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Как Трамп планирует завершить войну в Украине? | Юрий Бутусов. ВIДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире анализирует заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа по поводу планов быстро закончить войну в Украине.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Напоминаем, Дональд Трамп после победы на выборах президента США заявил, что его цель – остановить все войны в мире.

Смотрите также: Как удержать фронт? | Юрий Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ВИДЕО

Автор: 

США (27334) Бутусов Юрий (4390) Трамп Дональд (5850)


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Топ комментарии
+11
Що Тільки не ляпають язиком щоб обрали в Президенти.
А потім хоть трава не рости...
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07.11.2024 20:11 Ответить
+8
"Україна відмовляється від вступу в НАТО" 😂🤣 наче всі тягнуть Україну в НАТО, а вона така - впирається рогами і не хоче входити, мол, не для цього мамка квіточку ростила... Щоб Україна вступила в НАТО, потрібно щоб все НАТО було готове захищати Україну... а там, купа персонажів, які не хочуть
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07.11.2024 20:18 Ответить
+8
1.тоді були добровольці-навіжені патріоти України. 2.були ще запаси зброї і БК. 3.і був Залужний, з помічниками. А потім дідьо Байден підкинув трішки своєї техніки, включились в цю справу німці, британці, французи, поляки, румуни та народи Балтії - і на ній викинули супостата з правобережжя та з Харківської області. А потім - це все стало в дефіциті... особливо патріоти о/с з генералами включно. От і відступаємо...
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07.11.2024 20:49 Ответить
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Пророки та касандри ниньки плодяться, як таргани.
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07.11.2024 20:07 Ответить
"Україна відмовляється від вступу в НАТО" 😂🤣 наче всі тягнуть Україну в НАТО, а вона така - впирається рогами і не хоче входити, мол, не для цього мамка квіточку ростила... Щоб Україна вступила в НАТО, потрібно щоб все НАТО було готове захищати Україну... а там, купа персонажів, які не хочуть
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07.11.2024 20:18 Ответить
Бачення ситуации люди з критичним мисленням...👍🤝
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08.11.2024 11:21 Ответить
Що Тільки не ляпають язиком щоб обрали в Президенти.
А потім хоть трава не рости...
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07.11.2024 20:11 Ответить
КРАЩЕ Б НАПИСАВ !
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07.11.2024 20:12 Ответить
напише. Традиційно - день-два пройде, обробить відуху в текст, і напише. Тут слід віддати Бутусову належне.
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07.11.2024 20:14 Ответить
Обработать видео в текст.
Т.е запись шла в прямом эфире?
Уважаемый редактор "шпарил" экспромтом? Без текстовой версии?
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08.11.2024 07:42 Ответить
так, всі подібні ютубні блоги (не тільки Бутусова) йдуть за тезами (планом), а наповнення тез - експромт.
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08.11.2024 13:48 Ответить
зайдіть на розділ "Резонанс" щойно появилась текстоваа версія.
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08.11.2024 14:49 Ответить
Дякую
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08.11.2024 17:13 Ответить
Прочитал. Мы хотим себе с пола статью поднять? Вы считаете политическая обстановка не поменяется? Провернется колесо и кого то на бабки поставят. Ведь по всем документам оставшимся в истории Саакашвили напал на Осетию.
Один, очень уважаемый редактор новостного агенства, на основании документов и лично взятых интервью, утверждает что Украина взорвала Северный поток. Я коллекционирую сенсационные заявления с этого сайта. Чтоб вы знали Захарченко, Моторолу, Гиви, и главное Дремова и Мозгового тоже мы. Я знаю у кого учился Буданов.
На очередную блокировку администрацией я уже наговорил
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08.11.2024 18:50 Ответить
я і без Бутусова, і так знаю, як трамп планує завершити касапо-українську війну: примусити Україну до капітуляції, нехай часткової капітуляції на принципових умовах *****, які він висунув перед повномасштабним вторгненням в Україну та 14 червня ц.р.

(шкода, що не можу навести гіперлінки на ці ультиматуми ***** навіть в новинній стрічці Цензора, кнопки зникли, так що шукайте за тегом "*****", дати я вказав).
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07.11.2024 20:12 Ответить
Трамп не президент ні України, ні росії. На початку війни Трампа не було - вистояли.
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07.11.2024 20:15 Ответить
1.тоді були добровольці-навіжені патріоти України. 2.були ще запаси зброї і БК. 3.і був Залужний, з помічниками. А потім дідьо Байден підкинув трішки своєї техніки, включились в цю справу німці, британці, французи, поляки, румуни та народи Балтії - і на ній викинули супостата з правобережжя та з Харківської області. А потім - це все стало в дефіциті... особливо патріоти о/с з генералами включно. От і відступаємо...
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07.11.2024 20:49 Ответить
Хло захопив 10 облцентрів і оточив Київ?
Яка нахрін капітуляція?
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07.11.2024 20:20 Ответить
Йому вистачить для початку і 5-ти облцентрів: Сімферополь, Донецьк, Луганськ, Херсон і Запоріжжя. Зараз ідуть бої за Вовчанськ і Куп'янськ, захопить їх, і по вже відомому зразку проведе "референдум" з приєднанням Харкова і області до свого Мордору. Далі - Дніпро, і т.д.

В кращому випадку Трамп цього не розуміє...
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07.11.2024 20:23 Ответить
https://www.warmapper.org/stats
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07.11.2024 20:27 Ответить
нафік мені отоа незрозуміла інфографіка? Вам, трампістам, її коментувати не буду! Вас все-одно не переконаєш, вас легше повбивати разом з касапами.
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07.11.2024 20:32 Ответить
так іди убивай до схочу, в окопи, х"лі ти тут дрищещ з дивану. звик жар загрібати чужими тілами?
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07.11.2024 20:36 Ответить
мої окопи - в минулому. А, може, і в майбутньому, якщо ***** сунеться на правобережжя впритул до моєї хати. Второпав?
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07.11.2024 20:41 Ответить
Так чому ж ти проти миру, якщо не йдеш, проти щоб чиїсь рідні повернулись додому живі й некаліками ?
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07.11.2024 20:45 Ответить
я проти капітуляції!
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07.11.2024 20:50 Ответить
якн ти маєш право бути проти миру якщо ти ухилянт
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07.11.2024 21:00 Ответить
Так, кацапи вже обговорюють ;референдум; в Харківській області.
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07.11.2024 20:41 Ответить
Не заважати тут розводити зраду. У адептів "кордонів 91 року" оюбе припинення бойових дій = капітуляція.
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07.11.2024 21:54 Ответить
О! І Бутусов туди ж - у "свідки секти Трампа". Як ви вже всі задрали з вашими фантазіями, "передбаченнями" , "аналізом" того "що буде робити Трамп коли стане президентом". Він зараз "між світами" і все говорить, говорив і проголошував не має жодного значення бо ситуація змінюється кожного дня. Те що було вигідним і правильним вчора вже не підходить для сьогодні. До січня 2025 ситуація можуть статися події які змінять розклад сил. Врешті Трамп може не дожити до посади - дідусю 79 рочків... та й деменція вже стукає в його голову... Трамп нічим не відрізняється зараз від будь якого типа який щойно виграв вибори - він "за все хороше і проти всього поганого". А те що він буде робити на посаді в словесному тумані і не підлягає прогнозуванню.
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07.11.2024 20:16 Ответить
Трамп може запропонувати Раше і Україні - або зупиняйтесь на існуючій лінії зіткнення років на 20 миру, або Штати нададуть Україні достатньо зброї для знищення російської економіки.
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07.11.2024 20:18 Ответить
нащо це амерам?
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07.11.2024 20:21 Ответить
Поперше це реальний розмін для тривалого миру. Подруге Трампу не потрібна нестабільність у світі, а війна - нестабільність. Потретє буде можливість зайнятись внутрішніми справами Америки. Ну і заробить собі імідж миротворця на рівному місці
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07.11.2024 20:26 Ответить
Ваня, Трамп ще хоче отримати нобелівську премію миру... Заради неї він піде на все, аж до того, щоб отримати її разом з ЄрЗе і ******...
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07.11.2024 20:34 Ответить
Хто буде воювати цією зброєю ?
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08.11.2024 09:49 Ответить
Натискати на кнопку пуску ракет може і підліток, і пенсіонер
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08.11.2024 10:28 Ответить
Конешно, хтось їм довірить
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08.11.2024 11:27 Ответить
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07.11.2024 20:25 Ответить
ТРАМП ПОПРОСИТЬ РАЗОМ ЗЕЛЕНСЬКОГО Й ПУТІНА ЗІГРАТИ НА ПІАНІНО )))))))))))))))))))))
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07.11.2024 20:34 Ответить
Не видавайте забаганки зебілів за наміри наших союзників скоріше діюча влада України все здає і продає чим США
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07.11.2024 20:47 Ответить
Солонін кілька днів тому виклав своє багатослівне бачення закінчення цієї війни.
Яким треба було бути кретином, щоб вірити, що Трамп підтримає Україну на полі бою більше, ніж Байден.
Я ще розумію ухилянтів, для яких закінчення війни будь-якою ціною - це гарантія не потрапити на фронт.
Я розумію проплачених тролів, я розумію кацапських тролів - для них це питання зарплатні або ідеології.
А от всі інші придурки - вони як могли повірити в Трампа? А відповідь дуже проста - так само, як 73% в 2019-му.
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07.11.2024 20:47 Ответить
он, двоє таких з числа трампоботів і ухилянтів Макс driver507 та Jack Bo вже вилізли.
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07.11.2024 20:53 Ответить
Мені цікавіші інші проплачені і ідеологічні падлюки:


https://biz.censor.net/user/195545
https://biz.censor.net/user/508818
https://biz.censor.net/user/580354

Тьху, падли https://biz.censor.net/news/3508545/******************************************************************
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07.11.2024 21:24 Ответить
https://censor.net/ua/user/509912
https://censor.net/ua/user/510158
Чекаємо...

P.S. Цікаво, навіщо цензор видаляє активні посилання на власний же сайт?..
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07.11.2024 21:28 Ответить
та всі активні лінки повидалялись. Зверни увагу, в третій комірці вікна коменті залишилась лише кнопка "очистити форматування", а кнопки лінків пропали.
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07.11.2024 21:45 Ответить
хотіли пєрєстать стрєлять,.. та на шашлики.. водочкі там..і все таке
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08.11.2024 00:49 Ответить
ЗМІ олігархів системно вели роботу проти п'ятого президента, не сподобовся він їм.
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08.11.2024 03:07 Ответить
Трамп може шось і планує - а путлєр погодиться?
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07.11.2024 20:57 Ответить
Снятие санкций, всех. Выплата ущерба для России. Нужны мерсы, пармезан и (не ржать французское бельё)
Путин раскачал экономику. У вояки 250 тыс зарплата, на оборонном заводе 80. Закончить войну и всех вернуть на 30 тысяч? У них на руках много бабла которое некуда тратить. Покупать чери по цене мерса? Капитуляция Украины не решение их проблем. Нужно вернуться на рынки Европы. Один Трамп это не решит.
У Трампа и ***** нет решения.
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08.11.2024 08:40 Ответить
трумп мало чим відрізняється від пуйла. обоє мріють повернути світ назад в умовний 1985. але є лише одна людина, котра на це здатна - і це доктор емметт браун. а решта зазнають фіаско.
хоча, шо взяти з ідіота, котрий вважає, шо може вмовити рашку воювати проти китаю...
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07.11.2024 21:41 Ответить
Як, як. За 24 години, одним дзвінком
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07.11.2024 21:50 Ответить
два-три, максимум п.ять
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07.11.2024 22:02 Ответить
Х і З, що хоче, думає , може і особливо зробить Mr Trump!
Бо воно НЕ певне!
Пригадайте що було 8 років ТЛМУ!?!?!?!
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07.11.2024 22:55 Ответить
Трамп на сьогодні сам не знає, як йому закінчити війну.
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08.11.2024 00:23 Ответить
Набігло Зеленої сволоти...
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08.11.2024 00:38 Ответить
Олег Пономарь: https://www.ponomaroleg.com/triumf-ili-krizis/
Почему второй срок Трампа будет намного страшнее первого внутри страны? Потому что на первом сроке он был а) новичком и поэтому привлекал республиканцев рейгановского состава (Келли, Маттис, Болтон, Эспер и тд), б) его сдерживало https://www.ponomaroleg.com/o-reporte-mjullera-zakljuchenie/ расследование Мюллера , а затем - демократический Конгресс (https://www.ponomaroleg.com/den-impichmenta-chto-kriticheski-vazhno/ два импичмента ). Поэтому Трамп не успел нанести непоправимый ущерб политической системе страны, свободе СМИ, антикоррупционным органам и спецслужбам и тд.
Сегодня ничего этого нет и не будет и сегодня он сразу поставит на должности, включая Минюст, ультра-правых, своих друзей и родственников, фашистов (https://www.ponomaroleg.com/ideolog-trampa-stiv-bennon-proignoriroval-povestku-komissii/ Беннон , Миллер), агентов России (https://www.ponomaroleg.com/pochemu-tramp-pomiloval-generala-flinna/ генерал Флинн ), олигархов (Маск и др).
Что еще будет иметь катастрофические последствия - так это Верховный Суд.
Два или три самых пожилых судьи подадут в отставку и на их место Трамп назначит 40-ка летних ультра-правых и, учитывая, что судьи в ВС назначаются пожизненно, то значит лет на 40-50 вперед Америка будет иметь ультра-правый ВС. Это - для нескольких поколений людей.
На международной арене США перестанут быть Лидером Свободного мира, мировым полицейским и воплотится мечта и цель Путина и Си о замене однополярного мира с одной сверхдержавой на многополярный мир с разделом на сферы влияния (Путин с подачи Трампа будет претендовать на экс-СССР, без Балтии, так как страны Балтии в НАТО).
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08.11.2024 13:50 Ответить
Олег Шарп, - https://t.me/Ol_Sharp/20787:
"План Трампа" опублікувало і підтвердило флоридське інформаційне видання (Трамп все робить через Флориду), а потім у загальних рисах представив політичний експерт-трампіст на Fox News.
Трамп пропонує Росії зберегти Крим та території, контрольовані до 24/02.2022 року без їх юридичного визнання за москвою (назавжди? - А.М). Україна, у свою чергу, зобов'язується дотримуватися нейтралітету і не вступати до НАТО 20 років - це також гарантуватимуть США. Натомість, для запобігання нового вторгнення з боку ерефії, Трамп готовий надати Україні весь спектр ракет далекого радіусу дії з правом застосування виключно при порушенні росією мирної угоди.
При цьому території, які увійшли до складу РФ після 24.02.2022, слід оголосити нейтральною зоною і вивести війська обох сторін (назавжди? а як з Кримом? - А.М). Подальші питання щодо цієї території слід вирішити дипломатичним шляхом. У зоні вглиб до 150 км. по всьому кордону України та Росії не повинно бути жодних ударних систем - лише піхотинці.
Трамп готовий підкріпити цю угоду зняттям низки санкцій із РФ. Росії буде повернуто заморожені активи, виплати репарацій Україні не передбачено, але відновлювати її (Україну) будуть спільними зусиллями США та Європа. Окрім цього, Трамп пропонує для відновлення енергетичної системи України зобов'язати РФ постачати Києву газ зі знижкою 60% не менше 10 років. Він також упевнений, що його план є компромісним для обох сторін і його підтримає глобальний Південь.
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08.11.2024 13:52 Ответить
 
 