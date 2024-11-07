Трамп казав, що телефонуватиме Путіну, можливість розмови не виключена, - Пєсков
У Кремлі не виключають можливості спілкування диктатора Володимира Путіна та Дональда Трампа до інавгурації президента США.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков російським ЗМІ.
"Воно не виключене. Він же говорив, що він буде дзвонити Путіну до інавгурації. Є його слова", - сказав він.
Пєсков заявив, що Кремль не зв'язувався зі штабом Трампа після виборів.
Також він виключив можливість розмови Путіна та Джо Байдена.
Водночас, коментуючи потенційну можливість зустрічі лідерів США та РФ, він сказав, що будь-яка зустріч має бути добре підготовлена
"За кожною зустріччю стоїть велика робота на експертному рівні. Поки що цієї роботи немає, та поки що й рано, з ким там працювати? З адміністрацією Байдена ми не працюємо. Якісь мізерні канали для спілкування технічного є, вони не мають субстантивного характеру", - додав Пєсков.
Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що сподівається, що в разі перемоги йому вдасться укласти мирну угоду в період між виборами 5 листопада і інавгурацією 20 січня 2025 року.
Також Трамп казав, що дуже добре знає Зеленського та Путіна, тому збирається "дуже швидко" вирішити ситуацію з війною в Україні.
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бариги завжди і всюди однакові були, є, і будуть.
Буде вмовляти "прекратить стрелять", і обговорюватиме ультиматуми *****, мовляв, "для початку переговорів Україна має повністю вивести свою армію з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Крім цього, Україна має не вступати в НАТО, а також мати "нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус. А задля переговорів з Росією західні країни мають зняти усі санкції з Кремля" - це був останній варіант ультиматуму *****, від 14 червня ц.р.
https://www.youtube.com/watch?v=wKe9dUKiEOQ
https://www.youtube.com/watch?v=UJ_g-1Zo-rY
https://www.youtube.com/watch?v=VUigtObPPD8
Наголошую на червоних лініях, які є не лише в Україні, а й в усього вільного світу.
Перше. Жодних компромісів щодо суверенітету і незалежності України. Вона в тій чи іншій формі ніколи не стане колонією росії або не повернеться до зони її впливу.
Друге. Не може бути компромісів з погляду територіальної цілісності України. Вона ніколи не визнає окуповані території та ніколи від них не відмовиться.
Третє. Категорично не можна погодитися на обмеження потужності ЗСУ, бо це є найнадійніший і найефективніший гарант подальшого існування української держави.
Четверте. До повного звільнення наших територій ми не можемо піти на компроміси чи скасування санкцій.
П'яте. Нам треба переконати президента Трампа в тому, що ніякої іншої альтернативи припинення війни, про яку він говорить, не може відбутися без членства України в НАТО. Але для цього ми маємо зробити свою частину домашньої роботи, бо з тим, що є зараз, в НАТО не беруть.
Я не кажу, що ми можемо вижити без американської підтримки. Навпаки.
Ми маємо робити свою частину роботи, а не намагатися перекладати відповідальність на партнерів. Цей сценарій тягне Україну в бік катастрофи. Це безвідповідальна поведінка.
Маємо докласти зусиль, щоб українське питання не стало питанням внутрішньої політики Сполучених Штатів, ба більше, предметом конфлікту між демократами та республіканцями. Українське питання має об'єднувати всіх.
https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko
від цього залежить доля України