Украина начала "дипломатическое наступление", чтобы Трамп продолжил помощь, - El Pais

Киев начал "дипломатическое наступление", чтобы убедить Дональда Трампа, что военная помощь Украине не может быть заторможенной, поскольку на кону стоит мировое лидерство Америки.

Об этом пишет издание El Pais, передает Цензор.НЕТ.

Источники в Офисе Президента Украины заявили, что в ближайшие недели повестка дня Владимира Зеленского будет направлена на сближение позиций с Трампом. В планах сделать это до того, как он официально вступит в должность главы США в январе 2025 года.

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Президент Американского университета в Киеве Дэн Райс объяснил, что стратегия Зеленского по "завоеванию Трампа" будет сосредоточена на апелляции к 40-му президенту США Рональду Рейгану.

"Трамп может быть лидером свободного мира, каким был Рейган (против СССР. - Ред.). Одно дело - то, что говорится в предвыборной кампании для национальной аудитории, а другое - международное наследие, которое определяет американского президента в истории. И Трамп - не исключение. К лучшему или к худшему, но его наследие будет отмечено Украиной", - сказал он.

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