Заморозка війни без гарантій безпеки для України буде дуже великим ризиком, - Зеленський

Зеленський прокоментував можливість замороження війни

Президент Володимир Зеленський вважає, що заморозка війни без чітких гарантій для України буде дуже великим ризиком.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю The Times of India, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо припинення вогню. Ми повинні розуміти, ми проти замороженого конфлікту, ми не хочемо третьої війни. Бо в 14 році одна війна почалася, була окупація наших територій, у 22 році повномасштабна війна. Хоча до 2022 року був заморожений конфлікт, було припинення вогню, була Нормандія та мінські процеси, були тисячні перемовини з РФ і з іншими партнерами на різних майданчиках. І потім повномасштабна війна", - пояснив Зеленський.

За його словами, якщо зараз заморозити конфлікт без розуміння, що буде завтра та які гарантії безпеки будуть для українців, то це дуже великий ризик.

"Все повинно бути на папері, зрозуміло, як закінчиться ця війна та хто, в якому обсязі буде нести за неї відповідальність. Авжеж, агресор", - додав президент.

Зеленський Володимир
+5
поки шо дурять не натівці, а наша влада дурить натівців.

нагло так дурить
28.10.2024 11:01 Відповісти
+4
28.10.2024 10:38 Відповісти
+3
Не ризиком а ідиотизмом.
28.10.2024 10:27 Відповісти
Не ризиком а ідиотизмом.
28.10.2024 10:27 Відповісти
Процес https://timeze2019.blogspot.com/2024/10/blog-post_18.html іде...
28.10.2024 10:36 Відповісти
Захочуть - натівці обдурять. А в самих сил не вистачить, щоб завалити парашу. Дилема.
28.10.2024 10:28 Відповісти
поки шо дурять не натівці, а наша влада дурить натівців.

нагло так дурить
28.10.2024 11:01 Відповісти
Відморозку зе заморозка піде не на користь
28.10.2024 10:28 Відповісти
28.10.2024 10:38 Відповісти
Так він не проти, тільки головне щоб була якась гарантія?
28.10.2024 10:29 Відповісти
28.10.2024 10:32 Відповісти
Да гарантій в Україні як у дурня фантиків, що з того толку?
Без реального вступу в нато все інше то наїбалово лохів , скажи це прямо не будь ганчіркою
28.10.2024 10:34 Відповісти
Гарантія безпеки - це озброєння, в тому числі ядерна зброя, військово-промисловий комплекс, загальна військова підготовка, знищення внутрішніх ворогів
28.10.2024 10:46 Відповісти
28.10.2024 10:47 Відповісти
Заморозка нужна дя тех, кто хочет все продать тут и по закону свалить навсегда: без переплывания Тисы и форсирования горных участков. Хотя опять же, даже если война завтра закончится, то границы не откроют и ТЦК никуда не денется. Будут отлавливать мужичков на стройку отстраивать разрушенное.
28.10.2024 10:58 Відповісти
Коли НАТО не введе своі віиська в Украіну - ніяких гарантіи
28.10.2024 11:02 Відповісти
те як нам Будапештський меморандум допоміг то гарантії до лампаратури...Розпочнеться нова окупація, то ці союзники будуть схвильовані стурбовані... поки Україну не розділять ка...апи з поляками( країни Балтії не рахую, ці союзники вірні)
28.10.2024 11:16 Відповісти
А продовження війни на виснаження коли людські і військові ресурси в нас в рази менші це що ,чи це оманський план по знищенню українського народу ,якісь гарантії від путіна ти хочеш їх ніколи не буде ,а якщо будуть то всі знають чого вони варті.
28.10.2024 11:30 Відповісти
Це буде не ризиком. Це буде 100% підготовка Кацапії до більш нищівного удару. Це як вибори 2019.
28.10.2024 11:34 Відповісти
Заморозка войны = прекращение огня = перемирие = Выборы = новый президент (например Залужный), новая Рада, новый кабинет министров... это действительно риск... в том случае, если бы Украина наступала и освобождала, а не отступала и теряла. Понять это конечно сложно...
28.10.2024 11:35 Відповісти
"...без розуміння, що буде завтра..." (с)

Так саме це ТИ (з тією кодлою хабарників, сєпарів та зрадників, яку привів до влади) й робив з 2019-го!!!

Нагадати тобі ТВОЇ "гарантії безпеки для українців" з того часу?
"Просто пєрєстать стрєлять", заборона контрснайперської роботи, одностороннє відведення військ з укріплених позицій в чисте поле, зупинка всіх програм озброєння, скорочення ЗСУ, пошук (з метою продажу) "надлишкового майна" в ЗСУ, "велике крадівництво", перехід підприємств ВПК на одноденний робочий тиждень, розмінування акваторії Азовського моря та Кримського перешийку, відвід військових частин з напрямків вторгнення, "травневі шашлики"....

Може щось не згадав відразу, але й цього досить, щоб підвісити твою неголену харю десь в лісі і щоб жодна жива душа не знала де тебе прикопали!
28.10.2024 11:52 Відповісти
Все зрозуміло. Заморозка війни з обіцянками безпеки...
28.10.2024 12:23 Відповісти
 
 