Трамп казав, що телефонуватиме Путіну, можливість розмови не виключена, - Пєсков

У Кремлі не виключають можливості спілкування диктатора Володимира Путіна та Дональда Трампа до інавгурації президента США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков російським ЗМІ.

"Воно не виключене. Він же говорив, що він буде дзвонити Путіну до інавгурації. Є його слова", - сказав він.

Пєсков заявив, що Кремль не зв'язувався зі штабом Трампа після виборів.

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Також він виключив можливість розмови Путіна та Джо Байдена.

Водночас, коментуючи потенційну можливість зустрічі лідерів США та РФ, він сказав, що будь-яка зустріч має бути добре підготовлена

"За кожною зустріччю стоїть велика робота на експертному рівні. Поки що цієї роботи немає, та поки що й рано, з ким там працювати? З адміністрацією Байдена ми не працюємо. Якісь мізерні канали для спілкування технічного є, вони не мають субстантивного характеру", - додав Пєсков.

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Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що сподівається, що в разі перемоги йому вдасться укласти мирну угоду в період між виборами 5 листопада і інавгурацією 20 січня 2025 року.

Також Трамп казав, що дуже добре знає Зеленського та Путіна, тому збирається "дуже швидко" вирішити ситуацію з війною в Україні.