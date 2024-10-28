Зеленський про візит Гутерріша на саміт БРІКС у Росії: "Це сюр"

Президент Володимир Зеленський прокоментував візит генсека ООН Антоніу Гутерріша на саміт БРІКС у Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю The Times of India, передає Цензор.НЕТ.

"Зрозуміло, що Путін з точки зору територіальної цілісності підтримувати не хоче. І для Китаю це ляпас, і для Бразилії це ляпас. Тому і Бразилія не була присутня на рівні лідера в БРІКС. Тобто БРІКСу не відбулося. Що стосується генсека ООН, я вважаю в цілому, що це в цілому сюр. Це стосується навіть не тільки ООН, але й багатьох інших країн", - сказав він.

За словами Зеленського, не можна бути у цій війні нейтральними, тому що це означає бути на боці Росії.

"Це, я вважаю, прихованою підтримкою Росії. Ті, хто був присутній там і говорив про свою нейтральність, про те, що хоче допомогти вирішенню цього конфлікту, на мою думку, виглядають більш проросійським, а значить не про мир. Це про війну. ... Нейтральність у цій війні - це підтримка російської сторони", - додав він.

Візит Гутерріша до Росії

Нагадаємо, 22 жовтня 2024 року у Казані розпочався саміт БРІКС.

У саміті БРІКС в Казані беруть участь 22 лідери країн, зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, тоді як президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку через травму голови, яку він дістав незадовго до початку саміту.

На саміт прибув генсек ООН Антоніу Гутерріш.

Міністерство закордонних справ України заявило, що генсек Антоніу Гутерріш шкодить репутації ООН.

Згодом стало відомо, що Гутерріш на саміті БРІКС закликав до справедливого миру в Україні.

Також Гутерріш підчас саміту БРІКС у Казані заявив російському диктатору Володимиру Путіну, що російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН та міжнародного права.

