В секретном пункте "Плана победы" Зеленский просит предоставить ракеты "Tomahawk", - NYT
В секретной части "Плана победы" президент Владимир Зеленский предложил "пакет неядерного сдерживания", в котором Украине предоставляют ракеты Tomahawk.
Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.
Высокопоставленный чиновник США заявил, что это является "абсолютно невыполнимым запросом".
"Томагавк" имеет радиус действия 1500 миль, что более чем в семь раз превышает радиус действия ракетных систем большой дальности под названием ATACMS, которые Украина получила в этом году. И Соединенные Штаты прислали лишь ограниченное количество таких", - пишет издание.
По данным NYT, Украина не предоставила Вашингтону убедительных доказательств относительно того, как она будет использовать оружие большой дальности.
"Список целей у России значительно превышает количество ракет, которые Соединенные Штаты или любой другой союзник могли бы поставить, не ставя под угрозу ракеты, предназначенные для потенциальных проблем на Ближнем Востоке и в Азии", - добавили высокопоставленные чиновники США.
"План победы" Украины
Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.
По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания, они доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.
По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".
"цілей в россеї забагато"...то дздц... Для "партнерів" пріоритет ракети для Ішраеля передати і потенційні цілі на Близькому Сході та в Азії а ви то таке здихайте по трохи чому призовний вік ще 18?!
Зверніть увагу, наше ППО погано збиває рос. балістичні ракети. Об"єктивно її складно збивати.
Кривавий цирк 95 продовжується.
https://youtube.com/shorts/dTbaAyrmzKY?si=_EjBslYcr-zr09Nd
Своє не потрібно було віддвати:
Кто мешал нам, и западу, не про санкции кудахтать, а мягко намекнуть полотенцеголовым что аллах велик, что мы можем купить чутка мопедов, и немножко торговли разблокировать?
Глупые популисты сами толкнули Иран в ось зла, а теперь ой ой ой, а как же так.
> Список цілей у Росії значно перевищує кількість ракет, які Сполучені Штати чи будь-який інший союзник могли б поставити
Так и запишем: США к войне с РФ не готовы, ракет мало. Но Украине рекомендуют выпускать свои, да-да.
Який це план?
Це маячня і жебрацтво!
Тим більше ZEзлодюгам ніхто не дасть!
А так легко буде сказати "Запад подлий нє дал"....
Ніяк не можуть зрозуміти що всі ці "потенційні проблеми" це одне й те ж.
У нас, що десь завалялися есмінці "АрліБьорк" чи крейсер "Тіконде́рога" чи апч типу "Вірджинія" плаває по Дніпру? Іноді таку дурню змі пишуть, а інші ще й коментують?
Хоча,що там лазерна-атомну дай,скаже.
Дадуть атомну-скаже мало атому.
Такий то наш веселун-президент в міжнародних справах.
ЇбанькаЗєбаната під кодовою назвою "подай гранату"
-- Поможіть посадить Потрошенка!!!!
Tomahawk - стратегічні ракети шахтного базування. Вони здатні нести ядерну головну бойову частину. Це не кулеметний патрон або снаряд.
Тут фахівці, досвід, практика порібні, а не ги-ги-ги!!!
Бо якщо щось піде не так, то Чорнобиль здаватиметься дитячою забавкою.
І за кордоном, це дуже добре розуміють.
Спочатку з старими Браунингами, Мардерами, М113, Абрамсами розберіться, а потім про щось інше базікайте.