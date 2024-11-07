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Новини
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Трамп казав, що телефонуватиме Путіну, можливість розмови не виключена, - Пєсков

Кремль не виключає можливості контакту Путіна із Трампом до інавгурації

У Кремлі не виключають можливості спілкування диктатора Володимира Путіна та Дональда Трампа до інавгурації президента США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков російським ЗМІ.

"Воно не виключене. Він же говорив, що він буде дзвонити Путіну до інавгурації. Є його слова", - сказав він.

Пєсков заявив, що Кремль не зв'язувався зі штабом Трампа після виборів.

Також читайте: Україна виграла для Заходу час на підготовку до війни з РФ. Європа ним не скористалась, - The Times

Також він виключив можливість розмови Путіна та Джо Байдена.

Водночас, коментуючи потенційну можливість зустрічі лідерів США та РФ, він сказав, що будь-яка зустріч має бути добре підготовлена

"За кожною зустріччю стоїть велика робота на експертному рівні. Поки що цієї роботи немає, та поки що й рано, з ким там працювати? З адміністрацією Байдена ми не працюємо. Якісь мізерні канали для спілкування технічного є, вони не мають субстантивного характеру", - додав Пєсков.

Читайте: Ніхто у світі зараз точно не знає, як Трамп діятиме щодо війни в Україні. Однак можна очікувати на "динамічне президентство", - Туск

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що сподівається, що в разі перемоги йому вдасться укласти мирну угоду в період між виборами 5 листопада і інавгурацією 20 січня 2025 року.

Також Трамп казав, що дуже добре знає Зеленського та Путіна, тому збирається "дуже швидко" вирішити ситуацію з війною в Україні.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1711) путін володимир (24231) росія (66502) США (23623) Трамп Дональд (6326)


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Топ коментарі
+8
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07.11.2024 13:59 Відповісти
+6
@уйло чекає - не дочекається дзвоника, вже всі чумайдани засрав
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07.11.2024 13:59 Відповісти
+3
Хай цей поц скаже *****, що війна вже закінчилася. 24 години ж пройшло...
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07.11.2024 14:00 Відповісти
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@уйло чекає - не дочекається дзвоника, вже всі чумайдани засрав
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07.11.2024 13:59 Відповісти
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07.11.2024 13:59 Відповісти
наразі стан "кульгава" качка, з січня-лютого будемо бачити

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07.11.2024 14:03 Відповісти
так, наразі маємо двох кульгавих качок. Користуючись ситуацією кацапи з похолоданням підуть вабанк.
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07.11.2024 15:07 Відповісти
шо є то є
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07.11.2024 15:12 Відповісти
Хай цей поц скаже *****, що війна вже закінчилася. 24 години ж пройшло...
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07.11.2024 14:00 Відповісти
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07.11.2024 14:02 Відповісти
"Медведєв вирішив пригрозити Трампу, якщо той намагатиметься реалізувати свій план із закінчення війни, долею 35-о президента Сполучених Штатів Джона Кеннеді, якого вбили смертельним пострілом" (С)

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07.11.2024 14:08 Відповісти
письков как обычно несёт пургу 🤣
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07.11.2024 14:03 Відповісти
Военный преступник прекрасная компания.
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07.11.2024 14:04 Відповісти
Доповідь від свого агента чекають
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07.11.2024 14:04 Відповісти
Був би розумний, чекав би на дзвінок від Путіна.
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07.11.2024 14:07 Відповісти
будуть обговорювати вартість "мирного" плану по Трампу.
бариги завжди і всюди однакові були, є, і будуть.
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07.11.2024 14:08 Відповісти
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07.11.2024 14:09 Відповісти
Читаю в очікуванні обов'язкового викрутаса ,який ця ходяча карикатура завжди робить. Опа..."субстантивного". Не підвів йоршик.
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07.11.2024 14:12 Відповісти
А песков з хутиним вже подмились і чекають
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07.11.2024 14:12 Відповісти
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07.11.2024 14:17 Відповісти
він не скаже ***** "йди ***** з України", однозначно.
Буде вмовляти "прекратить стрелять", і обговорюватиме ультиматуми *****, мовляв, "для початку переговорів Україна має повністю вивести свою армію з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Крім цього, Україна має не вступати в НАТО, а також мати "нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус. А задля переговорів з Росією західні країни мають зняти усі санкції з Кремля" - це був останній варіант ультиматуму *****, від 14 червня ц.р.
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07.11.2024 14:19 Відповісти
Гей, трампісти, а які ваші варіанти, що скаже ваш клоун *****?
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07.11.2024 14:21 Відповісти
пан Валерій Чалий непогано на прямому дав попередню аналітику

https://www.youtube.com/watch?v=wKe9dUKiEOQ
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07.11.2024 14:24 Відповісти
Як не дивно, але у цьому інтерв'ю Чалий сказав, що йому Президенту Порошенку найбільш комфортно було працювати із Трампом, аніж із адміністрацією Обами
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07.11.2024 14:27 Відповісти
та й сам ПП цікаво на прямому висловився

https://www.youtube.com/watch?v=UJ_g-1Zo-rY
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07.11.2024 14:34 Відповісти
бачив. А важливе я занотував нижче:
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07.11.2024 16:46 Відповісти
Впевнений що він буде діяти в інтересах Америки.
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07.11.2024 15:00 Відповісти
якщо він знає, в чому полягають стратегічні інтереси США, і де вони тактично не заважають його особистим.
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07.11.2024 15:10 Відповісти
Сергій Кривонос упевнений, що воєнна допомога не зупиниться, а от для зелебобиків "казка скінчилася"

https://www.youtube.com/watch?v=VUigtObPPD8
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07.11.2024 16:01 Відповісти
тоді нам пі*да.
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08.11.2024 01:14 Відповісти
Всё логично. Шестёрка будет звонить боссу-пахану, а не наоборот. Согласно иерархии.
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07.11.2024 14:22 Відповісти
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07.11.2024 14:26 Відповісти
Подивимось, як Америка буде "great again"...
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07.11.2024 14:31 Відповісти
Трамп уже закінчив війну в своїй голові, можем розходитись
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07.11.2024 14:33 Відповісти
Хоча б номер телефону не загубив...бо вже в літах прохіндей
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07.11.2024 14:34 Відповісти
Блазень
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07.11.2024 14:41 Відповісти
Датишооооо??? Ломают комедию как любовник который случайно встретил любовницу с мужем, и делают вид типо они не знакомы
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07.11.2024 14:43 Відповісти
Птиця-говорун,точніш 3,14здун.
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07.11.2024 14:47 Відповісти
Трамп казав, що дзвонитиме Путіну, можливість розмови не виключена, - Пєсков, Був би американський президент "трамбон" "мачо з яйцями" відпові в би..."Виведеш всіх своїх вьивць з території України,тоді можливо побалакаємо ,а поки що ПТН-ПНХ"
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07.11.2024 15:44 Відповісти
Петро Порошенко: про вибори в США. Ефір на телеканалі «Прямий» 6 лист. 2024р.
Наголошую на червоних лініях, які є не лише в Україні, а й в усього вільного світу.
Перше. Жодних компромісів щодо суверенітету і незалежності України. Вона в тій чи іншій формі ніколи не стане колонією росії або не повернеться до зони її впливу.
Друге. Не може бути компромісів з погляду територіальної цілісності України. Вона ніколи не визнає окуповані території та ніколи від них не відмовиться.
Третє. Категорично не можна погодитися на обмеження потужності ЗСУ, бо це є найнадійніший і найефективніший гарант подальшого існування української держави.
Четверте. До повного звільнення наших територій ми не можемо піти на компроміси чи скасування санкцій.
П'яте. Нам треба переконати президента Трампа в тому, що ніякої іншої альтернативи припинення війни, про яку він говорить, не може відбутися без членства України в НАТО. Але для цього ми маємо зробити свою частину домашньої роботи, бо з тим, що є зараз, в НАТО не беруть.
Я не кажу, що ми можемо вижити без американської підтримки. Навпаки.
Ми маємо робити свою частину роботи, а не намагатися перекладати відповідальність на партнерів. Цей сценарій тягне Україну в бік катастрофи. Це безвідповідальна поведінка.
Маємо докласти зусиль, щоб українське питання не стало питанням внутрішньої політики Сполучених Штатів, ба більше, предметом конфлікту між демократами та республіканцями. Українське питання має об'єднувати всіх.
https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko
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07.11.2024 16:48 Відповісти
мене найбільше наразі хвилює рівень контактів ПП із "респами"
від цього залежить доля України
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07.11.2024 16:59 Відповісти
Щось суто мені підказує, що під час цієї розмови можуть навіть й не згадати про Україну. Ну лише наостанок, під час "чаю".
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07.11.2024 17:15 Відповісти
хтось колись тут написав, що одні харанти на нас напали, а інші - продадуть. До того йде.
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08.11.2024 01:15 Відповісти
 
 