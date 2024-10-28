РУС
Почему Сырский не способен удержать фронт? | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире рассказывает о ситуации, приведшей к потере городов Горняк и Селидово, а также об основной причине поражений на фронте.

Автор: 

Бутусов Юрий (4416) Александр Сырский (722)
+44
В первую очередь это отношение к солдатам. Мы не мясо. У нас 1.5 месяца в батарее не было ни одного офицера и мы нормально функционировали,а попробуйте без солдат? Ладно на бр не отпускают домой,но вывести нас в Житомир на полигон и не отпускать домой,при этом старшие командиры каждый день дома,это нормально? Мы ж не пацаны,средний возраст 40+, а офицеры ,которые в мирное время жили на наши налоги ,и во время войны нихуево себя чувствуют,и опять на нас выезжают.Это одна из проблем,а их дохерища
28.10.2024 20:29 Ответить
+29
Тому, що він не Залужний.
28.10.2024 20:27 Ответить
+24
Безугла говорить,практично,те саме про Сира,тільки іншими словами! Але Сир це людина Єрмака-Зюзі,йому пробачається все,настільки все,що виникає думка: а чи не виконує Сир завдання Єрмака-Зюзі по здачі Донецької обл. остаточно,щоб виконати хотілки Путіна? А потім вступати з Путіним в перемовини про мир....
28.10.2024 20:29 Ответить
Скажу від себе: зійшовся з ермом"где то посредине",бо той нібито погрожував йому те саме,що по Червінському і ніякий він не інвалід: ерму вдалось його "зробити",колись сам За про себе розкаже.
31.10.2024 11:36 Ответить
