16 112 160

В секретном пункте "Плана победы" Зеленский просит предоставить ракеты "Tomahawk", - NYT

Зеленський у секретному пункті Плану перемоги просив надати Україні ракети Tomahawk

В секретной части "Плана победы" президент Владимир Зеленский предложил "пакет неядерного сдерживания", в котором Украине предоставляют ракеты Tomahawk.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Высокопоставленный чиновник США заявил, что это является "абсолютно невыполнимым запросом".

"Томагавк" имеет радиус действия 1500 миль, что более чем в семь раз превышает радиус действия ракетных систем большой дальности под названием ATACMS, которые Украина получила в этом году. И Соединенные Штаты прислали лишь ограниченное количество таких", - пишет издание.

По данным NYT, Украина не предоставила Вашингтону убедительных доказательств относительно того, как она будет использовать оружие большой дальности.

"Список целей у России значительно превышает количество ракет, которые Соединенные Штаты или любой другой союзник могли бы поставить, не ставя под угрозу ракеты, предназначенные для потенциальных проблем на Ближнем Востоке и в Азии", - добавили высокопоставленные чиновники США.

"План победы" Украины

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания, они доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".

Топ комментарии
+43
Зірку смерті забув!!!А якщо серйозно....заїбали ті гасла порожні...вже стілько було.Але тезу одну ******** -винні в усьому союзники.А лідор в білому.
29.10.2024 13:02 Ответить
+35
А свої ''паляниці'' слабо ''випікати''? Чи вона лише для піару хрінпіду!
29.10.2024 13:02 Ответить
+25
29.10.2024 13:02 Ответить
"Список цілей у Росії значно перевищує кількість ракет, які Сполучені Штати чи будь-який інший союзник могли б поставити, не ставлячи під загрозу ракети, призначені для потенційних проблем на Близькому Сході та в Азії"

"цілей в россеї забагато"...то дздц... Для "партнерів" пріоритет ракети для Ішраеля передати і потенційні цілі на Близькому Сході та в Азії а ви то таке здихайте по трохи чому призовний вік ще 18?!
29.10.2024 14:00 Ответить
Томагавками можна було б стріляти умовно з центральної України по російським авіабазам типа всіх відомих саваслейок і інших не підставляючи під удар пускові.Але ссиклі з США як завжди знайшли свої гнилі відмазки.У них бачте Ближній Схід з бедуїнами в сандалях набагато страшніший противник.
29.10.2024 14:09 Ответить
б-52 не просив? ні? ну, то хоч випйє...
29.10.2024 14:12 Ответить
Високопоставлений чиновник США заявив, що це є "абсолютно нездійсненним запитом" рашистська агентура написала і проплатила цю куйню для американських ЗМІ,які розносять цей рашистський смерід по цілому світі...Ачи був чиновник???
29.10.2024 14:20 Ответить
і Зорю смерті Хоча, приймаючи до уваги, що саме піндоси залишили нас без ядерки, вимога цілком логічна, тут я з бідоносцем погоджуюсь, хоча на виході буде дуля від дяді Сема
29.10.2024 14:22 Ответить
29.10.2024 19:07 Ответить
Дуже секретно!!!
29.10.2024 14:23 Ответить
Смысл в тех томагавках, если Ермак не разрешит их запускать.
29.10.2024 14:28 Ответить
Бачимомя як рф залучила китайських розробників, фахівців з Ірану та вже на повну живу силу з кндр.У мене одне питання, коли нарешті великі Західні демократії піднімуть свого хвоста і висиуплять за Україну, чому ми одні захищаємо західні цінності чи можливо вони яйця виїденого невартують??
29.10.2024 14:28 Ответить
а хто вам сказав, що Україна захищає якісь Західні цінності. Україна захищає себе. Україна буде захищати Західні цінності тоді коли кацапські ракети летітимуть в Берлін. А так як такого немає, то нікого іншого, крім себе Україна не захищає.
30.10.2024 04:27 Ответить
Не така вона і таємна та частина плану, раз в пресі її обговорюють... Таке враження що спецом тулять в план те, що амери точно не наддадуть. ****, ну є/були люди в цій країні які змогли відновити виробництво крилатих ракет (нептун), ну шо не змогли б вони перепроектувати ту ракету під більший паливний бак, щоб збільшити радіус ураження до 1500 км?
29.10.2024 14:28 Ответить
нащо, якщо були СКАДи ?
29.10.2024 18:05 Ответить
Скад це ж балістична ракета, з радіусом ураження 300 км.
29.10.2024 22:00 Ответить
Так, ця тема широка.

Зверніть увагу, наше ППО погано збиває рос. балістичні ракети. Об"єктивно її складно збивати.
30.10.2024 13:11 Ответить
Ушльопок. Про ядерку і кілька асфальтоукладних машин забув.
29.10.2024 14:43 Ответить
Не кажіть Зєлі, що янкі мають Мінітмен...
29.10.2024 14:48 Ответить
Як що цей пункт секретний то навіщо про нього взагалі писати. У нас весь час так, як що секретне то треба про це писатискрізь. Це не повинно бути так......
29.10.2024 14:51 Ответить
Какой смысл в етих Тамагавках если нам не дают даже Атакамсами стрелять по Сосии
29.10.2024 15:02 Ответить
Тут неточність: Україна може стріляти Західними ракетами по кацапії, але ці ракети не повинні бути надані Заходом. Україна повинна їх купити за свої кошти. Тоді ці ракети в момент покупки вже стають власністю України. А своїми ракетами можуть лупити куди завгодно. Ізраїль так робить і ніяких проблем. Але українці не були б українцями, якби не намагались когось намахати, або вкропити дурника. Все всі прекрасно знають, як це зробити, але хочуть все "надурняка".
30.10.2024 04:36 Ответить
Постійно прирівнювати до Ізраїлю не коректно бо найпотужніше лоббі в конгресі є їхнє не українське. Тому їм можна дуже багат
30.10.2024 04:42 Ответить
Їхнє лобі, чи не їхнє. Я говорю про це, як Ізраїль юридично обходить всі заборони на використання американської зброї поза межами Ізраїлю..
30.10.2024 05:12 Ответить
Потрібно було Пєршинг 2 просити...
29.10.2024 15:08 Ответить
Таємний пункт секретного плану, про який усі знають...
Кривавий цирк 95 продовжується.
29.10.2024 15:15 Ответить
Своє не потрібно було віддвати:

https://youtube.com/shorts/dTbaAyrmzKY?si=_EjBslYcr-zr09Nd
Своє не потрібно було віддвати:
29.10.2024 15:19 Ответить
З чого пускати Томагавки?Там зараз нові наземні комплекси зробили,але їх дуже мало.А так Томагавки з кораблів і підводних човнів пускають.А колись ще був комплекси Грифон,з ядерним Томагавком,але їх давно зняли з озброєння.
29.10.2024 15:33 Ответить
А зєльоний лідор про це знає? Впевнений, що ні. Ці хотєлки придумували інші люди, зєльоний дебіл лише підписував.
30.10.2024 09:30 Ответить
Чмошний шнирь-носій чемоданів Вовка *****-путєн просить все у Китаю, Ірану, Північної Кореї то чому іньшім не просити?
29.10.2024 16:15 Ответить
Точно! Авіаносця разом із f35 та що вже там...відразу ж зі всім навченим штатом на борту і базу з доками пертягнути до Одеси!
29.10.2024 18:19 Ответить
і Україна може у них попросити, і вона дадуть, за гроші.
29.10.2024 22:55 Ответить
Воно все що знало чи чужие туди записали.. чи є зірка смерті(
29.10.2024 16:17 Ответить
А може перестати жебрати а почати договорюватись ?
29.10.2024 16:27 Ответить
З ким?
29.10.2024 18:21 Ответить
С Ираном например.

Кто мешал нам, и западу, не про санкции кудахтать, а мягко намекнуть полотенцеголовым что аллах велик, что мы можем купить чутка мопедов, и немножко торговли разблокировать?

Глупые популисты сами толкнули Иран в ось зла, а теперь ой ой ой, а как же так.
30.10.2024 05:19 Ответить
Денег у куратора попроси,заработал
29.10.2024 18:38 Ответить
Самое главное в этом:

> Список цілей у Росії значно перевищує кількість ракет, які Сполучені Штати чи будь-який інший союзник могли б поставити

Так и запишем: США к войне с РФ не готовы, ракет мало. Но Украине рекомендуют выпускать свои, да-да.
29.10.2024 16:31 Ответить
Просіть і дано буде вам. Це ж у Біблії написано. Не знаю де там потенційні проблеми в Азії у США, але вони стануть реальними, якщо не допомогти у війні в Європі. Україна це вже Європа і географічно і фактично. До Німеччини їхати близько 20 годин автотранспортом, до Польщі ще коротше.
29.10.2024 16:49 Ответить
Трамп же сказав - Європа повинна впрягатися сама, а не розраховувати на амерів.
29.10.2024 18:07 Ответить
ЗЕбіли!!
Який це план?
Це маячня і жебрацтво!
Тим більше ZEзлодюгам ніхто не дасть!
А так легко буде сказати "Запад подлий нє дал"....
29.10.2024 17:17 Ответить
Уже не секретный план....!!! Зедебил Янелох Боневтик Янетряпка
29.10.2024 17:44 Ответить
Список цілей у Росії значно перевищує кількість ракет, які Сполучені Штати чи будь-який інший союзник могли б поставити, не ставлячи під загрозу ракети, призначені для потенційних проблем на Близькому Сході та в Азії

 Ніяк не можуть зрозуміти що всі ці "потенційні проблеми" це одне й те ж.
29.10.2024 17:51 Ответить
Ну, коли потенційні проблеми їм же і наваляють, тоді до них дійде. Так само як було в другу світову війну.
29.10.2024 17:57 Ответить
Серйозно? А і з чого томагавки запускать зібралися?
У нас, що десь завалялися есмінці "АрліБьорк" чи крейсер "Тіконде́рога" чи апч типу "Вірджинія" плаває по Дніпру? Іноді таку дурню змі пишуть, а інші ще й коментують?
29.10.2024 18:16 Ответить
18 августа 2019 года https://lenta.ru/tags/organizations/pentagon/ Министерство обороны США https://lenta.ru/articles/2019/08/22/tomahawk/ провело на острове Сан-Николас у побережья Калифорнии летные испытания крылатой ракеты наземного базирования на дальность свыше 500 километров. Ракета RGM/UGM-109E Tomahawk Land Attack Missile (TLAM Block IV) Военно-морских сил США была запущена установкой вертикального пуска Mark 41, смонтированной не на корабле, а на мобильной наземной платформе.
29.10.2024 19:14 Ответить
Блдь і шо? Питання риторичне - у нас є Марк41 чи США готові надати Марк41 2019 року?! Фантазери вірять в казочки!
29.10.2024 20:41 Ответить
Чому не лазерну зброю?
Хоча,що там лазерна-атомну дай,скаже.
Дадуть атомну-скаже мало атому.
Такий то наш веселун-президент в міжнародних справах.
29.10.2024 18:25 Ответить
Чего уж мелочиться? Какие-то Томагавки... Надо было ядерну бимбу просить, чтоб по Кремлю шарахнуть.
29.10.2024 18:34 Ответить
Наші очікують ,тобто їм стало зрозуміло,що поклали публічно не на того,вірніше на ту ,але не на того((Тепер,якщо Трамп переможе,то рівно стільки часу ,як буде закріплено письмово мирний договів,в народі українському - капітуляція,в москалів - коридор і крим наш(Чому це так виглядає?((Та тому ,що увесь час скиглення нашого недомірка про дальнобійні ракети збігається з часом,від коли припинилися спроби кримський міст завалити,нема ударів по залізниці на ТОТ,нема ударів про кримському перешийку,і ,о боже,курська АЕС продовжує живити окупантів та їх тил((((
29.10.2024 19:36 Ответить
Может трамп и переможе, но не факт что станет президентом. И выборы в Америке раз в 4 года. А не безупречный президент с задачей полностью добить украинцев и Украину
29.10.2024 20:37 Ответить
Скоро у трампа убежище будет просить с дерьмаком. Главное чтобы не успел сбежать
29.10.2024 20:33 Ответить
По суті, цей "план перемоги" це саботаж перемоги. Трагічний фінал долбоїзму 2019 року
29.10.2024 20:47 Ответить
Секретний план Їбанька Зєбаната під кодовою назвою "подай гранату"
29.10.2024 21:04 Ответить
NYT спалили всю кантору! Гарно що хоч нічого не ляпнули про лазерні мечі і костюм АйронМена.
29.10.2024 21:46 Ответить
Порохоботи не очікували такого потужного пункту плану від нашого Лідора. В новому плані перемоги наш Лідор вимагатиме F-35, ракети Minuteman-3 і спецназ blackwater
29.10.2024 22:13 Ответить
Iванку треба надати (не скажу кому, секретно!!!), для перемоги.
29.10.2024 22:33 Ответить
І секретний пункт :
-- Поможіть посадить Потрошенка!!!!
30.10.2024 00:22 Ответить
Дай то бог нашому теляті вовка зїсти! Ніколи їх в Україну не при яких умовах не завезуть!!!
Tomahawk - стратегічні ракети шахтного базування. Вони здатні нести ядерну головну бойову частину. Це не кулеметний патрон або снаряд.
Тут фахівці, досвід, практика порібні, а не ги-ги-ги!!!
Бо якщо щось піде не так, то Чорнобиль здаватиметься дитячою забавкою.
І за кордоном, це дуже добре розуміють.
Спочатку з старими Браунингами, Мардерами, М113, Абрамсами розберіться, а потім про щось інше базікайте.
30.10.2024 12:45 Ответить
