 22 жовтня 2024 року у Казані розпочався саміт БРІКС.

У саміті БРІКС в Казані беруть участь 22 лідери країн, зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, тоді як президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку через травму голови, яку він дістав незадовго до початку саміту.

На саміт прибув генсек ООН Антоніу Гутерріш.

Міністерство закордонних справ України заявило, що генсек Антоніу Гутерріш шкодить репутації ООН.

Згодом стало відомо, що Гутерріш на саміті БРІКС закликав до справедливого миру в Україні.

Також Гутерріш підчас саміту БРІКС у Казані заявив російському диктатору Володимиру Путіну, що російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН та міжнародного права.

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