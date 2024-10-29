УКР
У секретному пункті "Плану перемоги" Зеленський просить надати ракети "Tomahawk", - NYT

Зеленський у секретному пункті Плану перемоги просив надати Україні ракети Tomahawk

У секретній частині "Плану перемоги" президент Володимир Зеленський запропонував "пакет неядерного стримування", в якому Україні надають ракети Tomahawk.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Високопоставлений чиновник США заявив, що це є "абсолютно нездійсненним запитом".

"Томагавк" має радіус дії 1500 миль, що більш ніж у сім разів перевищує радіус дії ракетних систем великої дальності під назвою ATACMS, які Україна отримала цього року. І Сполучені Штати надіслали лише обмежену кількість таких", - пише видання.

За даними NYT, Україна не надала Вашингтону переконливих доказів щодо того, як вона використовуватиме зброю великої дальності.

"Список цілей у Росії значно перевищує кількість ракет, які Сполучені Штати чи будь-який інший союзник могли б поставити, не ставлячи під загрозу ракети, призначені для потенційних проблем на Близькому Сході та в Азії", - додали високопосадовці США.

"План перемоги" України

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування, вони доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує ще один План, який стосуватиметься внутрішніх рішень та не буде альтернативою "Плану перемоги".

Зеленський Володимир (25537) ракети (4183) США (24353) План перемоги (86)
Топ коментарі
+43
Зірку смерті забув!!!А якщо серйозно....заїбали ті гасла порожні...вже стілько було.Але тезу одну ******** -винні в усьому союзники.А лідор в білому.
29.10.2024 13:02 Відповісти
+35
А свої ''паляниці'' слабо ''випікати''? Чи вона лише для піару хрінпіду!
29.10.2024 13:02 Відповісти
+25
29.10.2024 13:02 Відповісти
"Список цілей у Росії значно перевищує кількість ракет, які Сполучені Штати чи будь-який інший союзник могли б поставити, не ставлячи під загрозу ракети, призначені для потенційних проблем на Близькому Сході та в Азії"

"цілей в россеї забагато"...то дздц... Для "партнерів" пріоритет ракети для Ішраеля передати і потенційні цілі на Близькому Сході та в Азії а ви то таке здихайте по трохи чому призовний вік ще 18?!
29.10.2024 14:00 Відповісти
Томагавками можна було б стріляти умовно з центральної України по російським авіабазам типа всіх відомих саваслейок і інших не підставляючи під удар пускові.Але ссиклі з США як завжди знайшли свої гнилі відмазки.У них бачте Ближній Схід з бедуїнами в сандалях набагато страшніший противник.
29.10.2024 14:09 Відповісти
б-52 не просив? ні? ну, то хоч випйє...
29.10.2024 14:12 Відповісти
Високопоставлений чиновник США заявив, що це є "абсолютно нездійсненним запитом" рашистська агентура написала і проплатила цю куйню для американських ЗМІ,які розносять цей рашистський смерід по цілому світі...Ачи був чиновник???
29.10.2024 14:20 Відповісти
і Зорю смерті Хоча, приймаючи до уваги, що саме піндоси залишили нас без ядерки, вимога цілком логічна, тут я з бідоносцем погоджуюсь, хоча на виході буде дуля від дяді Сема
29.10.2024 14:22 Відповісти
29.10.2024 19:07 Відповісти
Дуже секретно!!!
29.10.2024 14:23 Відповісти
Смысл в тех томагавках, если Ермак не разрешит их запускать.
29.10.2024 14:28 Відповісти
Бачимомя як рф залучила китайських розробників, фахівців з Ірану та вже на повну живу силу з кндр.У мене одне питання, коли нарешті великі Західні демократії піднімуть свого хвоста і висиуплять за Україну, чому ми одні захищаємо західні цінності чи можливо вони яйця виїденого невартують??
29.10.2024 14:28 Відповісти
а хто вам сказав, що Україна захищає якісь Західні цінності. Україна захищає себе. Україна буде захищати Західні цінності тоді коли кацапські ракети летітимуть в Берлін. А так як такого немає, то нікого іншого, крім себе Україна не захищає.
30.10.2024 04:27 Відповісти
Не така вона і таємна та частина плану, раз в пресі її обговорюють... Таке враження що спецом тулять в план те, що амери точно не наддадуть. ****, ну є/були люди в цій країні які змогли відновити виробництво крилатих ракет (нептун), ну шо не змогли б вони перепроектувати ту ракету під більший паливний бак, щоб збільшити радіус ураження до 1500 км?
29.10.2024 14:28 Відповісти
нащо, якщо були СКАДи ?
29.10.2024 18:05 Відповісти
Скад це ж балістична ракета, з радіусом ураження 300 км.
29.10.2024 22:00 Відповісти
Так, ця тема широка.

Зверніть увагу, наше ППО погано збиває рос. балістичні ракети. Об"єктивно її складно збивати.
30.10.2024 13:11 Відповісти
Ушльопок. Про ядерку і кілька асфальтоукладних машин забув.
29.10.2024 14:43 Відповісти
Не кажіть Зєлі, що янкі мають Мінітмен...
29.10.2024 14:48 Відповісти
Як що цей пункт секретний то навіщо про нього взагалі писати. У нас весь час так, як що секретне то треба про це писатискрізь. Це не повинно бути так......
29.10.2024 14:51 Відповісти
Какой смысл в етих Тамагавках если нам не дают даже Атакамсами стрелять по Сосии
29.10.2024 15:02 Відповісти
Тут неточність: Україна може стріляти Західними ракетами по кацапії, але ці ракети не повинні бути надані Заходом. Україна повинна їх купити за свої кошти. Тоді ці ракети в момент покупки вже стають власністю України. А своїми ракетами можуть лупити куди завгодно. Ізраїль так робить і ніяких проблем. Але українці не були б українцями, якби не намагались когось намахати, або вкропити дурника. Все всі прекрасно знають, як це зробити, але хочуть все "надурняка".
30.10.2024 04:36 Відповісти
Постійно прирівнювати до Ізраїлю не коректно бо найпотужніше лоббі в конгресі є їхнє не українське. Тому їм можна дуже багат
30.10.2024 04:42 Відповісти
Їхнє лобі, чи не їхнє. Я говорю про це, як Ізраїль юридично обходить всі заборони на використання американської зброї поза межами Ізраїлю..
30.10.2024 05:12 Відповісти
Потрібно було Пєршинг 2 просити...
29.10.2024 15:08 Відповісти
Таємний пункт секретного плану, про який усі знають...
Кривавий цирк 95 продовжується.
29.10.2024 15:15 Відповісти
Своє не потрібно було віддвати:

https://youtube.com/shorts/dTbaAyrmzKY?si=_EjBslYcr-zr09Nd
Своє не потрібно було віддвати:
29.10.2024 15:19 Відповісти
З чого пускати Томагавки?Там зараз нові наземні комплекси зробили,але їх дуже мало.А так Томагавки з кораблів і підводних човнів пускають.А колись ще був комплекси Грифон,з ядерним Томагавком,але їх давно зняли з озброєння.
29.10.2024 15:33 Відповісти
А зєльоний лідор про це знає? Впевнений, що ні. Ці хотєлки придумували інші люди, зєльоний дебіл лише підписував.
30.10.2024 09:30 Відповісти
Чмошний шнирь-носій чемоданів Вовка *****-путєн просить все у Китаю, Ірану, Північної Кореї то чому іньшім не просити?
29.10.2024 16:15 Відповісти
Точно! Авіаносця разом із f35 та що вже там...відразу ж зі всім навченим штатом на борту і базу з доками пертягнути до Одеси!
29.10.2024 18:19 Відповісти
і Україна може у них попросити, і вона дадуть, за гроші.
29.10.2024 22:55 Відповісти
Воно все що знало чи чужие туди записали.. чи є зірка смерті(
29.10.2024 16:17 Відповісти
А може перестати жебрати а почати договорюватись ?
29.10.2024 16:27 Відповісти
З ким?
29.10.2024 18:21 Відповісти
С Ираном например.

Кто мешал нам, и западу, не про санкции кудахтать, а мягко намекнуть полотенцеголовым что аллах велик, что мы можем купить чутка мопедов, и немножко торговли разблокировать?

Глупые популисты сами толкнули Иран в ось зла, а теперь ой ой ой, а как же так.
30.10.2024 05:19 Відповісти
Денег у куратора попроси,заработал
29.10.2024 18:38 Відповісти
Самое главное в этом:

> Список цілей у Росії значно перевищує кількість ракет, які Сполучені Штати чи будь-який інший союзник могли б поставити

Так и запишем: США к войне с РФ не готовы, ракет мало. Но Украине рекомендуют выпускать свои, да-да.
29.10.2024 16:31 Відповісти
Просіть і дано буде вам. Це ж у Біблії написано. Не знаю де там потенційні проблеми в Азії у США, але вони стануть реальними, якщо не допомогти у війні в Європі. Україна це вже Європа і географічно і фактично. До Німеччини їхати близько 20 годин автотранспортом, до Польщі ще коротше.
29.10.2024 16:49 Відповісти
Трамп же сказав - Європа повинна впрягатися сама, а не розраховувати на амерів.
29.10.2024 18:07 Відповісти
ЗЕбіли!!
Який це план?
Це маячня і жебрацтво!
Тим більше ZEзлодюгам ніхто не дасть!
А так легко буде сказати "Запад подлий нє дал"....
29.10.2024 17:17 Відповісти
Уже не секретный план....!!! Зедебил Янелох Боневтик Янетряпка
29.10.2024 17:44 Відповісти
Список цілей у Росії значно перевищує кількість ракет, які Сполучені Штати чи будь-який інший союзник могли б поставити, не ставлячи під загрозу ракети, призначені для потенційних проблем на Близькому Сході та в Азії

 Ніяк не можуть зрозуміти що всі ці "потенційні проблеми" це одне й те ж.
29.10.2024 17:51 Відповісти
Ну, коли потенційні проблеми їм же і наваляють, тоді до них дійде. Так само як було в другу світову війну.
29.10.2024 17:57 Відповісти
Серйозно? А і з чого томагавки запускать зібралися?
У нас, що десь завалялися есмінці "АрліБьорк" чи крейсер "Тіконде́рога" чи апч типу "Вірджинія" плаває по Дніпру? Іноді таку дурню змі пишуть, а інші ще й коментують?
29.10.2024 18:16 Відповісти
18 августа 2019 года https://lenta.ru/tags/organizations/pentagon/ Министерство обороны США https://lenta.ru/articles/2019/08/22/tomahawk/ провело на острове Сан-Николас у побережья Калифорнии летные испытания крылатой ракеты наземного базирования на дальность свыше 500 километров. Ракета RGM/UGM-109E Tomahawk Land Attack Missile (TLAM Block IV) Военно-морских сил США была запущена установкой вертикального пуска Mark 41, смонтированной не на корабле, а на мобильной наземной платформе.
29.10.2024 19:14 Відповісти
Блдь і шо? Питання риторичне - у нас є Марк41 чи США готові надати Марк41 2019 року?! Фантазери вірять в казочки!
29.10.2024 20:41 Відповісти
Чому не лазерну зброю?
Хоча,що там лазерна-атомну дай,скаже.
Дадуть атомну-скаже мало атому.
Такий то наш веселун-президент в міжнародних справах.
29.10.2024 18:25 Відповісти
Чего уж мелочиться? Какие-то Томагавки... Надо было ядерну бимбу просить, чтоб по Кремлю шарахнуть.
29.10.2024 18:34 Відповісти
Наші очікують ,тобто їм стало зрозуміло,що поклали публічно не на того,вірніше на ту ,але не на того((Тепер,якщо Трамп переможе,то рівно стільки часу ,як буде закріплено письмово мирний договів,в народі українському - капітуляція,в москалів - коридор і крим наш(Чому це так виглядає?((Та тому ,що увесь час скиглення нашого недомірка про дальнобійні ракети збігається з часом,від коли припинилися спроби кримський міст завалити,нема ударів по залізниці на ТОТ,нема ударів про кримському перешийку,і ,о боже,курська АЕС продовжує живити окупантів та їх тил((((
29.10.2024 19:36 Відповісти
Может трамп и переможе, но не факт что станет президентом. И выборы в Америке раз в 4 года. А не безупречный президент с задачей полностью добить украинцев и Украину
29.10.2024 20:37 Відповісти
Скоро у трампа убежище будет просить с дерьмаком. Главное чтобы не успел сбежать
29.10.2024 20:33 Відповісти
По суті, цей "план перемоги" це саботаж перемоги. Трагічний фінал долбоїзму 2019 року
29.10.2024 20:47 Відповісти
Секретний план Їбанька Зєбаната під кодовою назвою "подай гранату"
29.10.2024 21:04 Відповісти
NYT спалили всю кантору! Гарно що хоч нічого не ляпнули про лазерні мечі і костюм АйронМена.
29.10.2024 21:46 Відповісти
Порохоботи не очікували такого потужного пункту плану від нашого Лідора. В новому плані перемоги наш Лідор вимагатиме F-35, ракети Minuteman-3 і спецназ blackwater
29.10.2024 22:13 Відповісти
Iванку треба надати (не скажу кому, секретно!!!), для перемоги.
29.10.2024 22:33 Відповісти
І секретний пункт :
-- Поможіть посадить Потрошенка!!!!
30.10.2024 00:22 Відповісти
Дай то бог нашому теляті вовка зїсти! Ніколи їх в Україну не при яких умовах не завезуть!!!
Tomahawk - стратегічні ракети шахтного базування. Вони здатні нести ядерну головну бойову частину. Це не кулеметний патрон або снаряд.
Тут фахівці, досвід, практика порібні, а не ги-ги-ги!!!
Бо якщо щось піде не так, то Чорнобиль здаватиметься дитячою забавкою.
І за кордоном, це дуже добре розуміють.
Спочатку з старими Браунингами, Мардерами, М113, Абрамсами розберіться, а потім про щось інше базікайте.
30.10.2024 12:45 Відповісти
