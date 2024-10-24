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Новини
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Немає жодної альтернативи "Плану перемоги" президента Зеленського, - віцепрезидент Європарламенту Зіле

У Європарламенті вважають, що немає альтернативи Плану перемоги

Жодної іншої альтернативи, окрім "Плану перемоги", представленого президентом України Володимиром Зеленським, немає.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, ро це заявив віцепрезидент Європарламенту Роберт Зіле у виступі на Третьому парламентському саміті Кримської платформи.

Він наголосив, що Росія не має перемогти у війні, і закликав усі держави-члени НАТО надавати військову підтримку Україні на рівні щонайменше 0,25% ВВП.

"Країни Заходу віддані справі пошуку рішення, щоб покласти край цій жахливій війні. Ми хочемо створити таке майбутнє, у якому зможемо співпрацювати один з одним і шукати рішення тих викликів, які постали перед нами. Немає жодної іншої альтернативи, окрім того "Плану миру" ("План перемоги", - Ред.), який представив президент Зеленський", - наголосив віцепрезидент Європарламенту.

Також читайте: Зеленський: "План перемоги" – це інформаційний ідеологічний простір проти пропозицій РФ або її союзників

Крім того, Зіле запевнив, що Європарламент є і буде надійним партнером України у досягненні миру.

Він зазначив, що ті люди на Заході, які "втомилися від війни", закликають до компромісу з Росією та територіальних поступок з боку України.

"Але згадаймо про тих людей, які живуть на окупованих територіях. У Латвії кожна сім’я має такий досвід. Ми жили в окупації, коли окупаційні органи забирають паспорти, знищують інтелектуальну еліту. Як ми можемо досягти компромісу з ворогом? Ні, це неможливо", - підсумував Зіле.

Читайте: Європарламент закликає держави-члени негайно зняти для України обмеження на удари західною зброєю по цілях на території РФ, - резолюція

План перемоги України

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування, вони доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує ще один План, який стосуватиметься внутрішніх рішень та не буде альтернативою "Плану перемоги".

Автор: 

Європарламент (1055) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+6
"план перемоги від клована" це інвалідність всіх прокурорів і тумбочки забиті долярами всіх державних службовців. От і весь план!
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24.10.2024 15:54 Відповісти
+4
План складає той хто може його виконати. А від ваЗЕліна що залежить? коли воно під "ковпаком" дерьмака.
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24.10.2024 15:57 Відповісти
+4
В тому то і прикрість...і трагедія
Ми змушені воювати під командуванням пихатого самодура , в якого власна песрона понад усе
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24.10.2024 16:04 Відповісти
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Оце і погано...
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24.10.2024 15:52 Відповісти
Васьок - сьогодні зареєструвався, а вже знаєш все про всіх.
Скоріше ти затичка в **** Подоляка.
Чи самого...
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24.10.2024 16:14 Відповісти
Зеля Зіля. Какая разніца
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24.10.2024 15:53 Відповісти
"план перемоги від клована" це інвалідність всіх прокурорів і тумбочки забиті долярами всіх державних службовців. От і весь план!
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24.10.2024 15:54 Відповісти
Зіле - це Зеля чи я щось не зрозумів???
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24.10.2024 15:55 Відповісти
Не Українського Плану Перемоги, а...
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24.10.2024 15:57 Відповісти
План складає той хто може його виконати. А від ваЗЕліна що залежить? коли воно під "ковпаком" дерьмака.
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24.10.2024 15:57 Відповісти
не тільки під "ковпаком" а ще й під..... Ну Ви зрозуміли...!
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24.10.2024 16:02 Відповісти
"Країни Заходу віддані справі пошуку рішення, щоб покласти край цій жахливій війні"

"Немає жодної іншої альтернативи, окрім того "Плану миру" ("", - Ред.), який представив президент Зеленський"

То вони шукають рішення, чи Зеленський вже їм те рішення надав у своєму "плані перемоги"? Які повноваження є у цього віцепрезидента Європарламенту на щось впливати, аніж як виголошувати "потужну підтримку до кінця" на словах?
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24.10.2024 15:58 Відповісти
Бо ви ні на що нездатні імпотенти, які готові сховатися від відповідальності навіть за "план" божевільного наркомана, аби самим нічого не робити.
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24.10.2024 15:58 Відповісти
Это расеянин
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24.10.2024 16:27 Відповісти
1 0,25 від ввп, це муйня.
2 25% зброї від тієї що має нато з дозволом куярити по території підарів
3 якнайжорсткіші вимоги до зекоманди
4 повернути Залужного, Шапталу та їх команду
5 казнокрадство та крупція, це держзрада з усіма наслідками
6 і головне, введення стану війни.
без цього, ніхто ******* не відповідає крім солдата!!!
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24.10.2024 16:00 Відповісти
іншими словами - план Зєлі це план капітуляції

і да, альтернативи капітуляції при цьому наркоманові в України нема
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24.10.2024 16:01 Відповісти
В тому то і прикрість...і трагедія
Ми змушені воювати під командуванням пихатого самодура , в якого власна песрона понад усе
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24.10.2024 16:04 Відповісти
Зіля просто не читав план Зелі. А чого читати бред?
Але туману напустити треба.
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24.10.2024 16:05 Відповісти
Корочше, віддати Крим, Донецьку та Луганську області і ймовірно - частину Херсонської та Запорізької областей в обмін на вступ до ЄС та теоретично до НАТО це перемога.
Наркоман просере все що можливо.
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24.10.2024 16:43 Відповісти
Я не розумію логіки, де план перемоги, коли немає перемоги, а на Донбпасі кожного дня втрачаються клаптики землі? Ворог лізе і лізе і перевів всю свою економіку на військові рейки, а в нас Найпотужнішимй перевів свою команду виключно на прискорені супер мародеоства і пограбунок українців - зарплати і високі пенсії прокурорам-інвалідам, своєй братві з офісу президента, депутатам і помічникам депутатів, мапрафон, а зброя як не робилася, так і не робиться, інженерні споруди як не робилися, так і не робляться...
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24.10.2024 16:46 Відповісти
Порошенко вже надав план перемоги. і він є дієвим а не райдер від клоуна
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24.10.2024 16:50 Відповісти
Ну що сказати? Потужно. Звичайно потужно.
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24.10.2024 17:06 Відповісти
Дурне поїхало в турне
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24.10.2024 20:04 Відповісти
Записки сумасшедшего.
Таємні додатки.
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24.10.2024 20:20 Відповісти
 
 