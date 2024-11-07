Как Трамп планирует завершить войну в Украине? | Юрий Бутусов. ВIДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире анализирует заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа по поводу планов быстро закончить войну в Украине.

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Напоминаем, Дональд Трамп после победы на выборах президента США заявил, что его цель – остановить все войны в мире.

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