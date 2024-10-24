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Карта бойових дій. Ситуація на фронті | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі коментує ситуацію на полі бою. 

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Також дивіться: РНБО щодо МСЕК та прокурорів "з інвалідністю" | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

бойові дії (4092) Бутусов Юрій (3617)


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Топ коментарі
+4
Повна дупа - це обрати чотирикратного ухилянта у 19-му році. тепер хлопці розгрібають, як можуть.
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24.10.2024 21:21 Відповісти
+3
Вибори це вже історія.
А я про те, що Бутусов прямою мовою каже, що вищому військово-політичному керівництво *****, що там на фронті. Враховуючи, що у нас війна на тотальне винищення цей пофігізм можна трактувати виключно як державну зраду. Так як реакції в суспільстві та у військових немає, такими діями рано чи пізно ті зрадники приведуть країну та військо до поразки, військо до знищення. Отже повна дупа.
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24.10.2024 22:05 Відповісти
+2
Кадрові офіцери це совки, бо їх навчають та виховуючи по совкових програмах.
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24.10.2024 21:11 Відповісти
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24.10.2024 20:03 Відповісти
Сіверськ....
К-2....
Кирило Кирилович дає "жару"
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24.10.2024 20:14 Відповісти
3-я штурмова! Респект! Там немає жодного кадрового офіцера????? Я в шоці....
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24.10.2024 20:39 Відповісти
Кадрові офіцери це совки, бо їх навчають та виховуючи по совкових програмах.
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24.10.2024 21:11 Відповісти
Повна дупа.
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24.10.2024 20:59 Відповісти
Повна дупа - це обрати чотирикратного ухилянта у 19-му році. тепер хлопці розгрібають, як можуть.
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24.10.2024 21:21 Відповісти
Вибори це вже історія.
А я про те, що Бутусов прямою мовою каже, що вищому військово-політичному керівництво *****, що там на фронті. Враховуючи, що у нас війна на тотальне винищення цей пофігізм можна трактувати виключно як державну зраду. Так як реакції в суспільстві та у військових немає, такими діями рано чи пізно ті зрадники приведуть країну та військо до поразки, військо до знищення. Отже повна дупа.
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24.10.2024 22:05 Відповісти
100%
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24.10.2024 23:33 Відповісти
https://xxtomcooperxx.substack.com/p/dreamland?fbclid=IwY2xjawGFfZ5leHRuA2FlbQIxMQABHZN1fg20NzqbyYtO65R8B_Jk0E-jEX1sDjbAz20kBF4leFNjj6Rfzfudaw_aem_0Nm3eaRAl-YtiUNqhp5-Qg Нынешнее руководство успело лишь испортить себе репутацию человека, выпрашивающего помощь у Запада, в то время как его генералы преуспевают в разбазаривании скудных ресурсов в масштабных битвах на истощение (или неудачах, которые они создали, а затем усилили), избавляются от неприятных подчиненных, отправляя их в идиотские лобовые контратаки, и прикарманивают взятки при каждом удобном случае.
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25.10.2024 11:57 Відповісти
Думки вголос, щодо мобілізації добровольців:
Коли вони закінчаться, можна буде підписати мир на умовах Хла, або близько до того.
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25.10.2024 18:32 Відповісти
 
 