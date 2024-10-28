Моди может повлиять на окончание войны в Украине, - Зеленский. ВИДЕО

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может повлиять на окончание войны в Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью Times of India, информирует Цензор.НЕТ.

"Премьер-министр Моди может повлиять на окончание войны в Украине. В этом огромная его ценность в любом конфликте. Это огромная ценность Индии", - отметил Зеленский.

Он также не исключает возможности проведения переговоров между Украиной и Россией в Индии.

"Несомненно, это может быть в Индии, и премьер-министр Моди действительно может это сделать. Но я думаю, что нам нужно подготовиться и только в соответствии с нашим форматом, поскольку война идет на нашей земле. У нас есть платформа - Саммит мира", - сказал он.

Что предшествовало?

Напомним, что 23 августа президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Киеве. После этого состоялся телефонный разговор между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и диктатором РФ Владимиром Путиным.

Ранее посол Украины в Индии Александр Полищук отмечал, что Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры с РФ. По данным Bloomberg, Индия пока не согласилась на проведение второго Саммита мира по Украине.