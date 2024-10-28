УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7224 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 312 27

"План перемоги" - це про посилення України, а не про перемовини з РФ, - Зеленський

План перемоги є планом посилення України: заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що "План перемоги" не є пропозицією для перемовин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю The Times of India.

"План перемоги не є темою перемовин з РФ. План перемоги навіть не є майданчиком для реакції всіх країн світу. План перемоги - це план посилення України зараз і сьогодні. Посилення України перед тим, як мати чи інші формати дипломатичні, перемовин, той чи інший Саміт миру. Все це перед цим, щоб Україна була сильною", - пояснив Зеленський.

За його словами, тому й звернення перед цим Планом перемоги саме до тих країн, які готові посилити Україну.

Також читайте: Не може бути дискусії про мир для України без України, - посол Великої Британії Гарріс

"Це не звернення до Росії, бо вона нас не посилює, а послаблює. Це не пропозиція щодо перемовин", - додав президент.

Зеленський наголосив, що перший пункт - не членство в НАТО, не швидкий вступ, а запрошення в НАТО.

"Щоб потім в майбутньому ніхто не змінював своєї позиції і був послідовним. Щоб все було не тільки на словах, а щоб все було на папері, фундаментально та юридично. В час війни ми не можемо стати членами НАТО, ми не будемо нікого затягувати в час війни. Запрошення, цей пункт, адресовано виключно країнам НАТО, бо ми хочемо запрошення в НАТО", - додав глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заморозка війни без гарантій безпеки для України буде дуже великим ризиком, - Зеленський

План перемоги України

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування, вони доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує ще один План, який стосуватиметься внутрішніх рішень та не буде альтернативою "Плану перемоги".

Також читайте: Моді може вплинути на закінчення війни в Україні, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25537) НАТО (6797) членство в НАТО (1771) План перемоги (86)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
И это говорит чмо, которое своими действиями сделало все чтобы ослабить страну. Сюр
показати весь коментар
28.10.2024 10:40 Відповісти
+11
Як же ж ти набридла, зелена тварюка неголена залитая кровю українців по саму голову.
показати весь коментар
28.10.2024 10:41 Відповісти
+7
Скільки ж воно сельодки їсть за день?
показати весь коментар
28.10.2024 10:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скільки ж воно сельодки їсть за день?
показати весь коментар
28.10.2024 10:39 Відповісти
Багато. І мівіни зі скумбрією теж.
показати весь коментар
28.10.2024 10:40 Відповісти
Оселедця воно не їсть. Воно їсь скумбрію по 8 гр. за кіло
показати весь коментар
28.10.2024 10:42 Відповісти
И это говорит чмо, которое своими действиями сделало все чтобы ослабить страну. Сюр
показати весь коментар
28.10.2024 10:40 Відповісти
вовкіна тища тому підтвердження
показати весь коментар
28.10.2024 10:41 Відповісти
Як же ж ти набридла, зелена тварюка неголена залитая кровю українців по саму голову.
показати весь коментар
28.10.2024 10:41 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2024 10:42 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2024 10:42 Відповісти
Час чергового великого крадівництва.
показати весь коментар
28.10.2024 10:46 Відповісти
Набрешуть та дорого не візьмуть !
показати весь коментар
28.10.2024 13:30 Відповісти
вони вже відкрили посольство в обл юбованому Омані. тому буде куди тікать слугам з награбованими міліардами
показати весь коментар
28.10.2024 10:46 Відповісти
Які ж дурачки в Ізраїлі:

досі не знають, що без формули миру, саміту миру і плану перемоги, перемогти ворогів неможливо.
показати весь коментар
28.10.2024 10:49 Відповісти
ко-ЗЕ-л!
показати весь коментар
28.10.2024 10:53 Відповісти
Так США на План поклали
показати весь коментар
28.10.2024 10:57 Відповісти
Так і назвав би планом посилення, а не кукурікати по всьому світу про план перемоги, не на сцені же виступаєш.
показати весь коментар
28.10.2024 10:58 Відповісти
шоу продолжается......
показати весь коментар
28.10.2024 10:58 Відповісти
" не є темою перемовин з РФ."

Через одне речення:
"Посилення України перед тим, як мати чи інші формати дипломатичні, перемовин, той чи інший Саміт миру."

Це вже про мовну шизофренію, чи ще ні?
показати весь коментар
28.10.2024 11:08 Відповісти
Це не токмо каби що, а прямо почім здря.
показати весь коментар
28.10.2024 11:12 Відповісти
План победы:
Разминируем Чогар.
Управление страной отдаем помощникам тедеева и сивковича.
"Жрите шашлык войны не будет"
"Финансирование армии это популизм"
План потужного усиления страны:
Отменяем выборы.
Конституция на паузе.
Увеличиваем быдлу тарифы,штрафы и податки.
Сотни тысяч держслужбовцев получают бронь от армии,жирные зарплаты и премии,левую инвалидность,а все работяги и селяне нах на фронт.
Победа неизбежна.
показати весь коментар
28.10.2024 11:16 Відповісти
популізм.
показати весь коментар
28.10.2024 11:20 Відповісти
цікаво: чому коли сказати щось на кшталт "зелений геній", "зелений унікум", "зелений стратег", "зелений патріот", то ці словосполученням нам нічого не скажуть. А якщо сказати "зелені ворюги", "зелена ницість", "зелені покидьки", "зелене чмо", "зелені невігласи", "зелені вороги", то нічого й тлумачити не треба. Ну хіба що "зелений геній" нагадає щось накшталт "злий геній" або "злив геній" (ресурси країни в унітаз).
показати весь коментар
28.10.2024 11:25 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2024 11:51 Відповісти
каждый день сдаем 5-6 городов и поселков и это победа?
показати весь коментар
28.10.2024 11:53 Відповісти
Планувати, а вірнійш фантазувати, можна про що завгодно. Та чим ці фантазії реально підкріплені? "Таємними" додатками?
показати весь коментар
28.10.2024 12:21 Відповісти
Бригинець-🌀 Зеленській підтвердив те про що усі здогадувались: План перемоги це не є планом, що закінчує війну.
Можна придумувати плану багато місій і задач, але це точно не план, що поставить крапку у війні, переможну крапку...
План, який не веде до результату --- це дивний план...
Але у самурая* немає мети, у нього є лише план шлях...

.
показати весь коментар
28.10.2024 12:45 Відповісти
"План перемоги" це вигадка людини в якої проблеми з головою.
показати весь коментар
28.10.2024 13:11 Відповісти
хто мені підскаже, чому у мене немає віри до слів, які проговорює зелене тріпло.
показати весь коментар
28.10.2024 14:27 Відповісти
 
 