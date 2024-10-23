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РНБО щодо МСЕК та прокурорів "з інвалідністю" | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі прокоментує засідання РНБО України щодо ситуації з корупцією у МСЕК та великою кількістю прокурорів "з інвалідністю".

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Також дивіться: Зеленський зібрав РНБО щодо МСЕК: Встановлено багато фактів фальшивих інвалідностей посадовців. ВIДЕО

Автор: 

РНБО (2294) прокурор (626) Бутусов Юрій (3617) інвалідність (276) МСЕК (103)


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Топ коментарі
+8
Вітаю, шановна громадо. Моя думка, що суспільство повинно вимагати повну конфіскацію майна, бо люди, які повинні були охороняти Закон, отримували не законно від держави мільярди, мільярди, мільярди протягом багатьох років. І це не тільки прокурори, а взагалі державні посадовці.
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23.10.2024 22:03 Відповісти
+7
Горбатого могила не виправить...
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23.10.2024 20:06 Відповісти
+7
Головний « інвалід» Костін , який все Цє знав , КРИШУВАВ , отримував свою долю ! Костіна , призначав зе&ермак , які знали , що він постійно відвідував Крим після окупації, був МЕГАКОРУПЦІОНЕРОМ В ОДЕСІ ! Ойго дочка писала :» хочу домой в Монако»
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23.10.2024 20:40 Відповісти
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Горбатого могила не виправить...
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23.10.2024 20:06 Відповісти
Костін це точно делеко не гірший генпрокурор ... був
так, ініцитиативи в нього не багато було.
всі інші можливі кандидати то взагалі жах (((
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23.10.2024 20:23 Відповісти
тобто?????
ляшку доручили боротися з тим що він організував????
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23.10.2024 20:35 Відповісти
‼️ОМЕРТА ‼️Як завжди , всіх організує на МЕГАМАРОДЕРСТВО-САБОТАЖ БАНКОВА - банда ЗЕ&ЕРМАКА ‼️ЛЯШКО , Костін ………………… всі буквально всі маріонетки , підручні мафії , як заявляв ЗРАДНИК ГЕТЬМАНЦЕВ :»і в темі їв долі «
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23.10.2024 20:47 Відповісти
потрібні контактні данні.в коній обл кожному рн в кожній держ установі повно таких.
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23.10.2024 20:35 Відповісти
Прокурорам треба носити наліпки, що вони особливої раси. Дітям та родичам також.
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23.10.2024 20:36 Відповісти
Татуху на лоба... у вигляді мішені.
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23.10.2024 20:50 Відповісти
Головний « інвалід» Костін , який все Цє знав , КРИШУВАВ , отримував свою долю ! Костіна , призначав зе&ермак , які знали , що він постійно відвідував Крим після окупації, був МЕГАКОРУПЦІОНЕРОМ В ОДЕСІ ! Ойго дочка писала :» хочу домой в Монако»
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23.10.2024 20:40 Відповісти
Цє вжє 101 -Ші « свінарчукі» ЗЕЛЕНСЬКОГО , А ВОНО ВСЕ СИДИТЬ І СИДИТЬ НА СРАЦІ , а брехав , як тільки в менє з'являться « свінарчуки»я піду 😀😁
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23.10.2024 20:43 Відповісти
Хіба там тільки інвалідність? Чому ви перед призначенням на посаду не перевіряєте статки, нерухомість, автопарк, яхти, літаки, нерухомість закордоном, подвійні чи потрійні громадянства, громадянства дружини дітей та найближчих родичів, звʼязки з криміналом і т.д. Шо це в нас за держава? Чи це в дії старий лозунг Муссоліні - друзям все, ворогам закон???
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23.10.2024 20:43 Відповісти
так це все - вже на посаді з'являеться
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24.10.2024 06:51 Відповісти
Вони туди приходять не з пустого місця. Щоб купити/отримати таку посаду, потрібні не лише гроші, але й зв'язки. Рука руку миє, і всі покидьки давно пов'язані між собою родинними, фінансовими, просто дружніми стосунками.
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24.10.2024 09:54 Відповісти
Тому , що в самого зеленського, ермака, татароваІ всіх їх призначенців е ГРОМАДЯНСЬВО РФ В ЗЕТЗ 1986 ре нерухомість в Москві е 3 фірми працюючі вжє 5 років під час страшної війн
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23.10.2024 20:52 Відповісти
Типо, 5 лет "военной хунты"?
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23.10.2024 20:59 Відповісти
Надіюсь пан розуміє, що вірогідніше всього ними керуватимуть отакі от прокурори, а переслідуватимуть вони справжню опозицію, журналістів, активістів......
Ну і по якомусь телемарафону розказуватимуть, що це і були справжні вороги. Історія показує, що зазвичай саме так і буває.
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23.10.2024 21:22 Відповісти
А що ви хочете від цих прокурорів, коли там без великого бабла попасти на посаду нормальній людині практично неможливо.
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23.10.2024 21:21 Відповісти
Одна лише помилка - не "там без великого бабла попасти на посаду нормальній людині практично неможливо", а практично всюди на держслужбу потрапити нормальна людина не може, без бабла, або зв'язків. А в рідкісних випадках, коли таки потрапляє, то про кар'єрне зростання можна забути - лише пахати за себе, чийогось сина, дочку, тещу і начальника, за ледь не мінімалку.
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23.10.2024 21:25 Відповісти
"Брат голови Верховної Ради задекларував 103 тис. грн пенсії"
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23.10.2024 21:24 Відповісти
Навряд влада схаменеться. Поки татаров єрмак на місці прогресу не буде. Але ж їх влада не вічна. І всі патріоти на війні не лишаться. Невже не бояться?
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23.10.2024 21:53 Відповісти
Юрко - Молодець!
Таке КУБЛО розворушив...

Агов! Юрко! Тобі потрібно звернутись в СБУ по охорону.
Тепер і москалі і наші ''чудіки'' можуть бути для тебе небезпечними.
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23.10.2024 22:03 Відповісти
Вітаю, шановна громадо. Моя думка, що суспільство повинно вимагати повну конфіскацію майна, бо люди, які повинні були охороняти Закон, отримували не законно від держави мільярди, мільярди, мільярди протягом багатьох років. І це не тільки прокурори, а взагалі державні посадовці.
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23.10.2024 22:03 Відповісти
Кабінет міністрів України оголосив про ліквідацію центрального апарату МСЕК.

ВСЕ ЙДЕ В РУСЛІ СТАНДАРТНИХ ЗАХОДІВ ПО ПРИХОВУВАННЮ СЛІДІВ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Ліквідація апарату - це ліквідація документації і масиву доказів протиправної діяльності і участі в ній вищих посадових осіб держави.

В той же час прокуратура, яка є контролюючим органом і керівники якої сприяли і підтримували корупційні діє МСЕК, отримуючи прямі незаконні пільги від корупційних оборудок, залишається недоторканою.

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23.10.2024 22:39 Відповісти
Документація, пов'язана з виплатами фізичній особі зберігається в архівах 75 років, хіба що її "випад
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24.10.2024 09:15 Відповісти
....вибачте, щось глюконуло. Мала на увазі хіба що документацію "випадково" знищать вогнем
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24.10.2024 09:24 Відповісти
Да у нас в районе каждый третий мент уходил на пенсию с инвалидностью.
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24.10.2024 06:48 Відповісти
Всі пенсии та інші виплати призначенні за останні 15 років по інвалідності відмінити, окрім осіб у яких є явні ознаки інвалідності, а саме: без рук, ног, почкі, селезінки...
Визначити термін підтвердження інвалідності. Після закінчення терміну поновити виплати та повернути заборгованість особам які підтвердили інвалідность. З осіб, які не підтвердили інвалідність, почати утримання коштів які незаконно виплачувались по інвалідності, також з'ясувати якім чином була отримана інвалідність зподальшим прийняттям мір згідно чинного законодавства.
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24.10.2024 07:47 Відповісти
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24.10.2024 09:00 Відповісти
Ця хвороба родом з совдепіі тільки більш моштабна - ринкові стосунки !
Тільки по факту (акт перевірки ...) суд ... і рішення с конфіскаціей , без права обжалованія . Треба до перевірок підключити компетентних ветеранів і інвалідів війни !!!
Не біда коли буде декілько винних на половину
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24.10.2024 09:12 Відповісти
Де ви 70%, що за Зелену Шмарклю голосували? Ау!!! Ідіть до нас воювати!!! Цим зеленим потворам недостатньо, що через розгін ТЦК, заради піару, воювати нема кому? Тепер ще хєр інвалідність отримаєш!!!
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24.10.2024 09:26 Відповісти
Можу розповісти як отриманя "інвалідності" відбувається в ДСНС і подібних структурах.
Перед звільненням на пенсію БІЛЬШІСТЬ офіцерського складу знаходить (як правило серед колег) рішалу, яий має звя'зки в МСЕК, і відповідно до наявності (реальних, або надуманих) проблем зі здоров'ям визначається напрямок (терапія,неврологія та ін...) по якому людина хоче отримати "статус інваліда" з відповідними виплатами в еквіваленті кількох тисяч доларів (скільки зараз не знаю, на початку 2010-х за 3 групу було близько 4 тис.доларів), а далі, відповідно наявності реальних діагнозів людині озвучується сума якою необхідно "поділитися" (як правило 3-4 частина від суми виплат. Людині на 1 рік встановлюється група інвалідності(чим вище посада тим вища), людина виключається з військового обліку, а через рік більшість перекомісію МСЕК не проходять і залишаються звичайними пенсіонерами, а "особливо обдаровані" встановлюють собі інвалідність вищої групи(іще раз отримують виплати за вищу групу), або довічно.
P.S. Я один з небагатьох, хто має реальну(підтверджену діагнозом і обстеженнями) групу інвалідності (ІІІ) і вже 13 років! щороку проходжу комісію МСЕК і не можу добитися довічного статусу(лікарі малюють суми на калькуляторі), і коли я ім кажу, що пенсію я отримую не через хворобу а за вислугою років, і не маю ніяких вигод зі статусу особи з інвалідністю, тоді кажуть приходьте через рік, можливо дамо довічно, а для збору документів на комісію МСЕК необхідно пройти 7 кіл пекла в наших лікарнях і поліклініках лише через те, що не хочу платити хабаря!
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24.10.2024 13:13 Відповісти
 
 