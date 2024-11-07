Как Трамп планирует завершить войну в Украине? | Юрий Бутусов. ВIДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире анализирует заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа по поводу планов быстро закончить войну в Украине.
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Напоминаем, Дональд Трамп после победы на выборах президента США заявил, что его цель – остановить все войны в мире.
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А потім хоть трава не рости...
Т.е запись шла в прямом эфире?
Уважаемый редактор "шпарил" экспромтом? Без текстовой версии?
Один, очень уважаемый редактор новостного агенства, на основании документов и лично взятых интервью, утверждает что Украина взорвала Северный поток. Я коллекционирую сенсационные заявления с этого сайта. Чтоб вы знали Захарченко, Моторолу, Гиви, и главное Дремова и Мозгового тоже мы. Я знаю у кого учился Буданов.
На очередную блокировку администрацией я уже наговорил
(шкода, що не можу навести гіперлінки на ці ультиматуми ***** навіть в новинній стрічці Цензора, кнопки зникли, так що шукайте за тегом "*****", дати я вказав).
Яка нахрін капітуляція?
В кращому випадку Трамп цього не розуміє...
Яким треба було бути кретином, щоб вірити, що Трамп підтримає Україну на полі бою більше, ніж Байден.
Я ще розумію ухилянтів, для яких закінчення війни будь-якою ціною - це гарантія не потрапити на фронт.
Я розумію проплачених тролів, я розумію кацапських тролів - для них це питання зарплатні або ідеології.
А от всі інші придурки - вони як могли повірити в Трампа? А відповідь дуже проста - так само, як 73% в 2019-му.
https://biz.censor.net/user/195545
https://biz.censor.net/user/508818
https://biz.censor.net/user/580354
Тьху, падли https://biz.censor.net/news/3508545/******************************************************************
https://censor.net/ua/user/510158
Чекаємо...
P.S. Цікаво, навіщо цензор видаляє активні посилання на власний же сайт?..
Путин раскачал экономику. У вояки 250 тыс зарплата, на оборонном заводе 80. Закончить войну и всех вернуть на 30 тысяч? У них на руках много бабла которое некуда тратить. Покупать чери по цене мерса? Капитуляция Украины не решение их проблем. Нужно вернуться на рынки Европы. Один Трамп это не решит.
У Трампа и ***** нет решения.
хоча, шо взяти з ідіота, котрий вважає, шо може вмовити рашку воювати проти китаю...
Бо воно НЕ певне!
Пригадайте що було 8 років ТЛМУ!?!?!?!
Почему второй срок Трампа будет намного страшнее первого внутри страны? Потому что на первом сроке он был а) новичком и поэтому привлекал республиканцев рейгановского состава (Келли, Маттис, Болтон, Эспер и тд), б) его сдерживало https://www.ponomaroleg.com/o-reporte-mjullera-zakljuchenie/ расследование Мюллера , а затем - демократический Конгресс (https://www.ponomaroleg.com/den-impichmenta-chto-kriticheski-vazhno/ два импичмента ). Поэтому Трамп не успел нанести непоправимый ущерб политической системе страны, свободе СМИ, антикоррупционным органам и спецслужбам и тд.
Сегодня ничего этого нет и не будет и сегодня он сразу поставит на должности, включая Минюст, ультра-правых, своих друзей и родственников, фашистов (https://www.ponomaroleg.com/ideolog-trampa-stiv-bennon-proignoriroval-povestku-komissii/ Беннон , Миллер), агентов России (https://www.ponomaroleg.com/pochemu-tramp-pomiloval-generala-flinna/ генерал Флинн ), олигархов (Маск и др).
Что еще будет иметь катастрофические последствия - так это Верховный Суд.
Два или три самых пожилых судьи подадут в отставку и на их место Трамп назначит 40-ка летних ультра-правых и, учитывая, что судьи в ВС назначаются пожизненно, то значит лет на 40-50 вперед Америка будет иметь ультра-правый ВС. Это - для нескольких поколений людей.
На международной арене США перестанут быть Лидером Свободного мира, мировым полицейским и воплотится мечта и цель Путина и Си о замене однополярного мира с одной сверхдержавой на многополярный мир с разделом на сферы влияния (Путин с подачи Трампа будет претендовать на экс-СССР, без Балтии, так как страны Балтии в НАТО).
"План Трампа" опублікувало і підтвердило флоридське інформаційне видання (Трамп все робить через Флориду), а потім у загальних рисах представив політичний експерт-трампіст на Fox News.
Трамп пропонує Росії зберегти Крим та території, контрольовані до 24/02.2022 року без їх юридичного визнання за москвою (назавжди? - А.М). Україна, у свою чергу, зобов'язується дотримуватися нейтралітету і не вступати до НАТО 20 років - це також гарантуватимуть США. Натомість, для запобігання нового вторгнення з боку ерефії, Трамп готовий надати Україні весь спектр ракет далекого радіусу дії з правом застосування виключно при порушенні росією мирної угоди.
При цьому території, які увійшли до складу РФ після 24.02.2022, слід оголосити нейтральною зоною і вивести війська обох сторін (назавжди? а як з Кримом? - А.М). Подальші питання щодо цієї території слід вирішити дипломатичним шляхом. У зоні вглиб до 150 км. по всьому кордону України та Росії не повинно бути жодних ударних систем - лише піхотинці.
Трамп готовий підкріпити цю угоду зняттям низки санкцій із РФ. Росії буде повернуто заморожені активи, виплати репарацій Україні не передбачено, але відновлювати її (Україну) будуть спільними зусиллями США та Європа. Окрім цього, Трамп пропонує для відновлення енергетичної системи України зобов'язати РФ постачати Києву газ зі знижкою 60% не менше 10 років. Він також упевнений, що його план є компромісним для обох сторін і його підтримає глобальний Південь.