Карта бойових дій. Ситуація на фронті | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі коментує ситуацію на полі бою.
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Топ коментарі
+4 Livsi Livsi
показати весь коментар24.10.2024 21:21 Відповісти Посилання
+3 Тарас Бульба #592655
показати весь коментар24.10.2024 22:05 Відповісти Посилання
+2 Володимир Мик
показати весь коментар24.10.2024 21:11 Відповісти Посилання
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К-2....
Кирило Кирилович дає "жару"
А я про те, що Бутусов прямою мовою каже, що вищому військово-політичному керівництво *****, що там на фронті. Враховуючи, що у нас війна на тотальне винищення цей пофігізм можна трактувати виключно як державну зраду. Так як реакції в суспільстві та у військових немає, такими діями рано чи пізно ті зрадники приведуть країну та військо до поразки, військо до знищення. Отже повна дупа.
Коли вони закінчаться, можна буде підписати мир на умовах Хла, або близько до того.