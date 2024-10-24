РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6453 посетителя онлайн
Новости
1 886 26

Нет никакой альтернативы "Плану победы" президента Зеленского, - вице-президент Европарламента Зиле

У Європарламенті вважають, що немає альтернативи Плану перемоги

Никакой другой альтернативы, кроме "Плана победы", представленного президентом Украины Владимиром Зеленским, нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил вице-президент Европарламента Роберт Зиле в выступлении на Третьем парламентском саммите Крымской платформы.

Он подчеркнул, что Россия не должна победить в войне, и призвал все государства-члены НАТО оказывать военную поддержку Украине на уровне не менее 0,25% ВВП.

"Страны Запада преданы делу поиска решения, чтобы положить конец этой ужасной войне. Мы хотим создать такое будущее, в котором сможем сотрудничать друг с другом и искать решения тех вызовов, которые стоят перед нами. Нет никакой другой альтернативы, кроме того "Плана мира" ("План победы", - Ред.), который представил президент Зеленский", - подчеркнул вице-президент Европарламента.

Также читайте: Зеленский: "План победы" - это информационное идеологическое пространство против предложений РФ или ее союзников

Кроме того, Зиле заверил, что Европарламент есть и будет надежным партнером Украины в достижении мира.

Он отметил, что те люди на Западе, которые "устали от войны", призывают к компромиссу с Россией и территориальным уступкам со стороны Украины.

"Но давайте вспомним о тех людях, которые живут на оккупированных территориях. В Латвии каждая семья имеет такой опыт. Мы жили в оккупации, когда оккупационные органы забирают паспорта, уничтожают интеллектуальную элиту. Как мы можем достичь компромисса с врагом? Нет, это невозможно", - подытожил Зиле.

Читайте: Европарламент призывает государства-члены немедленно снять для Украины ограничения на удары западным оружием по целям на территории РФ, - резолюция

План победы Украины

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания, они доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".

Автор: 

Европарламент (1808) План победы (85)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
"план перемоги від клована" це інвалідність всіх прокурорів і тумбочки забиті долярами всіх державних службовців. От і весь план!
показать весь комментарий
24.10.2024 15:54 Ответить
+4
План складає той хто може його виконати. А від ваЗЕліна що залежить? коли воно під "ковпаком" дерьмака.
показать весь комментарий
24.10.2024 15:57 Ответить
+4
В тому то і прикрість...і трагедія
Ми змушені воювати під командуванням пихатого самодура , в якого власна песрона понад усе
показать весь комментарий
24.10.2024 16:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оце і погано...
показать весь комментарий
24.10.2024 15:52 Ответить
Васьок - сьогодні зареєструвався, а вже знаєш все про всіх.
Скоріше ти затичка в **** Подоляка.
Чи самого...
показать весь комментарий
24.10.2024 16:14 Ответить
Зеля Зіля. Какая разніца
показать весь комментарий
24.10.2024 15:53 Ответить
"план перемоги від клована" це інвалідність всіх прокурорів і тумбочки забиті долярами всіх державних службовців. От і весь план!
показать весь комментарий
24.10.2024 15:54 Ответить
Зіле - це Зеля чи я щось не зрозумів???
показать весь комментарий
24.10.2024 15:55 Ответить
Не Українського Плану Перемоги, а...
показать весь комментарий
24.10.2024 15:57 Ответить
План складає той хто може його виконати. А від ваЗЕліна що залежить? коли воно під "ковпаком" дерьмака.
показать весь комментарий
24.10.2024 15:57 Ответить
не тільки під "ковпаком" а ще й під..... Ну Ви зрозуміли...!
показать весь комментарий
24.10.2024 16:02 Ответить
"Країни Заходу віддані справі пошуку рішення, щоб покласти край цій жахливій війні"

"Немає жодної іншої альтернативи, окрім того "Плану миру" ("", - Ред.), який представив президент Зеленський"

То вони шукають рішення, чи Зеленський вже їм те рішення надав у своєму "плані перемоги"? Які повноваження є у цього віцепрезидента Європарламенту на щось впливати, аніж як виголошувати "потужну підтримку до кінця" на словах?
показать весь комментарий
24.10.2024 15:58 Ответить
Бо ви ні на що нездатні імпотенти, які готові сховатися від відповідальності навіть за "план" божевільного наркомана, аби самим нічого не робити.
показать весь комментарий
24.10.2024 15:58 Ответить
Это расеянин
показать весь комментарий
24.10.2024 16:27 Ответить
1 0,25 від ввп, це муйня.
2 25% зброї від тієї що має нато з дозволом куярити по території підарів
3 якнайжорсткіші вимоги до зекоманди
4 повернути Залужного, Шапталу та їх команду
5 казнокрадство та крупція, це держзрада з усіма наслідками
6 і головне, введення стану війни.
без цього, ніхто ******* не відповідає крім солдата!!!
показать весь комментарий
24.10.2024 16:00 Ответить
іншими словами - план Зєлі це план капітуляції

і да, альтернативи капітуляції при цьому наркоманові в України нема
показать весь комментарий
24.10.2024 16:01 Ответить
В тому то і прикрість...і трагедія
Ми змушені воювати під командуванням пихатого самодура , в якого власна песрона понад усе
показать весь комментарий
24.10.2024 16:04 Ответить
Зіля просто не читав план Зелі. А чого читати бред?
Але туману напустити треба.
показать весь комментарий
24.10.2024 16:05 Ответить
Корочше, віддати Крим, Донецьку та Луганську області і ймовірно - частину Херсонської та Запорізької областей в обмін на вступ до ЄС та теоретично до НАТО це перемога.
Наркоман просере все що можливо.
показать весь комментарий
24.10.2024 16:43 Ответить
Я не розумію логіки, де план перемоги, коли немає перемоги, а на Донбпасі кожного дня втрачаються клаптики землі? Ворог лізе і лізе і перевів всю свою економіку на військові рейки, а в нас Найпотужнішимй перевів свою команду виключно на прискорені супер мародеоства і пограбунок українців - зарплати і високі пенсії прокурорам-інвалідам, своєй братві з офісу президента, депутатам і помічникам депутатів, мапрафон, а зброя як не робилася, так і не робиться, інженерні споруди як не робилися, так і не робляться...
показать весь комментарий
24.10.2024 16:46 Ответить
Порошенко вже надав план перемоги. і він є дієвим а не райдер від клоуна
показать весь комментарий
24.10.2024 16:50 Ответить
Ну що сказати? Потужно. Звичайно потужно.
показать весь комментарий
24.10.2024 17:06 Ответить
Дурне поїхало в турне
показать весь комментарий
24.10.2024 20:04 Ответить
Записки сумасшедшего.
Таємні додатки.
показать весь комментарий
24.10.2024 20:20 Ответить
 
 