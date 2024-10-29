У секретному пункті "Плану перемоги" Зеленський просить надати ракети "Tomahawk", - NYT

У секретній частині "Плану перемоги" президент Володимир Зеленський запропонував "пакет неядерного стримування", в якому Україні надають ракети Tomahawk.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Високопоставлений чиновник США заявив, що це є "абсолютно нездійсненним запитом".

"Томагавк" має радіус дії 1500 миль, що більш ніж у сім разів перевищує радіус дії ракетних систем великої дальності під назвою ATACMS, які Україна отримала цього року. І Сполучені Штати надіслали лише обмежену кількість таких", - пише видання.

За даними NYT, Україна не надала Вашингтону переконливих доказів щодо того, як вона використовуватиме зброю великої дальності.

"Список цілей у Росії значно перевищує кількість ракет, які Сполучені Штати чи будь-який інший союзник могли б поставити, не ставлячи під загрозу ракети, призначені для потенційних проблем на Близькому Сході та в Азії", - додали високопосадовці США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запрошення в НАТО стане нездоланною захисною стіною від імперських амбіцій Росії, - Зеленський

"План перемоги" України

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування, вони доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує ще один План, який стосуватиметься внутрішніх рішень та не буде альтернативою "Плану перемоги".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Довкола "Плану перемоги" циркулює багато дезінформації від тих, хто боїться Росії, - Зеленський