Моді може вплинути на закінчення війни в Україні, - Зеленський. ВIДЕО

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді може вплинути на закінчення війни в Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв’ю Times of India, інформує Цензор.НЕТ.

"Прем'єр-міністр Моді може вплинути на закінчення війни в Україні. У цьому величезна його цінність у будь-якому конфлікті. Це величезна цінність Індії", - зазначив Зеленський.

Він також не відкидає можливості проведення перемовин між Україною та Росією в Індії.

"Безсумнівно, це може бути в Індії, і прем'єр-міністр Моді дійсно може це зробити. Але я думаю, що нам потрібно підготуватися і тільки відповідно до нашого формату, оскільки війна йде на нашій землі. У нас є платформа - Саміт миру", - сказав він.

Що передувало?

Нагадаємо, що 23 серпня президент України Володимир Зеленський провів переговориз премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді у Києві. Після цього відбулася телефонна розмова між прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та диктатором РФ Володимиром Путіним.

Раніше посол України в Індії Олександр Поліщук зазначав, що Україна хоче, щоб Індія "модерувала" перемовини з РФ. За даними Bloomberg, Індія поки що не погодилася на проведення другого Саміту миру щодо України.