2 069 12

Моді може вплинути на закінчення війни в Україні, - Зеленський. ВIДЕО

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді може вплинути на закінчення війни в Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв’ю Times of India, інформує Цензор.НЕТ.

"Прем'єр-міністр Моді може вплинути на закінчення війни в Україні. У цьому величезна його цінність у будь-якому конфлікті. Це величезна цінність Індії", - зазначив Зеленський.

Він також не відкидає можливості проведення перемовин між Україною та Росією в Індії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моді - Путіну: Війна в Україні має вирішитися мирним способом, Індія готова сприяти в цьому

"Безсумнівно, це може бути в Індії, і прем'єр-міністр Моді дійсно може це зробити. Але я думаю, що нам потрібно підготуватися і тільки відповідно до нашого формату, оскільки війна йде на нашій землі. У нас є платформа - Саміт миру", - сказав він.

Що передувало?

Нагадаємо, що 23 серпня президент України Володимир Зеленський провів переговориз премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді у Києві. Після цього відбулася телефонна розмова між прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та диктатором РФ Володимиром Путіним.

Раніше посол України в Індії Олександр Поліщук зазначав, що Україна хоче, щоб Індія "модерувала" перемовини з РФ. За даними Bloomberg, Індія поки що не погодилася на проведення другого Саміту миру щодо України.

Автор: 

Зеленський Володимир (25537) Індія (782) Нарендра Моді (61)
+3
*уйло теж може
28.10.2024 10:17 Відповісти
+2
Якщо буде купувати в РФ нафту по 20$ за барель не більше.
28.10.2024 10:22 Відповісти
+2
Хочу написати щось про досягнення зеленського за п'ять з половиною років.
Підкажіть будь ласка, «НІХ#Я» пишеться разом чи окремо?
28.10.2024 10:27 Відповісти
Моді може а може й не може.
28.10.2024 10:18 Відповісти
говноїди шукають свою вигоду - ми для них ніхто...
28.10.2024 10:22 Відповісти
єдина можливість у Моді вплинути на закінчення війни в Україні - це масовані поставки росіянам аюрведичного напою із навозу священних корів штату Махараштра. Це призведе до швидкого закінчення війни. Але це не точно.
28.10.2024 10:30 Відповісти
Чувак, який п'є воду з річки, по якій пливуть смажені трупи, може вплинути?
28.10.2024 10:43 Відповісти
Моді може вплинути на закінчення війни в Україні, - Зеленський - тим самим він визнає,що написані проросійською агентурою з ОП формули і плани є туфта,котра мала за мету процес затягування війни в Україні ,через підготовку цієї туфти і її презентацію світовій спільноті.
28.10.2024 10:53 Відповісти
Согласна - это сюр
Но по сравнению с СЮРОМ 2019 года любой сюр меркнет
В 2019 случился не просто сюр
СЮРИЩЕ!!!!
И кто его замутил?
Украинцы ......
Могут,если захотят
Интересно теперь -скока этот УКРАИНСКИЙ СЮР разгребать будем?
Очень хочется дожить и посмотреть на финал УКРАИНСКОГО СЮРА
Неужто повезет и будет ХЕППИ- ЭНД?
28.10.2024 11:25 Відповісти
моді шмоді де наші ракети ало
28.10.2024 11:35 Відповісти
Та заберіть вже в Зєлі ті всі ''плани''...
Обкурився конкретно....
28.10.2024 12:52 Відповісти
Може вплинути звісно ж відправити свої війська проти України...
28.10.2024 13:10 Відповісти
 
 