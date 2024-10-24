Карта боевых действий. Ситуация на фронте | Юрий Бутусов. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире комментирует ситуацию на поле боя.
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Топ комментарии
+4 Livsi Livsi
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+3 Тарас Бульба #592655
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+2 Володимир Мик
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К-2....
Кирило Кирилович дає "жару"
А я про те, що Бутусов прямою мовою каже, що вищому військово-політичному керівництво *****, що там на фронті. Враховуючи, що у нас війна на тотальне винищення цей пофігізм можна трактувати виключно як державну зраду. Так як реакції в суспільстві та у військових немає, такими діями рано чи пізно ті зрадники приведуть країну та військо до поразки, військо до знищення. Отже повна дупа.
Коли вони закінчаться, можна буде підписати мир на умовах Хла, або близько до того.