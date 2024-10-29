У секретному пункті "Плану перемоги" Зеленський просить надати ракети "Tomahawk", - NYT
У секретній частині "Плану перемоги" президент Володимир Зеленський запропонував "пакет неядерного стримування", в якому Україні надають ракети Tomahawk.
Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.
Високопоставлений чиновник США заявив, що це є "абсолютно нездійсненним запитом".
"Томагавк" має радіус дії 1500 миль, що більш ніж у сім разів перевищує радіус дії ракетних систем великої дальності під назвою ATACMS, які Україна отримала цього року. І Сполучені Штати надіслали лише обмежену кількість таких", - пише видання.
За даними NYT, Україна не надала Вашингтону переконливих доказів щодо того, як вона використовуватиме зброю великої дальності.
"Список цілей у Росії значно перевищує кількість ракет, які Сполучені Штати чи будь-який інший союзник могли б поставити, не ставлячи під загрозу ракети, призначені для потенційних проблем на Близькому Сході та в Азії", - додали високопосадовці США.
"План перемоги" України
Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.
За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування, вони доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.
За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує ще один План, який стосуватиметься внутрішніх рішень та не буде альтернативою "Плану перемоги".
"цілей в россеї забагато"...то дздц... Для "партнерів" пріоритет ракети для Ішраеля передати і потенційні цілі на Близькому Сході та в Азії а ви то таке здихайте по трохи чому призовний вік ще 18?!
Зверніть увагу, наше ППО погано збиває рос. балістичні ракети. Об"єктивно її складно збивати.
Кривавий цирк 95 продовжується.
https://youtube.com/shorts/dTbaAyrmzKY?si=_EjBslYcr-zr09Nd
Своє не потрібно було віддвати:
Кто мешал нам, и западу, не про санкции кудахтать, а мягко намекнуть полотенцеголовым что аллах велик, что мы можем купить чутка мопедов, и немножко торговли разблокировать?
Глупые популисты сами толкнули Иран в ось зла, а теперь ой ой ой, а как же так.
> Список цілей у Росії значно перевищує кількість ракет, які Сполучені Штати чи будь-який інший союзник могли б поставити
Так и запишем: США к войне с РФ не готовы, ракет мало. Но Украине рекомендуют выпускать свои, да-да.
Який це план?
Це маячня і жебрацтво!
Тим більше ZEзлодюгам ніхто не дасть!
А так легко буде сказати "Запад подлий нє дал"....
Ніяк не можуть зрозуміти що всі ці "потенційні проблеми" це одне й те ж.
У нас, що десь завалялися есмінці "АрліБьорк" чи крейсер "Тіконде́рога" чи апч типу "Вірджинія" плаває по Дніпру? Іноді таку дурню змі пишуть, а інші ще й коментують?
Хоча,що там лазерна-атомну дай,скаже.
Дадуть атомну-скаже мало атому.
Такий то наш веселун-президент в міжнародних справах.
ЇбанькаЗєбаната під кодовою назвою "подай гранату"
-- Поможіть посадить Потрошенка!!!!
Tomahawk - стратегічні ракети шахтного базування. Вони здатні нести ядерну головну бойову частину. Це не кулеметний патрон або снаряд.
Тут фахівці, досвід, практика порібні, а не ги-ги-ги!!!
Бо якщо щось піде не так, то Чорнобиль здаватиметься дитячою забавкою.
І за кордоном, це дуже добре розуміють.
Спочатку з старими Браунингами, Мардерами, М113, Абрамсами розберіться, а потім про щось інше базікайте.