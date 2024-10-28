Заморозка війни без гарантій безпеки для України буде дуже великим ризиком, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що заморозка війни без чітких гарантій для України буде дуже великим ризиком.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю The Times of India, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо припинення вогню. Ми повинні розуміти, ми проти замороженого конфлікту, ми не хочемо третьої війни. Бо в 14 році одна війна почалася, була окупація наших територій, у 22 році повномасштабна війна. Хоча до 2022 року був заморожений конфлікт, було припинення вогню, була Нормандія та мінські процеси, були тисячні перемовини з РФ і з іншими партнерами на різних майданчиках. І потім повномасштабна війна", - пояснив Зеленський.

За його словами, якщо зараз заморозити конфлікт без розуміння, що буде завтра та які гарантії безпеки будуть для українців, то це дуже великий ризик.

"Все повинно бути на папері, зрозуміло, як закінчиться ця війна та хто, в якому обсязі буде нести за неї відповідальність. Авжеж, агресор", - додав президент.

Також читайте: Зеленський про візит Гутерріша на саміт БРІКС у Росії: "Це сюр"