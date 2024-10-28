Моди может повлиять на окончание войны в Украине, - Зеленский. ВИДЕО
Премьер-министр Индии Нарендра Моди может повлиять на окончание войны в Украине.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью Times of India, информирует Цензор.НЕТ.
"Премьер-министр Моди может повлиять на окончание войны в Украине. В этом огромная его ценность в любом конфликте. Это огромная ценность Индии", - отметил Зеленский.
Он также не исключает возможности проведения переговоров между Украиной и Россией в Индии.
"Несомненно, это может быть в Индии, и премьер-министр Моди действительно может это сделать. Но я думаю, что нам нужно подготовиться и только в соответствии с нашим форматом, поскольку война идет на нашей земле. У нас есть платформа - Саммит мира", - сказал он.
Что предшествовало?
Напомним, что 23 августа президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Киеве. После этого состоялся телефонный разговор между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и диктатором РФ Владимиром Путиным.
Ранее посол Украины в Индии Александр Полищук отмечал, что Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры с РФ. По данным Bloomberg, Индия пока не согласилась на проведение второго Саммита мира по Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Підкажіть будь ласка, «НІХ#Я» пишеться разом чи окремо?
Но по сравнению с СЮРОМ 2019 года любой сюр меркнет
В 2019 случился не просто сюр
СЮРИЩЕ!!!!
И кто его замутил?
Украинцы ......
Могут,если захотят
Интересно теперь -скока этот УКРАИНСКИЙ СЮР разгребать будем?
Очень хочется дожить и посмотреть на финал УКРАИНСКОГО СЮРА
Неужто повезет и будет ХЕППИ- ЭНД?
Обкурився конкретно....