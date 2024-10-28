"План перемоги" - це про посилення України, а не про перемовини з РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що "План перемоги" не є пропозицією для перемовин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю The Times of India.

"План перемоги не є темою перемовин з РФ. План перемоги навіть не є майданчиком для реакції всіх країн світу. План перемоги - це план посилення України зараз і сьогодні. Посилення України перед тим, як мати чи інші формати дипломатичні, перемовин, той чи інший Саміт миру. Все це перед цим, щоб Україна була сильною", - пояснив Зеленський.

За його словами, тому й звернення перед цим Планом перемоги саме до тих країн, які готові посилити Україну.

Також читайте: Не може бути дискусії про мир для України без України, - посол Великої Британії Гарріс

"Це не звернення до Росії, бо вона нас не посилює, а послаблює. Це не пропозиція щодо перемовин", - додав президент.

Зеленський наголосив, що перший пункт - не членство в НАТО, не швидкий вступ, а запрошення в НАТО.

"Щоб потім в майбутньому ніхто не змінював своєї позиції і був послідовним. Щоб все було не тільки на словах, а щоб все було на папері, фундаментально та юридично. В час війни ми не можемо стати членами НАТО, ми не будемо нікого затягувати в час війни. Запрошення, цей пункт, адресовано виключно країнам НАТО, бо ми хочемо запрошення в НАТО", - додав глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заморозка війни без гарантій безпеки для України буде дуже великим ризиком, - Зеленський

План перемоги України

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування, вони доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує ще один План, який стосуватиметься внутрішніх рішень та не буде альтернативою "Плану перемоги".

Також читайте: Моді може вплинути на закінчення війни в Україні, - Зеленський