Немає жодної альтернативи "Плану перемоги" президента Зеленського, - віцепрезидент Європарламенту Зіле
Жодної іншої альтернативи, окрім "Плану перемоги", представленого президентом України Володимиром Зеленським, немає.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, ро це заявив віцепрезидент Європарламенту Роберт Зіле у виступі на Третьому парламентському саміті Кримської платформи.
Він наголосив, що Росія не має перемогти у війні, і закликав усі держави-члени НАТО надавати військову підтримку Україні на рівні щонайменше 0,25% ВВП.
"Країни Заходу віддані справі пошуку рішення, щоб покласти край цій жахливій війні. Ми хочемо створити таке майбутнє, у якому зможемо співпрацювати один з одним і шукати рішення тих викликів, які постали перед нами. Немає жодної іншої альтернативи, окрім того "Плану миру" ("План перемоги", - Ред.), який представив президент Зеленський", - наголосив віцепрезидент Європарламенту.
Крім того, Зіле запевнив, що Європарламент є і буде надійним партнером України у досягненні миру.
Він зазначив, що ті люди на Заході, які "втомилися від війни", закликають до компромісу з Росією та територіальних поступок з боку України.
"Але згадаймо про тих людей, які живуть на окупованих територіях. У Латвії кожна сім’я має такий досвід. Ми жили в окупації, коли окупаційні органи забирають паспорти, знищують інтелектуальну еліту. Як ми можемо досягти компромісу з ворогом? Ні, це неможливо", - підсумував Зіле.
План перемоги України
Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.
За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування, вони доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.
За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує ще один План, який стосуватиметься внутрішніх рішень та не буде альтернативою "Плану перемоги".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Скоріше ти затичка в **** Подоляка.
Чи самого...
"Немає жодної іншої альтернативи, окрім того "Плану миру" ("", - Ред.), який представив президент Зеленський"
То вони шукають рішення, чи Зеленський вже їм те рішення надав у своєму "плані перемоги"? Які повноваження є у цього віцепрезидента Європарламенту на щось впливати, аніж як виголошувати "потужну підтримку до кінця" на словах?
2 25% зброї від тієї що має нато з дозволом куярити по території підарів
3 якнайжорсткіші вимоги до зекоманди
4 повернути Залужного, Шапталу та їх команду
5 казнокрадство та крупція, це держзрада з усіма наслідками
6 і головне, введення стану війни.
без цього, ніхто ******* не відповідає крім солдата!!!
і да, альтернативи капітуляції при цьому наркоманові в України нема
Ми змушені воювати під командуванням пихатого самодура , в якого власна песрона понад усе
Але туману напустити треба.
Наркоман просере все що можливо.
Таємні додатки.