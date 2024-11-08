Украина начала "дипломатическое наступление", чтобы Трамп продолжил помощь, - El Pais
Киев начал "дипломатическое наступление", чтобы убедить Дональда Трампа, что военная помощь Украине не может быть заторможенной, поскольку на кону стоит мировое лидерство Америки.
Об этом пишет издание El Pais, передает Цензор.НЕТ.
Источники в Офисе Президента Украины заявили, что в ближайшие недели повестка дня Владимира Зеленского будет направлена на сближение позиций с Трампом. В планах сделать это до того, как он официально вступит в должность главы США в январе 2025 года.
Президент Американского университета в Киеве Дэн Райс объяснил, что стратегия Зеленского по "завоеванию Трампа" будет сосредоточена на апелляции к 40-му президенту США Рональду Рейгану.
"Трамп может быть лидером свободного мира, каким был Рейган (против СССР. - Ред.). Одно дело - то, что говорится в предвыборной кампании для национальной аудитории, а другое - международное наследие, которое определяет американского президента в истории. И Трамп - не исключение. К лучшему или к худшему, но его наследие будет отмечено Украиной", - сказал он.
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ви обмежили контакти опозиції, ви не пускали толкових народних депутатів налагоджувати відносини з американськими колегами
а тепер що ?
Зара трамп допоможе пуйлові розірвати Україну на шматки, бо ж за місяць у лютому 22-го у пуйла не вийшло (ЗСУ завадили).
толку від нашої влади- самі зелені соплі
2. заміна голови одиозного Ермака на більш позитивну фігуру.
3. ЗАПРОШЕННЯ ТРАМПА ДО УКРАЇНИ І поїздка на фронт
4. запрос Інтерполу про затримку всього керівництва раши плюс писькова і мертведева
5. Арешт авторів закону про дрова за спробу ГЕНОЦІДУ українців.
6. арешт авторів закону про евробляхи за геноцид українців
2. Звинувати Трампа, що він не дотримується плану
тепер сидять по коморах, ховаючись від тцк, і бляхи навколо хати, по 6 -8 штук
краще би в армію гроші вклали, щоб воїни вижили, щоб їх не вбили і вони далі воювали
але ж бляха ближче для українця
Ну, і другим пунктом буде створення Комітету національного спасіння, котрий тре наповнити фаховими представниками опозиції усіх рівнів.
подивіться фото в молодості
"план Трампа" опублікувало і підтвердило флоридське інформаційне видання (Трамп все робить через Флориду), а потім у загальних рисах представив політичний експерт-трампіст на Fox News.
Трамп пропонує Росії зберегти Крим та території, контрольовані до 24/02.2022 року без їх юридичного визнання за москвою (назавжди? - А.М). Україна, у свою чергу, зобов'язується дотримуватися нейтралітету і не вступати до НАТО 20 років - це також гарантуватимуть США. Натомість, для запобігання нового вторгнення з боку ерефії, Трамп готовий надати Україні весь спектр ракет далекого радіусу дії з правом застосування виключно при порушенні росією мирної угоди.
При цьому території, які увійшли до складу РФ після 24.02.2022, слід оголосити нейтральною зоною і вивести війська обох сторін (назавжди? а як з Кримом? - А.М). Подальші питання щодо цієї території слід вирішити дипломатичним шляхом. У зоні вглиб до 150 км. по всьому кордону України та Росії не повинно бути жодних ударних систем - лише піхотинці.
Трамп готовий підкріпити цю угоду зняттям низки санкцій із РФ. Росії буде повернуто заморожені активи, виплати репарацій Україні не передбачено, але відновлювати її (Україну) будуть спільними зусиллями США та Європа. Окрім цього, Трамп пропонує для відновлення енергетичної системи України зобов'язати РФ постачати Києву газ зі знижкою 60% не менше 10 років. Він також упевнений, що його план є компромісним для обох сторін і його підтримає глобальний Південь.
Що я думаю з цього приводу... Цей «план» - свідомий вкид для зондування суспільної думки. Не виключаю, що вкид спільний: людей Трампа (автор - Марко Рубіо) і тих спецслужбістів з рф, з якими вони контактували. Це не удетальнена дорожня мапа, а те, що в загальних рисах пропонуватиме нова американська адміністрація. Основа, над якою почнуть працювати БД та кремль через посередників (Орбан, Маск).
Якщо Трамп і Держдеп затвердять щось подібне, і на це погодиться путін (у противному випадку Трамп обіцяє обвалити нафту і зробити з російською енергосистемою те, що союзники у свій час зробили з іракською), ймовірність того, що Зеленський "відморозиться", невелика. Бо не в тому положенні зараз Київ, щоб відмовитися від свого головного партнера, без підтримки якого продовжувати війну буде дуже важко.
Звісно, залишається Європа, але вона ще не настільки "розкрутила" свої військові можливості, щоб повноцінно замінити США. І от коли Трамп з путіним про щось домовляться, і цю домовленість сприйме Глобальний Південь, Україні залишиться торгуватись лише по окремих позиціях. Наприклад, по тих, які виклав учора Петро Порошенко. Особисто я повністю згоден з його чотирма пунктами, але один вважаю нереальним.
Тут ще такий нюанс. Раніше ми традиційно спирались на двопартійну підтримку США - президента-республіканця врівноважував демократичний Конгрес і навпаки. Зараз такого люфту не буде - монотрампізм надовго, і до цього треба звикати.
Ну а поки, не чекаючи інавгурації, у Вашингтон потягнулися "ходоки" і від європейських держав, і від української влади, які намагатимуться встановити контакт з командою Трампа, лобіюючи свої питання. І якщо сьогодні Трамп зустрічатиметься з Борисом Джонсоном, то на найближчі дні заплановані зустрічі його помічників з емісарами української влади.
Основне завдання цих емісарів - показати своє дистанціювання від демократів (перевзуватись у повітрі - наше все!), уточнити: "план перемоги Зеленського" можна весь викинути на смітник, чи все ж таки дозволять залишити його перший аркуш. І, нарешті, вибори в Україні - про це пізніше та окремо.
Як я і казав, коліщата закрутились. Що з цього вийде - не знаю. Ніхто не знає. Але розпочався хоч якийсь двіж, бо читати щодня про наш відступ і бомбардування українських міст немає вже сил навіть в мене - тут, в Америці. Про тих, хто в Україні, взагалі мовчу.
Цинізм геополітичного рівня. Ось це все.
Простий приклад як в штатах почалось шоу із голосуванням нового пакету, затримка допомоги частково була і в ЄС, одночасно пішли блокування кордонів в Польщі, яка є одним із основних форпостів американців в європейській політиці.
Це все брехня що погані фермери за гроші орків то робили, хто їхав бачив що в основному часто поліція блокує дороги, а так званих фермерів на деяких ділянках небуло взагалі.
Потім міністр МЗС Литви проговорився в твітері, що це було штучно для недопущення ескалації але ніби політики вважають, що допустили помилку діючи таким чином.
Також приклад як штати заборонили удари по раші, так само і швидко змінила риторику Британія.
А неофіційно від оточення Трампа - хоч зараз.
Пишуть, що Трампа вже видалили із миротворця
А розширення загрози для ЄС, то більше замовлень на американське озброєння та заміщення орківської нафти і газу їхньою.
Цього Трамп добивався всю попередню каденцію, тиснув щоб ЄС збільшили закупівлю озброєння та їхнього скрапленого газу і ще почали платити за утримання військових баз, але реально зрушення пішли тільки з початком війни.
Тому тут тільки ми зацікавлені в вирішенні, поки є така зацікавленість у нової адміністрації.
Від зєлєних сексологінь іншого не чекай.
Почему второй срок Трампа будет намного страшнее первого внутри страны? Потому что на первом сроке он был а) новичком и поэтому привлекал республиканцев рейгановского состава (Келли, Маттис, Болтон, Эспер и тд), б) его сдерживало https://www.ponomaroleg.com/o-reporte-mjullera-zakljuchenie/ расследование Мюллера , а затем - демократический Конгресс (https://www.ponomaroleg.com/den-impichmenta-chto-kriticheski-vazhno/ два импичмента ). Поэтому Трамп не успел нанести непоправимый ущерб политической системе страны, свободе СМИ, антикоррупционным органам и спецслужбам и тд.
Сегодня ничего этого нет и не будет и сегодня он сразу поставит на должности, включая Минюст, ультра-правых, своих друзей и родственников, фашистов (https://www.ponomaroleg.com/ideolog-trampa-stiv-bennon-proignoriroval-povestku-komissii/ Беннон , Миллер), агентов России (https://www.ponomaroleg.com/pochemu-tramp-pomiloval-generala-flinna/ генерал Флинн ), олигархов (Маск и др).
Что еще будет иметь катастрофические последствия - так это Верховный Суд.
Два или три самых пожилых судьи подадут в отставку и на их место Трамп назначит 40-ка летних ультра-правых и, учитывая, что судьи в ВС назначаются пожизненно, то значит лет на 40-50 вперед Америка будет иметь ультра-правый ВС. Это - для нескольких поколений людей.
На международной арене США перестанут быть Лидером Свободного мира, мировым полицейским и воплотится мечта и цель Путина и Си о замене однополярного мира с одной сверхдержавой на многополярный мир с разделом на сферы влияния (Путин с подачи Трампа будет претендовать на экс-СССР, без Балтии, так как страны Балтии в НАТО).
Хто першим почав давати зброю Україні? Трамп.
Хто стримував усіх диктаторів при першому строку? Трамп.
І ще багато чого. Але дебілам це важко пояснити.
Дав трохи Джавелінів Трамп, а Петріоти від Байдена нічого не варті.
Это как в поговорке: "Заставь дурня Богу молится"
Джавелины дал Трамп, и Пэтриоты Трамп тоже дал бы, причем еще раньше и больше. Но тогда вопрос о Пэтриотах не стоял. Их Украина тогда не просила.
Включи мозги.
Він створив прецедент, це вже немало. Якби замість байдена був би Трамп, то Україна ще у 22 отримала і Петріоти і все інше в потрібних кількостях.
Наш оратор. щось довго жував-пережовував у гримасах. а потім таки видав:---Такий мир дуже дорого обійдеться...
Спотвореними гримасами даючи зрозуміти--що його особисто б це задовільнило та народ України ( із здачею всих окупованих територій та іще й СТОП--НАТО на 20 років . як вже тепер пропонує рудий прохіндей...) ажніяк!
Одним словом: яке йшло --такого й здибало ... тепер і американці ощасливились : --мають таке саме . як і всі ми: ЧМО-73% )
P.S. А нині процес( під нові реалії рудого ) пішов: іще донедавна -63% українців готові були. стійко. переносити тяготи війни. а . сьогодні. якщо вірити новим вкидам--нирнув у піке... Хтось вже потерає пухкенькі рученята. мовляв : нагреблися...набанкувалися. до:
"вже НЕ можу!!! А тепер і хохлів ( щоб НЕ відібрали...) тихцем. на догоду скинемо КАРЛИКУ...( давно ж з кремля виглядає... )
Може просто приїхали дати виступ всією шоблою, в політичному стилі - на повній серьйозності хрипіти текст від д'
АртаньянаЄрмака....