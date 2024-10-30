РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4889 посетителей онлайн
Новости Видео Война
5 665 26

Как удержать фронт? | Юрий Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире делится своим видением необходимых шагов для остановки наступления российских оккупантов на Донбассе.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чому Сирський не здатний втримати фронт? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрий (4416)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Поверніть в Генштаб бойових генералів Муженко, Кривоніс, та всіх, хто був в ньому до 2019 року. Досить корупції на фронті, який розводить Генштаб. І на останнє, комік не може бути головнокомандувач.
показать весь комментарий
30.10.2024 21:43 Ответить
+8
После увольнения Залужного зедерьмом были сняты более 70 комбригов, они разваливают ЗСУ и сдают Украину кацапне!!!
показать весь комментарий
30.10.2024 22:12 Ответить
+3
показать весь комментарий
30.10.2024 21:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
30.10.2024 21:19 Ответить
Поверніть в Генштаб бойових генералів Муженко, Кривоніс, та всіх, хто був в ньому до 2019 року. Досить корупції на фронті, який розводить Генштаб. І на останнє, комік не може бути головнокомандувач.
показать весь комментарий
30.10.2024 21:43 Ответить
Навіть не сподівайтесь. Нікого зеленский не поверне та нічого не зробить для зупинки рашистів. Ви ще нічого не зрозуміли - ще на початку року американський генерал сказав - Україна проіснує до кінця 24 року, максімум на початок 25. Дивлячись на те шо творить зеленский - тому вони і не хочуть давати зброю, ракети..... - нашо?
показать весь комментарий
30.10.2024 23:06 Ответить
Нам пец, да?
показать весь комментарий
30.10.2024 22:04 Ответить
К сожалению видимо да...
показать весь комментарий
30.10.2024 22:06 Ответить
Дякую! Заспокоiли!
показать весь комментарий
30.10.2024 23:02 Ответить
После увольнения Залужного зедерьмом были сняты более 70 комбригов, они разваливают ЗСУ и сдают Украину кацапне!!!
показать весь комментарий
30.10.2024 22:12 Ответить
Це саме підтвердив Генерал Дмитро Марченко. Якшо рашисти візьмуть Покровськ то там вихід на оперативний простір бо там вже нема ЗСУ.
показать весь комментарий
30.10.2024 23:01 Ответить
70 комбригов.
Это не звание, а должность?
У нас 18 бригад, считая танковые и артиллерийские
показать весь комментарий
31.10.2024 06:45 Ответить
Это все 18 бригад ? - Лондонський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C Міжнародний інститут стратегічних досліджень у своєму виданні https://uk.wikipedia.org/wiki/The_Military_Balance The Military Balance 2024 року зазначав, що Збройні Сили України налічували до 800 000 військовослужбовців, з яких 350 000 у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сухопутних військах , 20 000 у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ВМС , 37 000 у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Повітряних силах , 40 000 у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Десантно-штурмових військах , невідома кількість у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Силах спеціальних операцій та до 350 000 у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Силах територіальної оборони .
показать весь комментарий
31.10.2024 09:52 Ответить
И вот здесь послушай с 34 минуты...

https://www.youtube.com/watch?v=rekiGo41HLA
показать весь комментарий
31.10.2024 11:11 Ответить
https://x.com/boikobogdan1



https://x.com/boikobogdan1

Богдан



https://x.com/boikobogdan1

@boikobogdan1


ШОК/АНАЛІЗ ФРОНТУ.УКРАЇНА ТЕРПИТЬ НАДЗВИЧАЙНО ТЯЖКУ ТАКТИЧНУ КАТАСТРОФУ.ТАКОГО НЕ БУЛО НІКОЛИ.КІЛЬКІСТЬ ВТРАЧЕНИХ ТЕРИТОРІЙ ПЕРЕХОДИТЬ В ЯКІСНУ КАТАСТРОФУ-МОЖЛИВУ ВТРАТУ ДЕРЖАВНОСТІ.ВИНА ЗА ПОРАЗКУ НА ЗЕЛЬЦУ/ЄРМАКУ/СИРСЬКОМУ!Упирі ВЕДУТЬ ДО КАТАСТРОФИ!
https://www.youtube.com/watch?v=9WVrnu0hi10
показать весь комментарий
30.10.2024 22:29 Ответить
Коли ТЦК на фронт ловить інвалідів, а за хабарі здорових робить "інвалідами", то про яку обороноздатність країни можна казати? Мабуть, тому і посипався фронт. Чи не пора співробітникам ТЦК, та поліції йти захищати Україну? На фронті мають бути здорові та підготовлені бійці. Не можна від інвалідів ждати перемоги на фронті.
показать весь комментарий
30.10.2024 23:10 Ответить
ти розумієш, що під командуванням ЕрЗе (Сирський - там як передоточна ланка) ті тецекашники, поліцаї та білобілетні бугає "зточаться" в перший тиждень-другий (якщо не в перший день)...
показать весь комментарий
30.10.2024 23:31 Ответить
Фронт посипався, бо подібні до тебе люди вважають, що тецекісти в принципі мають право хапати на вулицях таких, чи не таких людей. Зі своєю любовʼю до тоталітаризму тоб буде дуже комфортно на расєє
показать весь комментарий
31.10.2024 09:53 Ответить
Досить просто, видати кожній роті зеленого слогу клована та по 1 бандиту з охвіса Володьки + когось з керівних посад СБУ/ДБР/Прокуратури/Суддів/Поліцаїв - і цих потужних пацаеів/тьоток використовувати як передовий штурмовий загін. У москалів буде паніка, бо стріляти прийдеться в своїх генералів, а Україна в цьому випадку виграє у будь якому випадку: помре або гнида корупціонер з паспортом українця або москаль. І бюджетна відомість скоротить витрати, навіть якщо виплатять сім'ям компенсацію.
показать весь комментарий
31.10.2024 00:21 Ответить
Te sto rabotajet v stabe i certiat oboronyje karti,u nix jest takoje poniatyje i ne kak po drugomu.To jest jesli vozmios kartu oboroni,vsio tam kak vojenoj knizke s kotoroj oni ucilis.Vozmios knizku stranica tam 155 skazem punkt 3.Opornyje punkti tocno kak knizke napisano,bojus sto te generali oni i ne ponimajet v ciom tut problema,jesli knizke tak napisano.
показать весь комментарий
31.10.2024 00:25 Ответить
Впервом ряду нужно гнать в шею Зельку, вместе его ОП. Потом, вернуть Залужнего, передать власть ему.
показать весь комментарий
31.10.2024 01:00 Ответить
Владу потрібно передати Порошенку, не потрібно вигадувати велісапет. Достатньо наеспериментувались вже із 19 року. І потрібен бути запит на реформи бо будь яка влада без системи противаг зходить з розуму.
показать весь комментарий
31.10.2024 12:04 Ответить
А ніякі кроки не стабілізують фронт,якщо Захід буде і далі давати нам 10 % від потрібного для війни озброєння.Все інші це розмови для бідних.
показать весь комментарий
31.10.2024 02:11 Ответить
мне кажется, что в этом жонглировании информацией есть какой-то смысл,
даже сам Юрий поднял своё мастерство,
хоть и Зеленского не любят достаточно много людей,
и общество разделилось на некоторые группы, как те кто воюет,
те кто имеет бронь и не любит власть, и сам по тихому делает дело,
те кто говорит "Да я как дам, если на Харьков, я сам бля*т в руки автомат и покажу им",
и есть многие другие группы, как вынужденно перемещённые лица,
те кто уехал, работники полиции, штабники,
все эти категории если за ними понаблюдать отличаются, и по благосостоянию, и по мыслям.
но в такой подаче материала что-то есть, картинка обретает какой-то смысл.
показать весь комментарий
31.10.2024 02:34 Ответить
На відео у статті "Як втримати фронт? | Юрій Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО" - Джерело: або https://www.youtube.com/watch?v=wKgicChTxcg

я бачу, як НОВИЙ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ Сил оборони України або НОВИЙ МІНІСТР ОБОРОНИ України = Юрій Бутусов показує ПРОГРАМУ ПОРЯТУНКУ УКРАЇНИ від поразки у війні за ВИЖИВАННЯ.

Звертаюся до Президента України і прошу:

1. Подивитися це відео повністю і уважно.
2. Подумати, про що в ньому говорить Юрій Бутусов. І про те, наскільки це ВАЖЛИВО і представлено тут СИСТЕМНО, ДОЦІЛЬНО І ДОКАЗОВО (ЛОГІЧНО, ПРОЗОРО і ОЧЕВИДНО).

3. Призначити Юрія Бутусова на роботу у функції МІНІСТРА ОБОРОНИ України або, як мінімум, ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА Сил оборони України (сюди було би ближче до справи, але ж... з міністерством тоді була би критична нестиковка) як людину, яка СПРОМОГЛАСЯ підготувати таку інформацію - і аналіз, і ПРОГРАМУ ПОРЯТУНКУ - шляхом спілкування (консультацій) з військовослужбовцями Сил оборони України різних рівнів (що і є якісним виконанням функцій менеджера, особливо, ТОП-менеджера).
показать весь комментарий
31.10.2024 04:40 Ответить
К сожалению, не получится. Не все хотят мешки ворочать
показать весь комментарий
31.10.2024 06:49 Ответить
Тобто ніяк, вважаючи що для цього потрібні докорінні зміни в армії, котрі не спромоглися зробити і за 3 роки.
показать весь комментарий
31.10.2024 08:11 Ответить
Потрібно виходити на протести. Я не хочу русні у моєму місті а зелень нездатна на адекватні дії із захисту країни. Зелень очолює корупцію. Зелень підриває моральний дух активної частини громадського суспільства та ВСУ. Зелень має піти та опинитись у суді. Зеленський відсидів свій строй на посаді і довів що він фейл. Хай передає повноваження та йде під суд.
показать весь комментарий
31.10.2024 12:01 Ответить
 
 