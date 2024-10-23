СНБО по МСЭК и прокурорам "с инвалидностью" | Юрий Бутусов. ВIДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире прокомментирует заседание СНБО Украины по ситуации с коррупцией в МСЭК и большим количеством прокуроров "с инвалидностью".

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