Не может быть дискуссии о мире для Украины без Украины, - посол Великобритании Гаррис

Великобритания поддерживает "План победы" Владимира Зеленского, который основывается на главных принципах устава ООН. Все страны должны придерживаться этих принципов, в частности в вопросе завершения войны РФ против Украины.

Об этом заявил посол Великобритании в Украине Мартин Харрис в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Тот факт, что почти 100 стран присутствовали на саммите мира в Швейцарии, свидетельствует о том, что есть всемирная поддержка этих принципов ООН, и это должно быть базой для справедливого мира здесь в Украине", - подчеркнул посол.

Гаррис отметил, что в целом в вопросе завершения войны в Украине все страны должны придерживаться главных принципов ООН. В частности это проговаривается и во время диалога с Китаем, Индией или другими членами "Большой двадцатки" (G20).

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Также есть главный принцип, что не может быть дискуссии о мире для Украины без Украины. Поэтому я думаю, что через такое дипломатическое давление, вместе с военным давлением, мы можем влиять на позицию России и достичь справедливого мира для Украины и безопасности для Европы в целом", - подчеркнул Харрис.

Дипломат считает "План победы" Владимира Зеленского "планом к справедливому миру".

"Я думаю, что это правильно, то что делает президент Зеленский, делает новую стратегию, с целью убедить Россию, что военные действия не будут результативными", - резюмировал Харрис.

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План победы Украины

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания, они доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".