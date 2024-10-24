Нет никакой альтернативы "Плану победы" президента Зеленского, - вице-президент Европарламента Зиле

Никакой другой альтернативы, кроме "Плана победы", представленного президентом Украины Владимиром Зеленским, нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил вице-президент Европарламента Роберт Зиле в выступлении на Третьем парламентском саммите Крымской платформы.

Он подчеркнул, что Россия не должна победить в войне, и призвал все государства-члены НАТО оказывать военную поддержку Украине на уровне не менее 0,25% ВВП.

"Страны Запада преданы делу поиска решения, чтобы положить конец этой ужасной войне. Мы хотим создать такое будущее, в котором сможем сотрудничать друг с другом и искать решения тех вызовов, которые стоят перед нами. Нет никакой другой альтернативы, кроме того "Плана мира" ("План победы", - Ред.), который представил президент Зеленский", - подчеркнул вице-президент Европарламента.

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Кроме того, Зиле заверил, что Европарламент есть и будет надежным партнером Украины в достижении мира.

Он отметил, что те люди на Западе, которые "устали от войны", призывают к компромиссу с Россией и территориальным уступкам со стороны Украины.

"Но давайте вспомним о тех людях, которые живут на оккупированных территориях. В Латвии каждая семья имеет такой опыт. Мы жили в оккупации, когда оккупационные органы забирают паспорта, уничтожают интеллектуальную элиту. Как мы можем достичь компромисса с врагом? Нет, это невозможно", - подытожил Зиле.

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План победы Украины

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания, они доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".