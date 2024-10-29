В секретном пункте "Плана победы" Зеленский просит предоставить ракеты "Tomahawk", - NYT

В секретной части "Плана победы" президент Владимир Зеленский предложил "пакет неядерного сдерживания", в котором Украине предоставляют ракеты Tomahawk.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Высокопоставленный чиновник США заявил, что это является "абсолютно невыполнимым запросом".

"Томагавк" имеет радиус действия 1500 миль, что более чем в семь раз превышает радиус действия ракетных систем большой дальности под названием ATACMS, которые Украина получила в этом году. И Соединенные Штаты прислали лишь ограниченное количество таких", - пишет издание.

По данным NYT, Украина не предоставила Вашингтону убедительных доказательств относительно того, как она будет использовать оружие большой дальности.

"Список целей у России значительно превышает количество ракет, которые Соединенные Штаты или любой другой союзник могли бы поставить, не ставя под угрозу ракеты, предназначенные для потенциальных проблем на Ближнем Востоке и в Азии", - добавили высокопоставленные чиновники США.

"План победы" Украины

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания, они доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".

