Почему Сырский не способен удержать фронт? | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире рассказывает о ситуации, приведшей к потере городов Горняк и Селидово, а также об основной причине поражений на фронте.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Карта боевых действий. Ситуация на фронте | Юрий Бутусов. ВИДЕО