Не може бути дискусії про мир для України без України, - посол Великої Британії Гарріс

Велика Британія підтримує "План перемоги" Володимира Зеленського, який ґрунтується на головних принципах статуту ООН. Усі країни повинні дотримуватися цих принципів, зокрема у питанні завершення війни РФ проти України.

Про це заявив посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Той факт, що майже 100 країн були присутні на саміті миру у Швейцарії, свідчить про те, що є всесвітня підтримка цих принципів ООН, і це має бути базою для справедливого миру тут в Україні", - наголосив посол.

Гарріс зауважив, що загалом в питанні завершення війни в Україні усі країни повинні дотримуватись головних принципів ООН. Зокрема це проговорюється й під час діалогу з Китаєм, Індією чи іншими членами "Великої двадцятки" (G20).

Також є головний принцип, що не може бути дискусії про мир для України без України. Тож я думаю, що через такий дипломатичний тиск, разом з військовим тиском, ми можемо впливати на позицію Росії і досягнути справедливого миру для України і безпеки для Європи загалом", - наголосив Гарріс.

Дипломат вважає "План перемоги" Володимира Зеленського "планом до справедливого миру".

"Я думаю, що це правильно, те що робить президент Зеленський, робить нову стратегію, з метою переконати Росію, що військові дії не будуть результативними", - резюмував Гарріс.

План перемоги України

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування, вони доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує ще один План, який стосуватиметься внутрішніх рішень та не буде альтернативою "Плану перемоги".