Нет никакой альтернативы "Плану победы" президента Зеленского, - вице-президент Европарламента Зиле
Никакой другой альтернативы, кроме "Плана победы", представленного президентом Украины Владимиром Зеленским, нет.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил вице-президент Европарламента Роберт Зиле в выступлении на Третьем парламентском саммите Крымской платформы.
Он подчеркнул, что Россия не должна победить в войне, и призвал все государства-члены НАТО оказывать военную поддержку Украине на уровне не менее 0,25% ВВП.
"Страны Запада преданы делу поиска решения, чтобы положить конец этой ужасной войне. Мы хотим создать такое будущее, в котором сможем сотрудничать друг с другом и искать решения тех вызовов, которые стоят перед нами. Нет никакой другой альтернативы, кроме того "Плана мира" ("План победы", - Ред.), который представил президент Зеленский", - подчеркнул вице-президент Европарламента.
Кроме того, Зиле заверил, что Европарламент есть и будет надежным партнером Украины в достижении мира.
Он отметил, что те люди на Западе, которые "устали от войны", призывают к компромиссу с Россией и территориальным уступкам со стороны Украины.
"Но давайте вспомним о тех людях, которые живут на оккупированных территориях. В Латвии каждая семья имеет такой опыт. Мы жили в оккупации, когда оккупационные органы забирают паспорта, уничтожают интеллектуальную элиту. Как мы можем достичь компромисса с врагом? Нет, это невозможно", - подытожил Зиле.
План победы Украины
Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.
По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания, они доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.
По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".
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Скоріше ти затичка в **** Подоляка.
Чи самого...
"Немає жодної іншої альтернативи, окрім того "Плану миру" ("", - Ред.), який представив президент Зеленський"
То вони шукають рішення, чи Зеленський вже їм те рішення надав у своєму "плані перемоги"? Які повноваження є у цього віцепрезидента Європарламенту на щось впливати, аніж як виголошувати "потужну підтримку до кінця" на словах?
2 25% зброї від тієї що має нато з дозволом куярити по території підарів
3 якнайжорсткіші вимоги до зекоманди
4 повернути Залужного, Шапталу та їх команду
5 казнокрадство та крупція, це держзрада з усіма наслідками
6 і головне, введення стану війни.
без цього, ніхто ******* не відповідає крім солдата!!!
і да, альтернативи капітуляції при цьому наркоманові в України нема
Ми змушені воювати під командуванням пихатого самодура , в якого власна песрона понад усе
Але туману напустити треба.
Наркоман просере все що можливо.
Таємні додатки.