СНБО по МСЭК и прокурорам "с инвалидностью" | Юрий Бутусов. ВIДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире прокомментирует заседание СНБО Украины по ситуации с коррупцией в МСЭК и большим количеством прокуроров "с инвалидностью".
Смотрите на Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+8 Юлия Агапова
показать весь комментарий23.10.2024 22:03 Ответить Ссылка
+7 ОЛЕГ СТАВИНОГА
показать весь комментарий23.10.2024 20:06 Ответить Ссылка
+7 Vika Lysenko
показать весь комментарий23.10.2024 20:40 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
так, ініцитиативи в нього не багато було.
всі інші можливі кандидати то взагалі жах (((
ляшку доручили боротися з тим що він організував????
Ну і по якомусь телемарафону розказуватимуть, що це і були справжні вороги. Історія показує, що зазвичай саме так і буває.
Таке КУБЛО розворушив...
Агов! Юрко! Тобі потрібно звернутись в СБУ по охорону.
Тепер і москалі і наші ''чудіки'' можуть бути для тебе небезпечними.
ВСЕ ЙДЕ В РУСЛІ СТАНДАРТНИХ ЗАХОДІВ ПО ПРИХОВУВАННЮ СЛІДІВ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Ліквідація апарату - це ліквідація документації і масиву доказів протиправної діяльності і участі в ній вищих посадових осіб держави.
В той же час прокуратура, яка є контролюючим органом і керівники якої сприяли і підтримували корупційні діє МСЕК, отримуючи прямі незаконні пільги від корупційних оборудок, залишається недоторканою.
Визначити термін підтвердження інвалідності. Після закінчення терміну поновити виплати та повернути заборгованість особам які підтвердили інвалідность. З осіб, які не підтвердили інвалідність, почати утримання коштів які незаконно виплачувались по інвалідності, також з'ясувати якім чином була отримана інвалідність зподальшим прийняттям мір згідно чинного законодавства.
Тільки по факту (акт перевірки ...) суд ... і рішення с конфіскаціей , без права обжалованія . Треба до перевірок підключити компетентних ветеранів і інвалідів війни !!!
Не біда коли буде декілько винних на половину
Перед звільненням на пенсію БІЛЬШІСТЬ офіцерського складу знаходить (як правило серед колег) рішалу, яий має звя'зки в МСЕК, і відповідно до наявності (реальних, або надуманих) проблем зі здоров'ям визначається напрямок (терапія,неврологія та ін...) по якому людина хоче отримати "статус інваліда" з відповідними виплатами в еквіваленті кількох тисяч доларів (скільки зараз не знаю, на початку 2010-х за 3 групу було близько 4 тис.доларів), а далі, відповідно наявності реальних діагнозів людині озвучується сума якою необхідно "поділитися" (як правило 3-4 частина від суми виплат. Людині на 1 рік встановлюється група інвалідності(чим вище посада тим вища), людина виключається з військового обліку, а через рік більшість перекомісію МСЕК не проходять і залишаються звичайними пенсіонерами, а "особливо обдаровані" встановлюють собі інвалідність вищої групи(іще раз отримують виплати за вищу групу), або довічно.
P.S. Я один з небагатьох, хто має реальну(підтверджену діагнозом і обстеженнями) групу інвалідності (ІІІ) і вже 13 років! щороку проходжу комісію МСЕК і не можу добитися довічного статусу(лікарі малюють суми на калькуляторі), і коли я ім кажу, що пенсію я отримую не через хворобу а за вислугою років, і не маю ніяких вигод зі статусу особи з інвалідністю, тоді кажуть приходьте через рік, можливо дамо довічно, а для збору документів на комісію МСЕК необхідно пройти 7 кіл пекла в наших лікарнях і поліклініках лише через те, що не хочу платити хабаря!