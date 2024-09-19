Европарламент призывает государства-члены немедленно снять для Украины ограничения на удары западным оружием по целям на территории РФ, - резолюция

В принятой на пленарном заседании резолюции Европарламент призывает, среди прочего, снять для Украины ограничения для использования предоставленного ей оружия для ударов по циалям на территории России

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом говорится в резолюции "О продолжении финансовой и военной поддержки Украины государствами-членами ЕС", принятой на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.

Отмечается, что документ поддержали 425 депутатов, против проголосовал 131, воздержались - 63.

"Европарламент призывает государства-члены немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружений, поставленных в Украину, против законных военных целей на российской территории, поскольку это препятствует способности Украины в полной мере реализовать свое право на самооборону в соответствии с международным публичным правом и оставляет Украину уязвимой к нападениям на ее население и инфраструктуру", - говорится в 8 пункте резолюции.

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В резолюции говорится, что Украина как жертва агрессии имеет законное право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Депутаты отметили, что военная помощь, предоставленная ЕС, США и партнерами-единомышленниками, является "значительной, хотя все еще недостаточной". В документе отмечается, что недостаточные поставки боеприпасов и вооружений и ограничения на их использование могут подорвать усилия, которые были приложены.

"В связи с этим вновь обращаемся к государствам-членам с призывом выполнить взятое на себя в марте 2023 года обязательство поставить Украине один миллион боеприпасов, ускорить поставки оружия, в частности современных систем ПВО и другого оружия и боеприпасов в ответ на четко определенные потребности, включая ракеты "Таурус"", - говорится в документе.

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Отмечается, что все государства-члены ЕС и союзники по НАТО должны коллективно и индивидуально взять на себя обязательства по поддержке Украины в военном плане, причем не менее 0,25% своего ВВП ежегодно.

Кроме того, Парламент призывает государства-члены активно давить на Венгрию, чтобы она прекратила блокирование Европейского фонда мира, в частности - новосозданный Фонд помощи Украине. Венгрию также просят "отозвать указ об отмене государственного финансирования убежища для беженцев из Западной Украины и соблюдать свои обязательства в соответствии с Директивой ЕС о временной защите".