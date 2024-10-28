РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7568 посетителей онлайн
Новости Видео
2 069 12

Моди может повлиять на окончание войны в Украине, - Зеленский. ВИДЕО

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может повлиять на окончание войны в Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью Times of India, информирует Цензор.НЕТ.

"Премьер-министр Моди может повлиять на окончание войны в Украине. В этом огромная его ценность в любом конфликте. Это огромная ценность Индии", - отметил Зеленский.

Он также не исключает возможности проведения переговоров между Украиной и Россией в Индии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моди - Путину: Война в Украине должна решиться мирным способом, Индия готова содействовать в этом

"Несомненно, это может быть в Индии, и премьер-министр Моди действительно может это сделать. Но я думаю, что нам нужно подготовиться и только в соответствии с нашим форматом, поскольку война идет на нашей земле. У нас есть платформа - Саммит мира", - сказал он.

Что предшествовало?

Напомним, что 23 августа президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Киеве. После этого состоялся телефонный разговор между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и диктатором РФ Владимиром Путиным.

Ранее посол Украины в Индии Александр Полищук отмечал, что Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры с РФ. По данным Bloomberg, Индия пока не согласилась на проведение второго Саммита мира по Украине.

Автор: 

Зеленский Владимир (21986) Нарендра Моди (57)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
*уйло теж може
показать весь комментарий
28.10.2024 10:17 Ответить
+2
Якщо буде купувати в РФ нафту по 20$ за барель не більше.
показать весь комментарий
28.10.2024 10:22 Ответить
+2
Хочу написати щось про досягнення зеленського за п'ять з половиною років.
Підкажіть будь ласка, «НІХ#Я» пишеться разом чи окремо?
показать весь комментарий
28.10.2024 10:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
*уйло теж може
показать весь комментарий
28.10.2024 10:17 Ответить
Моді може а може й не може.
показать весь комментарий
28.10.2024 10:18 Ответить
говноїди шукають свою вигоду - ми для них ніхто...
показать весь комментарий
28.10.2024 10:22 Ответить
Якщо буде купувати в РФ нафту по 20$ за барель не більше.
показать весь комментарий
28.10.2024 10:22 Ответить
Хочу написати щось про досягнення зеленського за п'ять з половиною років.
Підкажіть будь ласка, «НІХ#Я» пишеться разом чи окремо?
показать весь комментарий
28.10.2024 10:27 Ответить
єдина можливість у Моді вплинути на закінчення війни в Україні - це масовані поставки росіянам аюрведичного напою із навозу священних корів штату Махараштра. Це призведе до швидкого закінчення війни. Але це не точно.
показать весь комментарий
28.10.2024 10:30 Ответить
Чувак, який п'є воду з річки, по якій пливуть смажені трупи, може вплинути?
показать весь комментарий
28.10.2024 10:43 Ответить
Моді може вплинути на закінчення війни в Україні, - Зеленський - тим самим він визнає,що написані проросійською агентурою з ОП формули і плани є туфта,котра мала за мету процес затягування війни в Україні ,через підготовку цієї туфти і її презентацію світовій спільноті.
показать весь комментарий
28.10.2024 10:53 Ответить
Согласна - это сюр
Но по сравнению с СЮРОМ 2019 года любой сюр меркнет
В 2019 случился не просто сюр
СЮРИЩЕ!!!!
И кто его замутил?
Украинцы ......
Могут,если захотят
Интересно теперь -скока этот УКРАИНСКИЙ СЮР разгребать будем?
Очень хочется дожить и посмотреть на финал УКРАИНСКОГО СЮРА
Неужто повезет и будет ХЕППИ- ЭНД?
показать весь комментарий
28.10.2024 11:25 Ответить
моді шмоді де наші ракети ало
показать весь комментарий
28.10.2024 11:35 Ответить
Та заберіть вже в Зєлі ті всі ''плани''...
Обкурився конкретно....
показать весь комментарий
28.10.2024 12:52 Ответить
Може вплинути звісно ж відправити свої війська проти України...
показать весь комментарий
28.10.2024 13:10 Ответить
 
 