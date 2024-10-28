УКР
Зеленський про візит Гутерріша на саміт БРІКС у Росії: "Це сюр"

Зеленський прокоментував візит Гутерріша до Росії

Президент Володимир Зеленський прокоментував візит генсека ООН Антоніу Гутерріша на саміт БРІКС у Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю The Times of India, передає Цензор.НЕТ.

"Зрозуміло, що Путін з точки зору територіальної цілісності підтримувати не хоче. І для Китаю це ляпас, і для Бразилії це ляпас. Тому і Бразилія не була присутня на рівні лідера в БРІКС. Тобто БРІКСу не відбулося. Що стосується генсека ООН, я вважаю в цілому, що це в цілому сюр. Це стосується навіть не тільки ООН, але й багатьох інших країн", - сказав він.

За словами Зеленського, не можна бути у цій війні нейтральними, тому що це означає бути на боці Росії.

"Це, я вважаю, прихованою підтримкою Росії. Ті, хто був присутній там і говорив про свою нейтральність, про те, що хоче допомогти вирішенню цього конфлікту, на мою думку, виглядають більш проросійським, а значить не про мир. Це про війну. ... Нейтральність у цій війні - це підтримка російської сторони", - додав він.

Читайте: Генсеку ООН заборонено зустрічатися з особами, які мають ордер МКС на арешт,- Кислиця

Візит Гутерріша до Росії

Нагадаємо, 22 жовтня 2024 року у Казані розпочався саміт БРІКС.

У саміті БРІКС в Казані беруть участь 22 лідери країн, зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, тоді як президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку через травму голови, яку він дістав незадовго до початку саміту.

На саміт прибув генсек ООН Антоніу Гутерріш.

Міністерство закордонних справ України заявило, що генсек Антоніу Гутерріш шкодить репутації ООН.

Згодом стало відомо, що Гутерріш на саміті БРІКС закликав до справедливого миру в Україні.

Також Гутерріш підчас саміту БРІКС у Казані заявив російському диктатору Володимиру Путіну, що російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН та міжнародного права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гутерріш має визнати, що скоїв помилку, коли поїхав на зустріч із розшукуваним воєнним злочинцем Путіним, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Зеленський Володимир (25537) ООН (3440) Гутерріш Антоніу (411) БРІКС (67)
Топ коментарі
+9
Так, це сюр, як і брехливий блазень-крадій під час війни на посту президента і Верховного Головнокомандувача.
28.10.2024 10:23
+7
Сюр це спроба заглянути *уйлу в ''очко'' в пошуках миру.
28.10.2024 10:34
+7
Не більший сюр ніж вкладання асфальту під час війни і пиляння на цьому.
28.10.2024 10:38
Зесюр про Гусюр.
28.10.2024 10:20
А ты-нонсенс, два поца,кули...
28.10.2024 10:20
Імпотентна Ліга націй розпалась після другої світової, так і ООН розпадеться після цієї війни.
28.10.2024 10:21
Організація Озобочених Націй !!))
28.10.2024 10:23
Так, це сюр, як і брехливий блазень-крадій під час війни на посту президента і Верховного Головнокомандувача.
28.10.2024 10:23
немає в цьому світі ні справедливості ні бога.....керують людьми купка пі@арасів. одне заспокоює.. здохнуть всі
28.10.2024 10:24
То так,воши здихають,але гниди лишаються !!))
28.10.2024 10:26
«Мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут»
28.10.2024 10:27
Слід всім колишнім республікам на кордонах з цією гадюкою росією об"єднатись в національно- визвольний рух, і ООН не відкрутиться, бо це її постановчий принцип. І звісно, гнати ка цапів з усіх країн, як токсичну націю, яка приносить війни в ці країни.
28.10.2024 10:28
Сюр це спроба заглянути *уйлу в ''очко'' в пошуках миру.
28.10.2024 10:34
Не більший сюр ніж вкладання асфальту під час війни і пиляння на цьому.
28.10.2024 10:38
Діяння наших привладних персонажів такий же сюр .
28.10.2024 10:40
такі да...такі правий чортяка! це сюр...до речі, як і обіцянка шашличків, коли з кожної праски про повномасштабну війну волають...покайся, Вова, тобі знижка буде!
28.10.2024 10:41
Хм, зеленський в ролі верховного головнокомандувача - це теж сюр, але ж ми якось досі терпимо...
28.10.2024 10:43
Сюр - це весь час твого перебування на посаді президента Вова.
Голосували за Зеленського, а керує Єрмак.
На фронті піз..ец, а по марафону все зає...сь.
Корупція в Україні всюди, а погані ЄС і США.
28.10.2024 10:45 Відповісти
сюр, зелений виродку, почався навесні 2019 року...
28.10.2024 10:59
Сюр назвав щось сюром. Сюр це результати виборів 2019 року. Решта не вражає
28.10.2024 11:03
"Нам потрібен мир в Україні. Справедливий мир відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної асамблеї. Ми повинні скрізь відстоювати цінності Статуту ООН, верховенство права і принципи суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності всіх держав", - заявив генсек ООН, звертаючись до учасників саміту БРІКС Джерело: Оце звернення сюр? Cюр у нас на Банковій засидівся.
28.10.2024 11:06
Сюр це підміна роботи президента безглуздими відосиками.
28.10.2024 11:35
так, це - сюр

але дивно про таке чути від іншого сюра
28.10.2024 11:41
28.10.2024 11:57
 
 