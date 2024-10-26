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Новини
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Генсеку ООН заборонено зустрічатися з особами, які мають ордер МКС на арешт,- Кислиця

Генсеку ООН заборонено зустрічатися з особами, які мають ордер на арешт МКС

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця зазначив, що візит генерального секретаря організації Антоніу Гутерріша до Росії та зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним суперечить лінії ООН щодо підтримки роботи Міжнародного кримінального суду.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кислиця наголосив, що генсеку ООН заборонено зустрічатися із особами, які мають ордер на арешт МКС.

Дипломат нагадав про керівні рекомендації щодо потенційних зустрічей між представниками секретаріату ООН та особами, щодо яких Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт, які свого часу затвердив попередник Гутерріша - Пан Гі Мун.

"У 2013 році Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун видав керівні вказівки, що регулюють будь-яку потенційну зустріч між представником секретаріату ООН та особою, щодо якої видано ордер на арешт МКС",- заявив постпред України в ООН.

Як зауважив Кислиця, відповідно до керівних вказівок, генсек та його заступники можуть час від часу вступати в прямий контакт з такою особою лише "з метою вирішення фундаментальних питань", що впливають на здатність ООН та її різних підрозділів, програм і фондів здійснювати свій мандат у відповідній країні, у тому числі з життєво важливих питань безпеки".

Читайте також: Прем’єрка Литви Шимоніте розкритикувала генсека ООН Гутерріша за візит до Росії: це плачевно

Ордер на арешт Путіна

17 березня 2023 ркоу Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.

Візит Гутерріша до Росії

Нагадаємо, 22 жовтня 2024 року у Казані розпочався саміт БРІКС.

У саміті БРІКС в Казані беруть участь 22 лідери країн, зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, тоді як президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку через травму голови, яку він дістав незадовго до початку саміту.

На саміт прибув генсек ООН Антоніу Гутерріш.

Міністерство закордонних справ України заявило, що генсек Антоніу Гутерріш шкодить репутації ООН.

Згодом стало відомо, що Гутерріш на саміті БРІКС закликав до справедливого миру в Україні.

Також Гутерріш підчас саміту БРІКС у Казані заявив російському диктатору Володимиру Путіну, що російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН та міжнародного права.

Читайте також: Гутерріш має визнати, що скоїв помилку, коли поїхав на зустріч із розшукуваним воєнним злочинцем Путіним, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Автор: 

ООН (3380) Гутерріш Антоніу (394) Кислиця Сергій (216) Міжнародний кримінальний суд (330)


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Топ коментарі
+18
Владико, я по зарплатню
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26.10.2024 17:05 Відповісти
+16
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26.10.2024 17:15 Відповісти
+13
довбойобам неможливо забороняти.
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26.10.2024 17:01 Відповісти
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довбойобам неможливо забороняти.
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26.10.2024 17:01 Відповісти
Тепер ми бачили все:
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26.10.2024 17:02 Відповісти
Владико, я по зарплатню
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26.10.2024 17:05 Відповісти
Блювота
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26.10.2024 17:06 Відповісти
https://x.com/i/status/1849462962479632706 так щоб точно знудило
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26.10.2024 17:10 Відповісти
Ну, таке... От якби ще поцілувалися, як було прийнято по "етикету" в часи їх політичнгої молодості
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26.10.2024 17:24 Відповісти
Який же він огидний, цей гутеріш! Як це він на відео ще в десна не цілувався, а тільки обіймався. Хоча коли від ху...ла чемодан з грошима отртмував, може й лобизався!
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26.10.2024 18:50 Відповісти
Яка ж гидота , фуууууууу,
щоби ви обидва здохли 😡
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26.10.2024 17:29 Відповісти
Як зауважив Кислиця, відповідно до керівних вказівок, генсек та його заступники можуть час від часу вступати в прямий контакт з такою особою лише "з метою вирішення фундаментальних питань", що впливають на здатність ООН та її різних підрозділів, програм і фондів здійснювати свій мандат у відповідній країні, у тому числі з життєво важливих питань безпеки".

Ну так є ж підстави. Поїхав доплату отримувати до зарплатні. Хіба це не фундаментальне питання???
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26.10.2024 17:02 Відповісти
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26.10.2024 17:15 Відповісти
Тобі би стільки заплатили, тоді подивилися. Ху...ло породив корупцію не тільки в ху..... лостані
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26.10.2024 17:02 Відповісти
Написав в соцмережі Х. І що? Як можна усунути стару шльондру? Та ніяк. Все прописано "під себе". Розрахунок лише на власне сумління окремого суб'єкта. Може піде нах у відставку. Ага. Забудьте. Зараз на це всім покуй. Цей світ виявився суцільним лайном.
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26.10.2024 17:04 Відповісти
Та клав той гутеріш ....в валізу ху..ла на той оон.
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26.10.2024 17:05 Відповісти
Чому Україна не оголосить старого пердюка "персоною нон грата"?
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26.10.2024 17:09 Відповісти
у нас нонграти закінчились, а Ізраіль відмовився постачати.
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26.10.2024 17:12 Відповісти
ООН - Організація Обриганого Ніх*янероба...
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26.10.2024 17:11 Відповісти
Все залежить від внесків "осіб переслідуюмих МКС" в особисту кишеню генсека, а цього у вказівках Пан Гі Муна скоріш за все не було нічого вказано.
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26.10.2024 17:12 Відповісти
А з ким Зєля дозволив зустрічатись Кислиці ?
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26.10.2024 17:13 Відповісти
Гуттерюшю уже по барабану все ваши законы. Оно уже видит себя одной ногой на пенсии и хочет обеспечить себе хорошую старость в хорошем дворце как у остальных кремлевских жополизов.
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26.10.2024 17:14 Відповісти
Не на пенсии, а генсеком ФРИКС, с втрое высшей зп
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26.10.2024 17:38 Відповісти
По ньому видно , що він одною
ногою на цвинтарі , але має надію жити довго ,
не вийде 🧌😕
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26.10.2024 17:40 Відповісти
та він просто хотів собі додатково до основної суми, ще 1000 фублєй срубіть. ***** за відвідини обіцяв )
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26.10.2024 17:20 Відповісти
В ООН знайшлися 73%(тіпа зебілів), які обрали Гутьєреша.
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26.10.2024 17:21 Відповісти
Ніби вся контора така ефективна і впливова, тільки один Гутерріш л*йно. Всі там проїдачі грошей.
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26.10.2024 17:56 Відповісти
Обирає не оон а радбез. Без пуйла і ціня нічого би не обрали.
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26.10.2024 21:52 Відповісти
Кислиця так намагається реабілітуватися за свій безглуздий пост про наче Zдохлу коняку? Неочікувано цікава інфа від нього, якщо це, звісно, правда
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26.10.2024 17:41 Відповісти
*не безглуздий - не перевірений
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26.10.2024 19:53 Відповісти
Путерріш довів, що можна
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26.10.2024 17:55 Відповісти
це треба говорити з трибуни ООН. Заяви в соцмережах все одно що напис на паркані
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26.10.2024 18:19 Відповісти
.... це те саме,що обніматися з гітлером .
І взяти доплату з його рук.
ГАНЬБА таким діячам .
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26.10.2024 18:50 Відповісти
А бомб більше ні в кого немає, всі повинні смоктати в одного? Якось старанно в вашому світі побудовано, ви мабуть сосун?
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26.10.2024 18:56 Відповісти
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26.10.2024 19:43 Відповісти
Діяльність оон нагадує спробу двох ********** зачати дитину.
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26.10.2024 21:19 Відповісти
Та тому "генсУку" по барабану закони. Він перед пуйлом кланяється.
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26.10.2024 21:50 Відповісти
Генсеку ООН заборонено зустрічатися з особами, які мають ордер МКС на арешт,- Кислиця Джерело:

ГРОЩІ НЕ ПАХНУТЬ.
Як що Гутерішу пообіцяли під 200 000 зеленими, то він би і на електричках би поїхав з Нью Йорку до Казані не то що на літаку
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27.10.2024 00:25 Відповісти
Мене здивувало, як Х-ло навчав Гутерриша, як той повинен працювати , які завдання треба вирішувати у світі … диво дивне …
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27.10.2024 01:17 Відповісти
Гутеріш- старий комуняка і друг терориста ясіра арафата- ляльки ГРУ...
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27.10.2024 02:45 Відповісти
 
 